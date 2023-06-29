ما هي أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، أو تخطيط موارد المؤسسات ، هي مجموعات برامج إدارة أعمال شاملة مصممة لدمج الوظائف المختلفة للشركة في نظام واحد مترابط. تعمل حلول تخطيط موارد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة ، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل وإدارة الموارد. تتكون أنظمة تخطيط موارد المؤسسات عادةً من وحدات متعددة ، يركز كل منها على مجالات عمل محددة مثل التمويل والموارد البشرية والتصنيع وإدارة سلسلة التوريد وإدارة علاقات العملاء (CRM).

من خلال دمج هذه الجوانب المختلفة للأعمال ، تنشئ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات نظامًا أساسيًا موحدًا يسمح للشركات بالوصول إلى المعلومات المهمة وتحليلها في الوقت الفعلي. يؤدي هذا إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات السوق. علاوة على ذلك ، نظرًا للطبيعة المركزية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، يمكنها المساعدة في اكتشاف اختلالات الأداء والاختناقات ، وبالتالي تمكين المؤسسات من تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو.

ظهور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في الستينيات والسبعينيات

يمكن إرجاع أصول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات إلى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عندما بدأت الشركات في استخدام أجهزة الكمبيوتر المركزية لأتمتة عمليات تجارية معينة ، وإدارة المخزون بشكل أساسي. في ذلك الوقت ، كان التركيز على أنظمة تخطيط متطلبات المواد (MRP) ، والتي تهدف إلى تحسين عملية الإنتاج من خلال حساب الطريقة الأكثر فاعلية لتخصيص الموارد وتقليل مستويات المخزون ومنع النقص أو الفائض. كانت أنظمة MRP تعتمد بشكل أساسي على الخوارزميات المعقدة والبيانات المخزنة في أنظمة الحاسوب المركزي.

خلال السبعينيات ، استمرت أنظمة MRP في التطور ، حيث غطت المزيد من جوانب تخطيط الإنتاج. عندما بدأت الشركات في إدراك قيمة توحيد عملياتها ، بدأت في توسيع نطاق أنظمة MRP بما يتجاوز مجرد إدارة الإنتاج والمخزون. وضع هذا التحول الأساس لتكامل وظائف العمل المختلفة وظهور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المألوفة اليوم.

ظهور برامج تخطيط موارد المؤسسات في الثمانينيات

مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية وهياكل خادم العميل في الثمانينيات ، شهدت صناعة تخطيط موارد المؤسسات تغييرات كبيرة. مع تقدم التكنولوجيا وأصبحت في متناول الجميع ، ابتعدت المؤسسات عن نهج المركزية ، واحتضنت المرونة والقدرة على التكيف التي توفرها منصات الحوسبة الجديدة.

خلال هذه الفترة ، بدأ بائعو البرامج في تطوير أنظمة أكثر شمولاً غطت نطاقًا أوسع من وظائف الأعمال ، مثل التمويل والموارد البشرية والمبيعات ، بالإضافة إلى مجالات التصنيع وإدارة المخزون التقليدية التي تتناولها أنظمة MRP. أدى هذا النهج متعدد الوظائف إلى تطوير أول أنظمة حقيقية لتخطيط موارد المؤسسات ، مصممة لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز كفاءة وتكامل أكبر عبر الإدارات.

شهدت الثمانينيات أيضًا ظهور البرامج الخاصة بالتطبيقات ، حيث تم تطوير وهندسة تطبيقات معينة لتلبية احتياجات العمل المحددة. سمح هذا التخصص في البرامج بمزيد من خيارات التخصيص وقابلية التوسع ، مما يمهد الطريق لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المعقدة والقابلة للتكوين بدرجة عالية والتي تنتشر الآن على نطاق واسع في عالم الأعمال.

علاوة على ذلك ، لعب اعتماد قواعد البيانات العلائقية في برمجيات تخطيط موارد المؤسسات خلال هذه الفترة دورًا حاسمًا في تطوير بنيات تخطيط موارد المؤسسات الحديثة. من خلال السماح بتخزين البيانات وإدارتها بشكل أكثر كفاءة ، أتاحت قواعد البيانات العلائقية مزيدًا من المرونة ، والوصول المبسط إلى المعلومات الأساسية ، والتكامل الأفضل بين وحدات ومكونات البرامج المختلفة.

توسيع وظائف تخطيط موارد المؤسسات في التسعينيات

في أوائل التسعينيات ، بدأت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في التوسع إلى ما بعد تخطيط موارد المخزون والمواد الأساسية واحتضنت جوانب عمل أخرى مثل الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والإدارة المالية. أدى هذا التوسع إلى زيادة الطلب على حلول برمجية أكثر تطوراً وشمولية يمكن أن تلبي الاحتياجات المتزايدة التعقيد للأعمال الحديثة.

