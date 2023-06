O que são sistemas ERP?

Os sistemas ERP, ou Enterprise Resource Planning, são conjuntos de software de gestão empresarial abrangentes, concebidos para integrar várias funções de uma empresa num sistema único e interligado. As soluções ERP simplificam os processos empresariais e melhoram o fluxo de informações entre os diferentes departamentos, permitindo uma melhor tomada de decisões e gestão de recursos. Os sistemas ERP são normalmente compostos por vários módulos, cada um deles centrado em áreas de negócio específicas, como as finanças, os recursos humanos, o fabrico, a gestão da cadeia de abastecimento e a gestão da relação com os clientes (CRM).

Ao integrar estes vários aspectos de uma empresa, os sistemas ERP criam uma plataforma unificada que permite às empresas aceder e analisar informações cruciais em tempo real. Isto leva a uma maior eficiência, reduções de custos e uma maior capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Além disso, devido à natureza centralizada dos sistemas ERP, estes podem ajudar a detetar anomalias de desempenho e estrangulamentos, permitindo assim que as organizações optimizem as suas operações e impulsionem o crescimento.

O surgimento dos sistemas ERP nas décadas de 1960 e 1970

As origens dos sistemas ERP remontam às décadas de 1960 e 1970, quando as empresas começaram a utilizar computadores mainframe para automatizar determinados processos empresariais, principalmente a gestão de stocks. Nessa altura, a tónica era colocada nos sistemas de Planeamento das Necessidades de Materiais (MRP), que visavam otimizar o processo de produção, calculando a forma mais eficaz de afetar recursos, minimizar os níveis de stock e evitar faltas ou excedentes. Os sistemas MRP baseavam-se essencialmente em algoritmos complexos e em dados armazenados em sistemas mainframe.

Durante a década de 1970, os sistemas MRP continuaram a evoluir, abrangendo mais aspectos do planeamento da produção. À medida que as empresas começaram a reconhecer o valor da consolidação dos seus processos, começaram a alargar o âmbito dos sistemas MRP para além da gestão da produção e do inventário. Esta mudança lançou as bases para a integração de várias funções empresariais e para o aparecimento dos sistemas ERP que são conhecidos atualmente.

A ascensão do software ERP nos anos 80

Com o advento dos computadores pessoais e das arquitecturas cliente-servidor na década de 1980, a indústria de ERP sofreu mudanças significativas. À medida que a tecnologia avançava e se tornava mais acessível, as organizações afastaram-se da abordagem centrada no mainframe, adoptando a flexibilidade e adaptabilidade que as novas plataformas informáticas ofereciam.

Durante este período, os fornecedores de software começaram a desenvolver sistemas mais abrangentes que cobriam uma gama mais vasta de funções empresariais, tais como finanças, recursos humanos e vendas, para além das áreas tradicionais de fabrico e gestão de existências abordadas pelos sistemas MRP. Esta abordagem multifuncional levou ao desenvolvimento dos primeiros verdadeiros sistemas ERP, concebidos para racionalizar as operações comerciais e promover uma maior eficiência e integração entre departamentos.

A década de 1980 também testemunhou o surgimento de software específico para aplicações, em que determinadas aplicações foram desenvolvidas e projectadas para responder a necessidades empresariais específicas. Esta especialização do software permitiu mais opções de personalização e escalabilidade, abrindo caminho para os sistemas ERP complexos e altamente configuráveis que estão atualmente generalizados no mundo empresarial.

Além disso, a adoção de bases de dados relacionais no software ERP durante este período desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de arquitecturas ERP modernas. Ao permitir que os dados sejam armazenados e geridos de forma mais eficiente, as bases de dados relacionais possibilitaram uma maior flexibilidade, um acesso simplificado a informações essenciais e uma melhor integração entre diferentes módulos e componentes de software.

Expansão das funções do ERP na década de 1990

No início da década de 90, os sistemas ERP começaram a expandir-se para além do planeamento básico de recursos de materiais e de inventário, abrangendo outros aspectos empresariais, como os recursos humanos, a gestão das relações com os clientes e a gestão financeira. Esta expansão levou a uma procura crescente de soluções de software mais sofisticadas e abrangentes, capazes de satisfazer as necessidades cada vez mais complexas das empresas modernas.

Esta era marcou o surgimento do software ERP comercial de prateleira (COTS), uma vez que empresas como a SAP, a Oracle e a PeopleSoft ganharam proeminência ao oferecerem sistemas normalizados que podiam ser adoptados por empresas de vários sectores industriais. As empresas licenciaram estes sistemas e configuraram-nos de acordo com os seus requisitos específicos, muitas vezes com a ajuda de empresas de consultoria especializadas na implementação e personalização de ERP.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Durante este período, a arquitetura subjacente aos sistemas ERP também evoluiu, uma vez que a tecnologia cliente-servidor substituiu os sistemas mainframe. Esta mudança de arquitetura permitiu uma maior flexibilidade e escalabilidade na implementação do ERP, uma vez que as empresas podiam agora implementar os seus sistemas em hardware relativamente acessível e modular. Além disso, a utilização da Interface Gráfica do Utilizador (GUI) e da Internet contribuiu para melhorar a experiência geral do utilizador e tornou os sistemas ERP mais acessíveis a um maior número de funcionários de uma organização.

