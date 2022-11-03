أفضل بدائل Jira في عام 2022

هل تبحث عن أفضل بدائل Jira لاحتياجات إدارة مشروعك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المقالة لك. تعد Jira أداة رائعة وشائعة لإدارة المشاريع بين المطورين لفرق تطوير البرامج والاختبار وإدارة الأعمال لإدارة عملهم. في البداية ، ظهرت إلى حيز الوجود كاشف للقضية. لقد تطورت كأداة إدارة قوية لجميع الأنواع والأغراض. لهذا السبب يطلق عليه اسم جاك لجميع المهن في فرق تطوير البرمجيات ومجال الإدارة.

لا يزال Jira أحد أفضل البرامج للبحث عن الأخطاء والمشكلات داخل البرنامج أو عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة المشروع. مع هذا النجاح الهائل ، لديه أكثر من 1800 ألف مستخدم نشط ، يتزايد بمرور الأيام. تعد Jira جيدة تمامًا ، ولكن بعض المشكلات التي تمت معالجتها تمكن العملاء والشركات من البحث عن بدائل Jira لعدة أسباب ، بغض النظر عن شعبيتها.

ما هو جيرا؟

برنامج Jira هو أحد أدوات إدارة المشاريع المستخدمة على نطاق واسع للفرق العاملة على البرمجيات. ما يقرب من 100000 مستهلك في 190 دولة يستخدمون Jira by Atlassian. تفضل جميع فرق تطوير البرامج ، سواء كان يعمل بها شخص واحد أو أكثر من 200 شخص ، Jira لأنه الخيار الأفضل لمشروع Agile . هناك أيضًا العديد من النقاط الإضافية في Jira التي تجعلها أكثر جاذبية: لوحات Scrum ولوحات Kanban وميزات Roadmap . على الرغم من ذلك ، كثيرًا ما تواجه الفرق مشكلات بسبب الوظائف القديمة وواجهة المستخدم المعقدة. يمكن أن تكلف خطط Jira السنوية ما يصل إلى 12000 دولار ، لذلك يبحث مستخدموها كثيرًا عن بدائل Jira.

الملامح الرئيسية لبرنامج Jira

لا شك أن Jira هو حل شامل للعثور على الأخطاء وتتبع التقدم وأداة شاملة لإدارة المشاريع تقدم نسخة تجريبية مجانية. سيستفيد Jira وفريقك التقني وفريق إدارة المشروع الخاص بك ، مثل غالبية الآخرين ، بشكل كبير من استخدام هذه الأداة لإدارة المشاريع. تعمل الميزات الرئيسية لبرنامج Jira على النحو التالي:

اعمل على نهج رشيق مخصص كبرنامج رشيقة لإدارة المشاريع

تتبع الأخطاء

تتبع الوقت

ادارة المهام

جميع المشاريع غير المحدودة

إدارة الموارد

تتبع المهام

إدارة أتمتة سير العمل

العمل كبرنامج تعاون قائم على السحابة

تتبع فريق البرمجيات

ضع خطة عمل

يتيح لك إنشاء إعدادات الأذونات

يتيح لك مشاريع سكروم كاملة

التحقيق في الحادث لإدارة الإفراج

لدى Jira Software أربع خطط تسعير:

مجاني - مجاني دائمًا ، يمكن أن يشمل ما يصل إلى 10 مستخدمين ، للشركات الصغيرة لجدولة ومتابعة مسار العمل بشكل أفضل. يدعم مشروع واحد بخرائط طريق أساسية.

- مجاني دائمًا ، يمكن أن يشمل ما يصل إلى 10 مستخدمين ، للشركات الصغيرة لجدولة ومتابعة مسار العمل بشكل أفضل. يدعم مشروع واحد بخرائط طريق أساسية. قياسي - 7.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر ، وهو أمر رائع للمؤسسات التي تحاول تأمين اسم في السوق وزيادة قيمتها من خلال تبسيط سير العمل مع العمل الجماعي. يدعم ما يصل إلى 35000 مستخدم في المجموع. يدعم مشروعًا واحدًا فقط بخرائط الطريق الأساسية وإدارة المشروع.

