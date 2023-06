Czym są systemy ERP?

Systemy ERP ( Enterprise Resource Planning) to kompleksowe pakiety oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, zaprojektowane w celu zintegrowania różnych funkcji firmy w jednym, wzajemnie połączonym systemie. Rozwiązania ERP usprawniają procesy biznesowe i poprawiają przepływ informacji między różnymi działami, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i zarządzanie zasobami. Systemy ERP zazwyczaj składają się z wielu modułów, z których każdy koncentruje się na określonych obszarach biznesowych, takich jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja, zarządzanie łańcuchem dostaw i zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Integrując te różne aspekty działalności, systemy ERP tworzą ujednoliconą platformę, która umożliwia firmom dostęp i analizę kluczowych informacji w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do poprawy wydajności, redukcji kosztów i zwiększenia zdolności dostosowywania się do zmian rynkowych. Co więcej, ze względu na scentralizowany charakter systemów ERP, mogą one pomóc w wykrywaniu anomalii wydajności i wąskich gardeł, umożliwiając tym samym organizacjom optymalizację ich działalności i napędzanie wzrostu.

Pojawienie się systemów ERP w latach 60. i 70. ubiegłego wieku

Początki systemów ERP sięgają lat 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to firmy zaczęły wykorzystywać komputery mainframe do automatyzacji niektórych procesów biznesowych, przede wszystkim zarządzania zapasami. W tym czasie skupiono się na systemach planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), które miały na celu optymalizację procesu produkcyjnego poprzez obliczenie najbardziej efektywnego sposobu alokacji zasobów, minimalizacji poziomów zapasów i zapobiegania niedoborom lub nadwyżkom. Systemy MRP opierały się głównie na złożonych algorytmach i danych przechowywanych w systemach mainframe.

W latach 70. systemy MRP nadal ewoluowały, obejmując więcej aspektów planowania produkcji. Gdy firmy zaczęły dostrzegać wartość konsolidacji swoich procesów, zaczęły rozszerzać zakres systemów MRP poza zarządzanie produkcją i zapasami. Ta zmiana położyła podwaliny pod integrację różnych funkcji biznesowych i pojawienie się znanych dziś systemów ERP.

Rozwój oprogramowania ERP w latach 80-tych XX wieku

Wraz z pojawieniem się komputerów osobistych i architektur klient-serwer w latach 80-tych, branża ERP doświadczyła znaczących zmian. W miarę jak technologia stawała się coraz bardziej zaawansowana i przystępna cenowo, organizacje odchodziły od podejścia skoncentrowanego na komputerach mainframe, wykorzystując elastyczność i możliwości adaptacyjne oferowane przez nowe platformy obliczeniowe.

W tym okresie producenci oprogramowania zaczęli opracowywać bardziej kompleksowe systemy, które obejmowały szerszy zakres funkcji biznesowych, takich jak finanse, zasoby ludzkie i sprzedaż, oprócz tradycyjnych obszarów produkcji i zarządzania zapasami, którymi zajmowały się systemy MRP. To wielofunkcyjne podejście doprowadziło do opracowania pierwszych prawdziwych systemów ERP, zaprojektowanych w celu usprawnienia operacji biznesowych i promowania większej wydajności i integracji między działami.

Lata 80. były również świadkiem rozwoju oprogramowania specyficznego dla aplikacji, w którym poszczególne aplikacje zostały opracowane i zaprojektowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb biznesowych. Ta specjalizacja oprogramowania pozwoliła na większe możliwości dostosowywania i skalowalności, torując drogę dla złożonych i wysoce konfigurowalnych systemów ERP, które są obecnie szeroko rozpowszechnione w świecie biznesu.

Co więcej, przyjęcie relacyjnych baz danych w oprogramowaniu ERP w tym okresie odegrało kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych architektur ERP. Umożliwiając bardziej efektywne przechowywanie danych i zarządzanie nimi, relacyjne bazy danych umożliwiły większą elastyczność, usprawniony dostęp do istotnych informacji oraz lepszą integrację między różnymi modułami i komponentami oprogramowania.

Rozszerzenie funkcji ERP w latach 90-tych XX wieku

Na początku lat 90. systemy ERP zaczęły wykraczać poza podstawowe planowanie zapasów i zasobów materiałowych i obejmowały inne aspekty biznesowe, takie jak zasoby ludzkie, zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie finansami. Ta ekspansja doprowadziła do rosnącego zapotrzebowania na bardziej wyrafinowane i kompleksowe rozwiązania programowe, które mogłyby zaspokoić coraz bardziej złożone potrzeby nowoczesnych firm.

