O Verão já chegou, e a indústria dos serviços de férias e viagens está novamente aberta ao negócio! As cadeias de hotéis duramente atingidas pela devastação económica da recente pandemia estão novamente disponíveis para o negócio. Aborrecidos de estarem praticamente encerrados durante quase dois anos, os turistas estão a tentar recuperar o tempo perdido de férias. Muitos hotéis estão bem cientes disto e estão a lançar novos serviços para atrair os viajantes ansiosos pós-pandémicos. Milhares de viajantes entusiasmados estão a percorrer websites de reservas de hotéis para encontrar as melhores ofertas de quartos nos seus hotéis favoritos. Após um período tão longo de inactividade, esta viagem há muito que devia ter sido feita e é bem merecida!

As cadeias de hotéis estão ansiosas por compensar as receitas perdidas e iniciaram campanhas de marketing em grande escala. Muitos hotéis estão a lançar novos pacotes e serviços para atrair os visitantes aos seus hotéis com anúncios aliciantes nos nossos ecrãs de TV. Os hoteleiros experientes também investiram em aplicações de reservas hoteleiras para fazer face ao volume previsto de transacções hoteleiras dos visitantes. Estas aplicações de reservas hoteleiras podem ser móveis ou baseadas na Internet e ajudam os gestores hoteleiros a processar sem problemas as transacções relacionadas com as reservas. As aplicações de reservas hoteleiras fornecem aos utilizadores informação detalhada e conveniente sobre serviços e ofertas promocionais hoteleiras.

Os hotéis que investem no desenvolvimento de aplicações de reservas móveis com ecrãs de detalhe interactivos de hotéis, chatbots amigáveis, e funcionalidades automatizadas eficientes lidam melhor com a escassez de pessoal. As aplicações de reserva de hotéis automatizam significativamente os serviços de reserva e os processos administrativos e reduzem a dependência dos hotéis do seu pessoal. O súbito absentismo do pessoal em muitos hotéis devido às rigorosas medidas de encerramento e aos funcionários que adoeceram apanharam muitos hoteleiros desprevenidos. Muitos gestores de hotéis ficaram frenéticos ao tentarem cobrir a falta de pessoal e lidar com as dezenas de cancelamentos de hotéis.

Porque é que as aplicações de reserva de hotel são tão populares?

As aplicações de reserva de hotéis são populares entre as cadeias de hotéis e os utilizadores de hotéis por várias razões. Estas características e serviços online são tão apreciados pelos utilizadores e hotéis que a procura de aplicações de reservas móveis registou um forte aumento em 2022!

Os hotéis podem dar

Serviço de Atendimento ao Cliente ResponsivoOsucesso das cadeias de hotéis depende da capacidade de resposta da sua equipa de atendimento ao cliente. As aplicações de reserva de hotéis são uma extensão da sua força de trabalho física e podem fornecer informações detalhadas prontamente aos utilizadores. Os utilizadores que requerem informação rápida e clara para reservar a sua estadia no hotel apreciam estas convenientes funcionalidades de aplicação móvel. Isto cria uma experiência de serviço ao cliente melhorada para os utilizadores que beneficiam das características de serviço ao cliente dedicadas da aplicação móvel, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No Language BarrierHotelchains dão as boas-vindas a uma variedade de visitantes de todo o mapa mundial. Estes visitantes podem falar uma multiplicidade de línguas, e é quase impossível assegurar um número suficiente de funcionários multilingues, para preencher esta necessidade. As aplicações móveis de reserva de hotel com características de tradução oferecem muitas opções linguísticas nas suas plataformas. Como resultado, os utilizadores podem beneficiar destas características, seleccionando a língua da sua escolha para receber informação detalhada sobre a sua estadia. Isto facilita um processo de reserva de hotel sem descontinuidades para os utilizadores, independentemente da língua.

Reserva Conveniente e Add-OnsAaplicação móvel de reserva de hotel acessível no Android, iOS, e na web, proporciona conveniência para os utilizadores. As aplicações de reserva de hotel melhoram a experiência do cliente porque os utilizadores podem aceder a serviços e actualizações de hotel suplementares através de uma aplicação conveniente. As cadeias de hotéis que pensam no futuro investem nestas aplicações de reservas móveis porque fazem o processo de reserva de quartos no hotel.