- 7.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر ، وهو أمر رائع للمؤسسات التي تحاول تأمين اسم في السوق وزيادة قيمتها من خلال تبسيط سير العمل مع العمل الجماعي. يدعم ما يصل إلى 35000 مستخدم في المجموع. يدعم مشروعًا واحدًا فقط بخرائط الطريق الأساسية وإدارة المشروع. قسط - 15.25 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا ، للمؤسسة التي يتعين عليها رفع مستوى أعمالها والخيارات التي يمكن من خلالها التعاون بسهولة مع الفرق وتتبع العمل بكفاءة. يدعم ما يصل إلى 35000 مستخدم في المجموع. يتم استخدامها لمشاريع متعددة مع خرائط طريق متقدمة وإدارة المشاريع.

- 15.25 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا ، للمؤسسة التي يتعين عليها رفع مستوى أعمالها والخيارات التي يمكن من خلالها التعاون بسهولة مع الفرق وتتبع العمل بكفاءة. يدعم ما يصل إلى 35000 مستخدم في المجموع. يتم استخدامها لمشاريع متعددة مع خرائط طريق متقدمة وإدارة المشاريع. المؤسسة - تدفع سنويًا. هذه هي خطة المؤسسة المخصصة والمصممة خصيصًا لمؤسستك وفقًا لاحتياجاتك المرغوبة. إنه أمر رائع للشركات الكبيرة واسعة النطاق والعالمية التي تبحث عن متطلبات الأمان والإدارة. يدعم ما يصل إلى 35000 مستخدم في المجموع. تم استخدامها لمشاريع متعددة. يتم تضمين كل شيء في الخطة من إدارة المشروع الكاملة إلى التحليلات إلى خرائط الطريق المتقدمة.

لماذا تبحث عن بدائل Jira؟

عندما يكون هناك الكثير من الفوائد والنقاط في برنامج Jira ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تبحث عن بدائل Jira كأداة لإدارة المشروع. هناك بعض الحقائق التي يجب البحث عنها قبل الاشتراك في برنامج Jira. مع النقاط الإيجابية ، يحتوي برنامج Jira على بعض النقاط السلبية أيضًا والتي غالبًا ما لا يمكن تجنبها. يحدث فرق كبير إذا كنت تبحث عن بدائل Jira كبرنامج لإدارة المشروع.

تحتاج بدائل Jira إلى زيادة لأنها برنامج معقد يقتل وقت المستخدم وطاقته في الفهم. تدعم Jira أقسام تكنولوجيا المعلومات فقط ، في حين أن الأقسام الأخرى ، مثل التسويق وخدمة العملاء ، مجبرة على استخدامها. دعنا نتحقق من السبب!

صعب التعلم

يزعم مستخدمو برنامج Jira Software أنه من الصعب التعلم لأنه غير لائق ، والأهم من ذلك هو مدى الإحباط الذي قد يسببه استخدام هذا البرنامج يوميًا. قد يستغرق الأمر قرونًا لفهم ما إذا كنت تريد إتقان مشروع معقد. ليس فقط المستخدمين غير التقنيين ولكن فرق تطوير البرامج تجد صعوبة في فهمها. نتيجة لذلك ، لا يمكن للجميع استخدامه ، لذلك تجد الفرق صعوبة في التواصل مع كل من يستخدم Jira وترك هذا.

واجهة قديمة

تميل البرامج ذات الواجهات سهلة الاستخدام إلى أن تكون أكثر من منصة إنتاجية ، مما يسمح للمستخدمين بالتخصيص وفقًا لاحتياجاتهم بسهولة. لكن واجهة Jira قديمة ، مما يقصر المستخدمين على التخصيص حسب احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد لتعلم واجهته القديمة.

المحال لهم محدودة

إذا كنت تستخدم Jira ، فهذا يعني أنك تعمل في مشروع معقد يتطلب العمل الجماعي. من الصعب على شخص واحد إنشاء مشروع كامل بمفرده. هذا هو المكان الذي تفتقر إليه Jira ، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة عملك وتمرير تعليقاتهم على المشروع. لكنه لا يسمح بتعيين عدة مستخدمين للعمل في مشروع أو عدة مشاريع.

