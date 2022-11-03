Proje yönetimi ihtiyaçlarınız için en iyi Jira alternatiflerini mi arıyorsunuz? Evet ise, bu makale tam size göre. Jira, yazılım geliştirme ekipleri, testleri ve işlerini yönetmek için iş yönetimi için geliştiriciler arasında harika ve popüler bir proje yönetimi aracıdır. Başlangıçta, bir sorun dedektörü haline geldi. Her türlü ve amaç için güçlü bir yönetim aracı olarak gelişmiştir. Bu nedenle yazılım geliştirme ekipleri ve yönetim alanındaki tüm işlemlerin krikosu olarak adlandırılır.

Jira, yazılım içinde veya proje yönetimi araçları söz konusu olduğunda hata ve sorun arama için hala en iyi yazılımlardan biridir. Bu büyük başarı ile gün geçtikçe artan 1800 binden fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Jira tamamen iyidir, ancak ele alınan bazı sorunlar, müşterilerin ve işletmelerin popülerliklerinden bağımsız olarak çeşitli nedenlerle Jira alternatiflerini aramasına olanak tanır.

Jira nedir?

Jira yazılımı, yazılım üzerinde çalışan ekipler için yaygın olarak kullanılan proje yönetim araçlarından biridir. 190 ülkede yaklaşık 100.000 tüketici Jira by Atlassian kullanıyor. İster üzerinde çalışan bir kişi olsun ister 200+ kişi olsun tüm yazılım geliştirme ekipleri Jira'yı tercih ediyor çünkü Çevik bir proje için en iyi seçenek. Jira'yı daha çekici kılan birçok artı noktası da vardır: Scrum panoları, Kanban panoları ve Yol Haritası özellikleri. Buna rağmen ekipler, eski moda işlevsellik ve karmaşık kullanıcı arayüzü nedeniyle sık sık sorunlarla karşılaşıyor. Jira'nın yıllık planları 12.000 dolara kadar mal olabilir, bu nedenle kullanıcıları sık sık Jira alternatiflerini arar.

Jira Software'in temel özellikleri

Şüphesiz Jira, hataları bulmak ve ilerlemeyi izlemek için hepsi bir arada bir çözüm ve ücretsiz deneme sunan kapsamlı bir proje yönetim aracıdır. Jira, teknoloji ekibiniz ve proje yönetim ekibiniz, diğerlerinin çoğu gibi, projeleri yönetmek için bu aracı kullanmaktan büyük fayda sağlayacaktır. Jira yazılımının temel özellikleri aşağıdaki gibi çalışır:

Çevik proje yönetimi yazılımı olarak özelleştirilmiş çevik yaklaşım üzerinde çalışın

Hata izleme

Zaman takibi

Görev yönetimi

Tüm sınırsız projeler

Kaynak yönetimi

Görev takibi

İş akışı otomasyonunu yönetin

Bulut tabanlı işbirliği yazılımı olarak çalışın

Yazılım ekibi takibi

Bir iş planı oluşturun

İzin ayarlarını belirlemenizi sağlar

Eksiksiz scrum projelerinizi sağlar

Sürüm yönetimi için olay araştırması

Jira Software'in dört fiyatlandırma planı vardır:

Ücretsiz - her zaman ücretsiz, küçük işletmelerin iş planını daha iyi planlamaları ve takip etmeleri için en fazla 10 kullanıcı içerebilir. Temel yol haritalarıyla bir projeyi destekler.

- her zaman ücretsiz, küçük işletmelerin iş planını daha iyi planlamaları ve takip etmeleri için en fazla 10 kullanıcı içerebilir. Temel yol haritalarıyla bir projeyi destekler. Standart - 7,75 ABD Doları/kullanıcı/ay, piyasada bir isim elde etmeye ve iş akışını ekip çalışmasıyla düzene sokarak değerlerini artırmaya çalışan işletmeler için harika. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Yalnızca temel yol haritaları ve proje yönetimi ile bir projeyi destekler.

