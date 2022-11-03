你是否在为你的项目管理需求寻找最好的Jira替代品？如果是，这篇文章是为你准备的。Jira是一个伟大的和流行的项目管理工具，在开发人员中用于他们的软件开发团队、测试和业务管理来管理他们的工作。最初，它是作为一个问题探测器出现的。它已经发展成为一个强大的管理工具，适用于所有种类和目的。这就是为什么它被称为软件开发团队和管理领域中的万能工具。

Jira仍然是在软件中寻找错误和问题的顶级软件之一，或者当它涉及到项目管理工具时。由于这个巨大的成功，它有超过1800万的活跃用户，并且随着时间的推移不断增加。Jira是很好的，但一些问题的解决使客户和企业由于一些原因而寻找Jira的替代品，不管其受欢迎程度如何。

什么是Jira？

Jira软件是广泛使用的项目管理工具之一，适用于从事软件工作的团队。190个国家的近10万名消费者正在使用Atlassian的Jira。所有的软件开发团队，无论是一个人还是200多人，都喜欢Jira，因为它是敏捷项目的最佳选择。Jira也有很多优点，使它更有吸引力。Scrum板、Kanban板和Roadmap功能。尽管如此，由于老式的功能和复杂的用户界面，团队经常面临问题。Jira的年度计划费用高达12,000美元，因此其用户经常寻找Jira的替代品。

Jira软件的主要特点

毫无疑问，Jira是一个查找错误和跟踪进度的一体化解决方案，也是一个提供免费试用的综合项目管理工具。Jira、你的技术团队和你的项目管理团队，与其他大多数人一样，将从使用这个工具管理项目中获益匪浅。Jira软件的主要功能工作如下。

作为敏捷项目管理软件，在定制的敏捷方法上工作

错误跟踪

时间跟踪

任务管理

所有无限制的项目

资源管理

任务跟踪

管理工作流程自动化

作为基于云的协作软件工作

软件团队跟踪

建立一个商业计划

它让你建立权限设置

它让你完成scrum项目

用于发布管理的事件调查

Jira软件有四个定价计划。

免费 --永远免费，可包括多达10个用户，适合小型企业更好地安排和跟踪工作轨迹。支持一个具有基本路线图的项目。

--永远免费，可包括多达10个用户，适合小型企业更好地安排和跟踪工作轨迹。支持一个具有基本路线图的项目。 标准 --7.75美元/用户/月，非常适合试图在市场上获得名声的企业，通过简化工作流程与团队合作来提高其价值。总共支持多达35000个用户。只支持一个项目的基本路线图和项目管理。

--7.75美元/用户/月，非常适合试图在市场上获得名声的企业，通过简化工作流程与团队合作来提高其价值。总共支持多达35000个用户。只支持一个项目的基本路线图和项目管理。 高级版 --15.25美元/用户/月，适用于需要提高业务水平的企业，他们可以轻松地与团队合作并有效地跟踪工作。总共支持35000个用户。它们用于具有高级路线图和项目管理的多项目。

--15.25美元/用户/月，适用于需要提高业务水平的企业，他们可以轻松地与团队合作并有效地跟踪工作。总共支持35000个用户。它们用于具有高级路线图和项目管理的多项目。 企业级--按年计费。这是根据您的需求为您的组织定制的企业计划。它非常适用于较大的广泛的，和全球规模的公司寻求安全和管理的要求。总共支持多达35000个用户。它们被用于多项目。从完整的项目管理到分析再到预先的路线图，一切都包含在计划中。

为什么要寻找Jira的替代品？

当Jira软件有这么多好处和要点时，问题就来了，为什么要寻找Jira替代品作为项目管理工具呢？在你注册Jira软件之前，有一些事实需要注意。Jira软件有积极的一面，但也有一些消极的一面，这往往是不可避免的。如果你寻找Jira的替代品作为你的项目管理软件，会有很大的不同。

Jira的替代品需要增加，因为它是一个复杂的软件，需要耗费用户的时间和精力去理解。Jira只支持IT部门，而其他部门，如市场部和客户服务部，却不得不使用它。让我们来看看为什么!