Apesar dos avanços significativos na funcionalidade e usabilidade do ERP durante a década de 1990, as implementações eram frequentemente demoradas e dispendiosas devido à necessidade de uma personalização extensiva. Além disso, a integração de vários módulos num sistema ERP ou a ligação a aplicações de terceiros revelou-se um desafio e aumentou a complexidade geral do sector das TI.

Sistemas ERP no século XXI: Computação em nuvem e tecnologias móveis

À medida que entrámos no século XXI, os sistemas ERP sofreram novas transformações impulsionadas pelo aparecimento da computação em nuvem e das tecnologias móveis. As soluções ERP baseadas na nuvem começaram a ganhar força à medida que as empresas procuravam formas mais económicas e flexíveis de gerir a sua infraestrutura de TI e software empresarial. Estes sistemas nativos da nuvem permitiram uma rápida expansão dos recursos, tanto vertical como horizontalmente, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais em hardware ou licenças de software.

Em comparação com os sistemas ERP tradicionais no local, as soluções baseadas na nuvem ofereciam maior acessibilidade e melhor suporte para o trabalho remoto, uma vez que podiam ser acedidas a partir de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo com ligação à Internet. Como resultado, as empresas podiam simplificar os seus processos e obter uma melhor visibilidade das suas operações através da integração de dados de várias fontes em tempo real.

A prevalência de dispositivos móveis e a adoção de tecnologias móveis no local de trabalho também desempenharam um papel crucial na formação da indústria moderna de ERP. Os fornecedores começaram a desenvolver aplicações ERP para dispositivos móveis que ofereciam interfaces e funcionalidades específicas do contexto, concebidas para utilizadores móveis. Isto permitiu que funcionários em várias funções - desde trabalhadores de fábricas a representantes de vendas no terreno - acedessem a dados empresariais críticos, executassem tarefas e colaborassem de forma mais eficaz, tudo em movimento.

Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática: Gerar novas possibilidades

A ascensão da inteligência artificial (IA) e das tecnologias de aprendizagem automática (ML) criou novas possibilidades para os sistemas ERP fornecerem informações poderosas sobre os dados e melhorarem o desempenho geral da empresa. Ao tirar partido destas tecnologias avançadas, os fornecedores de ERP podem desenvolver aplicações inteligentes que podem analisar grandes quantidades de dados e fazer recomendações em tempo real e baseadas em dados.

Por exemplo, os algoritmos de previsão da procura baseados em IA podem ajudar as empresas a otimizar os níveis de inventário, prevendo flutuações na procura com base em tendências históricas e factores externos, como indicadores macroeconómicos ou eventos sazonais. Do mesmo modo, as ferramentas de otimização de preços baseadas em ML podem identificar estratégias de preços óptimas através da análise do comportamento dos clientes, da concorrência e das condições de mercado.

Outra área em que a IA e o ML tiveram um impacto significativo foi a automatização de tarefas repetitivas e a redução de erros de introdução manual de dados. Por exemplo, os algoritmos de processamento de linguagem natural (PNL) podem ser utilizados em fluxos de trabalho de processamento de documentos baseados em OCR para extrair informações essenciais de dados não estruturados, como facturas e ordens de compra, automatizando a introdução de dados e melhorando a eficiência geral dos processos empresariais.

À medida que a IA e o ML continuam a amadurecer, os sistemas ERP podem ganhar mais melhorias nas suas capacidades preditivas, apoio à decisão e automatização de tarefas, permitindo assim que as empresas tomem decisões mais bem informadas, optimizem os seus processos e alcancem uma vantagem competitiva no mercado.

No-Code e Soluções Low-Code: AppMaster.io e a Evolução dos Sistemas ERP

A era moderna tem sido testemunha do rápido desenvolvimento da tecnologia, alterando a forma como as empresas funcionam e gerem os seus recursos. A implementação de sistemas ERP tem sido tradicionalmente uma tarefa que consome tempo e recursos, exigindo frequentemente equipas de desenvolvimento dedicadas para codificar, manter e atualizar o software. É aqui que as soluções sem código e com pouco código entram em ação, oferecendo uma nova abordagem à implementação do ERP que reduz a complexidade e o custo, tornando-o acessível a um público mais vasto.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uma dessas plataformas é AppMaster.io, um poderoso no-code ferramenta para criar aplicativos de back-end, web e móveis. Fundada em 2020, AppMaster.io permite aos utilizadores criar visualmente modelos de dados (esquema de base de dados), lógica empresarial utilizando o Business Process (BP) Designer, a API REST e o WSS endpoints. Graças à sua IU drag-and-drop e aos construtores de planos visuais, AppMaster permite aos utilizadores criar facilmente aplicações Web, móveis e de backend. A plataforma AppMaster gera aplicações com tecnologias modernas, como Go para backend, estrutura Vue3 com JS/TS para aplicações Web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS em aplicações móveis. Isso garante que os aplicativos criados na plataforma sejam rápidos, escalonáveis e seguros.