- 7,75 ABD Doları/kullanıcı/ay, piyasada bir isim elde etmeye ve iş akışını ekip çalışmasıyla düzene sokarak değerlerini artırmaya çalışan işletmeler için harika. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Yalnızca temel yol haritaları ve proje yönetimi ile bir projeyi destekler. Premium - İşini büyütmesi gereken kuruluş için kullanıcı başına aylık 15,25 ABD doları ve ekiplerle kolayca işbirliği yapabilecekleri ve işleri verimli bir şekilde takip edebilecekleri seçenekler. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Gelişmiş yol haritaları ve proje yönetimi ile çoklu projeler için kullanılırlar.

- İşini büyütmesi gereken kuruluş için kullanıcı başına aylık 15,25 ABD doları ve ekiplerle kolayca işbirliği yapabilecekleri ve işleri verimli bir şekilde takip edebilecekleri seçenekler. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Gelişmiş yol haritaları ve proje yönetimi ile çoklu projeler için kullanılırlar. Kurumsal - yıllık olarak faturalandırılır. Bu, istediğiniz ihtiyaçlarınıza göre kuruluşunuz için özel olarak hazırlanmış özel kurumsal plandır. Güvenlik ve yönetim gereksinimleri arayan daha büyük, yaygın ve küresel ölçekli şirketler için harikadır. Toplamda 35000 kullanıcıya kadar destekler. Çoklu projeler için kullanıldılar. Eksiksiz proje yönetiminden analitiklere ve ileri yol haritalarına kadar her şey plana dahildir.

Neden Jira alternatifleri arıyorsunuz?

Jira yazılımında bu kadar çok fayda ve nokta varken, proje yönetim aracı olarak neden Jira alternatifleri aranacağı sorusu ortaya çıkıyor. Jira yazılımına kaydolmadan önce aramanız gereken bazı gerçekler var. Olumlu noktalarla birlikte, Jira yazılımının çoğu zaman kaçınılmaz olan bazı olumsuz noktaları da vardır. Proje yönetimi yazılımınız olarak Jira alternatifleri arıyorsanız, büyük bir fark yaratır.

Jira, kullanıcının anlaması için zaman ve enerji harcayan karmaşık bir yazılım olduğu için alternatiflerinin artırılması gerekiyor. Jira yalnızca BT departmanlarını desteklerken, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi diğer departmanlar bunu kullanmak zorunda kalır. Nedenini kontrol edelim!

Öğrenmek zor

Jira Software kullanıcıları, beceriksiz olduğu için öğrenmenin zor olduğunu ve en büyük şeyin bu programı günlük olarak kullanmanın ne kadar sinir bozucu olabileceği olduğunu iddia ediyor. Karmaşık bir projede ustalaşmak isteyip istemediğinizi anlamak yüzyıllar alabilir. Sadece teknik olmayan kullanıcılar değil, yazılım geliştirme ekipleri de anlamakta zorlanıyor. Sonuç olarak, herkes kullanamaz, bu nedenle ekipler Jira kullanan herkesle bağlantı kurmakta zorlanır ve bunu bırakır.

eski arayüz

Kullanıcı dostu arayüzlere sahip yazılımlar, daha çok bir üretkenlik platformu olma eğilimindedir ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirmelerine olanak tanır. Ancak Jira arayüzü güncel değil ve kullanıcıları ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye zorluyor. Ayrıca, eski arayüzünü öğrenmek için çok zaman ve çaba gerektirir.

Sınırlı atananlar

Jira kullanıyorsanız, ekip çalışması gerektiren karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsunuz demektir. Tek bir kişinin tek başına bütün bir projeyi yaratması zordur. Kullanıcılar çalışmanızı izleyebileceği ve projeyle ilgili yorumlarını iletebileceği için Jira'nın eksik olduğu yer burasıdır. Ancak, bir projede veya birden çok projede çalışmak üzere birden çok kullanıcının atanmasına izin vermez.