Os ecrãs de detalhes do hotel facilitam a obtenção de detalhes sobre as comodidades dos quartos e entretenimento do hotel e a participação em direcções de promoção de fidelidade a partir de mapas de propriedade do hotel. A conveniência de ter uma aplicação móvel que oferece estas características num simples ecrã de dispositivo irá melhorar a experiência dos utilizadores.

Outras ConsideraçõesBase de dados do cliente : As cadeias hoteleiras que utilizam os serviços de aplicações de reservas beneficiam das suas funcionalidades de recolha de dados. Estas características facilitam a geração de relatórios de receitas precisos, recolhem informações detalhadas sobre os utilizadores de aplicações e ajudam as cadeias de hotéis a curar programas especiais de fidelização e promoções. Detalhes precisos obtidos a partir de dados sobre aplicações móveis de hotéis proporcionam às cadeias hoteleiras uma visão valiosa do cliente. Estes dados são utilizados para criar experiências especialmente curadas e destinam-se a grupos específicos de utilizadores com ofertas promocionais através de e-mails de marketing, newsletters, ou ecrãs de detalhes de hotéis.

de dados do : As cadeias hoteleiras que utilizam os serviços de aplicações de reservas beneficiam das suas funcionalidades de recolha de dados. Estas características facilitam a geração de relatórios de receitas precisos, recolhem informações detalhadas sobre os utilizadores de aplicações e ajudam as cadeias de hotéis a curar programas especiais de fidelização e promoções. Detalhes precisos obtidos a partir de dados sobre aplicações móveis de hotéis proporcionam às cadeias hoteleiras uma visão valiosa do cliente. Estes dados são utilizados para criar experiências especialmente curadas e destinam-se a grupos específicos de utilizadores com ofertas promocionais através de e-mails de marketing, newsletters, ou ecrãs de detalhes de hotéis. Reduz os custos de contratação de pessoal: Para hotéis que procuram reduzir custos de contratação, a construção de aplicações de reserva de hotel para automatizar o processo faz sentido. As aplicações de reserva móvel de hotel reduzem a necessidade de empregados adicionais do hotel, preenchem as lacunas de pessoal, e reduzem o tempo e custos gerais associados ao recrutamento e formação dos membros da equipa. As aplicações de reserva móvel de hotel simplificam e automatizam significativamente os processos, fornecendo apoio virtual ao pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana. As cadeias hoteleiras podem, portanto, mudar o seu foco para melhorar a experiência de reservas do cliente, concentrando-se nos utilizadores das suas aplicações móveis. As aplicações de reservas móveis também reduzem o tempo e os recursos que de outra forma teriam sido gastos a bordo do pessoal.

Serviço ao cliente de qualidade: As características interactivas automatizadas das aplicações móveis de hotel facilitam o rápido processo de check-in do quarto dos utilizadores. A conveniência de utilizar a aplicação de reservas do hotel reduz as interacções físicas desnecessárias com o pessoal do hotel e o potencial para um mau serviço ao cliente.

Os utilizadores podem receber

24/7 Customer CareOs utilizadoresde aplicações de reservas móveis preferem geralmente cadeias de hotéis com uma experiência de concierge dedicada ao cliente. As aplicações móveis que prestam serviços ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana melhoram a experiência do visitante, criam interacções positivas e criam confiança. As aplicações hoteleiras também fidelizam os clientes a cadeias de hotéis que fornecem estas funcionalidades de aplicações de reservas móveis. As promoções de fidelização de clientes podem incluir upgrades automáticos de quartos ou descontos.

Acesso rápido à informaçãoNeste mundo de ritmo acelerado, os utilizadores de aplicações de reserva de hotel requerem acesso rápido e conveniente aos detalhes. Esta informação ajuda-os a tomar decisões sobre as suas reservas hoteleiras. Informações prontas como serviços hoteleiros, pacotes e tarifas promocionais são sensíveis ao tempo, e os utilizadores precisam de acesso rápido a essas informações. Detalhes adicionais sobre comodidades de quartos, disponibilidade e preços permitem aos utilizadores fazer escolhas mais informadas sobre os hotéis a escolher.

