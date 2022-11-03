你是否在为你的项目管理需求寻找最好的Jira替代品？如果是，这篇文章是为你准备的。Jira是一个伟大的和流行的项目管理工具，在开发人员中用于他们的软件开发团队、测试和业务管理来管理他们的工作。最初，它是作为一个问题探测器出现的。它已经发展成为一个强大的管理工具，适用于所有种类和目的。这就是为什么它被称为软件开发团队和管理领域中的万能工具。
Jira仍然是在软件中寻找错误和问题的顶级软件之一，或者当它涉及到项目管理工具时。由于这个巨大的成功，它有超过1800万的活跃用户，并且随着时间的推移不断增加。Jira是很好的，但一些问题的解决使客户和企业由于一些原因而寻找Jira的替代品，不管其受欢迎程度如何。
什么是Jira？
Jira软件是广泛使用的项目管理工具之一，适用于从事软件工作的团队。190个国家的近10万名消费者正在使用Atlassian的Jira。所有的软件开发团队，无论是一个人还是200多人，都喜欢Jira，因为它是敏捷项目的最佳选择。Jira也有很多优点，使它更有吸引力。Scrum板、Kanban板和Roadmap功能。尽管如此，由于老式的功能和复杂的用户界面，团队经常面临问题。Jira的年度计划费用高达12,000美元，因此其用户经常寻找Jira的替代品。
Jira软件的主要特点
毫无疑问，Jira是一个查找错误和跟踪进度的一体化解决方案，也是一个提供免费试用的综合项目管理工具。Jira、你的技术团队和你的项目管理团队，与其他大多数人一样，将从使用这个工具管理项目中获益匪浅。Jira软件的主要功能工作如下。
- 作为敏捷项目管理软件，在定制的敏捷方法上工作
- 错误跟踪
- 时间跟踪
- 任务管理
- 所有无限制的项目
- 资源管理
- 任务跟踪
- 管理工作流程自动化
- 作为基于云的协作软件工作
- 软件团队跟踪
- 建立一个商业计划
- 它让你建立权限设置
- 它让你完成scrum项目
- 用于发布管理的事件调查
Jira软件有四个定价计划。
- 免费--永远免费，可包括多达10个用户，适合小型企业更好地安排和跟踪工作轨迹。支持一个具有基本路线图的项目。
- 标准--7.75美元/用户/月，非常适合试图在市场上获得名声的企业，通过简化工作流程与团队合作来提高其价值。总共支持多达35000个用户。只支持一个项目的基本路线图和项目管理。
- 高级版--15.25美元/用户/月，适用于需要提高业务水平的企业，他们可以轻松地与团队合作并有效地跟踪工作。总共支持35000个用户。它们用于具有高级路线图和项目管理的多项目。
- 企业级--按年计费。这是根据您的需求为您的组织定制的企业计划。它非常适用于较大的广泛的，和全球规模的公司寻求安全和管理的要求。总共支持多达35000个用户。它们被用于多项目。从完整的项目管理到分析再到预先的路线图，一切都包含在计划中。
为什么要寻找Jira的替代品？
当Jira软件有这么多好处和要点时，问题就来了，为什么要寻找Jira替代品作为项目管理工具呢？在你注册Jira软件之前，有一些事实需要注意。Jira软件有积极的一面，但也有一些消极的一面，这往往是不可避免的。如果你寻找Jira的替代品作为你的项目管理软件，会有很大的不同。
Jira的替代品需要增加，因为它是一个复杂的软件，需要耗费用户的时间和精力去理解。Jira只支持IT部门，而其他部门，如市场部和客户服务部，却不得不使用它。让我们来看看为什么!
