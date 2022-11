Está à procura das melhores alternativas Jira para as suas necessidades de gestão de projectos? Se Sim, este artigo é para si. Jira é uma grande e popular ferramenta de gestão de projectos entre os programadores para as suas equipas de desenvolvimento de software, testes, e gestão empresarial para gerir o seu trabalho. Inicialmente, tornou-se um detector de problemas. Tem evoluído como um forte instrumento de gestão para todos os tipos e propósitos. É por isso que é chamado o macaco de todos os ofícios no domínio das equipas de desenvolvimento de software e de gestão.

O Jira continua a ser um dos principais softwares para a caça de bugs e problemas dentro do software ou quando se trata de ferramentas de gestão de projectos. Com este enorme sucesso, tem mais de 1800k utilizadores activos, aumentando com o passar dos dias. Jira é tudo bom, mas algumas questões abordadas permitem aos clientes e empresas procurar alternativas Jira por várias razões, independentemente da sua popularidade.

O que é o Jira?

O softwareJira é uma das ferramentas de gestão de projectos amplamente utilizadas pelas equipas que trabalham em software. Quase 100.000 consumidores em 190 países estão a utilizar o Jira da Atlassian. Todas as equipas de desenvolvimento de software, quer tenham uma pessoa a trabalhar nele ou mais de 200, preferem o Jira porque é a melhor opção para um projecto Ágil. Há também muitos pontos positivos do Jira que o tornam mais atractivo: Scrum boards, Kanban boards, e características do Roadmap. Apesar disto, as equipas enfrentam frequentemente problemas devido à funcionalidade antiquada e à interface de utilizador complicada. Os planos anuais do Jira podem custar até $12.000, pelo que os seus utilizadores procuram frequentemente alternativas ao Jira.

Principais características do Software Jira

Sem dúvida, Jira é uma solução tudo-em-um para encontrar bugs e acompanhar o progresso e uma ferramenta abrangente de gestão de projectos que oferece um teste gratuito. Jira, a sua equipa técnica, e a sua equipa de gestão de projectos, como a maioria das outras, beneficiarão grandemente da utilização desta ferramenta para a gestão de projectos. As características chave do software Jira funcionam da seguinte forma:

Trabalhar numa abordagem ágil personalizada como software ágil de gestão de projectos

Rastreamento de insectos

Seguimento do tempo

Gestão de tarefas

Todos os projectos ilimitados

Gestão de recursos

Rastreamento de tarefas

Gerir a automatização do fluxo de trabalho

Trabalhar como software de colaboração baseado na nuvem

Rastreamento da equipa de software

Estabelecer um plano de negócios

Permite-lhe estabelecer definições de permissão

Deixa os seus projectos scrum completos

Investigação de incidentes para gestão de libertação

A Jira Software tem quatro planos de preços:

Gratuito - sempre gratuito, pode incluir até 10 utilizadores, para que as pequenas empresas programem e sigam melhor o percurso do trabalho. Apoia um projecto com roteiros básicos.

- sempre gratuito, pode incluir até 10 utilizadores, para que as pequenas empresas programem e sigam melhor o percurso do trabalho. Apoia um projecto com roteiros básicos. Standard - USD 7,75/utilizador/mês, óptimo para empresas que tentam assegurar um nome no mercado e aumentar o seu valor, simplificando o fluxo de trabalho com trabalho de equipa. Apoia até 35 000 utilizadores no total. Apoia apenas um projecto com roteiros básicos e gestão de projectos.

- USD 7,75/utilizador/mês, óptimo para empresas que tentam assegurar um nome no mercado e aumentar o seu valor, simplificando o fluxo de trabalho com trabalho de equipa. Apoia até 35 000 utilizadores no total. Apoia apenas um projecto com roteiros básicos e gestão de projectos. Premium - USD 15,25/utilizador/mês, para a empresa que deve aumentar o seu negócio e as opções através das quais pode facilmente colaborar com as equipas e acompanhar o trabalho de forma eficiente. Apoia até 35 000 utilizadores no total. São utilizados para projectos múltiplos com roteiros avançados e gestão de projectos.