难于学习

Jira软件的用户声称，它很难学，因为它很笨拙，最大的问题是每天使用这个程序可能会让人很沮丧。如果你想掌握一个复杂的项目，可能需要几个世纪才能理解。不只是非技术用户，软件开发团队也发现它很难理解。因此，不是每个人都能使用它，所以团队发现很难与使用Jira的每个人联系起来，于是离开了这里。

过时的界面

具有用户友好界面的软件往往更像是一个生产力平台，允许用户根据自己的需要轻松地进行定制。但Jira的界面是过时的，限制了用户根据自己的需要进行定制。另外，它需要大量的时间和精力来学习其过时的界面。

有限的分配人

如果你正在使用Jira，这意味着你正在从事一个复杂的项目，需要团队合作。一个人很难单独创建一个完整的项目。这是Jira的不足之处，因为用户可以旁观你的工作，并传递他们对项目的意见。但它不允许指定多个用户在一个项目或多个项目上工作。

难以迁移

如果你想把你的应用程序从Jira迁移到任何其他的项目管理软件，这是一个很大的否定！因为你可以在Jira上找到导入选项。因为你可以在Jira上找到导入选项，没有导出的选项。另外，市场上有很多插件使互联网上的一切成为可能，但当涉及到Jira时，没有任何插件允许你在任何其他平台上导出你的项目，只有导入。第二个令人沮丧的事情是，它迫使你只能启动或移动你的软件到基于云的协作软件。

价格高昂

如果你考虑迁移到Jira的云端，它将比许多其他价格较低且易于使用的项目管理软件花费更多。那么，为什么你愿意支付更多的钱？而得到一个难以使用的过时的界面？此外，如果你想购买Jira的免费计划，它将给你带来有限的自动化，并阻止你使用容量规划。