Taşınması zor

Uygulamanızı Jira'dan başka bir proje yönetimi yazılımına taşımak istiyorsanız, bu büyük bir HAYIR! İçe aktarma seçeneğini Jira'da bulabileceğiniz için Dışa Aktarma seçeneği yoktur. Ayrıca, piyasada internette her şeyi mümkün kılan çok sayıda eklenti var, ancak söz konusu Jira olduğunda, hiçbir eklenti projenizi başka bir platformda dışa aktarmanıza izin vermez, ancak içe aktarır. İkinci sinir bozucu şey, yazılımınızı yalnızca bulut tabanlı işbirliği yazılımına başlatmaya veya taşımaya zorlamasıdır.

Yüksek fiyat

Jira'nın bulutuna geçmeyi düşünüyorsanız, size diğer birçok daha ucuz ve kullanımı kolay proje yönetimi yazılımından daha pahalıya mal olacaktır. Öyleyse neden daha fazla ödemeye hazırsınız? Ve kullanımı zor, modası geçmiş bir arayüz mü aldınız? Ayrıca, Jira'nın ücretsiz bir planını almayı düşünüyorsanız, size sınırlı otomasyon sağlar ve kapasite planlamasını kullanmanızı engeller.

2022'de en iyi Jira alternatifleri

Bu nedenle, bir arada çözümü en iyi Jira alternatiflerinden biri olarak listelenen Jira Software ile değiştirmeyi dört gözle bekliyorsanız, aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz:

nTask

Proje yönetim aracı nTask aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Sağlam özelliklerle güncellendi

Güleryüzlü destek ekibi

Güzel görünümlü, hoş bir arayüz

Kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için harika

Daha az karmaşık

Özelleştirmesi kolay

Hata izleme

Zaman takibi

Akıllı arama

Aynı pencerede üç görünüm - Izgara, Liste ve Takvim

Görevleri ve projeleri yapmak için organize edilmesi kolay

Google Drive'da filtreleri ve dosyaları kaydetme seçenekleri

Modüllerinizin bir kopyası bir doküman dosyası olarak dışa aktarılabilir

Çevik proje yönetimi aracı

Her modüle çevik ekipler atayın

İş akışı otomasyonu

Grafikler geliştirin

Basit proje planlayıcısı

Deneyimli risk kontrolü

Potansiyel riskleri belirleyin ve değerlendirin

Sorunları oluşturun ve yönetin

Gantt çizelgelerinden yararlanın

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi üç farklı fiyatlandırma planı sunar:

Sınırsız görev ve kullanıcıyla tüm temel özelliklerin ücretsiz denemesi .

. Premium - 3 USD/kullanıcı/ay ve sınırsız proje.

- 3 USD/kullanıcı/ay ve sınırsız proje. İş - 8 USD/kullanıcı/ay, özel alanlar ve sınırsız risk yönetimi.

Asana

Proje yönetim yazılımı Asana aşağıdaki özelliklere sahiptir:

En kapsamlı

Proje yönetimi için çeşitli özellikler

Kullanıcı dostu

Yönetimi değiştir

Dostu görselleştirme

Verimli gezinme

Her projenin dosyaları galeri formatında gösterilir

Yenilikçi kullanılabilirlik

Sorunsuz ve kolay görev yönetimi

İş akışı otomasyonu Arayüzü

Çevik yönetim

Sprint planları ve kilometre taşları oluşturma

Özel alanlarla akıllı izleme

Senkronize raporlama

Bu raporları Google Drive ve Google Analytics'e aktarma seçeneği

Asenkron iletişime izin veren mesajlaşma uygulaması

Özelleştirilebilir çalışma alanları

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme temel planı

temel planı Premium - 9.99 USD/kullanıcı/ay

- 9.99 USD/kullanıcı/ay İş 19,99 USD/kullanıcı/ay

19,99 USD/kullanıcı/ay Kurumsal - özel plan

Teamwork

Ücretsiz proje yönetimi yazılımı veya Teamwork aracı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

