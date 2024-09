Demissões na área de tecnologia em 2024: a onda contínua que afeta a inovação

A onda de demissões em tecnologia continua implacavelmente em 2024. Reduções significativas já ocorreram, impactando mais de 60.000 trabalhadores em 254 empresas, de acordo com Layoffs.fyi. Principais participantes, como Tesla, Amazon, Google, TikTok e Microsoft estão entre aqueles que estão reduzindo substancialmente suas forças de trabalho. Startups menores também foram duramente atingidas, com algumas fechando.

O rastreamento dessas demissões fornece insights sobre o estado da inovação em grandes corporações e startups iniciantes, mostrando como o cenário de mudanças devido à IA e à automação está alterando a segurança do emprego. Essa onda também serve como um lembrete claro do impacto humano envolvido, pois essas mudanças impulsionam as empresas em direção a uma maior inovação.

Agosto de 2024

A Infineon está demitindo 1.400 funcionários globalmente, com muitas funções em sua fábrica alemã afetadas. Outros 1.400 funcionários estão sendo realocados para países com custos de mão de obra mais baixos.

está demitindo 1.400 funcionários globalmente, com muitas funções em sua fábrica alemã afetadas. Outros 1.400 funcionários estão sendo realocados para países com custos de mão de obra mais baixos. A Jam City reduziu sua força de trabalho em cerca de 85 pessoas, afetando 10% de sua equipe de desenvolvimento de videogames.

reduziu sua força de trabalho em cerca de 85 pessoas, afetando 10% de sua equipe de desenvolvimento de videogames. A Dell conduziu demissões não especificadas para se tornar "mais enxuta" e se concentrar em produtos de IA.

conduziu demissões não especificadas para se tornar "mais enxuta" e se concentrar em produtos de IA. A Intel anunciou cortes significativos, afetando 15% de seus funcionários, o que se traduz em 15.000 empregos.

Julho de 2024

A Rad Power Bikes realizou sua quinta rodada de cortes de empregos desde 2021. O número específico de funcionários afetados permanece desconhecido.

realizou sua quinta rodada de cortes de empregos desde 2021. O número específico de funcionários afetados permanece desconhecido. A Match Group reduziu sua força de trabalho em 6%, descontinuando os serviços de transmissão ao vivo no Plenty of Fish e no BLK em favor da IA.

reduziu sua força de trabalho em 6%, descontinuando os serviços de transmissão ao vivo no e no em favor da IA. A Bungie demitiu 17% de sua equipe, impactando todos os níveis da organização.

demitiu 17% de sua equipe, impactando todos os níveis da organização. A Pocket FM cortou quase 200 funções de redação nos EUA.

Junho de 2024

A RealPage anunciou uma redução de força de trabalho de aproximadamente 4%.

anunciou uma redução de força de trabalho de aproximadamente 4%. A Planet demitiu cerca de 17% de sua força de trabalho.

demitiu cerca de 17% de sua força de trabalho. A Moxion Power cortou mais de 100 funcionários após a expansão do escritório.

cortou mais de 100 funcionários após a expansão do escritório. O eBay continuou sua reestruturação global com demissões em Israel.

Maio de 2024

A Gro Intelligence encerrou as operações após uma demissão em larga escala em março.

encerrou as operações após uma demissão em larga escala em março. A Jasper Health cortou significativamente sua força de trabalho, principalmente em engenharia e design de produtos.

cortou significativamente sua força de trabalho, principalmente em engenharia e design de produtos. A Cirium demitiu 37 trabalhadores de tecnologia, consolidando suas operações.

demitiu 37 trabalhadores de tecnologia, consolidando suas operações. A Salesforce eliminou cerca de 300 funcionários para otimizar as operações.

As empresas estão cada vez mais se voltando para tecnologias como IA e automação para reestruturar sua força de trabalho e reduzir custos. Por exemplo, startups com foco em IA, como a AppMaster, continuam a ajudar organizações a construir e inovar rapidamente, muitas vezes remodelando as necessidades tradicionais de mão de obra. Plataformas de automação e IA, incluindo AppMaster, oferecem alternativas robustas e contribuem para remodelar as estruturas da força de trabalho.

Essas demissões refletem uma tendência significativa na indústria de tecnologia, com grandes implicações para os cenários de inovação e emprego. O caminho a seguir para muitos funcionários e empresas afetados pode muito bem ser ditado pela adoção tecnológica e adaptação ao mercado. Embora a poderosa onda de reduções de empregos indique um período difícil para os trabalhadores, ela destaca as transformações contínuas impulsionadas pela IA e automação na redefinição do futuro do trabalho.