شهد هذا العصر ظهور برامج تخطيط موارد المؤسسات التجارية الجاهزة (COTS) ، حيث اكتسبت شركات مثل SAP و Oracle و PeopleSoft مكانة بارزة من خلال تقديم أنظمة موحدة يمكن اعتمادها من قبل الشركات في مختلف قطاعات الصناعة. قامت الشركات بترخيص هذه الأنظمة وتهيئتها وفقًا لمتطلباتها الخاصة ، غالبًا بمساعدة شركات استشارية خارجية متخصصة في تنفيذ وتخصيص تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

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خلال هذا الوقت ، تطورت البنية الأساسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أيضًا حيث حلت تقنية الخادم والعميل محل أنظمة الحاسبات المركزية. سمح هذا التحول المعماري بزيادة المرونة وقابلية التوسع في نشر تخطيط موارد المؤسسات ، حيث يمكن للشركات الآن نشر أنظمتها على أجهزة معيارية وبأسعار معقولة نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد استخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) والإنترنت في تحسين تجربة المستخدم الإجمالية وجعل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أكثر سهولة لمجموعة أكبر من الموظفين داخل المؤسسة.

على الرغم من التقدم الكبير في وظائف تخطيط موارد المؤسسات وقابليتها للاستخدام خلال التسعينيات ، كانت عمليات التنفيذ غالبًا مستهلكة للوقت ومكلفة بسبب الحاجة إلى التخصيص الشامل. علاوة على ذلك ، أثبت دمج الوحدات النمطية المختلفة داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات أو الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث أنه يمثل تحديًا ويضاف إلى التعقيد الكلي لصناعة تكنولوجيا المعلومات.

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في القرن الحادي والعشرين: الحوسبة السحابية وتقنيات الأجهزة المحمولة

مع دخولنا القرن الحادي والعشرين ، خضعت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لمزيد من التحول مدفوعًا بظهور تقنيات الحوسبة السحابية والمتنقلة. بدأت حلول تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة في اكتساب قوة دفع حيث سعت الشركات إلى طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة ومرنة لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبرامج المؤسسة. سمحت هذه الأنظمة السحابية الأصلية بالتوسع السريع للموارد ، رأسياً وأفقياً ، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مسبقة في تراخيص الأجهزة أو البرامج.

مقارنة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات التقليدية في مكان العمل ، فإن الحلول المستندة إلى السحابة توفر إمكانية وصول أكبر ودعمًا أفضل للعمل عن بُعد ، حيث يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات تبسيط عملياتها واكتساب رؤية أفضل لعملياتها من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة في الوقت الفعلي.

لعب انتشار الأجهزة المحمولة واعتماد تقنيات الأجهزة المحمولة في مكان العمل أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل صناعة تخطيط موارد المؤسسات الحديثة. بدأ البائعون في تطوير تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي تدعم الأجهزة المحمولة والتي توفر واجهات ووظائف خاصة بالسياق مصممة لمستخدمي الأجهزة المحمولة. سمح ذلك للموظفين في أدوار مختلفة - من عمال المصنع إلى مندوبي المبيعات الميدانيين - بالوصول إلى بيانات الأعمال الهامة ، وأداء المهام ، والتعاون بشكل أكثر فاعلية ، كل ذلك أثناء التنقل.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: توليد إمكانيات جديدة

أدى ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) إلى خلق إمكانيات جديدة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتقديم رؤى قوية للبيانات وتحسين الأداء العام للأعمال. من خلال الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة ، يمكن لبائعي تخطيط موارد المؤسسات تطوير تطبيقات ذكية يمكنها تحليل كميات هائلة من البيانات وتقديم توصيات في الوقت الفعلي قائمة على البيانات.

على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد خوارزميات التنبؤ بالطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الشركات على تحسين مستويات المخزون من خلال توقع التقلبات في الطلب بناءً على الاتجاهات التاريخية والعوامل الخارجية مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي أو الأحداث الموسمية. وبالمثل ، يمكن لأدوات تحسين الأسعار التي تعتمد على ML تحديد استراتيجيات التسعير المثلى من خلال تحليل سلوك العملاء والمنافسة وظروف السوق.

هناك مجال آخر حقق فيه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأثيرًا كبيرًا وهو أتمتة المهام المتكررة وتقليل أخطاء إدخال البيانات يدويًا. على سبيل المثال ، يمكن استخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في سير عمل معالجة المستندات المستندة إلى التعرف الضوئي على الحروف لاستخراج المعلومات الأساسية من البيانات غير المنظمة مثل الفواتير وأوامر الشراء ، وأتمتة إدخال البيانات وتحسين الكفاءة الكلية للعمليات التجارية.

مع استمرار نضج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، من المتوقع أن تكتسب أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مزيدًا من التحسينات في قدراتها التنبؤية ، ودعم القرار ، وأتمتة المهام ، وبالتالي تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل ، وتحسين عملياتها ، وتحقيق ميزة تنافسية في السوق .

حلول No-Code ورمز منخفض: AppMaster .io وتطور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

شهد العصر الحديث التطور السريع للتكنولوجيا ، وتغيير طريقة عمل الشركات وكيفية إدارتها لمواردها. لطالما كان تنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مهمة تستهلك الكثير من الوقت والموارد ، وغالبًا ما تتطلب فرق تطوير مخصصة لترميز البرامج وصيانتها وتحديثها. هذا هو المكان الذي يتم فيه تشغيل الحلول التي لا تحتوي على كود أو رمز منخفض ، مما يوفر نهجًا جديدًا لتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يقلل من التعقيد والتكلفة ، مما يجعله في متناول جمهور أوسع.

