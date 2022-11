Beste Jira alternatieven in 2022

Bent u op zoek naar de beste Jira alternatieven voor uw project management behoeften? Zo ja, dan is dit artikel voor jou. Jira is een grote en populaire project management tool onder ontwikkelaars voor hun software development teams, testen, en business management om hun werk te beheren. Aanvankelijk was het een issue detector. Het heeft zich ontwikkeld tot een sterk managementinstrument voor alle soorten en doeleinden. Daarom wordt het de duizendpoot genoemd in het domein van softwareontwikkelingsteams en -beheer.

Jira is nog steeds een van de top software voor bug en issue hunting binnen de software of als het gaat om project management tools. Met dit enorme succes heeft het meer dan 1800k actieve gebruikers, die met de dagen toenemen. Jira is allemaal goed, maar sommige aangepakte problemen zorgen ervoor dat klanten en bedrijven om verschillende redenen op zoek gaan naar Jira-alternatieven, ongeacht hun populariteit.

Wat is Jira?

Jira software is een van de veelgebruikte project management tools voor teams die aan software werken. Bijna 100.000 consumenten in 190 landen gebruiken Jira van Atlassian. Alle softwareontwikkelingsteams, of er nu één persoon aan werkt of 200+, geven de voorkeur aan Jira omdat het de beste optie is voor een Agile-project. Er zijn ook veel pluspunten van Jira die het aantrekkelijker maken: Scrum-borden, Kanban-borden en Roadmap-functies. Desondanks lopen teams vaak tegen problemen aan vanwege de ouderwetse functionaliteit en de ingewikkelde gebruikersinterface. De jaarplannen van Jira kunnen tot 12.000 dollar kosten, waardoor gebruikers vaak op zoek gaan naar Jira-alternatieven.

Belangrijkste kenmerken van Jira Software

Zonder twijfel is Jira een alles-in-één oplossing voor het vinden van bugs en het bijhouden van de voortgang en een uitgebreide project management tool die een gratis proefversie biedt. Jira, uw technische team en uw projectmanagementteam zullen net als de meeste anderen veel baat hebben bij het gebruik van deze tool om projecten te beheren. De belangrijkste kenmerken van Jira software werken als volgt:

Werk aan aangepaste agile aanpak als agile project management software

Bug tracking

Tijd bijhouden

Taakbeheer

Alle onbeperkte projecten

Beheer van middelen

Taken bijhouden

Beheer van workflowautomatisering

Werk als samenwerkingssoftware in de cloud

Software team tracking

Een bedrijfsplan opstellen

Het laat je toestemmingsinstellingen vaststellen

Het laat je scrum projecten afronden

Incident onderzoek voor release management

Jira Software heeft vier prijsplannen:

Gratis - altijd gratis, kan tot 10 gebruikers omvatten, voor kleine ondernemingen om het werk beter te plannen en te volgen. Ondersteunt één project met basis draaiboeken.

- altijd gratis, kan tot 10 gebruikers omvatten, voor kleine ondernemingen om het werk beter te plannen en te volgen. Ondersteunt één project met basis draaiboeken. Standaard - 7,75 USD/gebruiker/maand, zeer geschikt voor ondernemingen die een naam in de markt willen vestigen en hun waarde willen verhogen door de workflow met teamwerk te stroomlijnen. Ondersteunt tot 35 000 gebruikers in totaal. Ondersteunt slechts één project met basisdraaiboeken en projectbeheer.

- 7,75 USD/gebruiker/maand, zeer geschikt voor ondernemingen die een naam in de markt willen vestigen en hun waarde willen verhogen door de workflow met teamwerk te stroomlijnen. Ondersteunt tot 35 000 gebruikers in totaal. Ondersteunt slechts één project met basisdraaiboeken en projectbeheer. Premium - 15,25 USD/gebruiker/maand, voor ondernemingen die hun bedrijf willen uitbreiden en de mogelijkheden om gemakkelijk met de teams samen te werken en het werk efficiënt te volgen. Ondersteunt tot 35 000 gebruikers in totaal. Ze worden gebruikt voor meerdere projecten met geavanceerde draaiboeken en projectbeheer.

