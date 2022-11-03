Proje yönetimi ihtiyaçlarınız için en iyi Jira alternatiflerini mi arıyorsunuz? Evet ise, bu makale tam size göre. Jira, yazılım geliştirme ekipleri, testleri ve işlerini yönetmek için iş yönetimi için geliştiriciler arasında harika ve popüler bir proje yönetimi aracıdır. Başlangıçta, bir sorun dedektörü haline geldi. Her türlü ve amaç için güçlü bir yönetim aracı olarak gelişmiştir. Bu nedenle yazılım geliştirme ekipleri ve yönetim alanındaki tüm işlemlerin krikosu olarak adlandırılır.
Jira, yazılım içinde veya proje yönetimi araçları söz konusu olduğunda hata ve sorun arama için hala en iyi yazılımlardan biridir. Bu büyük başarı ile gün geçtikçe artan 1800 binden fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Jira tamamen iyidir, ancak ele alınan bazı sorunlar, müşterilerin ve işletmelerin popülerliklerinden bağımsız olarak çeşitli nedenlerle Jira alternatiflerini aramasına olanak tanır.
Jira nedir?
Jira yazılımı, yazılım üzerinde çalışan ekipler için yaygın olarak kullanılan proje yönetim araçlarından biridir. 190 ülkede yaklaşık 100.000 tüketici Jira by Atlassian kullanıyor. İster üzerinde çalışan bir kişi olsun ister 200+ kişi olsun tüm yazılım geliştirme ekipleri Jira'yı tercih ediyor çünkü Çevik bir proje için en iyi seçenek. Jira'yı daha çekici kılan birçok artı noktası da vardır: Scrum panoları, Kanban panoları ve Yol Haritası özellikleri. Buna rağmen ekipler, eski moda işlevsellik ve karmaşık kullanıcı arayüzü nedeniyle sık sık sorunlarla karşılaşıyor. Jira'nın yıllık planları 12.000 dolara kadar mal olabilir, bu nedenle kullanıcıları sık sık Jira alternatiflerini arar.
Jira Software'in temel özellikleri
Şüphesiz Jira, hataları bulmak ve ilerlemeyi izlemek için hepsi bir arada bir çözüm ve ücretsiz deneme sunan kapsamlı bir proje yönetim aracıdır. Jira, teknoloji ekibiniz ve proje yönetim ekibiniz, diğerlerinin çoğu gibi, projeleri yönetmek için bu aracı kullanmaktan büyük fayda sağlayacaktır. Jira yazılımının temel özellikleri aşağıdaki gibi çalışır:
- Çevik proje yönetimi yazılımı olarak özelleştirilmiş çevik yaklaşım üzerinde çalışın
- Hata izleme
- Zaman takibi
- Görev yönetimi
- Tüm sınırsız projeler
- Kaynak yönetimi
- Görev takibi
- İş akışı otomasyonunu yönetin
- Bulut tabanlı işbirliği yazılımı olarak çalışın
- Yazılım ekibi takibi
- Bir iş planı oluşturun
- İzin ayarlarını belirlemenizi sağlar
- Eksiksiz scrum projelerinizi sağlar
- Sürüm yönetimi için olay araştırması
Jira Software'in dört fiyatlandırma planı vardır:
- Ücretsiz - her zaman ücretsiz, küçük işletmelerin iş planını daha iyi planlamaları ve takip etmeleri için en fazla 10 kullanıcı içerebilir. Temel yol haritalarıyla bir projeyi destekler.
- Standart - 7,75 ABD Doları/kullanıcı/ay, piyasada bir isim elde etmeye ve iş akışını ekip çalışmasıyla düzene sokarak değerlerini artırmaya çalışan işletmeler için harika. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Yalnızca temel yol haritaları ve proje yönetimi ile bir projeyi destekler.
- Premium - İşini büyütmesi gereken kuruluş için kullanıcı başına aylık 15,25 ABD doları ve ekiplerle kolayca işbirliği yapabilecekleri ve işleri verimli bir şekilde takip edebilecekleri seçenekler. Toplamda 35.000 kullanıcıya kadar destekler. Gelişmiş yol haritaları ve proje yönetimi ile çoklu projeler için kullanılırlar.