难于学习
Jira软件的用户声称，它很难学，因为它很笨拙，最大的问题是每天使用这个程序可能会让人很沮丧。如果你想掌握一个复杂的项目，可能需要几个世纪才能理解。不只是非技术用户，软件开发团队也发现它很难理解。因此，不是每个人都能使用它，所以团队发现很难与使用Jira的每个人联系起来，于是离开了这里。
过时的界面
具有用户友好界面的软件往往更像是一个生产力平台，允许用户根据自己的需要轻松地进行定制。但Jira的界面是过时的，限制了用户根据自己的需要进行定制。另外，它需要大量的时间和精力来学习其过时的界面。
有限的分配人
如果你正在使用Jira，这意味着你正在从事一个复杂的项目，需要团队合作。一个人很难单独创建一个完整的项目。这是Jira的不足之处，因为用户可以旁观你的工作，并传递他们对项目的意见。但它不允许指定多个用户在一个项目或多个项目上工作。
难以迁移
如果你想把你的应用程序从Jira迁移到任何其他的项目管理软件，这是一个很大的否定！因为你可以在Jira上找到导入选项。因为你可以在Jira上找到导入选项，没有导出的选项。另外，市场上有很多插件使互联网上的一切成为可能，但当涉及到Jira时，没有任何插件允许你在任何其他平台上导出你的项目，只有导入。第二个令人沮丧的事情是，它迫使你只能启动或移动你的软件到基于云的协作软件。
价格高昂
如果你考虑迁移到Jira的云端，它将比许多其他价格较低且易于使用的项目管理软件花费更多。那么，为什么你愿意支付更多的钱？而得到一个难以使用的过时的界面？此外，如果你想购买Jira的免费计划，它将给你带来有限的自动化，并阻止你使用容量规划。
2022年的最佳Jira替代品
因此，如果你期待用Jira软件取代一体式解决方案，被列为最佳Jira替代品之一，你可以看看下面的选项。
nTask
项目管理工具nTask ，具有以下特点。
- 更新了强大的功能
- 友好的支持团队
- 它的界面美观，令人愉悦
- 用户友好，很适合新人使用
- 不太复杂
- 易于定制
- 错误跟踪
- 时间跟踪
- 智能搜索
- 同一窗口有三个视图 - 网格、列表和日历
- 易于组织待办事项和项目
- 可选择将过滤器和文件保存在google drive中
- 可以将你的模块的副本导出为docs文件
- 敏捷的项目管理工具
- 为每个模块分配敏捷团队
- 工作流程自动化
- 开发图表
- 简单的项目计划器
- 经验丰富的风险控制
- 确定和评估潜在的风险
- 创建和管理问题
- 充分利用甘特图
价格
它提供以下三种不同的定价计划。
- 免费试用所有基本功能，不限任务和用户。
- 高级版--3美元/用户/月，无限项目。
- 商务版--8美元/用户/月，自定义字段，以及无限的风险管理。
Asana
项目管理软件Asana ，具有以下特点。
- 最全面的
- 项目管理的若干功能
- 用户友好
- 变更管理
- 友好的可视化
- 高效的导航
- 每个项目的文件都以画廊形式显示
- 创新的实用性
- 顺畅和简单的任务管理
- 工作流程自动化界面
- 敏捷管理
- 创建冲刺计划和里程碑
- 用自定义字段进行智能跟踪
- 同步的报告
- 可以选择将这些报告导出到Google Drive和Google Analytics。
- 一个允许异步通信的消息传递应用程序
- 可定制的工作空间
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 免费试用的 基本计划
- 高级 - 9.99美元/用户/月
- 商务型- 19.99美元/用户/月
- 企业--定制计划
Teamwork
免费的项目管理软件或工具Teamwork ，具有以下特点。
- 完善的在线项目管理应用程序
- 令人印象深刻的功能集合
- 增强团队沟通和生产力平台的最强套装
- 高度可定制的、直观的界面
- 灵活的导航
- 简化的计划会议
- 高效的跟踪
- 定制的费用发票和预算报告
定价
它提供以下四种不同的定价计划。
- 基本功能有一个永久的免费试用
- 专业版 - 9美元/用户/月
- 高级版 15美元/用户/月
- 企业级- 定制计划
Pivotal Tracker
项目管理工具Pivot Tracker ，具有以下特点。
- 敏捷的项目管理
- 所有软件团队之间的协作设施
- 用户友好的界面
- 设计用于支持各种规模的团队
- 简化工作流程的Pivotal Tracker