Registo de transacções online Seos utilizadores tiverem dúvidas, preocupações, ou queixas sobre os serviços do hotel, as aplicações móveis fornecem um registo preciso dos detalhes da reserva. Os ecrãs de detalhes do hotel fornecem informações de pagamento sobre as transacções processadas pelo hotel, para que os utilizadores possam fornecer provas das suas reservas. As aplicações móveis armazenam os detalhes das transacções de gateway de pagamento, quartos reservados pelos utilizadores, e outras informações relevantes para a sua estadia. Esta informação é utilizada para moderar disputas e criar resoluções para os utilizadores insatisfeitos com os serviços do hotel.

Comparação de preços Umadas características mais valorizadas das aplicações de reserva é a função de pesquisa e filtragem, permitindo aos utilizadores listar e comparar as tarifas dos quartos. Esta funcionalidade da aplicação ajuda os utilizadores a pesquisar e filtrar as ofertas hoteleiras ou os alojamentos mais adequados. A pesquisa de quartos de hotel por preço ajuda os utilizadores conscientes do orçamento a seleccionar os serviços e pacotes hoteleiros que podem pagar. Devido a isto, a ferramenta de pesquisa de comparação de preços pode ser considerada como uma das mais úteis funções de pesquisa e filtragem nas aplicações de reserva de hotel.

Comparação de preços Umadas características mais valorizadas das aplicações de reserva é a função de pesquisa e filtragem, permitindo aos utilizadores listar e comparar as tarifas dos quartos. Esta funcionalidade da aplicação ajuda os utilizadores a pesquisar e filtrar ofertas de hotéis ou os alojamentos mais adequados. A pesquisa de quartos de hotel por preço ajuda os utilizadores conscientes do orçamento a seleccionar os serviços e pacotes hoteleiros que podem pagar. Devido a isto, a ferramenta de pesquisa de comparação de preços pode ser considerada como uma das mais úteis funções de pesquisa e filtragem nas aplicações de reserva de hotel.

Como é que funciona uma aplicação de reserva de hotel?

As aplicações de reservas hoteleiras têm um produto padrão mínimo variável (MVP) particular que os utilizadores esperam destas aplicações de reservas hoteleiras.

Registo

Este primeiro passo na transacção tem lugar entre os utilizadores e a aplicação de reserva do hotel e estabelece a confiança nos serviços oferecidos. Nesta etapa, os utilizadores criam um perfil pessoal, que a aplicação de reservas do hotel utiliza para gerar campanhas especiais direccionadas. Estas campanhas hoteleiras podem apresentar-se sob a forma de promoções e serviços domésticos com base nas preferências indicadas pelos utilizadores da aplicação. O processo de registo da aplicação de reservas hoteleiras cria uma experiência personalizada para os utilizadores. Estes utilizadores apreciam a função automatizada das aplicações de reservas hoteleiras, que funcionam como concierge de serviços virtuais. Os utilizadores podem criar um perfil de inscrição de reservas hoteleiras que lhes permite um acesso conveniente e pronto a informações detalhadas sobre as suas reservas hoteleiras.

Painel de controlo de reservas de hotel

A aplicação de reserva do hotel abrirá então um ecrã de detalhes de reserva onde os utilizadores podem inserir informações detalhadas sobre a sua estadia no hotel. Os utilizadores fornecem informações sobre reservas de hotel, tais como a data da viagem, número de quartos de hotel necessários, duração da sua estadia, e comodidades preferidas do hotel. No ecrã de detalhes de reservas de hotel da maioria das aplicações móveis, os utilizadores podem filtrar os grupos etários dos visitantes, reservar transporte, e consultar mapas para a proximidade de atracções locais próximas.

Os utilizadores podem também introduzir a data e duração da sua estadia, comparar preços, ver serviços promocionais, ler resenhas de hotéis, e obter informações adicionais detalhadas sobre a sua reserva. O ecrã de detalhes de reservas de hotel ajuda os utilizadores a seleccionar o hotel e a experiência de viagem com a qual se sentem mais confortáveis.

Características adicionais do MVP

Gateway de pagamentoOs utentescomprometem-se a reservar a sua estadia no hotel pagando os seus quartos através do gateway de pagamento da aplicação de reserva do hotel. As informações detalhadas processadas através dos gateways de pagamento da aplicação de reserva do hotel devem ser privadas e seguras. Isto proporciona aos utilizadores do gateway de pagamento a segurança necessária para processar as transacções de reserva do hotel sem receio de violação de dados.