- Kurumsal - yıllık olarak faturalandırılır. Bu, istediğiniz ihtiyaçlarınıza göre kuruluşunuz için özel olarak hazırlanmış özel kurumsal plandır. Güvenlik ve yönetim gereksinimleri arayan daha büyük, yaygın ve küresel ölçekli şirketler için harikadır. Toplamda 35000 kullanıcıya kadar destekler. Çoklu projeler için kullanıldılar. Eksiksiz proje yönetiminden analitiklere ve ileri yol haritalarına kadar her şey plana dahildir.
Neden Jira alternatifleri arıyorsunuz?
Jira yazılımında bu kadar çok fayda ve nokta varken, proje yönetim aracı olarak neden Jira alternatifleri aranacağı sorusu ortaya çıkıyor. Jira yazılımına kaydolmadan önce aramanız gereken bazı gerçekler var. Olumlu noktalarla birlikte, Jira yazılımının çoğu zaman kaçınılmaz olan bazı olumsuz noktaları da vardır. Proje yönetimi yazılımınız olarak Jira alternatifleri arıyorsanız, büyük bir fark yaratır.
Jira, kullanıcının anlaması için zaman ve enerji harcayan karmaşık bir yazılım olduğu için alternatiflerinin artırılması gerekiyor. Jira yalnızca BT departmanlarını desteklerken, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi diğer departmanlar bunu kullanmak zorunda kalır. Nedenini kontrol edelim!
Öğrenmek zor
Jira Software kullanıcıları, beceriksiz olduğu için öğrenmenin zor olduğunu ve en büyük şeyin bu programı günlük olarak kullanmanın ne kadar sinir bozucu olabileceği olduğunu iddia ediyor. Karmaşık bir projede ustalaşmak isteyip istemediğinizi anlamak yüzyıllar alabilir. Sadece teknik olmayan kullanıcılar değil, yazılım geliştirme ekipleri de anlamakta zorlanıyor. Sonuç olarak, herkes kullanamaz, bu nedenle ekipler Jira kullanan herkesle bağlantı kurmakta zorlanır ve bunu bırakır.
eski arayüz
Kullanıcı dostu arayüzlere sahip yazılımlar, daha çok bir üretkenlik platformu olma eğilimindedir ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirmelerine olanak tanır. Ancak Jira arayüzü güncel değil ve kullanıcıları ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye zorluyor. Ayrıca, eski arayüzünü öğrenmek için çok zaman ve çaba gerektirir.
Sınırlı atananlar
Jira kullanıyorsanız, ekip çalışması gerektiren karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsunuz demektir. Tek bir kişinin tek başına bütün bir projeyi yaratması zordur. Kullanıcılar çalışmanızı izleyebileceği ve projeyle ilgili yorumlarını iletebileceği için Jira'nın eksik olduğu yer burasıdır. Ancak, bir projede veya birden çok projede çalışmak üzere birden çok kullanıcının atanmasına izin vermez.
Taşınması zor
Uygulamanızı Jira'dan başka bir proje yönetimi yazılımına taşımak istiyorsanız, bu büyük bir HAYIR! İçe aktarma seçeneğini Jira'da bulabileceğiniz için Dışa Aktarma seçeneği yoktur. Ayrıca, piyasada internette her şeyi mümkün kılan çok sayıda eklenti var, ancak söz konusu Jira olduğunda, hiçbir eklenti projenizi başka bir platformda dışa aktarmanıza izin vermez, ancak içe aktarır. İkinci sinir bozucu şey, yazılımınızı yalnızca bulut tabanlı işbirliği yazılımına başlatmaya veya taşımaya zorlamasıdır.
Yüksek fiyat
Jira'nın bulutuna geçmeyi düşünüyorsanız, size diğer birçok daha ucuz ve kullanımı kolay proje yönetimi yazılımından daha pahalıya mal olacaktır. Öyleyse neden daha fazla ödemeye hazırsınız? Ve kullanımı zor, modası geçmiş bir arayüz mü aldınız? Ayrıca, Jira'nın ücretsiz bir planını almayı düşünüyorsanız, size sınırlı otomasyon sağlar ve kapasite planlamasını kullanmanızı engeller.