- USD 15,25/utilizador/mês, para a empresa que deve aumentar o seu negócio e as opções através das quais pode facilmente colaborar com as equipas e acompanhar o trabalho de forma eficiente. Apoia até 35 000 utilizadores no total. São utilizados para projectos múltiplos com roteiros avançados e gestão de projectos. Empresa - facturada anualmente. Este é o plano empresarial à medida da sua organização de acordo com as suas necessidades desejadas. É óptimo para empresas de maior dimensão, e à escala global, que procuram requisitos de segurança e gestão. Suporta até 35000 utilizadores no total. Foram utilizados para múltiplos projectos. Tudo, desde a gestão completa do projecto a análises e roteiros avançados, está incluído no plano.

Porquê procurar alternativas Jira?

Quando existem tantos benefícios e pontos no software Jira, levanta-se a questão de porquê procurar alternativas Jira como ferramenta de gestão de projectos. Há alguns factos a procurar antes da sua inscrição no software Jira. Com os pontos positivos, o software Jira tem também alguns pontos negativos que são muitas vezes inevitáveis. Faz uma enorme diferença se procurar por alternativas Jira como o seu software de gestão de projectos.

As alternativas Jira precisam de aumentar, pois trata-se de um software complexo que mata o tempo e a energia do utilizador para compreender. Jira apenas suporta departamentos de TI, enquanto outros departamentos, tais como marketing, e atendimento ao cliente, são forçados a utilizá-lo. Vamos verificar porquê!

Difícil de aprender

Os utilizadores da Jira Software afirmam que é difícil aprender por ser desajeitado, e o mais frustrante é como pode ser frustrante utilizar este programa diariamente. Pode demorar séculos a compreender se se quiser dominar um projecto complexo. Não só os utilizadores não técnicos, mas também as equipas de desenvolvimento de software têm dificuldade em compreender. Como resultado, nem todos podem utilizá-lo, por isso as equipas têm dificuldade em ligar-se a todos os que utilizam Jira e deixar isto.

Interface desactualizada

O software com interfaces de fácil utilização tende a ser mais uma plataforma de produtividade, permitindo aos utilizadores personalizarem-se facilmente de acordo com as suas necessidades. Mas a interface Jira está desactualizada, restringindo os utilizadores à personalização de acordo com as suas necessidades. Além disso, requer muito tempo e esforço para aprender a sua interface desactualizada.

Cessionários limitados

Se estiver a utilizar Jira, significa que está a trabalhar num projecto complexo que requer trabalho de equipa. É difícil para uma única pessoa criar um projecto inteiro sozinha. É aqui que falta o Jira, pois os utilizadores podem mostrar o seu trabalho e transmitir os seus comentários sobre o projecto. Mas não permite atribuir vários utilizadores para trabalharem num projecto ou em vários projectos.

Difícil de migrar

Se quiser migrar a sua aplicação de Jira para qualquer outro software de gestão de projectos, é um grande NÃO! Porque pode encontrar a opção de importação em Jira, não há opção para Exportar. Além disso, existem muitos plugins no mercado que tornam tudo possível na Internet, mas quando se trata de Jira, nenhum plugin lhe permite exportar o seu projecto em qualquer outra plataforma que não seja a importação. A segunda coisa frustrante é que o obriga a lançar ou mover o seu software apenas para software de colaboração baseado na nuvem.

Preço elevado

Se está a considerar migrar para a nuvem de Jira, custar-lhe-á mais do que muitos outros softwares de gestão de projectos menos dispendiosos e fáceis de utilizar. Então, porque está disposto a pagar mais? E obter uma interface desactualizada que é difícil de utilizar? Para além disso, se estiver a pensar em optar por um plano gratuito de Jira, dar-lhe-á uma automatização limitada e impedi-lo-á de utilizar o planeamento da capacidade.

