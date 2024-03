ChatGPT da OpenAI agora fala: O futuro da IA ​​interativa por voz

A OpenAI acaba de lançar uma adição transformadora ao ChatGPT, trazendo interatividade auditiva ao já revolucionário modelo de conversação de IA. Os usuários agora podem desfrutar de uma interação digital mais intuitiva e prática, à medida que o ChatGPT ganha a capacidade de vocalizar suas respostas baseadas em texto.

Este avanço é particularmente útil em cenários que exigem liberdade de movimento, como cozinhar. Imagine o ChatGPT recitando uma receita em voz alta, guiando você em cada etapa enquanto suas mãos ficam ocupadas preparando os ingredientes - não há mais necessidade de olhar para a tela ou limpar a farinha do smartphone.

Ativar o recurso de voz é muito fácil em dispositivos móveis. Os usuários de iOS e Android podem simplesmente tocar e segurar o balão de resposta para revelar a opção “Ler em voz alta”. No desktop, essa funcionalidade é acessível por meio de um ícone de alto-falante recém-adicionado, situado abaixo das mensagens de bate-papo.

Para compromissos contínuos com ChatGPT, os usuários podem optar pelo método ‘definir e esquecer’, ativando a leitura automática para saída de voz contínua durante uma conversa. O controle de voz interativo também está integrado, permitindo que os usuários peçam à IA para pausar, avançar ou revisitar partes anteriores do diálogo. Até a voz de leitura pode ser personalizada de acordo com a preferência do usuário.

A implementação do recurso da OpenAI começou nas plataformas iOS e Android e está em andamento para usuários da web. Além disso, um ajuste no design vê a funcionalidade de voz para texto agora representada por um ícone de microfone, com o objetivo de melhorar a descoberta para os usuários que exploram as diferentes opções de entrada.

Enquanto a OpenAI aproveita a IA para revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia, a AppMaster , por sua própria conta, está abrindo caminhos para democratizar o desenvolvimento de aplicativos. Ao lado de inovadores como ChatGPT, a plataforma no-code da AppMaster amplia o poder de criar aplicativos web e móveis robustos sem se aprofundar na codificação tradicional, nivelando o campo de atuação para inventores e empreendedores.