2022'de en iyi Jira alternatifleri
Bu nedenle, bir arada çözümü en iyi Jira alternatiflerinden biri olarak listelenen Jira Software ile değiştirmeyi dört gözle bekliyorsanız, aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz:
nTask
Proje yönetim aracı nTask aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Sağlam özelliklerle güncellendi
- Güleryüzlü destek ekibi
- Güzel görünümlü, hoş bir arayüz
- Kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için harika
- Daha az karmaşık
- Özelleştirmesi kolay
- Hata izleme
- Zaman takibi
- Akıllı arama
- Aynı pencerede üç görünüm - Izgara, Liste ve Takvim
- Görevleri ve projeleri yapmak için organize edilmesi kolay
- Google Drive'da filtreleri ve dosyaları kaydetme seçenekleri
- Modüllerinizin bir kopyası bir doküman dosyası olarak dışa aktarılabilir
- Çevik proje yönetimi aracı
- Her modüle çevik ekipler atayın
- İş akışı otomasyonu
- Grafikler geliştirin
- Basit proje planlayıcısı
- Deneyimli risk kontrolü
- Potansiyel riskleri belirleyin ve değerlendirin
- Sorunları oluşturun ve yönetin
- Gantt çizelgelerinden yararlanın
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi üç farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Sınırsız görev ve kullanıcıyla tüm temel özelliklerin ücretsiz denemesi .
- Premium - 3 USD/kullanıcı/ay ve sınırsız proje.
- İş - 8 USD/kullanıcı/ay, özel alanlar ve sınırsız risk yönetimi.
Asana
Proje yönetim yazılımı Asana aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- En kapsamlı
- Proje yönetimi için çeşitli özellikler
- Kullanıcı dostu
- Yönetimi değiştir
- Dostu görselleştirme
- Verimli gezinme
- Her projenin dosyaları galeri formatında gösterilir
- Yenilikçi kullanılabilirlik
- Sorunsuz ve kolay görev yönetimi
- İş akışı otomasyonu Arayüzü
- Çevik yönetim
- Sprint planları ve kilometre taşları oluşturma
- Özel alanlarla akıllı izleme
- Senkronize raporlama
- Bu raporları Google Drive ve Google Analytics'e aktarma seçeneği
- Asenkron iletişime izin veren mesajlaşma uygulaması
- Özelleştirilebilir çalışma alanları
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme temel planı
- Premium - 9.99 USD/kullanıcı/ay
- İş 19,99 USD/kullanıcı/ay
- Kurumsal - özel plan
Teamwork
Ücretsiz proje yönetimi yazılımı veya Teamwork aracı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- İyi kurulmuş çevrimiçi proje yönetimi uygulaması
- Etkileyici bir özellik koleksiyonu
- Ekip iletişimini ve üretkenlik platformunu geliştirmek için en güçlü takım
- Son derece özelleştirilebilir, sezgisel arayüz
- Esnek gezinme
- Basitleştirilmiş planlama oturumları
- Verimli izleme
- Özelleştirilmiş gider faturalandırması ve bütçe raporlaması
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Temel özelliğin sonsuza kadar ücretsiz deneme süresi vardır
- Profesyonel - 9 USD/kullanıcı/ay
- Premium USD 15/kullanıcı/ay
- Kurumsal - özel planlar
Pivotal Tracker
Proje yönetim aracı Pivot Tracker aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Atik proje Yönetimi
- Tüm yazılım ekipleri arasında işbirliği yapma olanakları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Her büyüklükteki ekipleri desteklemek için tasarlandı
- İş akışını basitleştirmede Pivotal Tracker
- Birçok proje için çalışma alanları
- Verimli kullanılabilirlik
- Kolay sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü
- Görevleri ve etkinlikleri organize etme ve izleme
- Zamanlamayı, ekip performansını ve proje ilerlemesini otomatik olarak izleyen bir sistem
- Geçmiş performansla ilgili ekip tahminlerini otomatik olarak oluşturan analitik izleyici
- Projenin durumu ve proje yaşam döngüsü hakkında kısa bir genel bakış sunar
- Öykü engelleyiciler: Herhangi bir tehlike ve soruna dikkat edin
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Temel planda ücretsiz deneme
- Başlangıç - 12,50 USD/ay/5 kullanıcı
- Profesyonel - 62,50 USD/ay/15 kullanıcı
- Kurumsal - özel fiyatlandırma planları
Trello
Proje yönetim aracı Trello aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Jira alternatifleri listesindeki en basit ama en yaratıcı