As melhores alternativas de Jira em 2022

Portanto, se estiver ansioso por substituir a solução em um por Jira Software, listada como uma das melhores alternativas Jira, pode verificar as opções abaixo:

nTask

A ferramenta de gestão de projectos nTask tem as seguintes características:

Actualizado com características robustas

A equipa de apoio amigável

É uma interface agradável e com bom aspecto

De fácil utilização e óptimo para recém-chegados

Menos complicado

Fácil de personalizar

Rastreamento de insectos

Seguimento do tempo

Pesquisa inteligente

Três vistas na mesma janela - Grelha, Lista, e Calendário

Fácil de organizar para realizar tarefas e projectos

Opções para guardar filtros e ficheiros no google drive

Uma cópia dos seus módulos pode ser exportada como um ficheiro docs

Ferramenta de gestão ágil de projectos

Atribuir equipas ágeis a cada módulo

Automatização do fluxo de trabalho

Desenvolver gráficos

Planificador de projectos simples

Controlo de risco experiente

Determinar e avaliar os riscos potenciais

Criar e gerir questões

Gráficos de Gantt de Alavancagem

Fixação de preços

Oferece três planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Teste gratuito de todas as características essenciais com tarefas e utilizadores ilimitados.

de todas as características essenciais com tarefas e utilizadores ilimitados. Premium - USD 3/utilizador/mês e projectos ilimitados.

- USD 3/utilizador/mês e projectos ilimitados. Negócios - USD 8/utilizador/mês, campos personalizados, e gestão ilimitada de riscos.

Asana

O software de gestão de projectos Asana tem as seguintes características:

O mais abrangente

Várias características para a gestão de projectos

Fácil de usar

Gestão de mudanças

Visualização amigável

Navegação eficiente

Os ficheiros de cada projecto são mostrados em formato de galeria

Usabilidade inovadora

Gestão de tarefas suave e fácil

Interface de automatização do fluxo de trabalho

Gestão ágil

Criação de planos e marcos de sprint

Rastreamento inteligente com campos personalizados

Relatórios sincronizados

A escolha de exportar estes relatórios para Google Drive e Google Analytics

Uma aplicação para o envio de mensagens que permite a comunicação assíncrona

Espaços de trabalho personalizáveis

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

O plano básico de teste gratuito

plano básico de Prémio - USD 9,99/utilizador/mês

USD 9,99/utilizador/mês Negócio USD 19,99/utilizador/mês

USD 19,99/utilizador/mês Empresa - plano personalizado

Teamwork

O software ou ferramenta gratuita de gestão de projectos Teamwork tem as seguintes características:

Aplicação de gestão de projectos em linha bem estabelecida

Uma impressionante colecção de características

O fato mais forte para melhorar a comunicação da equipa e a plataforma de produtividade

Interface altamente personalizável e intuitiva

Navegação flexível

Sessões de planeamento simplificadas

Rastreamento eficiente

Facturação personalizada de despesas e relatórios orçamentais

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

A característica básica tem um teste gratuito para sempre

para sempre Pro - USD 9/utilizador/mês

USD 9/utilizador/mês Premium USD 15/utilizador/mês

USD 15/utilizador/mês Empresa - planos personalizados

Pivotal Tracker

A ferramenta de gestão de projectos Pivot Tracker tem as seguintes características:

Gestão ágil de projectos

Facilidades para colaborar entre todas as equipas de software

Interface de fácil utilização

Concebido para apoiar equipas de todos os tamanhos

Pivotal Tracker na simplificação do fluxo de trabalho

Espaços de trabalho para muitos projectos

Usabilidade eficiente

UI fácil de arrastar e largar

Organização e acompanhamento de tarefas e actividades

Um sistema que monitoriza automaticamente a actualidade, o desempenho da equipa e o progresso do projecto

Rastreador analítico que gera automaticamente estimativas da equipa sobre o desempenho passado

Dá uma breve visão geral do estado do projecto e do ciclo de vida do projecto

Bloqueadores de histórias: vigiar quaisquer perigos e problemas

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Teste gratuito sobre o plano de base

sobre o plano de base Arranque - USD 12,50/mês/5 utilizadores

- USD 12,50/mês/5 utilizadores Pro - USD 62,50/mês/15 utilizadores

USD 62,50/mês/15 utilizadores Empresa - planos de preços personalizados

Trello

A ferramenta de gestão de projectos Trello tem as seguintes características:

A mais simples mas mais criativa na lista de alternativas Jira

Curva mínima de aprendizagem

Concebido de forma eficaz para reduzir a frustração

A tarefa é dividida em listas, quadros e cartões em vistas intuitivas de interface

Interface de arrastar e largar

Separadores claros e de fácil acesso para uma visibilidade clara

Painéis de funções individuais

Permite aos utilizadores armazenar dados de projectos anteriores, fazer cópias de segurança e recuperá-los

Características do filtro

Formatação fácil

Personalização amigável baseada em papel de fundo e codificação por cores para gostos individuais

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Um plano básico com um teste gratuito para sempre

para sempre Classe empresarial - USD 9,99/utilizador/mês

- USD 9,99/utilizador/mês Empresa - USD 20,83/utilizador/mês

ClickUp

O software gratuito de gestão de projectos ClickUp tem as seguintes características:

O mais recente na lista de alternativas Jira

Vistas fáceis e rápidas e flexíveis

Acessibilidade eficiente

Num único ecrã, navegar e alternar entre vários módulos

Interface de arrastar e largar

Espaços de trabalho personalizáveis como o tablier, cor do tema, tamanho do texto, etc.

Mudança dos modos claro e escuro

Acompanhamento de equipas

Seguimento do tempo para cada tarefa

Plugins incorporados

Função de fluxo de actividade para acompanhar o progresso da actividade

Detecção de colaborações através da sincronização das suas tarefas

Análise em tempo real

Gerir definições de notificação

Nomear um estatuto para cada estatuto de projecto para manter a sua equipa em sincronia

Organizar tarefas e projectos com base no seu nível de prioridade

Barra de ferramentas multitarefa para gerir múltiplos projectos ou tarefas

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Experimente grátis para sempre

para sempre Ilimitado 5 USD/utilizador/mês

5 USD/utilizador/mês Negócio USD 9/utilizador/mês

USD 9/utilizador/mês Empresa - plano de preços personalizado

ActiveCollab

O software de gestão de projectos ActiveCollab tem as seguintes características:

Uma alternativa Jira baseada na nuvem

Fácil de usar

Elementos de gestão avançada de projectos

Transferências simples de tarefas para os conselhos de administração Kanban apropriados

apropriados Gestão de tarefas

Acompanhamento contínuo do tempo para o estado do projecto

Facturação

IU simples (interface do utilizador)

As tarefas têm um rótulo avançado para indicar o seu estado actual

Determinar automaticamente o custo estimado de um projecto

Relação custo-eficácia

Calcular automaticamente o custo estimado de um projecto

Espaços de trabalho extremamente personalizados de acordo com as suas necessidades individuais de gestão de tarefas

Relatórios incorporados que cobrem todas as categorias de projectos.

Complementos fáceis

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Plano de preços básico - USD 7/utilizador/mês

- USD 7/utilizador/mês Plano de funcionalidade avançada - USD 2,5/utilizador/mês

Wrike

O software de gestão de projectos Wrike tem as seguintes características:

Ferramenta de gestão de projectos ágil

Preferido por muitos gestores de projecto

Uma plataforma única para a visualização de todos os factos relacionados com o projecto

Painel de interface intuitivo para personalização

Fluxo interactivo de actividade

Interface de utilizador fácil de utilizar

Análises poderosas para acompanhar o progresso e o estado do projecto

Gestão de recursos

Relatórios em tempo real

Planeamento orçamental e cálculo preciso

Grande colaboração de equipa

Grupos personalizados para os utilizadores partilharem ficheiros

Fixação de preços

Oferece cinco planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Teste gratuito básico

Profissional - USD 9,80/utilizador/mês

USD 9,80/utilizador/mês Negócios - USD 24,80/utilizador/mês

- USD 24,80/utilizador/mês Marqueteiros - plano personalizado

plano personalizado Empresa - plano de preços personalizado

Hygger

O software de gestão de projectos Hygger tem as seguintes características:

Um poderoso conjunto de capacidades para equipas Ágeis

Utilizar um banco de ideias para trabalhar em projectos, armazenando todas as sugestões pertinentes às equipas de desenvolvimento de projectos