2022年的最佳Jira替代品

因此，如果你期待用Jira软件取代一体式解决方案，被列为最佳Jira替代品之一，你可以看看下面的选项。

nTask

项目管理工具nTask ，具有以下特点。

更新了强大的功能

友好的支持团队

它的界面美观，令人愉悦

用户友好，很适合新人使用

不太复杂

易于定制

错误跟踪

时间跟踪

智能搜索

同一窗口有三个视图 - 网格、列表和日历

易于组织待办事项和项目

可选择将过滤器和文件保存在google drive中

可以将你的模块的副本导出为docs文件

敏捷的项目管理工具

为每个模块分配敏捷团队

工作流程自动化

开发图表

简单的项目计划器

经验丰富的风险控制

确定和评估潜在的风险

创建和管理问题

充分利用甘特图

价格

它提供以下三种不同的定价计划。

免费试用 所有基本功能，不限任务和用户。

所有基本功能，不限任务和用户。 高级版 --3美元/用户/月，无限项目。

--3美元/用户/月，无限项目。 商务版--8美元/用户/月，自定义字段，以及无限的风险管理。

Asana

项目管理软件Asana ，具有以下特点。

最全面的

项目管理的若干功能

用户友好

变更管理

友好的可视化

高效的导航

每个项目的文件都以画廊形式显示

创新的实用性

顺畅和简单的任务管理

工作流程自动化界面

敏捷管理

创建冲刺计划和里程碑

用自定义字段进行智能跟踪

同步的报告

可以选择将这些报告导出到Google Drive和Google Analytics。

一个允许异步通信的消息传递应用程序

可定制的工作空间

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

免费试用的 基本计划

基本计划 高级 - 9.99美元/用户/月

9.99美元/用户/月 商务型 - 19.99美元/用户/月

- 19.99美元/用户/月 企业--定制计划

Teamwork

免费的项目管理软件或工具Teamwork ，具有以下特点。

完善的在线项目管理应用程序

令人印象深刻的功能集合

增强团队沟通和生产力平台的最强套装

高度可定制的、直观的界面

灵活的导航

简化的计划会议

高效的跟踪

定制的费用发票和预算报告

定价

它提供以下四种不同的定价计划。

基本功能有一个永久的 免费试用

专业版 - 9美元/用户/月

9美元/用户/月 高级版 15美元/用户/月

15美元/用户/月 企业级- 定制计划

Pivotal Tracker

项目管理工具Pivot Tracker ，具有以下特点。

敏捷的项目管理

所有软件团队之间的协作设施

用户友好的界面

设计用于支持各种规模的团队

简化工作流程的Pivotal Tracker

适用于许多项目的工作空间

高效的使用性

简单的拖放用户界面

组织和跟踪任务和活动

能自动监测及时性、团队表现和项目进展的系统

分析跟踪器，自动生成团队对过去业绩的估计

给出了项目状态和项目生命周期的简要概述

故事阻止者：留意任何危险和问题

定价

它提供以下四种不同的定价计划。

基本计划的 免费试用

初创期 - 12.50美元/月/5个用户

- 12.50美元/月/5个用户 专业版-- 62.50美元/月/15名用户

62.50美元/月/15名用户 企业--自定义定价计划

Trello

项目管理工具Trello ，具有以下特点。

在Jira替代品列表中最简单但最有创意

最小的学习曲线

有效的设计，减少挫折感

在直观的界面视图中，任务被划分为列表、板块和卡片

拖放式界面

清晰、易于访问的标签，清晰可见

单独的功能面板

允许用户存储以前项目的数据，对其进行备份和保护，然后进行恢复

过滤功能

易于格式化

基于背景墙纸和颜色编码的友好性定制，符合个人口味

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

永久 免费试用 的基本计划

的基本计划 商务级 --9.99美元/用户/月

--9.99美元/用户/月 企业级--20.83美元/用户/月

ClickUp

免费的项目管理软件ClickUp ，具有以下特点。

在Jira替代品列表中最新的

方便快捷的灵活视图

高效的可访问性

在一个屏幕上，在各种模块之间进行导航和切换

拖放式界面

可定制的工作空间，如仪表板、主题颜色、文本大小等。

浅色和深色模式的切换

团队跟踪

每个任务的时间跟踪

内置插件

活动流功能，跟踪进度活动

通过同步你的任务进行协作检测

实时分析

管理通知设置

为每个项目状态指定一个状态，使你的团队保持同步

根据任务和项目的优先级来组织它们

多任务工具栏，管理多个项目或任务

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

永久 免费试用

无限制 5美元/用户/月

5美元/用户/月 商业 9美元/用户/月

9美元/用户/月 企业--自定义定价计划

ActiveCollab

项目管理软件ActiveCollab ，具有以下特点。

一个基于云的Jira替代品

易于使用

高级项目管理的要素

简单的任务转移到适当的 Kanban 板块

板块 任务管理

对项目状态进行持续的时间跟踪

开具发票

简单的UI（用户界面）

任务有一个高级标签来显示其当前状态

自动确定项目的估计成本

成本效益高

自动计算一个项目的估计成本

根据你的个人任务管理需要，提供极其个性化的工作空间

内置报告，涵盖所有项目类别。

简单的附加组件

定价

它提供以下两种不同的定价计划。

基本定价计划 - 7美元/用户/月