من الصعب الهجرة

إذا كنت ترغب في ترحيل تطبيقك من Jira إلى أي برنامج آخر لإدارة المشاريع ، فهذه مشكلة كبيرة! نظرًا لأنه يمكنك العثور على خيار الاستيراد في Jira ، فلا يوجد خيار للتصدير. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من المكونات الإضافية في السوق التي تجعل كل شيء ممكنًا على الإنترنت ، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ Jira ، لا يسمح لك أي مكون إضافي بتصدير مشروعك على أي نظام أساسي آخر باستثناء الاستيراد. الشيء المحبط الثاني هو أنه يجبرك على تشغيل أو نقل برنامجك إلى برنامج تعاون قائم على السحابة فقط.

غالي السعر

إذا كنت تفكر في الانتقال إلى سحابة Jira ، فسوف يكلفك ذلك أكثر من العديد من برامج إدارة المشاريع الأخرى الأقل تكلفة وسهلة الاستخدام. فلماذا أنت على استعداد لدفع المزيد؟ وتحصل على واجهة قديمة يصعب استخدامها؟ علاوة على ذلك ، إذا كنت تفكر في الذهاب للحصول على خطة مجانية لـ Jira ، فستمنحك أتمتة محدودة ويمنعك من استخدام تخطيط السعة.

أفضل بدائل Jira في عام 2022

لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى استبدال الحل في واحد ببرنامج Jira ، المدرج كأحد أفضل بدائل Jira ، يمكنك التحقق من الخيارات أدناه:

nTask

تحتوي أداة إدارة المشروع nTask على الميزات التالية:

تم التحديث بميزات قوية

فريق الدعم الودود

إنها واجهة جميلة المظهر وممتعة

سهل الاستخدام ورائع للقادمين الجدد

أقل تعقيدا

سهل التخصيص

تتبع الأخطاء

تتبع الوقت

البحث الذكي

ثلاث طرق عرض في نفس النافذة - الشبكة والقائمة والتقويم

سهولة تنظيم المهام والمشاريع

خيارات لحفظ المرشحات والملفات في محرك جوجل

يمكن تصدير نسخة من الوحدات النمطية الخاصة بك كملف مستندات

أداة إدارة المشاريع الرشيقة

قم بتعيين فرق أجايل لكل وحدة

أتمتة سير العمل

تطوير الرسوم البيانية

مخطط مشروع بسيط

مراقبة المخاطر من ذوي الخبرة

تحديد وتقييم المخاطر المحتملة

إنشاء وإدارة القضايا

الاستفادة من مخططات جانت

التسعير

يقدم ثلاث خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

تجربة مجانية لجميع الميزات الأساسية مع عدد غير محدود من المهام والمستخدمين.

لجميع الميزات الأساسية مع عدد غير محدود من المهام والمستخدمين. قسط - 3 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر ومشاريع غير محدودة.

- 3 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر ومشاريع غير محدودة. الأعمال - 8 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر ، وحقول مخصصة ، وإدارة غير محدودة للمخاطر.

Asana

يحتوي برنامج إدارة المشاريع Asana على الميزات التالية:

أشمل

العديد من الميزات لإدارة المشروع

سهل الاستخدام

إدارة التغيير

التصور الودي

التنقل الفعال

يتم عرض ملفات كل مشروع بتنسيق معرض

سهولة الاستخدام المبتكرة

إدارة المهام على نحو سلس وسهل

واجهة أتمتة سير العمل

إدارة رشيقة

إنشاء خطط ومعالم العدو

التتبع الذكي مع الحقول المخصصة

التقارير المتزامنة

خيار تصدير هذه التقارير إلى Google Drive و Google Analytics

تطبيق للرسائل يسمح بالاتصال غير المتزامن

مساحات عمل قابلة للتخصيص

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

الخطة الأساسية التجريبية المجانية

قسط - 9.99 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا

- 9.99 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا الأعمال 19.99 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا

19.99 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا المؤسسة - خطة مخصصة

Teamwork

يحتوي برنامج أو أداة إدارة المشاريع المجانية Teamwork على الميزات التالية:

تطبيق جيد لإدارة المشاريع عبر الإنترنت

مجموعة رائعة من الميزات

الدعوى الأقوى لتعزيز التواصل الجماعي ومنصة الإنتاجية

واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بدرجة عالية

التنقل المرن

جلسات تخطيط مبسطة

تتبع فعال

فواتير مخصصة للنفقات وتقارير الميزانية

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

الميزة الأساسية لها نسخة تجريبية مجانية إلى الأبد

إلى الأبد Pro - 9 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

- 9 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر قسط 15 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

15 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر المؤسسة - الخطط المخصصة

Pivotal Tracker

تحتوي أداة إدارة المشاريع Pivot Tracker على الميزات التالية:

إدارة المشاريع رشيقة

مرافق للتعاون بين جميع فرق البرمجيات

واجهة سهلة الاستخدام

مصممة لدعم الفرق من جميع الأحجام

Pivotal Tracker في تبسيط سير العمل

مساحات عمل للعديد من المشاريع

سهولة الاستخدام

واجهة مستخدم سهلة السحب والإفلات

تنظيم وتتبع المهام والأنشطة

نظام يقوم تلقائيًا بمراقبة التوقيت وأداء الفريق وتقدم المشروع

متتبع تحليلي يقوم تلقائيًا بإنشاء تقديرات الفريق على الأداء السابق

يعطي لمحة موجزة عن حالة المشروع ودورة حياة المشروع

حاصرات القصص: ترقب أي مخاطر ومشاكل

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

تجربة مجانية على الخطة الأساسية

على الخطة الأساسية بدء التشغيل - 12.50 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 5 مستخدمين

- 12.50 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 5 مستخدمين Pro - 62.50 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 15 مستخدمًا

- 62.50 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 15 مستخدمًا المؤسسة - خطط التسعير المخصصة

Trello

تحتوي أداة إدارة المشروع Trello على الميزات التالية:

الأبسط والأكثر إبداعًا في قائمة بدائل Jira

منحنى التعلم الأدنى

مصممة بشكل فعال لتقليل الإحباط

تنقسم المهمة إلى قوائم ولوحات وبطاقات في طرق عرض بديهية للواجهة

واجهة السحب والإفلات

علامات تبويب واضحة وسهلة الوصول لرؤية واضحة

لوحات الوظائف الفردية

يسمح للمستخدمين بتخزين البيانات من المشاريع السابقة ، ونسخها احتياطيًا وتأمينها ، ثم استعادتها

ميزات التصفية

تنسيق سهل

تخصيص الود على أساس خلفية الخلفية والترميز اللوني للأذواق الفردية

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

خطة أساسية مع نسخة تجريبية مجانية إلى الأبد

إلى الأبد درجة رجال الأعمال - 9.99 دولار أمريكي / مستخدم / شهر

- 9.99 دولار أمريكي / مستخدم / شهر المؤسسة - 20.83 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

ClickUp

يحتوي برنامج إدارة المشاريع المجاني ClickUp على الميزات التالية:

الأحدث في قائمة بدائل Jira

مناظر سهلة وسريعة ومرنة

سهولة الوصول

على شاشة واحدة ، قم بالتنقل والتبديل بين الوحدات النمطية المختلفة

واجهة السحب والإفلات

مساحات عمل قابلة للتخصيص مثل لوحة القيادة ولون المظهر وحجم النص وما إلى ذلك.

