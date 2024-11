Resumo do FFDC 2024: Principais insights da conferência de desenvolvedores do FlutterFlow em Nova York

A FlutterFlow Developers Conference (FFDC) 2024, realizada de 17 a 18 de setembro no The Times Center em Nova York, reuniu entusiastas de tecnologia e desenvolvedores para dois dias de inovação e networking em desenvolvimento de aplicativos. O evento, agora concluído, forneceu insights valiosos sobre como plataformas de desenvolvimento visual como o FlutterFlow estão transformando a criação de aplicativos móveis e da web de alta qualidade.

Destaques da conferência

Anúncios exclusivos: os participantes foram os primeiros a receber atualizações sobre novos recursos e capacidades que prometem aprimorar ainda mais a plataforma FlutterFlow , oferecendo processos de desenvolvimento de aplicativos mais rápidos e eficientes.

Líderes e organizadores do setor

A conferência contou com figuras-chave da indústria de tecnologia. Erica Hanson, chefe de crescimento da FlutterFlow, liderou o evento ao lado de organizadores notáveis como Ralph Yozzo da Tidalforce, Anna Nerezova, uma organizadora do GDG, Bhavik Chopra da Metropolitan Transportation Authority e Shivika Arora, diretora executiva de produtos da JP Morgan.

Expandindo horizontes no desenvolvimento sem código

AppMaster teve a oportunidade de participar do evento, interagindo com outros líderes do setor para trocar insights e discutir tendências e desafios importantes dentro do espaço de desenvolvimento no-code. Este ambiente colaborativo permitiu conversas significativas sobre o futuro do desenvolvimento de aplicativos.