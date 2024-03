Samsung lança Galaxy A55 com segurança inovadora e construção premium

A titã da eletrônica Samsung inaugura uma era emocionante para seu segmento de smartphones de médio porte com o lançamento do Galaxy A55. Fabricado com medidas de segurança aprimoradas e opções de materiais premium, esta novidade é acompanhada pelo Galaxy A35, ambos integrando Knox Vault para maior proteção de dados – um recurso sofisticado anteriormente reservado para os modelos mais sofisticados da Samsung.

Fabricado com uma estrutura metálica de alumínio durável, o Galaxy A55 anuncia um avanço significativo em termos de material em relação à construção de plástico do Galaxy A54 anterior, conforme detalhado pelo Android Police. Comemorando esta estreia, Samsung afirma que o seu sistema de segurança pioneiro, Knox Vault, irá agora proteger as informações mais confidenciais dos utilizadores – desde detalhes do ecrã de bloqueio até chaves de encriptação – contra uma série de ameaças à segurança cibernética, sequestrando-as das principais unidades de processamento.

Com destino aos mercados europeus em 20 de março, o preço atraente do Galaxy A55 varia de 479 euros para o modelo com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a 529 euros para a variante de 256 GB. O Galaxy A35, por outro lado, tem um preço inicial atraente de 379 euros para seu modelo de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Além do preço, os dois modelos compartilham especificações notáveis. Cada um possui uma tela OLED de 6,6 polegadas, taxas de atualização de 120 Hz de última geração e brilhantes 1000 nits de brilho máximo. Comprometidos com a longevidade, a dupla promete quatro anos de atualizações do sistema operacional Android e cinco anos de atualizações de segurança – um pouco atrás do compromisso de suporte de sete anos atribuído à série Galaxy S24.

Embora o A55 e o A35 tenham muitas semelhanças, suas distinções residem principalmente no poder de processamento e nas capacidades ópticas. O A55 recebe um aumento de desempenho do avançado chipset Exynos 1480, enquanto o A35 mantém Exynos 1380 de seu antecessor. As configurações da câmera também divergem, com o A55 apresentando sensores ultralargos e selfie superiores em comparação com o A35.

Aguardando mais detalhes sobre possíveis datas de lançamento nos EUA, estes recém-chegados poderão seguir os passos internacionais dos seus homólogos de sucesso da série A, oferecendo uma combinação promissora de inovação e acessibilidade.