- Minimum öğrenme eğrisi
- Hayal kırıklığını azaltmak için etkili bir şekilde tasarlanmıştır
- Görev, sezgisel arayüz görünümlerinde listelere, panolara ve kartlara bölünmüştür
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Net görünürlük için net, erişimi kolay sekmeler
- Bireysel fonksiyon panelleri
- Kullanıcıların önceki projelerden verileri depolamasına, yedeklemesine ve güvenliğini sağlamasına ve ardından kurtarmasına olanak tanır
- Filtre özellikleri
- Kolay biçimlendirme
- Bireysel zevkler için zemin duvar kağıdına ve renk kodlamasına dayalı samimiyet özelleştirmesi
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza kadar ücretsiz deneme ile temel bir plan
- Business Class - 9.99 USD/kullanıcı/ay
- Kurumsal - 20,83 USD/kullanıcı/ay
ClickUp
Ücretsiz proje yönetimi yazılımı ClickUp aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Jira alternatifleri listesindeki en yeniler
- Kolay ve hızlı esnek görünümler
- Verimli erişilebilirlik
- Tek bir ekranda çeşitli modüller arasında gezinin ve geçiş yapın
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Pano, tema rengi, metin boyutu vb. gibi özelleştirilebilir çalışma alanları.
- Aydınlık ve karanlık modları arasında geçiş
- Takım takibi
- Her görev için zaman takibi
- Yerleşik eklentiler
- İlerleme etkinliğini izlemek için etkinlik akışı özelliği
- Görevlerinizi senkronize ederek işbirliği algılama
- Gerçek zamanlı analitik
- Bildirim ayarlarını yönet
- Ekibinizi senkronize tutmak için her proje durumu için bir durum atayın
- Görevleri ve projeleri öncelik seviyelerine göre düzenleyin
- Birden çok projeyi veya görevi yönetmek için çoklu görev araç çubuğu
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza kadar ücretsiz deneme
- Sınırsız USD 5/kullanıcı/ay
- İşletme USD 9/kullanıcı/ay
- Kurumsal - özel fiyatlandırma planı
ActiveCollab
ActiveCollab proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Bulut tabanlı bir Jira alternatifi
- Kullanımı kolay
- Gelişmiş proje yönetiminin unsurları
- Uygun Kanban panolarına basit görev transferleri
- Görev yönetimi
- Proje durumu için sürekli zaman takibi
- faturalandırma
- Basit kullanıcı arayüzü (kullanıcı arayüzü)
- Görevler, mevcut durumlarını gösteren gelişmiş bir etikete sahiptir
- Bir projenin tahmini maliyetini otomatik olarak belirleyin
- Uygun maliyetli
- Bir projenin tahmini maliyetini otomatik olarak hesaplayın
- Bireysel görev yönetimi ihtiyaçlarınıza göre son derece kişiselleştirilmiş çalışma alanları
- Tüm proje kategorilerini kapsayan yerleşik raporlar.
- Kolay eklentiler
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Temel fiyatlandırma planı - 7 USD/kullanıcı/ay
- Gelişmiş işlevsellik planı - 2,5 USD/kullanıcı/ay
Wrike
Proje yönetimi yazılımı Wrike aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Çevik proje yönetimi aracı
- Birçok proje yöneticisi tarafından tercih edilir
- Projeyle ilgili tüm gerçekleri görselleştirmek için tek bir platform
- Kişiselleştirme için sezgisel arayüz panosu
- Etkileşimli etkinlik akışı
- Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
- İlerlemeyi ve proje durumunu izlemek için güçlü analitik
- Kaynak yönetimi
- Gerçek zamanlı raporlar
- Bütçe planlama ve hassas hesaplama
- Harika ekip işbirliği
- Kullanıcıların dosya paylaşması için özelleştirilmiş gruplar
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi beş farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Temel ücretsiz deneme
- Profesyonel - 9.80 USD/kullanıcı/ay
- İşletme - 24,80 USD/kullanıcı/ay
- Pazarlamacılar - özel plan
- Kurumsal - özel fiyatlandırma planı
Hygger
Proje yönetimi yazılımı Hygger aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Çevik ekipler için güçlü bir dizi yetenek
- Proje geliştirme ekipleriyle ilgili tüm önerileri depolayarak projeler üzerinde çalışmak için bir fikir bankasından yararlanın
- Daha fazla geliştirme için veriler uygun Kanban veya Scrum panolarına iletilebilir.