- 7美元/用户/月 高级功能计划--2.5美元/用户/月

Wrike

项目管理软件Wrike ，具有以下特点。

敏捷的项目管理工具

受到许多项目经理的青睐

用于可视化所有项目相关事实的单一平台

直观的界面仪表板，可实现个性化定制

互动的活动流

易于使用的用户界面

强大的分析功能，用于跟踪进度和项目状态

资源管理

实时报告

预算规划和精确计算

优秀的团队协作

自定义的用户组，以共享文件

价格

它提供以下五种不同的定价计划。

基本免费试用

专业版-- 9.80美元/用户/月

9.80美元/用户/月 商业 --24.80美元/用户/月

--24.80美元/用户/月 营销人员-- 自定义计划

自定义计划 企业--自定义定价计划

Hygger

项目管理软件Hygger ，具有以下特点。

为敏捷团队提供了一套强大的功能

利用一个想法库，通过存储所有与项目开发团队相关的建议来进行项目工作

为了进一步发展，可以将数据传输到合适的 Kanban 或 Scrum 板块上

或 板块上 用于创建和分享可视化项目状态路线图的想法路线图

简单的视觉化

要了解任务和活动， Kanban ，为方便而制作的板块

，为方便而制作的板块 用户友好的界面

快速的想法过滤

活动的实时反馈

使用优先级图表和积压文件进行的项目管理

通过时间日志监测进度

ICE 优先排序：影响广泛、成本高、优先排序方法简单

定价

它提供三种不同的定价计划，如下所示。

免费试用 的基本计划

的基本计划 标准 计划 - 7美元/用户/月

计划 - 7美元/用户/月 企业--14美元/用户/月

Blossom

项目管理软件Blossom ，具有以下特点。

一个基本的项目管理工具

专门为远程团队设计

可视化的工作流程管理，用于任务识别和进度监控

它能确保一项任务只被赋予一定的时间

一个用于分析的仪表板，显示所有相关的报告

强大的、简单的与各种合作工具的连接

使用手动报告检查每日进度。

通过拖放选项为所有成员提供方便的文件共享与团队协作

价格

它只提供一个定价选项，如下所示。

Blossom 可根据要求提供定价

Liquid Planner

项目管理软件Liquid Planner ，具有以下特点。

一个完整的项目管理工具

适用于所有类型的企业，无论大小都很理想

智能调度器

自动更新

智能化的资源管理

内置的时间跟踪功能

对项目进度和资源工作量的快速洞察力是智能可视化的

自定义仪表板具有高度的可定制性

方便的导航

个性化的看板

无障碍的技术工作流程

顺畅的工作流程

使用智能调度器进行跟踪

精简的团队

有效的沟通

轻松的文件共享

即时的项目报告

内置监控预算

定价

它提供两种不同的定价计划，如下所示。

专业版 --45美元/用户/月

--45美元/用户/月 企业版--69美元/用户/月

Bitrix24

项目管理软件Bitrix24 ，具有以下特点。

创建工作群组

集中的新闻源

创建自定义的待办事项清单

丰富的功能

看板工作流程

员工的工作量管理

友好的界面

有趣的美丽主题集合

顺畅的工作流程自动化和活动跟踪

快速反应的互动流和团队协作。

高效的项目监控

规划工具和智能资源有助于资源管理

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

免费试用 计划提供12个用户

计划提供12个用户 CRM+ - 69美元/月/6个用户

- 69美元/月/6个用户 标准 --99美元/月/50个用户

--99美元/月/50个用户 专业版199美元/月/无限用户

Zoho Sprints

项目管理软件Zoho Sprints ，具有以下特点。

基于云的协作软件和项目管理软件

专为敏捷团队设计

轻松地将复杂的项目划分为更小、更容易管理的任务

个人Scrum板

给予消费者尽可能多的管理杠杆

简单的拖放功能

全面的会议

可以安排冲刺审查

在多个冲刺阶段组织和管理工作流程的史诗般的管理。

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

免费试用计划

标准计划-- 10美元/用户/月

10美元/用户/月 高级版 --35美元/用户/月

--35美元/用户/月 企业--67美元/用户/月

Mavenlink

项目管理软件Mavenlink ，是在一个解决方案，具有以下特点。

一个企业级的业务管理工具

一个强大的项目管理模块

一个简单而全面的工具

为资源规划提供全面保护

满足企业对项目管理的广泛要求

简单的用户界面

现成的模板使创建和管理项目变得简单

通过项目时间线简单地监测发展或进度

具有分类任务和里程碑的工作分解结构

通过资源估算和资源调度在任务层面进行资源管理

通过定制的组合视图进行组合管理

项目的健康状况的项目卡用于分享快速更新的互动反馈

价格

它提供以下四种不同的定价计划。

团队 - 19美元/月/5个用户

19美元/月/5个用户 专业版 --39美元/用户/月

--39美元/用户/月 高级版 - 自定义计划

- 自定义计划 企业--可根据要求提供

Smartsheet

项目管理软件Smartsheet ，具有以下特点。

一个类似 spreadsheet 的界面，提供团队基础服务器项目管理工具。凭借其集成的团队门户、资源管理、文件管理和预建的项目模板， Smartsheet 具有广泛的功能

的界面，提供团队基础服务器项目管理工具。凭借其集成的团队门户、资源管理、文件管理和预建的项目模板， 具有广泛的功能 由于Smartsheet对项目管理和其他行政任务的协助，Jira的竞争非常激烈