İyi kurulmuş çevrimiçi proje yönetimi uygulaması

Etkileyici bir özellik koleksiyonu

Ekip iletişimini ve üretkenlik platformunu geliştirmek için en güçlü takım

Son derece özelleştirilebilir, sezgisel arayüz

Esnek gezinme

Basitleştirilmiş planlama oturumları

Verimli izleme

Özelleştirilmiş gider faturalandırması ve bütçe raporlaması

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Temel özelliğin sonsuza kadar ücretsiz deneme süresi vardır

vardır Profesyonel - 9 USD/kullanıcı/ay

- 9 USD/kullanıcı/ay Premium USD 15/kullanıcı/ay

USD 15/kullanıcı/ay Kurumsal - özel planlar

Pivotal Tracker

Proje yönetim aracı Pivot Tracker aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Atik proje Yönetimi

Tüm yazılım ekipleri arasında işbirliği yapma olanakları

Kullanıcı dostu arayüz

Her büyüklükteki ekipleri desteklemek için tasarlandı

İş akışını basitleştirmede Pivotal Tracker

Birçok proje için çalışma alanları

Verimli kullanılabilirlik

Kolay sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü

Görevleri ve etkinlikleri organize etme ve izleme

Zamanlamayı, ekip performansını ve proje ilerlemesini otomatik olarak izleyen bir sistem

Geçmiş performansla ilgili ekip tahminlerini otomatik olarak oluşturan analitik izleyici

Projenin durumu ve proje yaşam döngüsü hakkında kısa bir genel bakış sunar

Öykü engelleyiciler: Herhangi bir tehlike ve soruna dikkat edin

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Temel planda ücretsiz deneme

Başlangıç - 12,50 USD/ay/5 kullanıcı

- 12,50 USD/ay/5 kullanıcı Profesyonel - 62,50 USD/ay/15 kullanıcı

- 62,50 USD/ay/15 kullanıcı Kurumsal - özel fiyatlandırma planları

Trello

Proje yönetim aracı Trello aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Jira alternatifleri listesindeki en basit ama en yaratıcı

Minimum öğrenme eğrisi

Hayal kırıklığını azaltmak için etkili bir şekilde tasarlanmıştır

Görev, sezgisel arayüz görünümlerinde listelere, panolara ve kartlara bölünmüştür

Sürükle ve bırak arayüzü

Net görünürlük için net, erişimi kolay sekmeler

Bireysel fonksiyon panelleri

Kullanıcıların önceki projelerden verileri depolamasına, yedeklemesine ve güvenliğini sağlamasına ve ardından kurtarmasına olanak tanır

Filtre özellikleri

Kolay biçimlendirme

Bireysel zevkler için zemin duvar kağıdına ve renk kodlamasına dayalı samimiyet özelleştirmesi

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza kadar ücretsiz deneme ile temel bir plan

ile temel bir plan Business Class - 9.99 USD/kullanıcı/ay

- 9.99 USD/kullanıcı/ay Kurumsal - 20,83 USD/kullanıcı/ay

ClickUp

Ücretsiz proje yönetimi yazılımı ClickUp aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Jira alternatifleri listesindeki en yeniler

Kolay ve hızlı esnek görünümler

Verimli erişilebilirlik

Tek bir ekranda çeşitli modüller arasında gezinin ve geçiş yapın

Sürükle ve bırak arayüzü

Pano, tema rengi, metin boyutu vb. gibi özelleştirilebilir çalışma alanları.