- Görsel proje durumu yol haritalarını oluşturmak ve paylaşmak için fikir yol haritası
- Basit görselleştirme
- Görevler ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak için kolaylık sağlamak için yapılan Kanban panoları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hızlı fikir filtreleme
- Canlı etkinlik akışı
- Öncelik çizelgeleri ve biriktirme listeleri kullanılarak önceliklendirilmiş proje yönetimi
- Zaman günlükleri aracılığıyla ilerlemeyi izleme
- ICE önceliklendirmesi: yaygın etki, maliyet ve basit önceliklendirme metodolojisi
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi üç farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme temel planı
- Standart - USD 7/kullanıcı/ay
- Kurumsal - 14 USD/kullanıcı/ay
Blossom
Proje yönetimi yazılımı Blossom aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Temel bir proje yönetim aracı
- Uzak ekipler için özel olarak tasarlanmıştır
- Görev tanımlama ve ilerleme izleme için görsel iş akışı yönetimi
- Bir göreve yalnızca belirli bir süre verilmesini sağlar
- İlgili tüm raporları görüntüleyen bir analiz panosu
- İşbirliği için çeşitli araçlarla güçlü, basit bağlantı
- Günlük ilerleme, manuel raporlar kullanılarak kontrol edilir.
- Sürükle ve bırak seçenekleriyle tüm üyeler için ekip işbirliğiyle kolay dosya paylaşımı
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi yalnızca bir fiyatlandırma seçeneği sunar:
Blossom fiyatlandırması istek üzerine mevcuttur
Liquid Planner
Proje yönetimi yazılımı Liquid Planner aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Eksiksiz bir proje yönetim aracı
- Küçük ve büyük her türlü işletme için ideal
- Akıllı zamanlayıcı
- Otomatik güncellemeler
- Akıllı kaynak yönetimi
- Zaman takibinin yerleşik bir özelliği
- Proje programları ve kaynak iş yükü hakkında hızlı bilgiler akıllıca görselleştirilir
- Özelleştirilmiş panolar son derece özelleştirilebilir
- Kolay gezinme
- Kişiselleştirilmiş kanban panoları
- Sorunsuz teknik iş akışı
- Pürüzsüz iş akışı
- Akıllı zamanlayıcıyı kullanarak izleme
- Kolaylaştırılmış Ekip
- Etkili iletişim
- Kolay dosya paylaşımı
- Anlık proje raporları
- Dahili izleme bütçesi
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Profesyonel - 45 USD/kullanıcı/ay
- Kurumsal - 69 USD/kullanıcı/ay
Bitrix24
Proje yönetim yazılımı Bitrix24 aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Çalışma grupları oluşturun
- Merkezi haber akışı
- Özelleştirilmiş yapılacaklar listeleri oluşturun
- Kapsamlı özellikler
- Kanban iş akışı
- Çalışanlar için iş yükü yönetimi
- Dostu Arayüz
- Güzel temaların ilginç koleksiyonu
- Sorunsuz iş akışı otomasyonu ve aktivite takibi
- Hızlı yanıt vermek ve ekip işbirliği için etkileşimli akış.