- 适用于许多项目的工作空间
- 高效的使用性
- 简单的拖放用户界面
- 组织和跟踪任务和活动
- 能自动监测及时性、团队表现和项目进展的系统
- 分析跟踪器，自动生成团队对过去业绩的估计
- 给出了项目状态和项目生命周期的简要概述
- 故事阻止者：留意任何危险和问题
定价
它提供以下四种不同的定价计划。
- 基本计划的免费试用
- 初创期- 12.50美元/月/5个用户
- 专业版-- 62.50美元/月/15名用户
- 企业--自定义定价计划
Trello
项目管理工具Trello ，具有以下特点。
- 在Jira替代品列表中最简单但最有创意
- 最小的学习曲线
- 有效的设计，减少挫折感
- 在直观的界面视图中，任务被划分为列表、板块和卡片
- 拖放式界面
- 清晰、易于访问的标签，清晰可见
- 单独的功能面板
- 允许用户存储以前项目的数据，对其进行备份和保护，然后进行恢复
- 过滤功能
- 易于格式化
- 基于背景墙纸和颜色编码的友好性定制，符合个人口味
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 永久 免费试用 的基本计划
- 商务级--9.99美元/用户/月
- 企业级--20.83美元/用户/月
ClickUp
免费的项目管理软件ClickUp ，具有以下特点。
- 在Jira替代品列表中最新的
- 方便快捷的灵活视图
- 高效的可访问性
- 在一个屏幕上，在各种模块之间进行导航和切换
- 拖放式界面
- 可定制的工作空间，如仪表板、主题颜色、文本大小等。
- 浅色和深色模式的切换
- 团队跟踪
- 每个任务的时间跟踪
- 内置插件
- 活动流功能，跟踪进度活动
- 通过同步你的任务进行协作检测
- 实时分析
- 管理通知设置
- 为每个项目状态指定一个状态，使你的团队保持同步
- 根据任务和项目的优先级来组织它们
- 多任务工具栏，管理多个项目或任务
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 永久免费试用
- 无限制5美元/用户/月
- 商业9美元/用户/月
- 企业--自定义定价计划
ActiveCollab
项目管理软件ActiveCollab ，具有以下特点。
- 一个基于云的Jira替代品
- 易于使用
- 高级项目管理的要素
- 简单的任务转移到适当的Kanban 板块
- 任务管理
- 对项目状态进行持续的时间跟踪
- 开具发票
- 简单的UI（用户界面）
- 任务有一个高级标签来显示其当前状态
- 自动确定项目的估计成本
- 成本效益高
- 自动计算一个项目的估计成本
- 根据你的个人任务管理需要，提供极其个性化的工作空间
- 内置报告，涵盖所有项目类别。
- 简单的附加组件
定价
它提供以下两种不同的定价计划。
- 基本定价计划- 7美元/用户/月
- 高级功能计划--2.5美元/用户/月
Wrike
项目管理软件Wrike ，具有以下特点。
- 敏捷的项目管理工具
- 受到许多项目经理的青睐
- 用于可视化所有项目相关事实的单一平台
- 直观的界面仪表板，可实现个性化定制
- 互动的活动流
- 易于使用的用户界面
- 强大的分析功能，用于跟踪进度和项目状态
- 资源管理
- 实时报告
- 预算规划和精确计算
- 优秀的团队协作
- 自定义的用户组，以共享文件
价格
它提供以下五种不同的定价计划。
- 基本免费试用
- 专业版-- 9.80美元/用户/月
- 商业--24.80美元/用户/月
- 营销人员-- 自定义计划
- 企业--自定义定价计划
Hygger
项目管理软件Hygger ，具有以下特点。
- 为敏捷团队提供了一套强大的功能
- 利用一个想法库，通过存储所有与项目开发团队相关的建议来进行项目工作
- 为了进一步发展，可以将数据传输到合适的Kanban 或Scrum 板块上
- 用于创建和分享可视化项目状态路线图的想法路线图
- 简单的视觉化
- 要了解任务和活动， Kanban ，为方便而制作的板块
- 用户友好的界面
- 快速的想法过滤
- 活动的实时反馈
- 使用优先级图表和积压文件进行的项目管理
- 通过时间日志监测进度
- ICE 优先排序：影响广泛、成本高、优先排序方法简单
定价
它提供三种不同的定价计划，如下所示。
- 免费试用的基本计划
- 标准计划 - 7美元/用户/月
- 企业--14美元/用户/月