Os gateways de pagamento exigirão medidas de segurança, tais como certificação de sítio seguro e encriptação de dados para aumentar a segurança dos utilizadores de aplicações móveis. O processo de pagamento deve também ser conveniente, sem problemas e sem complicações para os utilizadores de aplicações de reserva de hotel. Erros de aplicações móveis e outros problemas de gateway de pagamento podem incomodar os utilizadores que tentam assegurar reservas de hotel e devem ser minimizados a todo o custo.

Política de Reembolso

Os hotéis de renome têm cancelamentos de reservas padrão e informação detalhada sobre a sua política de reembolso. A política de reembolsos inclui:

Detalhes legais do hotel.

Informação sobre provisões padrão em quartos de hotel.

Acordos de utilização justa para os utilizadores.

Em caso de incumprimento nestas áreas, os utilizadores consultam as suas aplicações hoteleiras para a política de reembolso, que é utilizada para fornecer uma resolução. Informações detalhadas sobre políticas de reembolso estabelecem a confiança na aplicação de reserva do hotel e encorajam os utilizadores a proceder com confiança na sua reserva. São fornecidas aos utilizadores as informações apropriadas sobre como obter reparação se o seu quarto de hotel ou experiência de reserva não for satisfatório.

Como posso criar uma reserva de hotel online?

Prepare uma lista de verificação

Antes de iniciar a sua pesquisa através de centenas de quartos de hotel nos ecrãs de aplicação de reservas, considere o tipo de experiência hoteleira que procura. Talvez já disponha da sua lista de comodidades preferidas e dos detalhes dos hotéis que deseja visitar. Para alguns, é a localização física, pelo que os utilizadores consultam mapas online na esperança de encontrar hotéis com instalações e comodidades nas proximidades, tais como excursões, aluguer de veículos, praias, e restaurantes.

Para outros, o factor mais importante é o tamanho e a decoração dos quartos, pelo que procuram ansiosamente os ecrãs de detalhes dos hotéis para encontrar o seu alojamento perfeito. Ao navegar nestes ecrãs de detalhes de hotel, considere o tamanho do seu grupo de viajantes, pois grupos maiores exigirão mais quartos ou um tamanho de quarto maior do que um casal. O número, tamanho, comodidades, e localização dos quartos nos seus hotéis favoritos, podem fazer ou interromper uma experiência de férias.

Considere as suas necessidades de alojamento

Os visitantes que necessitem de uma estadia mais calma podem reservar um quarto numa secção de hotel longe da piscina ou áreas de entretenimento. Estas áreas tendem a ser mais ruidosas, o que pode proporcionar uma experiência de quarto horrível, se a paz for o que preferir. Ao seleccionar os quartos, é necessário ter em especial consideração as pessoas idosas, grávidas ou doentes, e as pessoas com deficiências físicas.

A proximidade do quarto a áreas de primeiros socorros, restaurantes e escadas deve ser considerada para pessoas com condições médicas especiais ou com deficiências. As amenidades dos quartos de hotel que atendem a pessoas com necessidades especiais podem incluir quartos de maiores dimensões, acesso a cadeiras de rodas, e corrimãos robustos para apoio.

Processo de reserva adicional

Os visitantes da aplicaçãoSearch and SortMobilebooking app podem procurar nas listas de quartos de hotel adequados seleccionando as preferências no ecrã de detalhes do hotel. A pesquisa no ecrã de detalhes do hotel para as melhores comodidades dos quartos de hotel não tem de ser difícil. Utilize o ecrã de detalhes do hotel para filtrar e pesquisar informação sobre quartos. Os visitantes podem listar, comparar e seleccionar hotéis com as comodidades preferenciais de alojamento em quartos. Alguns visitantes utilizam o ecrã de detalhes do hotel para pesquisar e classificar os locais do mapa dos hotéis mais próximos, nas proximidades das excursões de aventura da comunidade local. A capacidade de geolocalização da aplicação pode ajudar os utilizadores a cartografar com antecedência as suas excursões de aventura desejadas perto destas estâncias hoteleiras.

Fazer uma Reserva de QuartoApóster pesquisado através do ecrã de detalhes do hotel e ter encontrado um quarto satisfatório, pode reservar o quarto online. No ecrã de detalhes do hotel, introduzirá o tamanho, vários quartos, comodidades preferidas, data de estadia, e o número de visitantes. Uma tentativa de reservar os quartos na aplicação devolverá imediatamente um resultado de pesquisa no ecrã com o estado de disponibilidade do quarto.