تبديل وضعي الضوء والظلام

تتبع الفريق

تتبع الوقت لكل مهمة

الإضافات المضمنة

ميزة تدفق النشاط لتتبع نشاط التقدم

كشف التعاون عن طريق مزامنة المهام الخاصة بك

تحليلات في الوقت الحقيقي

إدارة إعدادات الإخطار

عيّن حالة لكل حالة مشروع للحفاظ على مزامنة فريقك

تنظيم المهام والمشاريع على أساس مستوى الأولوية

شريط أدوات متعدد المهام لإدارة مشاريع أو مهام متعددة

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

نسخة تجريبية مجانية إلى الأبد

إلى الأبد غير محدود 5 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

5 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر أعمال 9 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

9 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر المؤسسة - خطة تسعير مخصصة

ActiveCollab

يحتوي برنامج إدارة المشروع ActiveCollab على الميزات التالية:

بديل Jira المستند إلى السحابة

سهل الاستخدام

عناصر إدارة المشاريع المتقدمة

عمليات نقل المهام البسيطة إلى لوحات Kanban المناسبة

المناسبة ادارة المهام

تتبع الوقت المستمر لحالة المشروع

الفواتير

واجهة مستخدم بسيطة (واجهة مستخدم)

المهام لها تسمية متقدمة للإشارة إلى حالتها الحالية

تحديد التكلفة التقديرية للمشروع تلقائيًا

فعاله من حيث التكلفه

حساب التكلفة المقدرة للمشروع تلقائيًا

مساحات عمل مخصصة للغاية وفقًا لاحتياجات إدارة المهام الفردية الخاصة بك

تقارير مدمجة تغطي جميع فئات المشروع.

إضافات سهلة

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

خطة التسعير الأساسية - 7 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

- 7 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر خطة الوظائف المتقدمة - 2.5 دولار أمريكي / مستخدم / شهر

Wrike

يحتوي برنامج إدارة المشروع Wrike على الميزات التالية:

أداة إدارة المشاريع الرشيقة

يفضله العديد من مديري المشاريع

منصة واحدة لتصور جميع الحقائق المتعلقة بالمشروع

لوحة معلومات واجهة بديهية للتخصيص

تيار نشاط تفاعلي

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

تحليلات قوية لتتبع التقدم وحالة المشروع

إدارة الموارد

تقارير في الوقت الحقيقي

تخطيط الميزانية والحساب الدقيق

تعاون فريق كبير

مجموعات مخصصة للمستخدمين لمشاركة الملفات

التسعير

تقدم خمس خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

الإصدار التجريبي المجاني الأساسي

احترافي - 9.80 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا

- 9.80 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا الأعمال - 24.80 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

- 24.80 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر المسوقون - خطة مخصصة

- خطة مخصصة المؤسسة - خطة تسعير مخصصة

Hygger

يحتوي برنامج إدارة المشاريع Hygger على الميزات التالية:

مجموعة قوية من القدرات لفرق Agile

الاستفادة من بنك الأفكار للعمل على المشاريع من خلال تخزين جميع الاقتراحات ذات الصلة بفرق تطوير المشروع

لمزيد من التطوير ، يمكن نقل البيانات إلى لوحات Kanban أو Scrum المناسبة

أو المناسبة خارطة طريق فكرة لإنشاء خرائط طريق حالة المشروع المرئي ومشاركتها

تصور بسيط

للتعرف على المهام والأنشطة ، تم تصميم لوحات Kanban للراحة

للراحة واجهة سهلة الاستخدام

ترشيح سريع للفكرة

تغذية حية للنشاط

إدارة المشروع ذات الأولوية باستخدام مخططات الأولويات والتراكم

مراقبة التقدم عبر سجلات الوقت

تحديد أولويات ICE : تأثير واسع النطاق ، والتكلفة ، ومنهجية بسيطة لتحديد الأولويات

التسعير

يقدم ثلاث خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

الخطة الأساسية التجريبية المجانية

قياسي - 7 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

- 7 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر Enterprise - 14 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

Blossom

يحتوي برنامج إدارة المشروع Blossom على الميزات التالية:

أداة أساسية لإدارة المشروع

مصممة خصيصًا للفرق البعيدة

إدارة سير العمل المرئية لتحديد المهام ورصد التقدم

إنه يتأكد من إعطاء مهمة ما مقدارًا معينًا من الوقت فقط

لوحة تحكم للتحليلات تعرض جميع التقارير ذات الصلة

اتصال قوي وبسيط بأدوات مختلفة للتعاون

يتم فحص التقدم اليومي باستخدام التقارير اليدوية.