- Verimli proje izleme
- Planlama araçları ve akıllı kaynaklar, kaynak yönetiminde yardımcı olur
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme planı 12 kullanıcı sunar
- CRM+ - 69 USD/ay/6 kullanıcı
- Standart - 99 USD/ay/50 kullanıcı
- Profesyonel 199 USD/ay/sınırsız kullanıcı
Zoho Sprints
Proje yönetim yazılımı Zoho Sprints aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Bulut tabanlı işbirliği yazılımı ve proje yönetimi yazılımı
- Çevik ekipler için tasarlandı
- Karmaşık projeleri kolayca daha küçük ve daha yönetilebilir görevlere bölün
- Bireysel Scrum panoları
- Tüketicilere yönetim için mümkün olan en fazla kaldıracı sağlar
- Sürükle ve bırak için kolay işlevsellik
- Kapsamlı toplantı
- Sprint incelemeleri planlanabilir
- Birkaç sprint boyunca iş akışını organize etme ve yönetmede epik yönetim
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme planı
- Standart - 10 USD/kullanıcı/ay
- Premium - 35 USD/kullanıcı/ay
- Kurumsal - 67 USD/kullanıcı/ay
Mavenlink
Proje yönetimi yazılımı Mavenlink, aşağıdaki özelliklere sahip tek bir çözümdedir:
- Kurumsal düzeyde bir işletme yönetimi aracı
- Proje yönetimi için güçlü bir modül
- Basit ama kapsamlı bir araç
- Kaynak planlaması için kapsamlı koruma sunar
- Kapsamlı bir işletmenin proje yönetimi gereksinimlerini karşılayın
- Basit kullanıcı arayüzü
- Hazır şablonlar, proje oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır
- Proje zaman çizelgeleri aracılığıyla gelişimi veya ilerlemeyi izlemek için basit
- Kategorize edilmiş görevler ve kilometre taşları ile iş dökümü yapısı
- Kaynak tahmini ve kaynak planlaması yoluyla görev düzeyinde kaynak yönetimi
- Özelleştirilmiş portföy görünümleriyle portföy yönetimi
- Projenizin sağlığını gösteren proje kartlarıHızlı güncellemeleri paylaşmak için etkileşimli özet akışı
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi dört farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ekipler - 19 USD/ay/5 kullanıcı
- Profesyonel - 39 USD/kullanıcı/ay
- Premier - Özel plan
- Kurumsal - Talep üzerine mevcuttur
Smartsheet
Proje yönetimi yazılımı Smartsheet aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Ekip temeli sunucu proje yönetimi araçları sunan spreadsheet benzeri bir arayüz. Entegre ekip portalları, kaynak yönetimi, belge yönetimi ve önceden oluşturulmuş proje şablonları ile Smartsheet, çok çeşitli yeteneklere sahiptir.
- Smartsheet'in proje yönetimi ve diğer idari görevlerdeki yardımı sayesinde Jira'nın rekabeti şiddetli.
- Proje panoları gerçek zamanlı görünürlüğe sahiptir
- Ekip üyeleri tarafından yapılan güncellemeleri zamanında alın
- Renk temaları, logolar vb. ile özel markalama.
- Takvim görünümleri veya kart dahil olmak üzere çoklu görünümler, Gantt
- Merkezileştirme yoluyla basit ekip işbirliği
- Kanban panoları
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Standart - 14 USD/ay
- Prim - 25 USD/ay
Donedone
Donedone proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Hassas hata izleyici
- Sorun izlemeyi müşteri desteğiyle entegre eder
- Elektronik tablo, e-posta veya not kullanma gereksinimini ortadan kaldırır
- Aynı platformda olan her şeyin tam bir merkezi merkezi
- Küçük ve büyük şirketler için harika
- Bir göreve başlayın, ekibinizi davet edin ve günlük kaydı sorunlarını başlatın
- Basit iş akışı
- Zahmetsiz filtreleme
- Outlook konuların bir kontrol listesi
- Kişisel aktiviteleri görün
- Hızlı raporlar toplayın
- Cep telefonları ve iOS veya android gibi akıllı cihazlarda harika işlevler
- GitHub, Slack ve çok daha fazlasıyla entegre olur
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- İşbirliği - 4 USD/kullanıcı/ay
- Erişim - 8 USD/kullanıcı/ay
VivifyScrum
Proje yönetim yazılımı VivifyScrum aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Çevik proje yönetimi aracı
- Özellikler Scrum
- Kanban panolarını içerir
- Sprint hedefleri
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri konusunda oldukça başarılıdır.
- Bütçenize göre daha hafif
- Görev ve sorun şablonu oluşturma
- Açılış tablosu
- Her göreve atanan analizler ve çok sayıda görevli
- Scrum metrikleri
- Faturalandırma ve dahili belgeler
- Uygulamadaki her ödev için zaman takibi
- Ekip işbirliği ve yönetimi
- Rapor oluşturma
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi kullanıcı sayısına göre farklı fiyatlandırma planları sunar:
USD 10/10 kullanıcı/ay. Kullanıcı sayısı arttıkça bütçe de büyür.