Era ta oznaczała powstanie komercyjnego oprogramowania ERP (COTS), ponieważ firmy takie jak SAP, Oracle i PeopleSoft zyskały na znaczeniu, oferując ustandaryzowane systemy, które mogły zostać przyjęte przez firmy z różnych sektorów przemysłu. Firmy licencjonowały te systemy i konfigurowały je zgodnie ze swoimi specyficznymi wymaganiami, często z pomocą zewnętrznych firm konsultingowych, które specjalizowały się we wdrażaniu i dostosowywaniu ERP.

W tym czasie podstawowa architektura systemów ERP również ewoluowała, ponieważ technologia klient-serwer zastąpiła systemy mainframe. Ta zmiana architektoniczna pozwoliła na zwiększenie elastyczności i skalowalności wdrażania ERP, ponieważ firmy mogły teraz wdrażać swoje systemy na stosunkowo niedrogim i modułowym sprzęcie. Dodatkowo, wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) i Internetu pomogło poprawić ogólne wrażenia użytkownika i sprawiło, że systemy ERP stały się bardziej dostępne dla szerszego grona pracowników w organizacji.

Pomimo znacznego postępu w funkcjonalności i użyteczności ERP w latach 90-tych, wdrożenia były często czasochłonne i kosztowne ze względu na potrzebę szerokiego dostosowania. Co więcej, integracja różnych modułów w ramach systemu ERP lub łączenie się z aplikacjami innych firm okazało się wyzwaniem i zwiększyło ogólną złożoność branży IT.

Systemy ERP w XXI wieku: Przetwarzanie w chmurze i technologie mobilne

Gdy wkroczyliśmy w XXI wiek, systemy ERP przeszły dalszą transformację napędzaną przez pojawienie się chmury obliczeniowej i technologii mobilnych. Rozwiązania ERP oparte na chmurze zaczęły zyskiwać na popularności, ponieważ firmy poszukiwały bardziej opłacalnych i elastycznych sposobów zarządzania infrastrukturą IT i oprogramowaniem dla przedsiębiorstw. Te natywne dla chmury systemy pozwoliły na szybkie skalowanie zasobów, zarówno w pionie, jak i poziomie, bez konieczności dokonywania z góry ogromnych inwestycji w sprzęt lub licencje na oprogramowanie.

W porównaniu do tradycyjnych lokalnych systemów ERP, rozwiązania oparte na chmurze oferowały większą dostępność i lepsze wsparcie dla pracy zdalnej, ponieważ można było uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. W rezultacie firmy mogły usprawnić swoje procesy i uzyskać lepszy wgląd w swoje operacje poprzez integrację danych z wielu źródeł w czasie rzeczywistym.

Powszechność urządzeń mobilnych i przyjęcie technologii mobilnych w miejscu pracy również odegrały kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej branży ERP. Dostawcy zaczęli opracowywać aplikacje ERP z obsługą urządzeń mobilnych, które oferowały interfejsy kontekstowe i funkcje zaprojektowane dla użytkowników mobilnych. Umożliwiło to pracownikom pełniącym różne role - od pracowników fabryk po przedstawicieli handlowych w terenie - dostęp do krytycznych danych biznesowych, wykonywanie zadań i bardziej efektywną współpracę, a wszystko to w podróży.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Generowanie nowych możliwości

Rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML ) stworzył nowe możliwości dla systemów ERP w zakresie dostarczania potężnych danych i poprawy ogólnej wydajności biznesowej. Wykorzystując te zaawansowane technologie, dostawcy systemów ERP mogą opracowywać inteligentne aplikacje, które mogą analizować ogromne ilości danych i tworzyć rekomendacje oparte na danych w czasie rzeczywistym.

Przykładowo, algorytmy prognozowania popytu oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc firmom zoptymalizować poziomy zapasów poprzez przewidywanie wahań popytu w oparciu o trendy historyczne i czynniki zewnętrzne, takie jak wskaźniki makroekonomiczne lub wydarzenia sezonowe. Podobnie, narzędzia do optymalizacji cen oparte na ML mogą identyfikować optymalne strategie cenowe poprzez analizę zachowań klientów, konkurencji i warunków rynkowych.

Innym obszarem, w którym sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wywarły znaczący wpływ, jest automatyzacja powtarzalnych zadań i redukcja błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Na przykład algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP) mogą być wykorzystywane w przepływach pracy przetwarzania dokumentów opartych na OCR w celu wyodrębnienia kluczowych informacji z nieustrukturyzowanych danych, takich jak faktury i zamówienia zakupu, automatyzując wprowadzanie danych i poprawiając ogólną wydajność procesów biznesowych.