مشاركة الملفات بسهولة مع تعاون الفريق لجميع الأعضاء من خلال خيارات السحب والإفلات

التسعير

يقدم خيار تسعير واحد فقط على النحو التالي:

تسعير Blossom متاح عند الطلب

Liquid Planner

يحتوي برنامج إدارة المشروع Liquid Planner على الميزات التالية:

أداة كاملة لإدارة المشروع

مثالي لجميع أنواع الشركات الصغيرة والكبيرة

جدولة ذكية

التحديثات التلقائية

إدارة الموارد الذكية

ميزة مضمنة لتتبع الوقت

رؤى سريعة حول جداول المشروع وعبء عمل الموارد يتم تصورها بذكاء

لوحات القيادة المخصصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

تصفح سهل

لوحات كانبان الشخصية

سير عمل تقني خالٍ من الأخطاء

سير العمل السلس

التتبع باستخدام المجدول الذكي

فريق مبسط

التواصل الفعال

سهولة مشاركة الملفات

تقارير فورية عن المشروع

ميزانية مراقبة مدمجة

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

محترف - 45 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

- 45 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر المؤسسة - 69 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

Bitrix24

يحتوي برنامج إدارة المشروع Bitrix24 على الميزات التالية:

إنشاء مجموعات العمل

تغذية الأخبار المركزية

إنشاء قوائم مهام مخصصة

ميزات واسعة النطاق

سير عمل كانبان

إدارة عبء العمل للموظفين

واجهة ودية

مجموعة مثيرة للاهتمام من الموضوعات الجميلة

أتمتة سير العمل وتتبع النشاط على نحو سلس

دفق تفاعلي للاستجابة بسرعة والتعاون الجماعي.

مراقبة المشروع بكفاءة

تساعد أدوات التخطيط والموارد الذكية في إدارة الموارد

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

توفر الخطة التجريبية المجانية 12 مستخدمًا

12 مستخدمًا CRM + - 69 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 6 مستخدمين

- 69 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 6 مستخدمين قياسي - 99 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 50 مستخدمًا

- 99 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 50 مستخدمًا 199 دولارًا أمريكيًا محترفًا / شهريًا / عدد غير محدود من المستخدمين

Zoho Sprints

يحتوي برنامج إدارة المشروع Zoho Sprints على الميزات التالية:

برنامج التعاون القائم على السحابة وبرامج إدارة المشاريع

مصممة لفرق أجايل

قسّم المشاريع المعقدة بسهولة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة

لوحات سكرم الفردية

يمنح المستهلكين أكبر قدر ممكن من النفوذ للإدارة

وظائف سهلة للسحب والإفلات

اجتماع شامل

يمكن جدولة مراجعات Sprint

إدارة ملحمية في تنظيم وإدارة سير العمل على عدة سباقات

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

خطة تجريبية مجانية

قياسي - 10 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

- 10 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر قسط - 35 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

- 35 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر المؤسسة - 67 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

Mavenlink

برنامج إدارة المشاريع Mavenlink موجود في حل واحد يحتوي على الميزات التالية:

أداة لإدارة الأعمال على مستوى المؤسسة

وحدة فعالة لإدارة المشاريع

أداة بسيطة لكنها شاملة

يقدم حماية شاملة لتخطيط الموارد

استيفاء متطلبات إدارة مشروع الأعمال الشاملة

واجهة مستخدم بسيطة

تجعل القوالب الجاهزة إنشاء المشاريع وإدارتها أمرًا سهلاً

بسيطة لمراقبة التطور أو التقدم من خلال الجداول الزمنية للمشروع

هيكل تنظيم العمل مع المهام المصنفة والمعالم

إدارة الموارد على مستوى المهمة من خلال تقدير الموارد وجدولة الموارد

إدارة المحافظ مع عروض الحافظة المخصصة

بطاقات المشروع لصحة مشروعك تغذية تفاعلية لمشاركة التحديثات السريعة

التسعير

يقدم أربع خطط تسعير مختلفة على النحو التالي:

الفرق - 19 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 5 مستخدمين

- 19 دولارًا أمريكيًا / شهرًا / 5 مستخدمين محترف - 39 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