Blossom
项目管理软件Blossom ，具有以下特点。
- 一个基本的项目管理工具
- 专门为远程团队设计
- 可视化的工作流程管理，用于任务识别和进度监控
- 它能确保一项任务只被赋予一定的时间
- 一个用于分析的仪表板，显示所有相关的报告
- 强大的、简单的与各种合作工具的连接
- 使用手动报告检查每日进度。
- 通过拖放选项为所有成员提供方便的文件共享与团队协作
价格
它只提供一个定价选项，如下所示。
Blossom 可根据要求提供定价
Liquid Planner
项目管理软件Liquid Planner ，具有以下特点。
- 一个完整的项目管理工具
- 适用于所有类型的企业，无论大小都很理想
- 智能调度器
- 自动更新
- 智能化的资源管理
- 内置的时间跟踪功能
- 对项目进度和资源工作量的快速洞察力是智能可视化的
- 自定义仪表板具有高度的可定制性
- 方便的导航
- 个性化的看板
- 无障碍的技术工作流程
- 顺畅的工作流程
- 使用智能调度器进行跟踪
- 精简的团队
- 有效的沟通
- 轻松的文件共享
- 即时的项目报告
- 内置监控预算
定价
它提供两种不同的定价计划，如下所示。
- 专业版--45美元/用户/月
- 企业版--69美元/用户/月
Bitrix24
项目管理软件Bitrix24 ，具有以下特点。
- 创建工作群组
- 集中的新闻源
- 创建自定义的待办事项清单
- 丰富的功能
- 看板工作流程
- 员工的工作量管理
- 友好的界面
- 有趣的美丽主题集合
- 顺畅的工作流程自动化和活动跟踪
- 快速反应的互动流和团队协作。
- 高效的项目监控
- 规划工具和智能资源有助于资源管理
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 免费试用计划提供12个用户
- CRM+- 69美元/月/6个用户
- 标准--99美元/月/50个用户
- 专业版199美元/月/无限用户
Zoho Sprints
项目管理软件Zoho Sprints ，具有以下特点。
- 基于云的协作软件和项目管理软件
- 专为敏捷团队设计
- 轻松地将复杂的项目划分为更小、更容易管理的任务
- 个人Scrum板
- 给予消费者尽可能多的管理杠杆
- 简单的拖放功能
- 全面的会议
- 可以安排冲刺审查
- 在多个冲刺阶段组织和管理工作流程的史诗般的管理。
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 免费试用计划
- 标准计划-- 10美元/用户/月
- 高级版--35美元/用户/月
- 企业--67美元/用户/月
Mavenlink
项目管理软件Mavenlink ，是在一个解决方案，具有以下特点。
- 一个企业级的业务管理工具
- 一个强大的项目管理模块
- 一个简单而全面的工具
- 为资源规划提供全面保护
- 满足企业对项目管理的广泛要求
- 简单的用户界面
- 现成的模板使创建和管理项目变得简单
- 通过项目时间线简单地监测发展或进度
- 具有分类任务和里程碑的工作分解结构
- 通过资源估算和资源调度在任务层面进行资源管理
- 通过定制的组合视图进行组合管理
- 项目的健康状况的项目卡用于分享快速更新的互动反馈
价格
它提供以下四种不同的定价计划。
- 团队 - 19美元/月/5个用户
- 专业版--39美元/用户/月
- 高级版- 自定义计划
- 企业--可根据要求提供
Smartsheet
项目管理软件Smartsheet ，具有以下特点。
- 一个类似spreadsheet 的界面，提供团队基础服务器项目管理工具。凭借其集成的团队门户、资源管理、文件管理和预建的项目模板，Smartsheet 具有广泛的功能
- 由于Smartsheet对项目管理和其他行政任务的协助，Jira的竞争非常激烈
- 项目仪表板具有实时可见性
- 及时获取团队成员所做的更新
- 用颜色主题、标志等进行自定义品牌宣传
- 多种视图，包括日历视图或卡片、甘特图
- 通过集中化进行简单的团队协作
- Kanban 板块
价格
它提供以下两种不同的定价计划。
- 标准版- 14美元/月
- 高级版--25美元/月
Donedone
项目管理软件Donedone ，具有以下特点。
- 精确的错误跟踪器
- 将问题跟踪与客户支持相结合
