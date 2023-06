Cosa sono i sistemi ERP?

I sistemi ERP, o Enterprise Resource Planning, sono suite software di gestione aziendale complete, progettate per integrare le varie funzioni di un'azienda in un unico sistema interconnesso. Le soluzioni ERP snelliscono i processi aziendali e migliorano il flusso di informazioni tra i diversi reparti, consentendo di migliorare il processo decisionale e la gestione delle risorse. I sistemi ERP sono in genere costituiti da più moduli, ognuno dei quali si concentra su aree aziendali specifiche come finanza, risorse umane, produzione, gestione della catena di fornitura e gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Integrando questi vari aspetti di un'azienda, i sistemi ERP creano una piattaforma unificata che consente alle aziende di accedere e analizzare informazioni cruciali in tempo reale. Questo porta a una maggiore efficienza, a una riduzione dei costi e a una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. Inoltre, grazie alla natura centralizzata dei sistemi ERP, possono aiutare a rilevare le anomalie delle prestazioni e i colli di bottiglia, consentendo così alle organizzazioni di ottimizzare le loro operazioni e di promuovere la crescita.

L'emergere dei sistemi ERP negli anni '60 e '70

Le origini dei sistemi ERP possono essere fatte risalire agli anni '60 e '70, quando le aziende iniziarono a utilizzare i computer mainframe per automatizzare alcuni processi aziendali, soprattutto la gestione delle scorte. All'epoca, l'attenzione era rivolta ai sistemi di pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP), che miravano a ottimizzare il processo di produzione calcolando il modo più efficace per allocare le risorse, ridurre al minimo i livelli di scorte e prevenire carenze o eccedenze. I sistemi MRP si basavano principalmente su algoritmi complessi e su dati memorizzati in sistemi mainframe.

Negli anni '70, i sistemi MRP hanno continuato a evolversi, coprendo più aspetti della pianificazione della produzione. Quando le aziende hanno cominciato a riconoscere il valore del consolidamento dei processi, hanno iniziato ad ampliare la portata dei sistemi MRP al di là della sola gestione della produzione e delle scorte. Questo cambiamento ha posto le basi per l'integrazione di varie funzioni aziendali e per la nascita dei sistemi ERP che conosciamo oggi.

L'ascesa del software ERP negli anni '80

Con l'avvento dei personal computer e delle architetture client-server negli anni '80, il settore ERP ha subito cambiamenti significativi. Con il progredire della tecnologia e l'aumento dei costi, le organizzazioni si sono allontanate dall'approccio mainframe-centrico, abbracciando la flessibilità e l'adattabilità offerte dalle nuove piattaforme informatiche.

In questo periodo, i fornitori di software hanno iniziato a sviluppare sistemi più completi che coprivano una gamma più ampia di funzioni aziendali, come la finanza, le risorse umane e le vendite, oltre alle tradizionali aree di produzione e gestione delle scorte affrontate dai sistemi MRP. Questo approccio interfunzionale ha portato allo sviluppo dei primi veri sistemi ERP, progettati per semplificare le operazioni aziendali e promuovere una maggiore efficienza e integrazione tra i vari reparti.

Negli anni '80 si è assistito anche alla nascita di software specifici per le applicazioni, dove sono state sviluppate e progettate applicazioni particolari per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Questa specializzazione del software ha consentito maggiori opzioni di personalizzazione e scalabilità, aprendo la strada ai sistemi ERP complessi e altamente configurabili che sono oggi diffusi nel mondo delle imprese.

Inoltre, l'adozione dei database relazionali nei software ERP in questo periodo ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo delle moderne architetture ERP. Consentendo di archiviare e gestire i dati in modo più efficiente, i database relazionali hanno permesso una maggiore flessibilità, un accesso semplificato alle informazioni essenziali e una migliore integrazione tra i diversi moduli e componenti del software.

Espansione delle funzioni ERP negli anni '90

All'inizio degli anni '90, i sistemi ERP hanno iniziato ad espandersi oltre la pianificazione di base delle risorse di magazzino e dei materiali, abbracciando altri aspetti aziendali come le risorse umane, la gestione delle relazioni con i clienti e la gestione finanziaria. Questa espansione ha portato a una crescente domanda di soluzioni software più sofisticate e complete, in grado di soddisfare le esigenze sempre più complesse delle aziende moderne.