- 39 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر Premier - خطة مخصصة

- خطة مخصصة Enterprise - متوفر عند الطلب

Smartsheet

يحتوي برنامج إدارة المشاريع Smartsheet على الميزات التالية:

واجهة تشبه spreadsheet توفر أدوات إدارة مشروع خادم أساس الفريق. بفضل بوابات الفريق المتكاملة وإدارة الموارد وإدارة المستندات وقوالب المشاريع المبنية مسبقًا ، تتمتع Smartsheet بمجموعة واسعة من الإمكانات

توفر أدوات إدارة مشروع خادم أساس الفريق. بفضل بوابات الفريق المتكاملة وإدارة الموارد وإدارة المستندات وقوالب المشاريع المبنية مسبقًا ، تتمتع بمجموعة واسعة من الإمكانات المنافسة بين Jira شرسة ، وذلك بفضل مساعدة Smartsheet في إدارة المشاريع والمهام الإدارية الأخرى

تتمتع لوحات معلومات المشروع بإمكانية الرؤية في الوقت الفعلي

احصل على التحديثات في الوقت المناسب من قبل أعضاء الفريق

العلامات التجارية المخصصة مع سمات الألوان والشعارات وما إلى ذلك.

طرق عرض متعددة ، بما في ذلك طرق عرض التقويم أو البطاقة ، جانت

تعاون فريق بسيط من خلال المركزية

لوحات Kanban

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

قياسي - 14 دولارًا أمريكيًا في الشهر

- 14 دولارًا أمريكيًا في الشهر قسط - 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Donedone

يحتوي برنامج إدارة المشروع Donedone على الميزات التالية:

تعقب دقيق للخلل

يدمج تتبع المشكلة مع دعم العميل

يلغي الحاجة إلى استخدام جداول البيانات أو البريد الإلكتروني أو الملاحظات

محور مركزي كامل لأي شيء موجود على نفس المنصة

عظيم للشركات الصغيرة والكبيرة

ابدأ مهمة ، وادعُ طاقمك ، وابدأ في مشكلات التسجيل

سير العمل المباشر

تصفية سهلة

توقعات قائمة من الموضوعات

انظر الأنشطة الشخصية

اجمع تقارير سريعة

وظائف رائعة على الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة و iOS أو Android

يتكامل مع GitHub و Slack وغير ذلك الكثير

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

تعاون - 4 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

- 4 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر التوعية - 8 دولارات أمريكية / مستخدم / شهر

VivifyScrum

يحتوي برنامج إدارة المشاريع VivifyScrum على الميزات التالية:

أداة إدارة المشاريع الرشيقة

ميزات Scrum

ميزات لوحات Kanban

أهداف Sprint

إنه ضخم على ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

أخف على ميزانيتك

إنشاء قالب المهام والمشكلات

مخطط الإرهاق

تحليلات مخصصة والعديد من المعينين لكل مهمة

مقاييس سكروم

الفواتير والتوثيق الداخلي

تتبع الوقت لكل مهمة في التطبيق

تعاون الفريق والإدارة

توليد التقرير

التسعير

يقدم خطط تسعير مختلفة حسب عدد المستخدمين على النحو التالي:

10/10 دولار أمريكي مستخدم / شهر. تنمو الميزانية مع زيادة عدد المستخدمين.

Redmine

يحتوي برنامج إدارة المشروع Redmine على الميزات التالية:

برنامج إدارة المشاريع القابل للتعديل

مجموعة واسعة من المكونات الإضافية المضمنة

التعاون الفعال وتتبع الأخطاء والميزنة وإدارة الموارد

مخططات غانت

تقارير سريعة

تقاويم جوجل وجوجل درايف

حقول مخصصة للمشاكل وتحليل الوقت ونظرة عامة على المستخدم ونظرة عامة على المشروع

التحكم في الوصول على أساس الدور

تكامل SCM (رقم تغيير النظام) ( SVN و Mercurial و CVS و Git وما إلى ذلك)

(رقم تغيير النظام) ( و و و وما إلى ذلك) بسلاسة للتخصيص

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

خطة تجريبية مجانية

الخطة المدفوعة - 25 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر.