- 15,25 USD/gebruiker/maand, voor ondernemingen die hun bedrijf willen uitbreiden en de mogelijkheden om gemakkelijk met de teams samen te werken en het werk efficiënt te volgen. Ondersteunt tot 35 000 gebruikers in totaal. Ze worden gebruikt voor meerdere projecten met geavanceerde draaiboeken en projectbeheer. Enterprise - jaarlijks gefactureerd. Dit is het op maat gemaakte bedrijfsplan voor uw organisatie volgens uw gewenste behoeften. Het is zeer geschikt voor grotere wijdverspreide, en wereldwijd opererende bedrijven die op zoek zijn naar beveiliging en beheer. Ondersteunt tot 35000 gebruikers in totaal. Ze werden gebruikt voor meerdere projecten. Alles van volledig projectbeheer tot analyses en geavanceerde stappenplannen is inbegrepen.

Waarom zoeken naar Jira alternatieven?

Wanneer er zoveel voordelen en punten in de Jira software zitten, rijst de vraag waarom je op zoek moet gaan naar Jira alternatieven als project management tool. Er zijn een aantal feiten om naar te kijken voordat je je aanmeldt voor Jira software. Met de positieve punten, heeft de Jira software ook enkele negatieve punten die vaak onvermijdelijk zijn. Het maakt een enorm verschil als je op zoek gaat naar Jira alternatieven als je project management software.

Jira alternatieven moeten toenemen omdat het een complexe software is die de gebruiker tijd en energie kost om te begrijpen. Jira ondersteunt alleen IT-afdelingen, terwijl andere afdelingen, zoals marketing en klantenservice, gedwongen worden om het te gebruiken. Laten we eens kijken waarom!

Moeilijk te leren

Gebruikers van Jira Software beweren dat het moeilijk te leren is omdat het onhandig is, en het meest frustrerende is hoe frustrerend het kan zijn om dit programma dagelijks te gebruiken. Het kan eeuwen duren voordat je het begrijpt als je een complex project onder de knie wilt krijgen. Niet alleen niet-technische gebruikers, maar ook softwareontwikkelingsteams vinden het moeilijk te begrijpen. Het gevolg is dat niet iedereen het kan gebruiken, waardoor teams het moeilijk vinden om met iedereen die Jira gebruikt contact te leggen en dit te verlaten.

Verouderde interface

Software met gebruiksvriendelijke interfaces heeft de neiging om meer een productiviteitsplatform te zijn, zodat gebruikers het gemakkelijk aan hun behoeften kunnen aanpassen. Maar de interface van Jira is verouderd en beperkt gebruikers in het aanpassen aan hun behoeften. Bovendien vergt het veel tijd en moeite om de verouderde interface te leren kennen.

Beperkte gebruikers

Als u Jira gebruikt, betekent dit dat u werkt aan een complex project dat teamwerk vereist. Het is moeilijk voor één persoon om een heel project alleen op te zetten. Dit is waar Jira tekort schiet, omdat gebruikers uw werk kunnen bekijken en hun commentaar op het project kunnen geven. Maar het is niet mogelijk om meerdere gebruikers aan een project of meerdere projecten toe te wijzen.

Moeilijk te migreren

Als u uw app van Jira naar een andere projectbeheersoftware wilt migreren, is het een grote NEE! Omdat je de importoptie op Jira kunt vinden, is er geen optie voor Export. Plus, er zijn genoeg plugins in de markt die alles mogelijk maken op het internet, maar als het gaat om Jira, geen enkele plugin laat je toe om je project te exporteren op een ander platform dan importeren. Het tweede frustrerende is dat het je dwingt om je software alleen te starten of te verplaatsen naar cloud-gebaseerde samenwerkingssoftware.

Hoge prijs

Als u overweegt te migreren naar de cloud van Jira, kost het u meer dan veel andere minder dure en gebruiksvriendelijke projectmanagementsoftware. Dus waarom bent u bereid meer te betalen? En een verouderde interface te krijgen die moeilijk te gebruiken is? Bovendien, als je erover denkt om voor een gratis plan van Jira te gaan, geeft het je beperkte automatisering en houdt het je tegen om capaciteitsplanning te gebruiken.