Para maior desenvolvimento, os dados podem ser transmitidos aos conselhos adequados Kanban ou Scrum .

ou . Roteiro de ideias para a criação e partilha de roteiros de projectos visuais de estado

Visualização simples

Para conhecer as tarefas e actividades, Kanban conselhos feitos por conveniência

conselhos feitos por conveniência Interface de fácil utilização

Filtragem rápida da ideia

Alimento vivo de actividade

Gestão de projectos que é priorizada utilizando gráficos de prioridade e atrasos

Monitorização do progresso através de registos de tempo

ICE priorização: impacto generalizado, custo, e metodologia simples de priorização

Fixação de preços

Oferece três planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

O plano básico de teste gratuito

plano básico de Padrão - USD 7/utilizador/mês

- USD 7/utilizador/mês Empresa - USD 14/utilizador/mês

Blossom

O software de gestão de projectos Blossom tem as seguintes características:

Uma ferramenta básica de gestão de projectos

Concebido especificamente para equipas remotas

Gestão visual do fluxo de trabalho para identificação de tarefas e monitorização do progresso

Assegura que uma tarefa só recebe um determinado período de tempo

Um painel de controlo para análises que exibe todos os relatórios pertinentes

Poderosa e simples ligação com vários instrumentos de cooperação

O progresso diário é verificado através de relatórios manuais.

Partilha fácil de ficheiros com colaboração de equipa para todos os membros através de opções de arrastar e largar

Fixação de preços

Oferece apenas uma opção de preço, como abaixo:

Blossom os preços estão disponíveis mediante pedido

Liquid Planner

O software de gestão de projectos Liquid Planner tem as seguintes características:

Uma ferramenta completa de gestão de projectos

Ideal para todos os tipos de empresas, pequenas e grandes

Agendador inteligente

Actualizações automáticas

Gestão inteligente dos recursos

Uma funcionalidade integrada de seguimento do tempo

Rapidez nos horários dos projectos e na carga de trabalho dos recursos são visualizados de forma inteligente

Os painéis de instrumentos personalizados são altamente personalizáveis

Navegação fácil

Quadros Kanban personalizados

Fluxo de trabalho técnico sem falhas

Fluxo de trabalho suave

Rastreamento utilizando o programador inteligente

Equipa racionalizada

Comunicar de forma eficaz

Partilha fácil de ficheiros

Relatórios imediatos do projecto

Orçamento de monitorização incorporado

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Profissional - USD 45/utilizador/mês

- USD 45/utilizador/mês Empresa - USD 69/utilizador/mês

Bitrix24

O software de gestão de projectos Bitrix24 tem as seguintes características:

Criar grupos de trabalho

Alimentação centralizada de notícias

Criar listas de afazeres personalizadas

Características extensivas

Fluxo de trabalho Kanban

Gestão da carga de trabalho dos empregados

Interface amigável

Interessante colecção de belos temas

Automatização suave do fluxo de trabalho e seguimento de actividades

Fluxo interactivo para responder rapidamente e colaboração de equipa.

Monitorização eficiente de projectos

Ferramentas de planeamento e recursos inteligentes ajudam na gestão de recursos

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

O plano de teste gratuito oferece 12 utilizadores

plano de oferece 12 utilizadores CRM+ - USD 69/mês/6 utilizadores

- USD 69/mês/6 utilizadores Standard - 99 USD/mês/50 utilizadores

- 99 USD/mês/50 utilizadores Profissionais 199 USD/mês/utilizadores ilimitados

Zoho Sprints

O software de gestão de projectos Zoho Sprints tem as seguintes características:

Software de colaboração baseado na nuvem e software de gestão de projectos

Concebido para equipas ágeis

Dividir facilmente projectos complicados em tarefas mais pequenas e mais fáceis de gerir

Quadros Scrum individuais

Dá aos consumidores a maior alavancagem possível para a gestão

Fácil funcionalidade de arrastar e largar

Reunião abrangente

As revisões Sprint podem ser agendadas

Gestão épica na organização e gestão do fluxo de trabalho ao longo de vários sprints