项目仪表板具有实时可见性

及时获取团队成员所做的更新

用颜色主题、标志等进行自定义品牌宣传

多种视图，包括日历视图或卡片、甘特图

通过集中化进行简单的团队协作

Kanban 板块

价格

它提供以下两种不同的定价计划。

标准版 - 14美元/月

- 14美元/月 高级版--25美元/月

Donedone

项目管理软件Donedone ，具有以下特点。

精确的错误跟踪器

将问题跟踪与客户支持相结合

根除了使用电子表格、电子邮件或笔记的要求

一个完整的中央枢纽，任何东西都在同一个平台上

非常适用于小型和大型公司

开始一项任务，邀请你的工作人员，并开始记录问题

简单明了的工作流程

不费吹灰之力的过滤

展望一个主题的清单

查看个人活动

收集快速报告

在手机和iOS或安卓等智能设备上的功能非常好

与 GitHub , Slack , 和其他更多的系统集成。

价格

它提供两种不同的定价计划，如下所示。

协作 - 4美元/用户/月

- 4美元/用户/月 拓展--8美元/用户/月

VivifyScrum

项目管理软件VivifyScrum ，具有以下特点。

敏捷的项目管理工具

功能介绍 Scrum

功能 Kanban 板块

板块 冲刺目标

它在先进的项目管理功能上很有优势

对你的预算要求较低

任务和问题模板创建

下降图

每项任务都有指定的分析和众多的指定人

Scrum指标

开具发票和内部文件

在应用程序中对每个任务进行时间跟踪

团队协作和管理

报告生成

价格

它根据用户的数量提供不同的定价计划，如下所示。

10美元/10个用户/月。预算随着用户数量的增加而增长。

Redmine

项目管理软件Redmine ，具有以下特点。

可修改的项目管理软件

广泛的内置插件

有效的合作、错误跟踪、预算和资源管理

甘特图

快速报告

谷歌日历和谷歌驱动器

问题、时间分析、用户概述和项目概述的自定义字段

基于角色的访问控制

SCM (系统变更号)集成( SVN , Mercurial , CVS 和 Git 等)

(系统变更号)集成( , , 和 等) 平稳的可定制性

价格

它提供两种不同的定价计划，如下所示。

免费试用计划

付费计划- 25美元/用户/月。

Workzone

项目管理软件Workzone ，具有以下特点。

与Jira相比，简单

它带来了几个有用的功能

时间跟踪

即使是有非技术用户的团队也易于使用

不费吹灰之力的文件共享

针对团队的任务和项目模板

每个团队的个人工作空间

个性化的待办事项清单和任务依赖性

工作量报告

有利于替代Jira的结果

价格

它提供两种不同的定价计划，如下所示。

基本团队计划 --24美元/用户/月

--24美元/用户/月 企业计划--43美元/用户/月

Version One

项目管理软件Version One ，是Jira的最佳替代品之一，具有以下特点。

一体化的敏捷项目管理软件

快速适应性强

产品规划

发布计划

冲刺计划

冲刺跟踪

有效地对所有项目进行安排、跟踪和报告

非常适用于小型或大型企业

使用起来不复杂

容易让所有团队参与进来

实时保存当时的项目进度

加强持久的端到端交付

端到端的敏捷平台，可以安排你所有的项目

提高可视性，传输数据，并有效地执行项目

有效的项目组合管理、指标和仪表盘布局

价格

它提供两种不同的定价计划，如下所示。

免费试用 的基本计划

的基本计划 付费计划--高级功能 29美元/用户/月。

Target Process

项目管理软件Target Process ，具有以下特点。

易于适应的项目管理工具

著名的商业敏捷项目管理工具

建立多样化的板块

自定义视图

快速报告

个性化的仪表盘

无须分心地概述你的项目

自定义报告

积木故事图视图

整个项目的广泛跟踪

高效的错误跟踪

SaaS的无缝集成

允许同时评估许多项目的进展情况

完整项目数据的可视化整合

价格

它提供以下两种不同的定价方案。

免费试用

按需定制计划

简而言之

总而言之，Jira是一个非常有用但复杂的项目管理软件，因此不适合所有企业。如前所述，Jira的替代品是市场上最好的。这篇文章做了所有艰苦的工作，详细介绍了最好的Jira替代品作为你的项目管理工具。现在，你可以根据你的项目管理要求选择和探索它们，并选择最好的一个。大多数Jira替代品都有免费试用版，所以你可以逐一检查，然后在切换到付费版本之前决定你的最终选择。

一般来说，在走向Jira的替代品之前，你必须考虑到四个重要方面，包括--你对项目管理方法的选择，你喜欢如何与你的团队沟通，你在项目管理软件上需要的基本功能，以及最后，你是否需要迁移？

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