Pague pela reserva do hotel Paguepela reserva do seu quarto utilizando a porta de pagamento segura no ecrã de detalhes do hotel. Um cartão de crédito ou outro processador de pagamento internacional como o PayPal pode ser usado no gateway de pagamento da maioria dos ecrãs de detalhes do hotel. Uma vez concluída a reserva, reserva e pagamento do quarto, receberá uma factura ou recibo de pagamento via e-mail e uma reserva imprimível. Alguns hotéis fazem a milha extra, incluindo uma lista de verificação de atracções hoteleiras, políticas, código de vestuário, e outras informações de concierge. Muitos utilizam a oportunidade de introduzir programas de fidelização de clientes, incluindo descontos na reserva do quarto seguinte.

Como se cria uma aplicação de reserva?

Fase de Descoberta

Antes de construir aplicações hoteleiras e aplicações de reservas móveis, é feito um processo de pesquisa e marketing adequado. Esta fase de investigação é conhecida como "fase de descoberta" e é o primeiro passo do processo de desenvolvimento de aplicações hoteleiras. Os hotéis utilizam a fase de descoberta para realizar uma pesquisa de mercado aprofundada dos concorrentes, aplicações móveis existentes, produtos e serviços para o sector das viagens.

Esta pesquisa determinaria se a sua aplicação hoteleira e aplicação móvel de reservas poderia resolver quaisquer lacunas existentes no mercado de viagens. Com base na pesquisa, os criadores de aplicações criariam uma lista de verificação de funcionalidades do MVP para a próxima fase de concepção da aplicação.

Fase de concepção

Durante a fase de desenvolvimento de aplicações móveis para hotéis, as características das aplicações hoteleiras são conceptualizadas com base nos resultados de pesquisas anteriores. As aplicações hoteleiras móveis podem criar funcionalidades de concepção, pesquisa, filtragem e funções de reserva específicas de uma cadeia hoteleira. Estas funcionalidades de aplicação móvel destacam a informação relevante sobre os seus serviços aos utilizadores através de ecrãs de detalhes do hotel.

Os ecrãs de detalhes de hotéis contêm informações tais como o tamanho, número de quartos, características do mapa de localização, campanhas promocionais, e comodidades dos quartos. A concepção da aplicação móvel também depende da sua proposta de valor único, que é como os seus serviços e funcionalidades resolverão os problemas únicos dos seus utilizadores finais.

Fase de desenvolvimento da criação de uma aplicação de reserva

Application DesignOdesenvolvimento deaplicaçõesHotelapp consiste na criação de uma lista de características mínimas variáveis do produto (MVP). Esta lista de características de aplicação destina-se a adequar-se às necessidades da cadeia hoteleira. Cada característica de aplicação do hotel destina-se também a fornecer aos seus utilizadores uma proposta de valor única. As características de desenvolvimento de aplicações, tais como um ecrã de detalhes básicos do hotel, lista de comodidades próximas, mapas de instalações, lista de filtros de pesquisa, e informação geral sobre serviços hoteleiros, são características fundamentais da maioria das aplicações de reserva de hotel.

A aplicação hoteleira deve também facilitar funções tais como pesquisa, classificação e filtragem com a capacidade de listar os resultados em qualquer ordem. As características da aplicação móvel MVP ajudam os utilizadores a comparar preços, ver informação sobre quartos, e listar as comodidades de alojamento mais próximas com base em mapas de localização.

Fase de desenvolvimentoAscadeias dehotéispodem contratar serviços de desenvolvimento de aplicações respeitáveis sem código a empresas respeitáveis, utilizando plataformas como o AppMaster. Esta plataforma de aplicação pode ser utilizada para construir aplicações hoteleiras com características básicas de MVP ou desenvolvimento de aplicações mais complexas, completas com código fonte. A plataforma AppMaster permite aos utilizadores personalizarem o seu código fonte único para as suas aplicações hoteleiras.

Escolha os Peritos em Desenvolvimento CertosSeleccioneuma equipa de peritos qualificados em aplicações de software para construir aplicações hoteleiras que satisfaçam as suas necessidades de desenvolvimento de aplicações móveis. Muitos hoteleiros escolhem a plataforma AppMaster para o desenvolvimento de aplicações móveis de reservas hoteleiras e outros serviços de software. Além disso, esta plataforma de desenvolvimento de aplicações pode escrever documentação técnica para aplicações hoteleiras móveis a um preço mais rápido, melhor e mais barato.