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أحد هذه الأنظمة الأساسية هو AppMaster.io ، وهو أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. تم تأسيس AppMaster.io في عام 2020 ، وهو يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) و REST API endpoints WSS. بفضل واجهة المستخدم drag-and-drop وبناة المخططات المرئية ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسهولة. تنشئ منصة AppMaster تطبيقات بتقنيات حديثة مثل Go for backend و Vue3 framework مع JS / TS لتطبيقات الويب و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الأجهزة المحمولة. يضمن ذلك أن تكون التطبيقات المبنية على النظام الأساسي سريعة وقابلة للتطوير وآمنة.

يزيل AppMaster متاعب التعامل مع الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر عندما تتغير المتطلبات. يسمح هذا النهج الفريد للشركات بإنشاء أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مصممة خصيصًا دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النظام الأساسي متعدد الاستخدامات ، مع خطط اشتراك مرنة تلبي احتياجات الشركات ذات الأحجام المختلفة ، بما في ذلك فئة مجانية للاستكشاف والتعلم.

الاتجاهات المستقبلية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات

إن تطور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لم ينته بعد. مع التقدم المستمر للتكنولوجيا وزيادة التركيز على تسخير البيانات لتحسين العمليات التجارية ، سوف تتكيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتتطور باستمرار لتزويد المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها للنجاح.

تقدم الخدمات السحابية: مع استمرار نضج التكنولوجيا السحابية ونموها ، ستتكيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وفقًا لذلك. توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة إمكانية وصول محسنة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يسمح للشركات بتوسيع نطاق العمليات والتكيف مع الاحتياجات المتطورة بسرعة أكبر. ستعمل التطورات المستقبلية في الخدمات السحابية على تحسين قدرات وميزات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

مع استمرار نضج التكنولوجيا السحابية ونموها ، ستتكيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وفقًا لذلك. توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة إمكانية وصول محسنة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يسمح للشركات بتوسيع نطاق العمليات والتكيف مع الاحتياجات المتطورة بسرعة أكبر. ستعمل التطورات المستقبلية في الخدمات السحابية على تحسين قدرات وميزات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML): يتمتع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بالقدرة على إحداث ثورة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، مما يمكّن الشركات من تسخير قوة البيانات لتحسين العمليات واتخاذ قرارات أفضل والحفاظ على قدرتها التنافسية. ستساعد الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات على تحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات بشكل أفضل ، مما يسمح لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات أن تصبح أكثر ذكاءً واستجابة.

يتمتع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بالقدرة على إحداث ثورة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، مما يمكّن الشركات من تسخير قوة البيانات لتحسين العمليات واتخاذ قرارات أفضل والحفاظ على قدرتها التنافسية. ستساعد الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات على تحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات بشكل أفضل ، مما يسمح لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات أن تصبح أكثر ذكاءً واستجابة. التكامل مع التقنيات الناشئة: مع استمرار ظهور التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء (IoT) ، و blockchain ، والواقع المعزز ، يمكننا أن نتوقع أن تدمج أنظمة ERP هذه التقنيات وتدمجها ، مما يساعد الشركات على إدارتها واستخدامها لتحسين الكفاءة التشغيلية.

مع استمرار ظهور التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء (IoT) ، و blockchain ، والواقع المعزز ، يمكننا أن نتوقع أن تدمج أنظمة ERP هذه التقنيات وتدمجها ، مما يساعد الشركات على إدارتها واستخدامها لتحسين الكفاءة التشغيلية. تجربة المستخدم (UX): مع تزايد اعتماد الشركات على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، سيزداد التركيز على تجربة المستخدم وقابلية الاستخدام أيضًا. ستحتاج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى التكيف لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستخدمين ، وتقديم واجهات بديهية تعمل على خفض منحنى التعلم وتحسين معدلات التبني.

مع تزايد اعتماد الشركات على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، سيزداد التركيز على تجربة المستخدم وقابلية الاستخدام أيضًا. ستحتاج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى التكيف لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستخدمين ، وتقديم واجهات بديهية تعمل على خفض منحنى التعلم وتحسين معدلات التبني. حلول No-Code و Low-Code: ستستمر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster .io في لعب دور محوري في مساحة تخطيط موارد المؤسسات. من خلال تبسيط عملية بناء وتنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، تجعل الحلول no-code والحلول low-code أدوات تخطيط موارد المؤسسات القوية أكثر سهولة في الوصول إلى مجموعة أكبر من الشركات ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). في الختام ، يكمن مستقبل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في تبني التقنيات والاتجاهات المتطورة ، والتي تلبي مجموعة متزايدة ومتنوعة من متطلبات المستخدم.

من خلال البقاء في الطليعة والتكيف مع هذه التطورات ، يمكن للشركات التأكد من أن لديهم حلول ERP المناسبة للتغلب على التحديات واغتنام الفرص المقدمة في هذا العصر من التطور الرقمي السريع.