Beste Jira alternatieven in 2022

Dus, als u uitkijkt naar het vervangen van de in-een oplossing met Jira Software, vermeld als een van de beste Jira alternatieven, kunt u de onderstaande opties bekijken:

nTask

De projectmanagementtool nTask heeft de volgende kenmerken:

Bijgewerkt met robuuste functies

Het vriendelijke ondersteuningsteam

Het is een mooie, aangename interface

Gebruiksvriendelijk en geweldig voor nieuwkomers

Minder ingewikkeld

Gemakkelijk aan te passen

Bug tracking

Tijd bijhouden

Slim zoeken

Drie weergaven in hetzelfde venster - Rooster, Lijst en Kalender

Gemakkelijk te organiseren taken en projecten

Opties om filters en bestanden op te slaan in google drive

Een kopie van uw modules kan worden geëxporteerd als een docs-bestand

Agile project management tool

Wijs agile teams toe aan elke module

Workflow automatisering

Grafieken ontwikkelen

Eenvoudige projectplanner

Ervaren risicobeheersing

Mogelijke risico's bepalen en evalueren

Problemen aanmaken en beheren

Gantt-diagrammen gebruiken

Prijzen

Het biedt drie verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proefversie van alle essentiële functies met een onbeperkt aantal taken en gebruikers.

van alle essentiële functies met een onbeperkt aantal taken en gebruikers. Premium - USD 3/gebruiker/maand en onbeperkt aantal projecten.

- USD 3/gebruiker/maand en onbeperkt aantal projecten. Zakelijk - USD 8/gebruiker/maand, aangepaste velden en onbeperkt risicobeheer.

Asana

De projectmanagementsoftware Asana heeft de volgende kenmerken:

Meest uitgebreide

Verschillende functies voor projectbeheer

Gebruiksvriendelijk

Beheer van wijzigingen

Vriendelijke visualisatie

Efficiënte navigatie

De bestanden van elk project worden getoond in een galerijformaat

Innovatieve bruikbaarheid

Soepel en eenvoudig taakbeheer

Interface voor workflowautomatisering

Agile beheer

Creëren van sprintplannen en mijlpalen

Slimme tracking met aangepaste velden

Gesynchroniseerde rapportage

De keuze om deze rapporten te exporteren naar Google Drive en Google Analytics

Een toepassing voor messaging die asynchrone communicatie mogelijk maakt

Aanpasbare werkruimten

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Het gratis proefbasisplan

Premium - 9,99 USD/gebruiker/maand

9,99 USD/gebruiker/maand Zakelijk USD 19,99/gebruiker/maand

USD 19,99/gebruiker/maand Enterprise - aangepast plan

Teamwork

De gratis project management software of tool Teamwork heeft de volgende kenmerken:

Een gevestigde online project management app

Een indrukwekkende verzameling functies

Sterkste punt voor het verbeteren van teamcommunicatie en productiviteitsplatform

Zeer aanpasbare, intuïtieve interface

Flexibele navigatie

Vereenvoudigde planningsessies

Efficiënte tracering

Aangepaste facturering van uitgaven en budgetrapportage

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder beschreven:

De basisfunctie heeft een gratis proefperiode voor altijd

voor altijd Pro - 9 USD/gebruiker/maand

9 USD/gebruiker/maand Premium - 15 USD/gebruiker/maand

- 15 USD/gebruiker/maand Enterprise - aangepaste plannen

Pivotal Tracker

De project management tool Pivot Tracker heeft de volgende functies:

Agile projectbeheer

Faciliteiten om samen te werken tussen alle softwareteams

Gebruiksvriendelijke interface

Ontworpen om teams van elke omvang te ondersteunen

Pivotal Tracker in het vereenvoudigen van de workflow

Werkruimten voor vele projecten

Efficiënte bruikbaarheid

Eenvoudige drag-and-drop UI

Organiseren en volgen van taken en activiteiten

Een systeem dat automatisch tijdigheid, teamprestaties en projectvoortgang controleert

Analytische tracker die automatisch teamschattingen genereert over prestaties uit het verleden

Geeft een kort overzicht van de projectstatus en de projectlevenscyclus

Story blockers: houdt een oogje in het zeil voor eventuele gevaren en problemen

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proef op het basisplan

op het basisplan Start-up - USD 12,50/maand/5 gebruikers

- USD 12,50/maand/5 gebruikers Pro - 62,50 USD/maand/15 gebruikers

62,50 USD/maand/15 gebruikers Enterprise - aangepaste prijsplannen

Trello

De project management tool Trello heeft de volgende kenmerken:

Eenvoudigste en toch meest creatieve op de lijst van Jira alternatieven

Minimale leercurve

Effectief ontworpen om frustratie te verminderen

De taak is verdeeld in lijsten, borden en kaarten in intuïtieve interfaceweergaven

Drag and drop interface

Duidelijke, gemakkelijk toegankelijke tabbladen voor een duidelijk overzicht

Individuele functiepanelen

Stelt gebruikers in staat gegevens van eerdere projecten op te slaan, een back-up te maken en te beveiligen, en deze vervolgens te herstellen

Filterfuncties

Eenvoudige opmaak

Aanpasbaarheid op basis van achtergrondbehang en kleurcodering voor individuele smaken

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Een basisplan met een gratis proefperiode voor altijd

voor altijd Business Class - USD 9,99/gebruiker/maand

- USD 9,99/gebruiker/maand Enterprise - USD 20,83/gebruiker/maand

ClickUp

De gratis project management software ClickUp heeft de volgende kenmerken:

Nieuwste op de lijst van Jira alternatieven

Eenvoudige en snelle flexibele weergaven

Efficiënte toegankelijkheid

Op één scherm navigeren en schakelen tussen verschillende modules

Drag and drop interface

Aanpasbare werkruimten zoals het dashboard, themakleur, tekstgrootte, enz.

Schakelen tussen lichte en donkere modi

Team tracking

Tijdsregistratie voor elke taak

Ingebouwde plugins

Activity stream functie om de voortgang te volgen

Detectie van samenwerking door synchronisatie van uw taken

Real-time analyses

Beheer notificatie-instellingen

Benoem een status voor elke projectstatus om uw team in sync te houden

Taken en projecten organiseren op basis van hun prioriteitsniveau

Multitask werkbalk om meerdere projecten of taken te beheren

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proefperiode voor altijd

voor altijd Onbeperkt USD 5/gebruiker/maand

USD 5/gebruiker/maand Zakelijk 9 USD/gebruiker/maand

9 USD/gebruiker/maand Enterprise - aangepast prijsplan

ActiveCollab

De projectbeheersoftware ActiveCollab heeft de volgende kenmerken:

Een cloudgebaseerd Jira-alternatief

Gemakkelijk te gebruiken

Elementen van geavanceerd projectbeheer

Eenvoudige taakoverdracht naar de juiste Kanban borden

borden Beheer van taken

Continue tijdsregistratie voor projectstatus

Facturering

Eenvoudige UI (gebruikersinterface)

Taken hebben een geavanceerd label om hun huidige status aan te geven

Bepaalt automatisch de geschatte kosten van een project

Kosteneffectief

Automatisch de geschatte kosten van een project berekenen

Uiterst gepersonaliseerde werkruimten volgens uw individuele behoeften voor taakbeheer

Ingebouwde rapporten die alle projectcategorieën bestrijken

Eenvoudige uitbreidingen

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Basisprijsplan - USD 7/gebruiker/maand

- USD 7/gebruiker/maand Geavanceerde functionaliteit - USD 2,5/gebruiker/maand

Wrike

De project management software Wrike heeft de volgende functies:

Agile project management tool

Geprefereerd door vele projectmanagers

Een enkel platform voor het visualiseren van alle projectgerelateerde feiten

Intuïtieve interface dashboard voor personalisatie

Interactieve activiteitenstroom

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface

Krachtige analyses voor het volgen van de voortgang en de projectstatus

Beheer van middelen

Rapporten in real time

Budgetplanning en nauwkeurige berekening

Goede samenwerking tussen teams

Aangepaste groepen voor gebruikers om bestanden te delen

Prijzen

Het biedt vijf verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Basis gratis proefversie

Professioneel - 9,80 USD/gebruiker/maand

9,80 USD/gebruiker/maand Zakelijk - USD 24,80/gebruiker/maand

- USD 24,80/gebruiker/maand Marketeers - aangepast plan

aangepast plan Enterprise - aangepast prijsplan

Hygger

De project management software Hygger heeft de volgende kenmerken:

Een krachtige set mogelijkheden voor Agile teams

Gebruik een ideeënbank om aan projecten te werken door alle suggesties op te slaan die relevant zijn voor projectontwikkelingsteams

Voor verdere ontwikkeling kunnen gegevens worden doorgestuurd naar geschikte Kanban of Scrum borden.

of borden. Idee roadmap voor het maken en delen van visuele project state roadmaps

Eenvoudige visualisatie

Voor informatie over taken en activiteiten, Kanban borden gemaakt voor het gemak.

borden gemaakt voor het gemak. Gebruiksvriendelijke interface

Snelle filtering van ideeën

Live feed van activiteit

Projectbeheer dat wordt geprioriteerd met behulp van prioriteitskaarten en backlogs

Voortgangscontrole via tijdlogboeken

ICE prioritering: wijdverbreide impact, kosten en eenvoudige prioriteringsmethode

Prijzen

Het biedt drie verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Het gratis proefbasisplan

Standaard - USD 7/gebruiker/maand

- USD 7/gebruiker/maand Onderneming - USD 14/gebruiker/maand

Blossom

De projectmanagementsoftware Blossom heeft de volgende kenmerken:

Een basis hulpmiddel voor projectbeheer

Speciaal ontworpen voor teams op afstand

Visueel workflowbeheer voor taakidentificatie en voortgangsbewaking

Het zorgt ervoor dat een taak slechts een bepaalde hoeveelheid tijd krijgt

Een dashboard voor analyses dat alle relevante rapporten weergeeft

Krachtige, eenvoudige verbinding met verschillende tools voor samenwerking

Dagelijkse voortgang wordt gecontroleerd met behulp van handmatige rapporten

Eenvoudig delen van bestanden met teamsamenwerking voor alle leden via drag-and-drop opties

Prijzen

Het biedt slechts één prijsoptie zoals hieronder:

Blossom prijzen zijn beschikbaar op aanvraag

Liquid Planner

De project management software Liquid Planner heeft de volgende kenmerken:

Een complete project management tool

Ideaal voor alle soorten bedrijven, klein en groot

Slimme planner

Automatische updates

Intelligent middelenbeheer

Een ingebouwde functie voor tijdregistratie

Snelle inzichten in projectplanningen en werklast van resources worden slim gevisualiseerd

Aangepaste dashboards zijn zeer aanpasbaar

Gemakkelijke navigatie

Gepersonaliseerde kanban-borden

Probleemloze technische workflow

Soepele workflow

Volgen met behulp van de intelligente planner

Gestroomlijnd team

Effectief communiceren

Eenvoudig bestanden delen

Onmiddellijke projectrapporten

Ingebouwd controlebudget

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Professioneel - USD 45/gebruiker/maand

- USD 45/gebruiker/maand Enterprise - USD 69/gebruiker/maand

Bitrix24

De project management software Bitrix24 heeft de volgende functies:

Werkgroepen aanmaken

Gecentraliseerde nieuws feed

Aangepaste takenlijsten maken

Uitgebreide functies

Kanban-workflow

Werkdrukbeheer voor medewerkers

Vriendelijke interface

Interessante verzameling mooie thema's

Soepele workflow automatisering en activiteit tracking

Interactieve stroom om snel te reageren en teamsamenwerking

Efficiënte projectbewaking

Planningstools en slimme resources helpen bij resource management

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Het gratis proefplan biedt 12 gebruikers

biedt 12 gebruikers CRM+ - USD 69/maand/6 gebruikers

- USD 69/maand/6 gebruikers Standaard - USD 99/maand/50 gebruikers

- USD 99/maand/50 gebruikers Professional USD 199/maand/onbeperkt aantal gebruikers

Zoho Sprints

De projectmanagementsoftware Zoho Sprints heeft de volgende kenmerken:

Cloud-gebaseerde samenwerkingssoftware en projectmanagementsoftware

Ontworpen voor Agile teams

Deel ingewikkelde projecten eenvoudig op in kleinere en beter beheersbare taken

Individuele Scrum-borden

Geeft consumenten de grootst mogelijke invloed op het beheer

Eenvoudige functionaliteit van slepen en neerzetten

Uitgebreide vergadering

Sprint reviews kunnen worden gepland

Episch management in het organiseren en beheren van workflow over meerdere sprints