A plataforma de desenvolvimento de aplicações AppMaster é tão avançada que gera 22.000 linhas de código no ecrã por segundo. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicações é excelente para a criação de aplicações web e móveis. Pode ser utilizada para construir rápida e economicamente aplicações hoteleiras e aplicações de reservas móveis.

Fase de teste da criação de uma aplicação de reservas

Fase de testes Estafase é um lançamento suave da aplicação do hotel para testar as características de desenvolvimento da aplicação e a experiência do utilizador. Os utilizadores podem testar a forma como a aplicação móvel lista os serviços do hotel, comodidades, e informações sobre o quarto no ecrã de detalhes do hotel. Questões tais como bugs, mapas incorrectos, resultados de pesquisa lentos, falhas, mensagens de erro, ou falha em listar resultados de pesquisa exactos no ecrã são identificados durante este processo. A experiência do utilizador é também avaliada para determinar a facilidade de navegação no ecrã e a acessibilidade das redes sociais e para testar a forma como a aplicação interage com plataformas maiores, tais como o Google Maps.

LançamentoOlançamento da nova aplicação hoteleira para novos utilizadores torna a sua experiência de reserva hoteleira mais conveniente. As excitantes características da nova aplicação de reservas de hotel móvel irão gerar um interesse renovado na lista de ofertas da cadeia hoteleira. As cadeias hoteleiras com a sua aplicação móvel são vistas como mais inovadoras e focadas no cliente pelos seus visitantes. Campanhas de marketing e promocionais podem ser utilizadas para divulgar o lançamento da aplicação de reservas móveis de hotel ao público ávido.

Upgrade & Manutenção Apóso desenvolvimento e lançamento da aplicação móvel hoteleira, poderá ser necessário abordar questões adicionais. Isto pode incluir erros de pesquisa no ecrã de detalhes do hotel ou bugs com a ferramenta de comparação de preços na aplicação móvel.

Quanto custa o desenvolvimento de uma aplicação de reserva?

A construção de aplicações hoteleiras com características de fácil utilização no ecrã pode ser dispendiosa. Contudo, há opções disponíveis se preferir um processo de desenvolvimento de aplicação mais rápido, mais barato e menos trabalhoso. As equipas de desenvolvimento sem código na plataforma AppMaster podem fornecer aos hotéis serviços de desenvolvimento para construir aplicações hoteleiras sem complicações.

Se a aplicação tiver características simples do MVP com um ecrã de detalhes básicos do hotel, este será muito mais rápido de construir e lançar do que um ecrã de aplicação mais complexo. Estas soluções de aplicação têm modelos simples sem código que facilitam a automatização dos processos de aplicação do hotel sem a necessidade de uma equipa de desenvolvimento a tempo inteiro.

Existem opções para hotéis que preferem ter controlo sobre os seus próprios códigos fonte de aplicações móveis. O AppMaster pode criar aplicações de reserva de hotel de baixo código com a mesma rapidez. Contudo, estas soluções têm características de aplicação mais personalizadas e complexas de acordo com as especificações da cadeia hoteleira.

Dependendo do número de horas gastas no desenvolvimento da aplicação e da complexidade das suas características de concepção, os custos iniciais serão inicialmente mais caros. Os custos variam desde a construção de aplicações hoteleiras com características mais complexas, começando em aproximadamente $150 000 USD se optar pelo desenvolvimento clássico. Ao escolher o desenvolvimento sem código, pelo contrário, poupará muito dinheiro e tempo.

Conclusão

Embora o desembolso inicial possa ser dispendioso dependendo do número de funções no ecrã e fora dele, vale a pena ter uma aplicação móvel para hotéis! Poupa aos hotéis tempo, dinheiro e energia valiosos a longo prazo. Também melhora a eficiência das reservas e aumenta a fidelidade do cliente, o que equivale a um aumento dos lucros para o seu negócio hoteleiro. A paz de espírito de saber que tem um processo de reserva de hotel totalmente automatizado e apoio ao cliente 24/7 da AppMaster não tem preço! Não há necessidade de procurar em todo o mundo pelo desenvolvimento de aplicações móveis quando os melhores especialistas em desenvolvimento sem código estão a uma chamada telefónica de distância. Marque uma consulta hoje!