Avete già avuto abbastanza problemi di gestione con l'utilizzo di più software gestionali? Tutti i membri del vostro team sono giustamente confusi sull'ultimo foglio di calcolo da seguire, sul mantenimento del record dei clienti e sulla collaborazione con il team. Uno scenario di questo tipo nell'organizzazione porta a una cattiva comunicazione, alla ripetizione o all'omissione di compiti importanti e all'insoddisfazione di clienti e dipendenti. È quindi giunto il momento di utilizzare no-code per costruire strumenti interni che possano aiutarvi a liberarvi di molteplici strumenti di gestione e comunicazione.

Che cos'è il software no-code?

Il termine coniato per la prima volta dalla direzione di un'azienda di software significa che non è necessario alcun codice per sviluppare applicazioni o software per uso interno. Queste operazioni richiedono un supporto minimo o nullo da parte degli sviluppatori durante o dopo la creazione dell'applicazione. Inoltre, sono meno costose di CRMe altamente gestibili rispetto ai fogli Excel e a una combinazione di software di produttività.

È possibile utilizzare le operazioni no-code per creare strumenti per la comunicazione interna e la gestione dei progetti. Può automatizzare le attività ricorrenti nell'organizzazione. Inoltre, è possibile riportare le analisi nel formato richiesto per prendere decisioni efficaci.

Tipi di strumenti no-code

Possiamo suddividere gli strumenti no-code nelle seguenti categorie di strumenti potenti per aiutarvi a trovare la soluzione migliore per la vostra azienda. All'interno di ogni categoria, è presente un elenco dei migliori strumenti disponibili che possono aiutarvi con l'automazione a gestire la vostra attività senza troppi problemi.

Strumenti BPM - aiutano a creare un quadro che ruota attorno a persone e sistemi

Motivi per utilizzare il no-code nelle applicazioni interne

Non tutte le aziende possono essere uguali, ma possono comunque usare le operazioni di no-code. La bellezza di queste piattaforme sta nella personalizzazione e nella flessibilità che offrono. Potreste aver bisogno di coordinare il vostro team come un'agenzia di marketing, un avvocato o un medico. In ogni caso, le priorità, gli strumenti interni e i requisiti dei dati saranno diversi. Ma potete aspettarvi che un efficiente software no-code lo gestisca con il massimo dei dettagli. Questi strumenti sono in grado di sviluppare applicazioni personalizzate e costruire applicazioni web in pochissimo tempo, senza bisogno di sviluppatori.

Ecco i principali casi d'uso degli strumenti interni no-code:

Limitazioni di SaaS

SaaS solutions sono spesso costosi, soprattutto se è necessario personalizzarli completamente in base alle esigenze dell'organizzazione. Le varianti generali di SaaS disponibili a prezzi accessibili non hanno le caratteristiche richieste. Pertanto, è possibile utilizzare gli strumenti interni di no-code per abbandonare completamente il SaaS e creare applicazioni di grande valore per la propria organizzazione.

Ottimizzazione degli sviluppatori interni

Lo sviluppo di strumenti interni da parte di uno sviluppatore interno richiede di abbandonare il lavoro generale e di dedicare tempo extra agli strumenti interni. Questo è uno spreco di risorse per la vostra azienda, soprattutto quando potete facilmente ottenere gli strumenti interni no-code senza sviluppatori.

Manutenzione del sistema

L'utilizzo di programmi specificamente sviluppati o di CMS sofisticati richiede anche un investimento in manutenzione. Allo stesso modo, gli aggiornamenti dell'hardware potrebbero essere essenziali in alcuni casi. Ma questo non è il caso degli strumenti interni a no-code. Essi consentono di lavorare senza preoccupazioni, risparmiando così un compito in più e le risorse dell'azienda. È possibile creare facilmente strumenti interni con pannelli di amministrazione intuitivi.

Aggiornamenti di carta e fogli di calcolo

Se avete usato fogli di calcolo o carta per tenere i vostri registri, gli strumenti interni di no-code si riveleranno una svolta significativa per la vostra crescita e il vostro successo. Con questi strumenti, avrete tutto digitalizzato, garantendo un accesso adeguato a tutti gli stakeholder.

Cosa rende il no-code per la creazione di strumenti interni una soluzione per le aziende?

No-code Gli strumenti aziendali offrono molteplici vantaggi rispetto alla creazione di strumenti interni. Diamo un'occhiata:

Basso costo

Non dovrete spendere per il vostro sistema esistente o sostenere costi di sviluppo per ottenere un software specializzato per le vostre esigenze aziendali. La maggior parte delle piattaforme no-code offre questa possibilità a un costo accessibile. Le piccole imprese possono quindi utilizzarle facilmente per ottenere le funzionalità richieste.

Riduzione della dipendenza dal team di ingegneri

I software pesanti e CMS progettati dagli sviluppatori spesso non sono funzionali con l'infrastruttura IT esistente di un'azienda. Pertanto, l'incorporazione di CMS è spesso accompagnata da un aggiornamento dell'IT. Allo stesso modo, i costi di sviluppo per la creazione di strumenti e applicazioni aziendali personalizzate, in termini di risorse e tempo del team di sviluppo interno, possono essere evitati con le piattaforme no-code.

Lancio rapido

Non è necessario attendere lo sviluppo, i prototipi, i test e la correzione dei bug per iniziare a lavorare. I servizi di no-code sono subito disponibili per la creazione e l'avvio del lavoro. In questo modo si risparmia molto tempo nella creazione di applicazioni aziendali personalizzate attraverso le soluzioni di no-code.