AppMaster elimina o incómodo de lidar com a dívida técnica ao regenerar aplicações a partir do zero quando os requisitos mudam. Esta abordagem única permite que as empresas criem sistemas ERP personalizados sem a necessidade de conhecimentos extensivos de codificação. Além disso, a plataforma é versátil, com planos de subscrição flexíveis para empresas de diferentes dimensões, incluindo um nível gratuito para exploração e aprendizagem.

Direcções futuras para os sistemas ERP

A evolução dos sistemas ERP está longe de terminar. Com o avanço contínuo da tecnologia e um maior enfoque no aproveitamento de dados para melhorar as operações comerciais, os sistemas ERP adaptar-se-ão e evoluirão continuamente para fornecer às empresas as ferramentas necessárias para o sucesso.

Avanços nos serviços em nuvem: À medida que a tecnologia da nuvem continua a amadurecer e a crescer, os sistemas ERP adaptar-se-ão em conformidade. As soluções ERP baseadas na nuvem oferecem maior acessibilidade, flexibilidade e rentabilidade, permitindo que as empresas escalem as operações e se adaptem mais rapidamente às necessidades em evolução. Os futuros avanços nos serviços em nuvem melhorarão ainda mais as capacidades e recursos dos sistemas ERP.

À medida que a tecnologia da nuvem continua a amadurecer e a crescer, os sistemas ERP adaptar-se-ão em conformidade. As soluções ERP baseadas na nuvem oferecem maior acessibilidade, flexibilidade e rentabilidade, permitindo que as empresas escalem as operações e se adaptem mais rapidamente às necessidades em evolução. Os futuros avanços nos serviços em nuvem melhorarão ainda mais as capacidades e recursos dos sistemas ERP. Inteligência Artificial (IA) e Aprendizagem Automática (AM): A IA e o ML têm o potencial de revolucionar os sistemas ERP, permitindo que as empresas aproveitem o poder dos dados para otimizar processos, tomar melhores decisões e manter-se competitivas. As inovações em IA e ML ajudarão as empresas a analisar e interpretar melhor grandes quantidades de dados, permitindo que os sistemas ERP se tornem ainda mais inteligentes e reactivos.

A IA e o ML têm o potencial de revolucionar os sistemas ERP, permitindo que as empresas aproveitem o poder dos dados para otimizar processos, tomar melhores decisões e manter-se competitivas. As inovações em IA e ML ajudarão as empresas a analisar e interpretar melhor grandes quantidades de dados, permitindo que os sistemas ERP se tornem ainda mais inteligentes e reactivos. Integração com tecnologias emergentes: À medida que novas tecnologias, como a Internet das Coisas (IoT), blockchain e realidade aumentada, continuam a surgir, podemos esperar que os sistemas ERP incorporem e integrem essas tecnologias, ajudando as empresas a gerenciá-las e utilizá-las para melhorar a eficiência operacional.

À medida que novas tecnologias, como a Internet das Coisas (IoT), blockchain e realidade aumentada, continuam a surgir, podemos esperar que os sistemas ERP incorporem e integrem essas tecnologias, ajudando as empresas a gerenciá-las e utilizá-las para melhorar a eficiência operacional. Experiência do utilizador (UX): À medida que as empresas se tornam cada vez mais dependentes dos sistemas ERP, o foco na UX e na usabilidade também aumentará. Os sistemas ERP terão de se adaptar para satisfazer as necessidades em constante mudança dos utilizadores, oferecendo interfaces intuitivas que reduzam a curva de aprendizagem e melhorem as taxas de adoção.

À medida que as empresas se tornam cada vez mais dependentes dos sistemas ERP, o foco na UX e na usabilidade também aumentará. Os sistemas ERP terão de se adaptar para satisfazer as necessidades em constante mudança dos utilizadores, oferecendo interfaces intuitivas que reduzam a curva de aprendizagem e melhorem as taxas de adoção. No-Code e Soluções Low-Code: Plataformas como AppMaster .io continuarão a desempenhar um papel fundamental no espaço do ERP. Ao simplificar o processo de criação e implementação de sistemas ERP, as soluções no-code e low-code tornam as poderosas ferramentas de ERP mais acessíveis a um maior número de empresas, incluindo as pequenas e médias empresas (PME). Em conclusão, o futuro dos sistemas ERP reside na adoção de tecnologias e tendências em evolução, satisfazendo um conjunto cada vez maior e mais diversificado de requisitos dos utilizadores.

Ao manterem-se na vanguarda e ao adaptarem-se a estes desenvolvimentos, as empresas podem garantir que têm as soluções ERP correctas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas nesta era de rápida evolução digital.