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Plano de teste gratuito

Padrão - USD 10/utilizador/mês

USD 10/utilizador/mês Premium - USD 35/utilizador/mês

- USD 35/utilizador/mês Empresa - USD 67/utilizador/mês

Mavenlink

O software de gestão de projectos Mavenlink está numa solução que tem as seguintes características:

Uma ferramenta de gestão empresarial de nível empresarial

Um potente módulo para a gestão de projectos

Uma ferramenta simples mas abrangente

Oferece uma protecção abrangente para o planeamento de recursos

Cumprir os requisitos de gestão de projectos de uma empresa

Interface de utilizador simples

Os modelos Readymade tornam simples a criação e gestão de projectos

Simples de monitorizar o desenvolvimento ou o progresso através de cronogramas de projecto

Estrutura de trabalho com tarefas e marcos categorizados

Gestão de recursos ao nível da tarefa através da estimativa de recursos e programação de recursos

Gestão de carteiras com vistas personalizadas de carteiras

Cartões de projecto da saúde do seu projectoA alimentação interactiva para partilhar actualizações rápidas

Fixação de preços

Oferece quatro planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Equipas - 19 USD/mês/5 utilizadores

19 USD/mês/5 utilizadores Profissional - USD 39/utilizador/mês

- USD 39/utilizador/mês Premier - Plano personalizado

- Plano personalizado Enterprise - Disponível mediante pedido

Smartsheet

O software de gestão de projectos Smartsheet tem as seguintes características:

Uma interface semelhante à spreadsheet que oferece ferramentas de gestão de projectos de servidor de fundação de equipas. Com os seus portais integrados de equipa, gestão de recursos, gestão de documentos e modelos de projecto pré-construídos, Smartsheet tem uma vasta gama de capacidades

que oferece ferramentas de gestão de projectos de servidor de fundação de equipas. Com os seus portais integrados de equipa, gestão de recursos, gestão de documentos e modelos de projecto pré-construídos, tem uma vasta gama de capacidades A competição da Jira é feroz, graças à assistência da Smartsheet na gestão de projectos e outras tarefas administrativas

Os painéis de controlo do projecto têm visibilidade em tempo real

Obter actualizações atempadas feitas por membros da equipa

Marca personalizada com temas de cor, logótipos, etc.

Vistas múltiplas, incluindo vistas de calendário ou cartão, Gantt

Colaboração de equipa simples através da centralização

Kanban conselhos

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Standard - USD 14/mês

- USD 14/mês Prémio - USD 25/mês

Donedone

O software de gestão de projectos Donedone tem as seguintes características:

Rastreador de bugs preciso

Integra o rastreio de problemas com o apoio ao cliente

Erradica a exigência de utilizar folhas de cálculo, e-mail, ou notas

Um núcleo central completo de qualquer coisa que esteja na mesma plataforma

Óptimo para pequenas e grandes empresas

Comece uma tarefa, convide a sua tripulação, e inicie questões de registo

Fluxo de trabalho simples

Filtragem sem esforço

Perspectivas uma lista de verificação de tópicos

Ver actividades pessoais

Reunir relatórios rápidos

Funções fantásticas em dispositivos inteligentes como telemóveis e iOS ou andróides

Integra-se com GitHub , Slack , e muito mais

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Colaborar - USD 4/utilizador/mês

- USD 4/utilizador/mês Divulgação - USD 8/utilizador/mês

VivifyScrum

O software de gestão de projectos VivifyScrum tem as seguintes características:

Ferramenta de gestão de projectos ágil

Características Scrum

Características Kanban quadros

quadros Objectivos de Sprint

É forte em funcionalidades avançadas de gestão de projectos

Mais leve no seu orçamento

Criação de modelos de tarefas e edições

Gráfico queimado

Análises atribuídas e numerosos cessionários para cada tarefa

Métrica scrum

Facturação e documentação interna

Seguimento do tempo para cada tarefa na aplicação

Colaboração e gestão da equipa

Geração de relatórios

Fixação de preços

Oferece diferentes planos de preços de acordo com o número de utilizadores, como abaixo indicado:

USD 10/10 utilizadores/mês. O orçamento cresce de acordo com o aumento do número de utilizadores.