Workzone

يحتوي برنامج إدارة المشاريع Workzone على الميزات التالية:

بسيطة بالمقارنة مع Jira

يجلب العديد من الميزات المفيدة

تتبع الوقت

سهل الاستخدام حتى للفرق مع المستخدمين غير التقنيين

مشاركة الملفات بسهولة

قوالب للمهام والمشاريع الخاصة بالفرق

مساحات عمل فردية لكل فريق

قوائم المهام الشخصية وتبعيات المهام

تقارير عبء العمل

بديل تبعي إيجابي للجيرا

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

خطة الفريق الأساسية - 24 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا

- 24 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهرًا خطة المؤسسة - 43 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر

Version One

برنامج إدارة المشروع Version One ، أحد أفضل البدائل لـ Jira ، يحتوي على الميزات التالية:

برنامج إدارة المشاريع الرشيقة الكل في واحد

سريع التكيف

تخطيط المنتج

الافراج عن التخطيط

التخطيط السريع

مسار السباق

جداول ومسارات وتقارير عن جميع المشاريع بشكل فعال

عظيم للشركات الصغيرة أو الكبيرة

معقد للاستخدام

يشرك جميع الفرق بسهولة

يحافظ على تقدم المشروع المعاصر في الوقت الفعلي

يعزز التسليم المستمر من طرف إلى طرف

منصة رشيقة شاملة لجدولة جميع مشاريعك

يعزز الرؤية وينقل البيانات وينفذ المشاريع بشكل فعال

إدارة فعالة للمحفظة والمقاييس وتخطيط لوحة المعلومات

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

الخطة الأساسية التجريبية المجانية

خطة مدفوعة - ميزات متقدمة 29 دولارًا أمريكيًا / مستخدم / شهر.

Target Process

يحتوي برنامج Target Process لإدارة المشاريع على الميزات التالية:

أداة إدارة مشروع قابلة للتكيف بسهولة

أداة إدارة المشاريع التجارية الرشيقة الشهيرة

بناء لوحات متنوعة

طرق عرض مخصصة

تقارير سريعة

لوحات القيادة الشخصية

نظرة عامة خالية من الإلهاء لمشروعك

تقارير مخصصة

عرض خريطة القصة المتأخرة

تتبع مكثف في جميع أنحاء المشروع

تتبع الأخطاء بكفاءة

تكامل SaaS بسلاسة

تقييم تصاريح التقدم المحرز في العديد من المشاريع في نفس الوقت

التكامل المرئي لبيانات المشروع كاملة

التسعير

تقدم خطتي تسعير مختلفتين على النحو التالي:

تجربة مجانية

خطة مخصصة عند الطلب

شيء صغير

لكي تكون قاطعًا ، يعد Jira برنامجًا مفيدًا للغاية ولكنه معقد لإدارة المشاريع ، لذا فهو غير مناسب لجميع الشركات. البديل ، كما ذكرنا سابقًا ، لـ Jira هو الأفضل في السوق. قامت المقالة بكل العمل الشاق من خلال تقديم تفاصيل عن أفضل بدائل Jira كأداة لإدارة مشروعك. الآن من بينهم ، يمكنك اختيارهم واستكشافهم وفقًا لمتطلبات إدارة المشروع الخاصة بك واختيار الأفضل. تحتوي معظم بدائل Jira على إصدار تجريبي مجاني ، لذا يمكنك التحقق منها واحدة تلو الأخرى ثم اتخاذ قرار بشأن الإصدار النهائي قبل التبديل إلى الإصدار المدفوع.

بشكل عام ، قبل الانتقال إلى بديل Jira ، يجب أن تأخذ في الاعتبار أربعة جوانب مهمة ، بما في ذلك - اختيارك لمنهجية إدارة المشروع ، وكيف تحب التواصل مع فريقك ، والميزات الأساسية التي تحتاجها في برنامج إدارة المشروع الخاص بك ، وأخيرًا هل تحتاج الهجرة ام لا؟

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