Aydınlık ve karanlık modları arasında geçiş

Takım takibi

Her görev için zaman takibi

Yerleşik eklentiler

İlerleme etkinliğini izlemek için etkinlik akışı özelliği

Görevlerinizi senkronize ederek işbirliği algılama

Gerçek zamanlı analitik

Bildirim ayarlarını yönet

Ekibinizi senkronize tutmak için her proje durumu için bir durum atayın

Görevleri ve projeleri öncelik seviyelerine göre düzenleyin

Birden çok projeyi veya görevi yönetmek için çoklu görev araç çubuğu

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza kadar ücretsiz deneme

Sınırsız USD 5/kullanıcı/ay

USD 5/kullanıcı/ay İşletme USD 9/kullanıcı/ay

USD 9/kullanıcı/ay Kurumsal - özel fiyatlandırma planı

ActiveCollab

ActiveCollab proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Bulut tabanlı bir Jira alternatifi

Kullanımı kolay

Gelişmiş proje yönetiminin unsurları

Uygun Kanban panolarına basit görev transferleri

panolarına basit görev transferleri Görev yönetimi

Proje durumu için sürekli zaman takibi

faturalandırma

Basit kullanıcı arayüzü (kullanıcı arayüzü)

Görevler, mevcut durumlarını gösteren gelişmiş bir etikete sahiptir

Bir projenin tahmini maliyetini otomatik olarak belirleyin

Uygun maliyetli

Bir projenin tahmini maliyetini otomatik olarak hesaplayın

Bireysel görev yönetimi ihtiyaçlarınıza göre son derece kişiselleştirilmiş çalışma alanları

Tüm proje kategorilerini kapsayan yerleşik raporlar.

Kolay eklentiler

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Temel fiyatlandırma planı - 7 USD/kullanıcı/ay

- 7 USD/kullanıcı/ay Gelişmiş işlevsellik planı - 2,5 USD/kullanıcı/ay

Wrike

Proje yönetimi yazılımı Wrike aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çevik proje yönetimi aracı

Birçok proje yöneticisi tarafından tercih edilir

Projeyle ilgili tüm gerçekleri görselleştirmek için tek bir platform

Kişiselleştirme için sezgisel arayüz panosu

Etkileşimli etkinlik akışı

Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü

İlerlemeyi ve proje durumunu izlemek için güçlü analitik

Kaynak yönetimi

Gerçek zamanlı raporlar

Bütçe planlama ve hassas hesaplama

Harika ekip işbirliği

Kullanıcıların dosya paylaşması için özelleştirilmiş gruplar

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi beş farklı fiyatlandırma planı sunar:

Temel ücretsiz deneme

Profesyonel - 9.80 USD/kullanıcı/ay

- 9.80 USD/kullanıcı/ay İşletme - 24,80 USD/kullanıcı/ay

- 24,80 USD/kullanıcı/ay Pazarlamacılar - özel plan

- özel plan Kurumsal - özel fiyatlandırma planı

Hygger

Proje yönetimi yazılımı Hygger aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çevik ekipler için güçlü bir dizi yetenek

Proje geliştirme ekipleriyle ilgili tüm önerileri depolayarak projeler üzerinde çalışmak için bir fikir bankasından yararlanın

Daha fazla geliştirme için veriler uygun Kanban veya Scrum panolarına iletilebilir.

veya panolarına iletilebilir. Görsel proje durumu yol haritalarını oluşturmak ve paylaşmak için fikir yol haritası

Basit görselleştirme

Görevler ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak için kolaylık sağlamak için yapılan Kanban panoları

panoları Kullanıcı dostu arayüz

Hızlı fikir filtreleme

Canlı etkinlik akışı

Öncelik çizelgeleri ve biriktirme listeleri kullanılarak önceliklendirilmiş proje yönetimi

Zaman günlükleri aracılığıyla ilerlemeyi izleme

ICE önceliklendirmesi: yaygın etki, maliyet ve basit önceliklendirme metodolojisi

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi üç farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme temel planı

temel planı Standart - USD 7/kullanıcı/ay

- USD 7/kullanıcı/ay Kurumsal - 14 USD/kullanıcı/ay

Blossom

Proje yönetimi yazılımı Blossom aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Temel bir proje yönetim aracı

Uzak ekipler için özel olarak tasarlanmıştır

Görev tanımlama ve ilerleme izleme için görsel iş akışı yönetimi

Bir göreve yalnızca belirli bir süre verilmesini sağlar

İlgili tüm raporları görüntüleyen bir analiz panosu

İşbirliği için çeşitli araçlarla güçlü, basit bağlantı

Günlük ilerleme, manuel raporlar kullanılarak kontrol edilir.