W miarę rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, systemy ERP mogą zyskać dalsze ulepszenia w zakresie możliwości przewidywania, wspomagania decyzji i automatyzacji zadań, umożliwiając firmom podejmowanie bardziej świadomych decyzji, optymalizację procesów i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

No-Code i rozwiązania niskokodowe: AppMaster.io i ewolucja systemów ERP

Współczesna era stała się świadkiem szybkiego rozwoju technologii, zmieniając sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania ich zasobami. Wdrażanie systemów ERP tradycyjnie było czasochłonnym i zasobochłonnym zadaniem, często wymagającym dedykowanych zespołów programistycznych do kodowania, utrzymywania i aktualizowania oprogramowania. W tym miejscu do gry wkraczają rozwiązania no-code i low-code, oferując nowe podejście do wdrażania ERP, które zmniejsza złożoność i koszty, czyniąc je dostępnymi dla szerszego grona odbiorców.

Jedną z takich platform jest AppMaster.io, potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

AppMaster usuwa kłopoty związane z długiem technicznym, regenerując aplikacje od zera, gdy zmieniają się wymagania. To unikalne podejście pozwala firmom tworzyć dostosowane systemy ERP bez konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania. Ponadto platforma jest wszechstronna, z elastycznymi planami subskrypcji dla firm różnej wielkości, w tym bezpłatną warstwą do eksploracji i nauki.

Przyszłe kierunki rozwoju systemów ERP

Ewolucja systemów ERP jest daleka od zakończenia. Wraz z ciągłym rozwojem technologii i zwiększonym naciskiem na wykorzystanie danych w celu usprawnienia operacji biznesowych, systemy ERP będą stale dostosowywać się i ewoluować, aby zapewnić przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu.

Rozwój usług w chmurze: W miarę dojrzewania i rozwoju technologii chmury, systemy ERP będą się odpowiednio dostosowywać. Oparte na chmurze rozwiązania ERP oferują lepszą dostępność, elastyczność i opłacalność, umożliwiając firmom skalowanie operacji i szybsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb. Przyszłe postępy w usługach w chmurze jeszcze bardziej poprawią możliwości i funkcje systemów ERP.

W miarę dojrzewania i rozwoju technologii chmury, systemy ERP będą się odpowiednio dostosowywać. Oparte na chmurze rozwiązania ERP oferują lepszą dostępność, elastyczność i opłacalność, umożliwiając firmom skalowanie operacji i szybsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb. Przyszłe postępy w usługach w chmurze jeszcze bardziej poprawią możliwości i funkcje systemów ERP. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML): Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają potencjał zrewolucjonizowania systemów ERP, umożliwiając firmom wykorzystanie mocy danych do optymalizacji procesów, podejmowania lepszych decyzji i utrzymania konkurencyjności. Innowacje w zakresie AI i ML pomogą firmom lepiej analizować i interpretować ogromne ilości danych, dzięki czemu systemy ERP staną się jeszcze bardziej inteligentne i responsywne.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają potencjał zrewolucjonizowania systemów ERP, umożliwiając firmom wykorzystanie mocy danych do optymalizacji procesów, podejmowania lepszych decyzji i utrzymania konkurencyjności. Innowacje w zakresie AI i ML pomogą firmom lepiej analizować i interpretować ogromne ilości danych, dzięki czemu systemy ERP staną się jeszcze bardziej inteligentne i responsywne. Integracja z nowymi technologiami: W miarę pojawiania się nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), blockchain i rzeczywistość rozszerzona, możemy oczekiwać, że systemy ERP będą włączać i integrować te technologie, pomagając firmom zarządzać nimi i wykorzystywać je w celu poprawy wydajności operacyjnej.

W miarę pojawiania się nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), blockchain i rzeczywistość rozszerzona, możemy oczekiwać, że systemy ERP będą włączać i integrować te technologie, pomagając firmom zarządzać nimi i wykorzystywać je w celu poprawy wydajności operacyjnej. User Experience (UX): Ponieważ firmy stają się coraz bardziej zależne od systemów ERP, nacisk na UX i użyteczność również będzie rósł. Systemy ERP będą musiały dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników, oferując intuicyjne interfejsy, które obniżają krzywą uczenia się i poprawiają wskaźniki adopcji.

Ponieważ firmy stają się coraz bardziej zależne od systemów ERP, nacisk na UX i użyteczność również będzie rósł. Systemy ERP będą musiały dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników, oferując intuicyjne interfejsy, które obniżają krzywą uczenia się i poprawiają wskaźniki adopcji. No-Code i rozwiązania niskokodowe: Platformy takie jak AppMaster .io będą nadal odgrywać kluczową rolę w przestrzeni ERP. Upraszczając proces tworzenia i wdrażania systemów ERP, rozwiązania no-code i low-code sprawiają, że potężne narzędzia ERP są bardziej dostępne dla szerszego grona firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podsumowując, przyszłość systemów ERP leży w przyjmowaniu ewoluujących technologii i trendów, zaspokajając stale rosnący i zróżnicowany zestaw wymagań użytkowników.

Wyprzedzając konkurencję i dostosowując się do tych zmian, firmy mogą zapewnić sobie odpowiednie rozwiązania ERP, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości pojawiające się w erze szybkiej ewolucji cyfrowej.