Redmine
Proje yönetim yazılımı Redmine aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Değiştirilebilir proje yönetimi yazılımı
- Çok çeşitli yerleşik eklentiler
- Etkili işbirliği, hata takibi, bütçeleme ve kaynak yönetimi
- Gantt çizelgeleri
- Hızlı raporlar
- Google takvimleri ve google drive
- Sorunlar, zaman analizi, kullanıcıya genel bakış ve projeye genel bakış için özel alanlar
- Rol tabanlı erişim denetimi
- SCM (sistem değişiklik numarası) entegrasyonu ( SVN, Mercurial, CVS ve Git vb.)
- Sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilir
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme planı
- Ücretli plan - 25 USD/kullanıcı/ay.
Workzone
Proje yönetimi yazılımı Workzone aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Jira ile karşılaştırıldığında basit
- Birkaç kullanışlı özellik getiriyor
- Zaman takibi
- Teknik olmayan kullanıcıları olan ekipler için bile kullanımı kolay
- Zahmetsiz dosya paylaşımı
- Ekiplere özel görevler ve projeler için şablonlar
- Her ekip için bireysel çalışma alanları
- Kişiselleştirilmiş yapılacaklar listeleri ve görev bağımlılıkları
- İş yükü raporları
- Jira'ya olumlu sonuç veren alternatif
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Temel ekip planı - 24 USD/kullanıcı/ay
- Kurumsal plan - 43 USD/kullanıcı/ay
Version One
Jira'ya en iyi alternatiflerden biri olan proje yönetim yazılımı Version One aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Hepsi bir arada çevik proje yönetimi yazılımı
- Hızlı uyarlanabilir
- Ürün planlaması
- Sürüm planlaması
- Sprint planlaması
- Sprint parkuru
- Tüm projelerde etkin bir şekilde programlar, yollar ve raporlar
- Küçük veya büyük işletmeler için harika
- Kullanımı karmaşık olmayan
- Tüm ekipleri kolayca meşgul eder
- Eş zamanlı proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak korur
- Kalıcı uçtan uca teslimatı geliştirir
- Tüm projelerinizi planlamak için uçtan uca çevik platform
- Görünürlüğü artırır, verileri iletir ve projeleri etkin bir şekilde yürütür
- Etkili portföy yönetimi, ölçümler ve gösterge tablosu düzeni
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme temel planı
- Ücretli plan - gelişmiş özellikler 29 USD/kullanıcı/ay.
Target Process
Proje yönetimi yazılımı Target Process aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Kolayca uyarlanabilir proje yönetimi aracı
- Ünlü ticari çevik proje yönetim aracı
- Çeşitli panolar oluşturun
- Özel görünümler
- Hızlı raporlar
- Kişiselleştirilmiş panolar
- Projenize dikkati dağıtmadan genel bakış
- Özel raporlar
- Birikmiş hikaye haritası görünümü
- Proje boyunca Kapsamlı İzleme
- Verimli hata takibi
- SaaS entegrasyonu sorunsuz
- Aynı anda çok sayıda projenin ilerlemesinin değerlendirilmesine izin verir
- Tüm proje verilerinin görsel entegrasyonu
fiyatlandırma
Aşağıdaki gibi iki farklı fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz deneme
- İsteğe göre özel plan
Kısaca
Sonuç olarak, Jira çok kullanışlı ancak karmaşık bir proje yönetimi yazılımıdır, bu nedenle tüm işletmeler için uygun değildir. Daha önce de belirtildiği gibi Jira'ya alternatif, piyasadaki en iyisidir. Makale, proje yönetim aracınız olarak en iyi Jira alternatiflerini detaylandırarak tüm zor işi yaptı. Şimdi bunlar arasından proje yönetimi gereksinimlerinize göre bunları seçip keşfediyor ve en iyisini seçiyorsunuz. Çoğu Jira alternatifinin ücretsiz bir deneme sürümü vardır, bu nedenle bunları tek tek kontrol edebilir ve ardından ücretli sürüme geçmeden önce nihai sürümünüze karar verebilirsiniz.
Genel olarak, Jira'ya alternatife geçmeden önce, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dört önemli yönü dikkate almalısınız: - Proje yönetimi metodolojisi seçiminiz, ekibinizle nasıl iletişim kurmaktan hoşlandığınız, proje yönetimi yazılımınızda ihtiyaç duyduğunuz temel özellikler ve son olarak , Göçe ihtiyacınız var mı, yok mu?
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