Sürükle ve bırak seçenekleriyle tüm üyeler için ekip işbirliğiyle kolay dosya paylaşımı

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi yalnızca bir fiyatlandırma seçeneği sunar:

Blossom fiyatlandırması istek üzerine mevcuttur

Liquid Planner

Proje yönetimi yazılımı Liquid Planner aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Eksiksiz bir proje yönetim aracı

Küçük ve büyük her türlü işletme için ideal

Akıllı zamanlayıcı

Otomatik güncellemeler

Akıllı kaynak yönetimi

Zaman takibinin yerleşik bir özelliği

Proje programları ve kaynak iş yükü hakkında hızlı bilgiler akıllıca görselleştirilir

Özelleştirilmiş panolar son derece özelleştirilebilir

Kolay gezinme

Kişiselleştirilmiş kanban panoları

Sorunsuz teknik iş akışı

Pürüzsüz iş akışı

Akıllı zamanlayıcıyı kullanarak izleme

Kolaylaştırılmış Ekip

Etkili iletişim

Kolay dosya paylaşımı

Anlık proje raporları

Dahili izleme bütçesi

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Profesyonel - 45 USD/kullanıcı/ay

- 45 USD/kullanıcı/ay Kurumsal - 69 USD/kullanıcı/ay

Bitrix24

Proje yönetim yazılımı Bitrix24 aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çalışma grupları oluşturun

Merkezi haber akışı

Özelleştirilmiş yapılacaklar listeleri oluşturun

Kapsamlı özellikler

Kanban iş akışı

Çalışanlar için iş yükü yönetimi

Dostu Arayüz

Güzel temaların ilginç koleksiyonu

Sorunsuz iş akışı otomasyonu ve aktivite takibi

Hızlı yanıt vermek ve ekip işbirliği için etkileşimli akış.

Verimli proje izleme

Planlama araçları ve akıllı kaynaklar, kaynak yönetiminde yardımcı olur

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme planı 12 kullanıcı sunar

planı 12 kullanıcı sunar CRM+ - 69 USD/ay/6 kullanıcı

- 69 USD/ay/6 kullanıcı Standart - 99 USD/ay/50 kullanıcı

- 99 USD/ay/50 kullanıcı Profesyonel 199 USD/ay/sınırsız kullanıcı

Zoho Sprints

Proje yönetim yazılımı Zoho Sprints aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Bulut tabanlı işbirliği yazılımı ve proje yönetimi yazılımı

Çevik ekipler için tasarlandı

Karmaşık projeleri kolayca daha küçük ve daha yönetilebilir görevlere bölün

Bireysel Scrum panoları

Tüketicilere yönetim için mümkün olan en fazla kaldıracı sağlar

Sürükle ve bırak için kolay işlevsellik

Kapsamlı toplantı

Sprint incelemeleri planlanabilir

Birkaç sprint boyunca iş akışını organize etme ve yönetmede epik yönetim

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme planı

Standart - 10 USD/kullanıcı/ay

- 10 USD/kullanıcı/ay Premium - 35 USD/kullanıcı/ay

- 35 USD/kullanıcı/ay Kurumsal - 67 USD/kullanıcı/ay

Mavenlink

Proje yönetimi yazılımı Mavenlink, aşağıdaki özelliklere sahip tek bir çözümdedir:

Kurumsal düzeyde bir işletme yönetimi aracı

Proje yönetimi için güçlü bir modül

Basit ama kapsamlı bir araç

Kaynak planlaması için kapsamlı koruma sunar

Kapsamlı bir işletmenin proje yönetimi gereksinimlerini karşılayın

Basit kullanıcı arayüzü

Hazır şablonlar, proje oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır

Proje zaman çizelgeleri aracılığıyla gelişimi veya ilerlemeyi izlemek için basit

Kategorize edilmiş görevler ve kilometre taşları ile iş dökümü yapısı

Kaynak tahmini ve kaynak planlaması yoluyla görev düzeyinde kaynak yönetimi

Özelleştirilmiş portföy görünümleriyle portföy yönetimi

Projenizin sağlığını gösteren proje kartlarıHızlı güncellemeleri paylaşmak için etkileşimli özet akışı