Redmine

O software de gestão de projectos Redmine tem as seguintes características:

Software de gestão de projectos modificável

Vasta gama de plugins incorporados

Cooperação eficaz, acompanhamento de bugs, elaboração de orçamentos e gestão de recursos

Gráficos de Gantt

Relatórios rápidos

Google calendários e google drive

Campos personalizados para problemas, análise de tempo, visão geral do utilizador, e visão geral do projecto

Controlo de acesso baseado no papel

SCM (número de mudança de sistema) integração ( SVN , Mercurial , CVS e Git etc.)

(número de mudança de sistema) integração ( , , e etc.) Facilmente personalizável

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Plano de teste gratuito

Plano pago - USD 25/utilizador/mês.

Workzone

O software de gestão de projectos Workzone tem as seguintes características:

Simples em comparação com o Jira

Traz várias características úteis

Seguimento do tempo

Fácil de usar mesmo para equipas com utilizadores não técnicos

Partilha de ficheiros sem esforço

Modelos para tarefas e projectos específicos de equipas

Espaços de trabalho individuais para cada equipa

Listas de afazeres personalizados e dependências de tarefas

Relatórios de carga de trabalho

Alternativa favorável ao Jira

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Plano básico de equipa - USD 24/utilizador/mês

- USD 24/utilizador/mês Plano da empresa - USD 43/utilizador/mês

Version One

O software de gestão de projectos Version One, uma das melhores alternativas ao Jira, tem as seguintes características:

Software de gestão de projectos tudo-em-um ágil

Rapidamente adaptável

Planeamento de produtos

Planeamento de lançamento

Planeamento de Sprint

Pista de Sprint

Horários, trilhos e relatórios sobre todos os projectos de forma eficaz

Óptimo para pequenas ou grandes empresas

Sem complicações de utilização

Envolve facilmente todas as equipas

Preserva o progresso do projecto contemporâneo em tempo real

Melhora a entrega persistente de ponta a ponta

Plataforma ágil de ponta a ponta para agendar todos os seus projectos

Aumenta a visibilidade, transmite dados, e executa projectos de forma eficaz

Gestão eficaz da carteira, métrica e layout do painel de instrumentos

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

O plano básico de teste gratuito

plano básico de Plano pago - características avançadas USD 29/utilizador/mês.

Target Process

O software de gestão de projectos Target Process tem as seguintes características:

Ferramenta de gestão de projectos facilmente adaptável

Famosa ferramenta de gestão de projectos comercial ágil

Construir diversos painéis

Vistas personalizadas

Relatórios rápidos

Painéis personalizados

Visão geral do seu projecto sem distracções

Relatórios personalizados

Visualização do mapa de histórias do Backlog

Rastreio extensivo ao longo de todo o projecto

Eficiente acompanhamento de bugs

IntegraçãoSaaS sem problemas

Permite a avaliação do progresso de numerosos projectos ao mesmo tempo

Integração visual dos dados completos do projecto

Fixação de preços

Oferece dois planos de preços diferentes, como abaixo indicado:

Teste gratuito

Plano personalizado a pedido

Em poucas palavras

Para ser conclusivo, o Jira é um software de gestão de projectos muito útil mas complicado, pelo que não é adequado para todas as empresas. A alternativa, como mencionado anteriormente, ao Jira é a melhor do mercado. O artigo fez todo o trabalho árduo ao detalhar as melhores alternativas ao Jira como a sua ferramenta de gestão de projectos. Agora, entre elas, escolhe e explora-as de acordo com os seus requisitos de gestão de projectos e selecciona a melhor. A maioria das alternativas Jira têm uma versão experimental gratuita, pelo que pode verificá-las uma a uma e depois decidir sobre a sua versão final antes de mudar para a versão paga.

Geralmente, antes de ir para a alternativa Jira, deve ter em conta quatro aspectos importantes, incluindo - A sua escolha da metodologia de gestão de projectos, como gosta de comunicar com a sua equipa, as características essenciais de que necessita no seu software de gestão de projectos, e por último, precisa ou não de migração?