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proefplan

Standaard - USD 10/gebruiker/maand

USD 10/gebruiker/maand Premium - USD 35/gebruiker/maand

- USD 35/gebruiker/maand Enterprise - USD 67/gebruiker/maand

Mavenlink

De project management software Mavenlink is in één oplossing die de volgende kenmerken heeft:

Een tool voor bedrijfsbeheer op bedrijfsniveau

Een krachtige module voor projectbeheer

Een eenvoudige maar uitgebreide tool

Biedt uitgebreide bescherming voor resource planning

Voldoet aan uitgebreide projectmanagementvereisten van een bedrijf

Eenvoudige gebruikersinterface

Kant-en-klare sjablonen maken het eenvoudig om projecten te creëren en te beheren

Eenvoudig te volgen ontwikkeling of voortgang via project tijdlijnen

Werkstructuur met gecategoriseerde taken en mijlpalen

Middelenbeheer op taakniveau door middel van schatting en planning van middelen

Portfoliomanagement met aangepaste portfolioweergaven

Projectkaarten van de gezondheid van uw projectInteractieve feed voor het delen van snelle updates

Prijzen

Het biedt vier verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Teams - USD 19/maand/5 gebruikers

USD 19/maand/5 gebruikers Professional - USD 39/gebruiker/maand

- USD 39/gebruiker/maand Premier - Aangepast plan

- Aangepast plan Enterprise - Beschikbaar op aanvraag

Smartsheet

De project management software Smartsheet heeft de volgende kenmerken:

Een spreadsheet -achtige interface die team foundation server project management tools biedt. Met zijn geïntegreerde teamportalen, resourcebeheer, documentbeheer en vooraf gebouwde projectsjablonen heeft Smartsheet een breed scala aan mogelijkheden.

-achtige interface die team foundation server project management tools biedt. Met zijn geïntegreerde teamportalen, resourcebeheer, documentbeheer en vooraf gebouwde projectsjablonen heeft een breed scala aan mogelijkheden. Jira's concurrentie is hevig, dankzij de hulp van Smartsheet bij projectbeheer en andere administratieve taken

Projectdashboards hebben real-time zichtbaarheid

Tijdige updates van teamleden

Aangepaste branding met kleurenthema's, logo's, enz.

Meerdere weergaven, inclusief kalenderweergave of kaart, Gantt

Eenvoudige teamsamenwerking door centralisatie

Kanban borden

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Standaard - USD 14/maand

- USD 14/maand Premium - USD 25/maand

Donedone

De project management software Donedone heeft de volgende kenmerken:

Nauwkeurige bug tracker

Integreert probleemopvolging met klantenondersteuning

Elimineert de eis om spreadsheets, e-mail of notities te gebruiken

Een complete centrale hub van alles wat op hetzelfde platform staat

Zeer geschikt voor kleine en grote bedrijven

Begin een opdracht, nodig uw bemanning uit en begin met het loggen van problemen

Eenvoudige workflow

Moeiteloos filteren

Outlook een checklist van onderwerpen

Persoonlijke activiteiten bekijken

Snel rapporten verzamelen

Werkt fantastisch op slimme apparaten zoals mobiele telefoons en iOS of Android

Integreert met GitHub , Slack , en nog veel meer

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Samenwerken - USD 4/gebruiker/maand

- USD 4/gebruiker/maand Outreach - 8 USD/gebruiker/maand

VivifyScrum

De projectmanagementsoftware VivifyScrum heeft de volgende kenmerken:

Agile project management tool

Functies Scrum

Kenmerken Kanban borden

borden Sprint doelstellingen

Het is zwaar op geavanceerde projectmanagementfuncties

Lichter voor uw budget

Aanmaken van taak- en issuesjablonen

Burndown grafiek

Toegewezen analyses en talrijke assignees aan elke taak

Scrum statistieken

Facturatie en interne documentatie

Tijdsregistratie voor elke opdracht in de app

Team samenwerking en beheer

Genereren van rapporten

Prijzen

Het biedt verschillende prijsplannen volgens het aantal gebruikers zoals hieronder:

USD 10/10 gebruikers/maand. Het budget groeit per toenemend aantal gebruikers.