- 根除了使用电子表格、电子邮件或笔记的要求
- 一个完整的中央枢纽，任何东西都在同一个平台上
- 非常适用于小型和大型公司
- 开始一项任务，邀请你的工作人员，并开始记录问题
- 简单明了的工作流程
- 不费吹灰之力的过滤
- 展望一个主题的清单
- 查看个人活动
- 收集快速报告
- 在手机和iOS或安卓等智能设备上的功能非常好
- 与GitHub,Slack, 和其他更多的系统集成。
价格
它提供两种不同的定价计划，如下所示。
- 协作- 4美元/用户/月
- 拓展--8美元/用户/月
VivifyScrum
项目管理软件VivifyScrum ，具有以下特点。
- 敏捷的项目管理工具
- 功能介绍Scrum
- 功能Kanban 板块
- 冲刺目标
- 它在先进的项目管理功能上很有优势
- 对你的预算要求较低
- 任务和问题模板创建
- 下降图
- 每项任务都有指定的分析和众多的指定人
- Scrum指标
- 开具发票和内部文件
- 在应用程序中对每个任务进行时间跟踪
- 团队协作和管理
- 报告生成
价格
它根据用户的数量提供不同的定价计划，如下所示。
10美元/10个用户/月。预算随着用户数量的增加而增长。
Redmine
项目管理软件Redmine ，具有以下特点。
- 可修改的项目管理软件
- 广泛的内置插件
- 有效的合作、错误跟踪、预算和资源管理
- 甘特图
- 快速报告
- 谷歌日历和谷歌驱动器
- 问题、时间分析、用户概述和项目概述的自定义字段
- 基于角色的访问控制
- SCM (系统变更号)集成(SVN,Mercurial,CVS 和Git 等)
- 平稳的可定制性
价格
它提供两种不同的定价计划，如下所示。
- 免费试用计划
- 付费计划- 25美元/用户/月。
Workzone
项目管理软件Workzone ，具有以下特点。
- 与Jira相比，简单
- 它带来了几个有用的功能
- 时间跟踪
- 即使是有非技术用户的团队也易于使用
- 不费吹灰之力的文件共享
- 针对团队的任务和项目模板
- 每个团队的个人工作空间
- 个性化的待办事项清单和任务依赖性
- 工作量报告
- 有利于替代Jira的结果
价格
它提供两种不同的定价计划，如下所示。
- 基本团队计划--24美元/用户/月
- 企业计划--43美元/用户/月
Version One
项目管理软件Version One ，是Jira的最佳替代品之一，具有以下特点。
- 一体化的敏捷项目管理软件
- 快速适应性强
- 产品规划
- 发布计划
- 冲刺计划
- 冲刺跟踪
- 有效地对所有项目进行安排、跟踪和报告
- 非常适用于小型或大型企业
- 使用起来不复杂
- 容易让所有团队参与进来
- 实时保存当时的项目进度
- 加强持久的端到端交付
- 端到端的敏捷平台，可以安排你所有的项目
- 提高可视性，传输数据，并有效地执行项目
- 有效的项目组合管理、指标和仪表盘布局
价格
它提供两种不同的定价计划，如下所示。
- 免费试用的基本计划
- 付费计划--高级功能 29美元/用户/月。
Target Process
项目管理软件Target Process ，具有以下特点。
- 易于适应的项目管理工具
- 著名的商业敏捷项目管理工具
- 建立多样化的板块
- 自定义视图
- 快速报告
- 个性化的仪表盘
- 无须分心地概述你的项目
- 自定义报告
- 积木故事图视图
- 整个项目的广泛跟踪
- 高效的错误跟踪
- SaaS的无缝集成
- 允许同时评估许多项目的进展情况
- 完整项目数据的可视化整合
价格
它提供以下两种不同的定价方案。
- 免费试用
- 按需定制计划
简而言之
总而言之，Jira是一个非常有用但复杂的项目管理软件，因此不适合所有企业。如前所述，Jira的替代品是市场上最好的。这篇文章做了所有艰苦的工作，详细介绍了最好的Jira替代品作为你的项目管理工具。现在，你可以根据你的项目管理要求选择和探索它们，并选择最好的一个。大多数Jira替代品都有免费试用版，所以你可以逐一检查，然后在切换到付费版本之前决定你的最终选择。
一般来说，在走向Jira的替代品之前，你必须考虑到四个重要方面，包括--你对项目管理方法的选择，你喜欢如何与你的团队沟通，你在项目管理软件上需要的基本功能，以及最后，你是否需要迁移？
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