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ekipler - 19 USD/ay/5 kullanıcı

- 19 USD/ay/5 kullanıcı Profesyonel - 39 USD/kullanıcı/ay

- 39 USD/kullanıcı/ay Premier - Özel plan

- Özel plan Kurumsal - Talep üzerine mevcuttur

Smartsheet

Proje yönetimi yazılımı Smartsheet aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Ekip temeli sunucu proje yönetimi araçları sunan spreadsheet benzeri bir arayüz. Entegre ekip portalları, kaynak yönetimi, belge yönetimi ve önceden oluşturulmuş proje şablonları ile Smartsheet , çok çeşitli yeteneklere sahiptir.

benzeri bir arayüz. Entegre ekip portalları, kaynak yönetimi, belge yönetimi ve önceden oluşturulmuş proje şablonları ile , çok çeşitli yeteneklere sahiptir. Smartsheet'in proje yönetimi ve diğer idari görevlerdeki yardımı sayesinde Jira'nın rekabeti şiddetli.

Proje panoları gerçek zamanlı görünürlüğe sahiptir

Ekip üyeleri tarafından yapılan güncellemeleri zamanında alın

Renk temaları, logolar vb. ile özel markalama.

Takvim görünümleri veya kart dahil olmak üzere çoklu görünümler, Gantt

Merkezileştirme yoluyla basit ekip işbirliği

Kanban panoları

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Standart - 14 USD/ay

- 14 USD/ay Prim - 25 USD/ay

Donedone

Donedone proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Hassas hata izleyici

Sorun izlemeyi müşteri desteğiyle entegre eder

Elektronik tablo, e-posta veya not kullanma gereksinimini ortadan kaldırır

Aynı platformda olan her şeyin tam bir merkezi merkezi

Küçük ve büyük şirketler için harika

Bir göreve başlayın, ekibinizi davet edin ve günlük kaydı sorunlarını başlatın

Basit iş akışı

Zahmetsiz filtreleme

Outlook konuların bir kontrol listesi

Kişisel aktiviteleri görün

Hızlı raporlar toplayın

Cep telefonları ve iOS veya android gibi akıllı cihazlarda harika işlevler

GitHub , Slack ve çok daha fazlasıyla entegre olur

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

İşbirliği - 4 USD/kullanıcı/ay

- 4 USD/kullanıcı/ay Erişim - 8 USD/kullanıcı/ay

VivifyScrum

Proje yönetim yazılımı VivifyScrum aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çevik proje yönetimi aracı

Özellikler Scrum

Kanban panolarını içerir

panolarını içerir Sprint hedefleri

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri konusunda oldukça başarılıdır.

Bütçenize göre daha hafif

Görev ve sorun şablonu oluşturma

Açılış tablosu

Her göreve atanan analizler ve çok sayıda görevli

Scrum metrikleri

Faturalandırma ve dahili belgeler

Uygulamadaki her ödev için zaman takibi

Ekip işbirliği ve yönetimi

Rapor oluşturma

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi kullanıcı sayısına göre farklı fiyatlandırma planları sunar:

USD 10/10 kullanıcı/ay. Kullanıcı sayısı arttıkça bütçe de büyür.

Redmine

Proje yönetim yazılımı Redmine aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Değiştirilebilir proje yönetimi yazılımı

Çok çeşitli yerleşik eklentiler

Etkili işbirliği, hata takibi, bütçeleme ve kaynak yönetimi

Gantt çizelgeleri

Hızlı raporlar

Google takvimleri ve google drive

Sorunlar, zaman analizi, kullanıcıya genel bakış ve projeye genel bakış için özel alanlar

Rol tabanlı erişim denetimi

SCM (sistem değişiklik numarası) entegrasyonu ( SVN , Mercurial , CVS ve Git vb.)