Redmine

De project management software Redmine heeft de volgende kenmerken:

Aanpasbare project management software

Breed scala aan ingebouwde plugins

Effectieve samenwerking, bug tracking, budgettering en resource management

Gantt grafieken

Snelle rapporten

Google kalenders en google drive

Aangepaste velden voor problemen, tijdsanalyse, gebruikersoverzicht en projectoverzicht

Rolgebaseerde toegangscontrole

SCM (systeemwijzigingsnummer) integratie ( SVN , Mercurial , CVS en Git enz.)

(systeemwijzigingsnummer) integratie ( , , en enz.) Soepel aanpasbaar

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proefplan

Betaald plan - 25 USD/gebruiker/maand.

Workzone

De project management software Workzone heeft de volgende kenmerken:

Eenvoudig in vergelijking met Jira

Het brengt verschillende nuttige functies

Tijd bijhouden

Gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor teams met niet-technische gebruikers

Moeiteloos bestanden delen

Sjablonen voor taken en projecten specifiek voor teams

Individuele werkruimten voor elk team

Gepersonaliseerde takenlijsten en taakafhankelijkheden

Rapporten over werklast

Gunstig alternatief voor Jira

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Basis team plan - USD 24/gebruiker/maand

- USD 24/gebruiker/maand Ondernemingsplan - USD 43/user/maand

Version One

De project management software Version One, een van de beste alternatieven voor Jira, heeft de volgende kenmerken:

Alles-in-één agile project management software

Snel aanpasbaar

Product planning

Release planning

Sprint planning

Sprint volgen

Plannen, volgen en rapporteren van alle projecten effectief

Zeer geschikt voor kleine en grote bedrijven

Ongecompliceerd in gebruik

Betrekt gemakkelijk alle teams

Bewaart actuele projectvoortgang in real-time

Verbetert aanhoudende end-to-end levering

End-to-end agile platform om al uw projecten te plannen

Verbetert zichtbaarheid, verstuurt gegevens en voert projecten effectief uit

Effectief portfoliobeheer, statistieken en dashboardindeling

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Het gratis proefbasisplan

Betaald plan - geavanceerde functies USD 29/gebruiker/maand.

Target Process

De project management software Target Process heeft de volgende kenmerken:

Gemakkelijk aanpasbare project management tool

Beroemde commerciële agile project management tool

Bouw diverse borden

Aangepaste weergaven

Snelle rapporten

Gepersonaliseerde dashboards

Afleidingsvrij overzicht van uw project

Rapporten op maat

Backlog story map weergave

Uitgebreide tracking gedurende het hele project

Efficiënte bug tracking

NaadlozeSaaS-integratie

Maakt evaluatie van de voortgang van meerdere projecten tegelijk mogelijk

Visuele integratie van de volledige projectgegevens

Prijzen

Het biedt twee verschillende prijsplannen zoals hieronder:

Gratis proefperiode

Aangepast plan op aanvraag

In een notendop

Kortom, Jira is een zeer nuttige maar ingewikkelde projectmanagementsoftware, dus niet geschikt voor alle bedrijven. Het eerder genoemde alternatief voor Jira is het beste in de markt. Het artikel heeft al het harde werk gedaan door de beste Jira alternatieven als uw project management tool te detailleren. Nu onder hen, u kiest en onderzoekt ze per uw project management eisen en selecteer de beste. De meeste Jira alternatieven hebben een gratis proefversie, dus je kunt ze een voor een uitproberen en dan beslissen over je ultieme alternatief voordat je overstapt op de betaalde versie.

Over het algemeen moet u, voordat u naar een alternatief voor Jira gaat, rekening houden met vier belangrijke aspecten, waaronder - Uw keuze van projectmanagementmethodologie, hoe u graag met uw team communiceert, de essentiële functies die u nodig hebt op uw projectmanagementsoftware, en tot slot, heeft u migratie nodig of niet?

AppMaster kan u helpen de efficiëntie van softwareontwikkeling vanaf nul te verbeteren.

AppMaster is een no-code platform dat een app-ontwikkelingsplatform biedt voor mobiele of webapplicaties. Het is tijd- en budgetvriendelijk met een gebruiksvriendelijke, eenvoudige, schone interface en backend die een drag-and-drop-methode voor app-ontwikkeling biedt. Meld u vandaag nog aan voor meer informatie.