Quest'epoca ha segnato l'ascesa del software ERP commerciale off-the-shelf (COTS): aziende come SAP, Oracle e PeopleSoft hanno conquistato la ribalta offrendo sistemi standardizzati che potevano essere adottati dalle aziende in vari settori industriali. Le aziende hanno preso in licenza questi sistemi e li hanno configurati in base ai loro requisiti specifici, spesso con l'aiuto di società di consulenza di terze parti specializzate nell'implementazione e nella personalizzazione di ERP.

In questo periodo, anche l'architettura di base dei sistemi ERP si è evoluta: la tecnologia client-server ha sostituito i sistemi mainframe. Questo cambiamento architettonico ha consentito una maggiore flessibilità e scalabilità nell'implementazione degli ERP, in quanto le aziende potevano ora distribuire i loro sistemi su hardware modulare e relativamente conveniente. Inoltre, l'uso dell'interfaccia grafica utente (GUI) e di Internet ha contribuito a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente e a rendere i sistemi ERP più accessibili a un numero maggiore di dipendenti all'interno di un'organizzazione.

Nonostante i significativi progressi nelle funzionalità e nell'usabilità degli ERP durante gli anni '90, le implementazioni erano spesso lunghe e costose a causa della necessità di un'ampia personalizzazione. Inoltre, l'integrazione di vari moduli all'interno di un sistema ERP o il collegamento con applicazioni di terze parti si sono rivelati impegnativi e hanno aumentato la complessità complessiva del settore IT.

I sistemi ERP nel 21° secolo: Cloud Computing e tecnologie mobili

Con l'ingresso nel 21° secolo, i sistemi ERP hanno subito un'ulteriore trasformazione grazie all'emergere del cloud computing e delle tecnologie mobili. Le soluzioni ERP basate sul cloud hanno iniziato a guadagnare terreno, poiché le aziende cercavano modi più economici e flessibili di gestire l'infrastruttura IT e il software aziendale. Questi sistemi cloud-native hanno permesso di scalare rapidamente le risorse, sia verticalmente che orizzontalmente, senza la necessità di ingenti investimenti iniziali in hardware o licenze software.

Rispetto ai tradizionali sistemi ERP on-premise, le soluzioni basate sul cloud offrivano una maggiore accessibilità e un migliore supporto per il lavoro a distanza, in quanto era possibile accedervi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo dotato di connettività Internet. Di conseguenza, le aziende hanno potuto snellire i loro processi e ottenere una migliore visibilità delle loro operazioni integrando i dati da più fonti in tempo reale.

Anche la diffusione dei dispositivi mobili e l'adozione delle tecnologie mobili sul posto di lavoro hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare il moderno settore ERP. I fornitori hanno iniziato a sviluppare applicazioni ERP abilitate alla telefonia mobile che offrivano interfacce e funzionalità specifiche per il contesto e progettate per gli utenti mobili. Questo ha permesso ai dipendenti di vari ruoli, dagli operai ai rappresentanti di vendita sul campo, di accedere ai dati aziendali critici, di eseguire attività e di collaborare in modo più efficace, il tutto mentre sono in movimento.

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico: Generano nuove possibilità

L'ascesa delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e di apprendimento automatico (ML) ha creato nuove possibilità per i sistemi ERP di fornire potenti informazioni sui dati e migliorare le prestazioni aziendali complessive. Sfruttando queste tecnologie avanzate, i fornitori di ERP possono sviluppare applicazioni intelligenti in grado di analizzare grandi quantità di dati e di fornire raccomandazioni in tempo reale basate sui dati.

Ad esempio, gli algoritmi di previsione della domanda guidati dall'intelligenza artificiale possono aiutare le aziende a ottimizzare i livelli di inventario prevedendo le fluttuazioni della domanda in base alle tendenze storiche e a fattori esterni come gli indicatori macroeconomici o gli eventi stagionali. Allo stesso modo, gli strumenti di ottimizzazione dei prezzi basati sul ML possono identificare strategie di prezzo ottimali analizzando il comportamento dei clienti, la concorrenza e le condizioni di mercato.