(sistem değişiklik numarası) entegrasyonu ( , , ve vb.) Sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilir

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme planı

Ücretli plan - 25 USD/kullanıcı/ay.

Workzone

Proje yönetimi yazılımı Workzone aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Jira ile karşılaştırıldığında basit

Birkaç kullanışlı özellik getiriyor

Zaman takibi

Teknik olmayan kullanıcıları olan ekipler için bile kullanımı kolay

Zahmetsiz dosya paylaşımı

Ekiplere özel görevler ve projeler için şablonlar

Her ekip için bireysel çalışma alanları

Kişiselleştirilmiş yapılacaklar listeleri ve görev bağımlılıkları

İş yükü raporları

Jira'ya olumlu sonuç veren alternatif

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Temel ekip planı - 24 USD/kullanıcı/ay

- 24 USD/kullanıcı/ay Kurumsal plan - 43 USD/kullanıcı/ay

Version One

Jira'ya en iyi alternatiflerden biri olan proje yönetim yazılımı Version One aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Hepsi bir arada çevik proje yönetimi yazılımı

Hızlı uyarlanabilir

Ürün planlaması

Sürüm planlaması

Sprint planlaması

Sprint parkuru

Tüm projelerde etkin bir şekilde programlar, yollar ve raporlar

Küçük veya büyük işletmeler için harika

Kullanımı karmaşık olmayan

Tüm ekipleri kolayca meşgul eder

Eş zamanlı proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak korur

Kalıcı uçtan uca teslimatı geliştirir

Tüm projelerinizi planlamak için uçtan uca çevik platform

Görünürlüğü artırır, verileri iletir ve projeleri etkin bir şekilde yürütür

Etkili portföy yönetimi, ölçümler ve gösterge tablosu düzeni

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme temel planı

temel planı Ücretli plan - gelişmiş özellikler 29 USD/kullanıcı/ay.

Target Process

Proje yönetimi yazılımı Target Process aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Kolayca uyarlanabilir proje yönetimi aracı

Ünlü ticari çevik proje yönetim aracı

Çeşitli panolar oluşturun

Özel görünümler

Hızlı raporlar

Kişiselleştirilmiş panolar

Projenize dikkati dağıtmadan genel bakış

Özel raporlar

Birikmiş hikaye haritası görünümü

Proje boyunca Kapsamlı İzleme

Verimli hata takibi

SaaS entegrasyonu sorunsuz

Aynı anda çok sayıda projenin ilerlemesinin değerlendirilmesine izin verir

Tüm proje verilerinin görsel entegrasyonu

fiyatlandırma

Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz deneme

İsteğe göre özel plan

Kısaca

Sonuç olarak, Jira çok kullanışlı ancak karmaşık bir proje yönetimi yazılımıdır, bu nedenle tüm işletmeler için uygun değildir. Daha önce de belirtildiği gibi Jira'ya alternatif, piyasadaki en iyisidir. Makale, proje yönetim aracınız olarak en iyi Jira alternatiflerini detaylandırarak tüm zor işi yaptı. Şimdi bunlar arasından proje yönetimi gereksinimlerinize göre bunları seçip keşfediyor ve en iyisini seçiyorsunuz. Çoğu Jira alternatifinin ücretsiz bir deneme sürümü vardır, bu nedenle bunları tek tek kontrol edebilir ve ardından ücretli sürüme geçmeden önce nihai sürümünüze karar verebilirsiniz.

Genel olarak, Jira'ya alternatife geçmeden önce, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dört önemli yönü dikkate almalısınız: - Proje yönetimi metodolojisi seçiminiz, ekibinizle nasıl iletişim kurmaktan hoşlandığınız, proje yönetimi yazılımınızda ihtiyaç duyduğunuz temel özellikler ve son olarak , Göçe ihtiyacınız var mı, yok mu?

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