Personalizzazione

No-code Gli strumenti interni consentono di sviluppare applicazioni aziendali personalizzate. È possibile adattare tutto in base alle proprie esigenze, sia dal punto di vista funzionale che del layout. Tutto ciò è possibile grazie alla funzionalità di codice personalizzato di questi strumenti.

Supporta la scalabilità

CRMGli strumenti di progettati per le piccole imprese di solito servono per un livello particolare; incorporano le modifiche una volta che l'organizzazione cresce. Ma gli strumenti interni di no-code sono semplici e sempre a vostra discrezione. Questo vi permette di ottimizzarli per un'organizzazione più grande, man mano che crescete.

Potenziamento organizzativo

Gli strumenti di no-code consentono di godere di una maggiore autonomia organizzativa. Non dovete affidarvi a terzi per regolare i processi della vostra azienda. Tutti i dati e le altre informazioni sensibili rimangono con voi mentre sviluppate un sistema di gestione migliore utilizzando strumenti interni senza sviluppatori.

Soddisfazione dei dipendenti

Gli strumenti interni possono semplificare i processi e l'ambito di lavoro dei dipendenti in modo molto più chiaro rispetto ai mezzi tradizionali (fogli di calcolo o documenti). Inoltre, i dipendenti non devono compiere alcuno sforzo aggiuntivo per utilizzare gli strumenti interni sviluppati senza codice. Questo aumenta la soddisfazione e la produttività dei dipendenti.

Come ottenere il massimo dal no-code?

Se avete deciso di scegliere la piattaforma no-code per la creazione di strumenti interni, dovete adottare alcune best practice per ottenere il massimo.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi in questo senso:

Fornire una formazione pertinente

L'utilizzo degli strumenti interni creati attraverso le soluzioni di no-code sarà semplice (poiché funzionano tramite l'interfaccia utente drag and drop). Ma è necessario fornire una formazione ai membri del team per poterli sfruttare al meglio. Alcune persone non sono esperte di tecnologia e altre potrebbero opporsi al cambiamento. In entrambi i casi, la formazione può aiutare a colmare il divario.

Incoraggiare l'esplorazione e la sperimentazione

Gli strumenti interni che avete creato possono avere tutte le funzionalità, ma c'è sempre spazio per crescere e migliorare. Quindi, dovete permettere al vostro team di esplorare e pensare ad altri aspetti che possono essere inclusi negli strumenti interni. Tutto questo incoraggiamento farà sì che gli utenti aziendali utilizzino appieno gli strumenti interni.

Sviluppare casi di studio

Poiché il concetto di utilizzo di no-code per la creazione di strumenti interni è nuovo, il vostro team potrebbe non essere consapevole delle infinite possibilità che si possono ottenere grazie agli strumenti di no-code e ai facili pannelli di amministrazione. Quindi, per iniziare, è essenziale sviluppare alcuni casi di studio interni che mettano in evidenza i potenziali usi e i modi per utilizzare al meglio gli strumenti interni.

Creare modelli

Come altre piattaforme di produttività, gli strumenti interni consentono di creare modelli. È quindi meglio utilizzare questi modelli per risparmiare tempo e ottenere risultati migliori. All'inizio potete creare i vostri flussi di lavoro dall'inizio, ma una volta che avrete sistemato le cose in base alla vostra organizzazione, la creazione di modelli può essere una salvezza. Per questo, non avrete nemmeno bisogno dell'aiuto degli sviluppatori.

Il futuro del no-code

No-code Gli strumenti stanno diventando importanti in diversi settori della vita, tra cui le aziende e l'ingegneria dei dati. Le ragioni principali dell'eccessivo boom di questo settore sono l'alto costo delle risorse di sviluppo e i lunghi tempi necessari per ottenere i risultati desiderati.

Inoltre, gli strumenti di no-code sono in grado di generare vantaggi difficilmente gestibili con le altre piattaforme disponibili, aumentando così in modo significativo la domanda. Poiché offrono un meccanismo sicuro, affidabile e facile da usare per gestire diverse operazioni, le aziende tendono ad adottarlo con maggiore facilità. Non sono necessarie competenze di codifica o conoscenze tecniche per creare applicazioni web e mobili con interfacce utente intuitive.

AppMaster è il miglior strumento no-code che consente di creare applicazioni e di automatizzare l'azienda senza dover affrontare lunghi tempi di sviluppo e costi elevati. Il pannello di amministrazione è stato progettato tenendo conto delle persone non tecniche. Inoltre, le funzioni drag-and-drop non richiedono agli utenti aziendali di utilizzare conoscenze di codifica.

Logica aziendale, cruscotto web e progettazione di database sono le caratteristiche principali offerte da AppMaster. Inoltre, il budget e le tempistiche per la creazione di soluzioni aziendali interne sono ineguagliabili e lo rendono uno degli strumenti no-code più sorprendenti disponibili sul mercato.

Conclusione

L'uso degli strumenti interni di no-code può sollevarvi dallo stress eccessivo della gestione delle attività di routine e della gestione degli stakeholder e delle questioni amministrative. Grazie agli strumenti di no-code potrete contare su una maggiore personalizzazione, facilità d'uso (funzione drag and drop), maggiore soddisfazione dei dipendenti e migliore produttività.