Un'altra area in cui l'IA e il ML hanno avuto un impatto significativo è l'automazione delle attività ripetitive e la riduzione degli errori di inserimento manuale dei dati. Ad esempio, gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) possono essere utilizzati nei flussi di lavoro di elaborazione dei documenti basati su OCR per estrarre informazioni chiave da dati non strutturati come fatture e ordini di acquisto, automatizzando l'inserimento dei dati e migliorando l'efficienza complessiva dei processi aziendali.

Con la continua maturazione dell'AI e del ML, i sistemi ERP potranno migliorare ulteriormente le loro capacità predittive, il supporto alle decisioni e l'automazione delle attività, consentendo alle aziende di prendere decisioni più informate, ottimizzare i processi e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

No-Code e soluzioni low-code: AppMaster.io e l'evoluzione dei sistemi ERP

L'era moderna ha assistito al rapido sviluppo della tecnologia, che ha cambiato il modo in cui le aziende funzionano e gestiscono le loro risorse. L'implementazione dei sistemi ERP è tradizionalmente un'attività che richiede tempo e risorse, che spesso richiede team di sviluppo dedicati per la codifica, la manutenzione e l'aggiornamento del software. È qui che entrano in gioco le soluzioni no-code e low-code, che offrono un nuovo approccio all'implementazione dell'ERP che riduce la complessità e i costi, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

Una di queste piattaforme è AppMaster.io, un potente strumento di no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Fondata nel 2020, AppMaster.io consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema del database), logica aziendale utilizzando Business Process (BP) Designer, API REST e WSS endpoints. Grazie all'interfaccia utente drag-and-drop e ai costruttori di blueprint visivi, AppMaster consente agli utenti di creare facilmente applicazioni web, mobili e backend. La piattaforma AppMaster genera applicazioni con tecnologie moderne come Go per il backend, il framework Vue3 con JS/TS per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nelle applicazioni mobili. Questo garantisce che le applicazioni costruite sulla piattaforma siano veloci, scalabili e sicure.

AppMaster elimina il problema del debito tecnico, rigenerando le applicazioni da zero quando i requisiti cambiano. Questo approccio unico consente alle aziende di creare sistemi ERP su misura, senza dover disporre di conoscenze approfondite di codifica. Inoltre, la piattaforma è versatile, con piani di abbonamento flessibili che si adattano a imprese di diverse dimensioni, compreso un livello gratuito per l'esplorazione e l'apprendimento.

Direzioni future per i sistemi ERP

L'evoluzione dei sistemi ERP è tutt'altro che conclusa. Con il continuo progresso della tecnologia e la crescente attenzione allo sfruttamento dei dati per migliorare le operazioni aziendali, i sistemi ERP si adatteranno ed evolveranno continuamente per fornire alle imprese gli strumenti necessari al loro successo.

Progressi dei servizi cloud: Con la continua maturazione e crescita della tecnologia cloud, i sistemi ERP si adatteranno di conseguenza. Le soluzioni ERP basate sul cloud offrono maggiore accessibilità, flessibilità ed economicità, consentendo alle aziende di scalare le operazioni e di adattarsi più rapidamente all'evoluzione delle esigenze. I futuri progressi dei servizi cloud miglioreranno ulteriormente le capacità e le caratteristiche dei sistemi ERP.

No-Code e soluzioni low-code: Piattaforme come AppMaster .io continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nello spazio ERP. Semplificando il processo di costruzione e implementazione dei sistemi ERP, le soluzioni no-code e low-code rendono i potenti strumenti ERP più accessibili a una più ampia gamma di aziende, comprese le piccole e medie imprese (PMI). In conclusione, il futuro dei sistemi ERP risiede nell'adozione di tecnologie e tendenze in continua evoluzione, in grado di soddisfare una serie sempre più ampia e diversificata di esigenze degli utenti.

Rimanendo al passo con i tempi e adattandosi a questi sviluppi, le aziende possono assicurarsi di avere le soluzioni ERP giuste per affrontare le sfide e cogliere le opportunità presentate in questa era di rapida evoluzione digitale.