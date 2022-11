Las mejores alternativas a Jira en 2022

¿Estás buscando las mejores alternativas a Jira para tus necesidades de gestión de proyectos? Si es así, este artículo es para usted. Jira es una gran y popular herramienta de gestión de proyectos entre los desarrolladores para sus equipos de desarrollo de software, pruebas y gestión empresarial para gestionar su trabajo. Inicialmente, surgió como un detector de problemas. Ha evolucionado como un fuerte instrumento de gestión para todo tipo y propósitos. Por eso se le llama el gato de todos los oficios en el ámbito de los equipos de desarrollo de software y la gestión.

Jira sigue siendo uno de los mejores programas para la búsqueda de errores y problemas dentro del software o cuando se trata de herramientas de gestión de proyectos. Con este enorme éxito, tiene más de 1800k usuarios activos, aumentando con el paso de los días. Jira es todo bueno, pero algunos problemas abordados permiten a los clientes y a las empresas buscar alternativas a Jira por varias razones, independientemente de su popularidad.

¿Qué es Jira?

El softwareJira es una de las herramientas de gestión de proyectos más utilizadas por los equipos que trabajan en software. Casi 100.000 consumidores de 190 países utilizan Jira de Atlassian. Todos los equipos de desarrollo de software, ya sea que tenga una persona trabajando en él o más de 200, prefieren Jira porque es la mejor opción para un proyecto ágil. Además, Jira tiene muchas ventajas que lo hacen más atractivo: Los tableros de Scrum, los tableros de Kanban y las características de la hoja de ruta. A pesar de esto, los equipos se enfrentan con frecuencia a problemas debido a la funcionalidad anticuada y a la complicada interfaz de usuario. Los planes anuales de Jira pueden costar hasta 12.000 dólares, por lo que sus usuarios suelen buscar alternativas a Jira.

Características principales del software Jira

Sin duda, Jira es una solución "todo en uno" para la búsqueda de errores y el seguimiento del progreso y una completa herramienta de gestión de proyectos que ofrece una prueba gratuita. Jira, su equipo técnico y su equipo de gestión de proyectos, como la mayoría de los demás, se beneficiarán enormemente del uso de esta herramienta para gestionar proyectos. Las principales características del software Jira son las siguientes:

Trabaja con un enfoque ágil personalizado como software de gestión de proyectos ágil

Seguimiento de errores

Seguimiento del tiempo

Gestión de tareas

Todos los proyectos ilimitados

Gestión de recursos

Seguimiento de tareas

Gestionar la automatización del flujo de trabajo

Trabajar como un software de colaboración basado en la nube

Seguimiento del equipo de software

Establecer un plan de negocio

Le permite establecer la configuración de permisos

Le permite completar proyectos scrum

Investigación de incidentes para la gestión de lanzamientos

Jira Software tiene cuatro planes de precios:

Gratuito - siempre gratuito, puede incluir hasta 10 usuarios, para que las pequeñas empresas puedan programar y seguir mejor el rastro del trabajo. Soporta un proyecto con hojas de ruta básicas.

- siempre gratuito, puede incluir hasta 10 usuarios, para que las pequeñas empresas puedan programar y seguir mejor el rastro del trabajo. Soporta un proyecto con hojas de ruta básicas. Estándar - 7,75 USD/usuario/mes, ideal para empresas que intentan asegurarse un nombre en el mercado y aumentar su valor agilizando el flujo de trabajo con el trabajo en equipo. Admite hasta 35 000 usuarios en total. Soporta un solo proyecto con hojas de ruta básicas y gestión de proyectos.

- 7,75 USD/usuario/mes, ideal para empresas que intentan asegurarse un nombre en el mercado y aumentar su valor agilizando el flujo de trabajo con el trabajo en equipo. Admite hasta 35 000 usuarios en total. Soporta un solo proyecto con hojas de ruta básicas y gestión de proyectos. Premium - 15,25 USD/usuario/mes, para la empresa que debe aumentar su negocio y las opciones por las que puede colaborar fácilmente con los equipos y hacer un seguimiento eficiente del trabajo. Soporta hasta 35 000 usuarios en total. Se utilizan para proyectos múltiples con hojas de ruta avanzadas y gestión de proyectos.

- 15,25 USD/usuario/mes, para la empresa que debe aumentar su negocio y las opciones por las que puede colaborar fácilmente con los equipos y hacer un seguimiento eficiente del trabajo. Soporta hasta 35 000 usuarios en total. Se utilizan para proyectos múltiples con hojas de ruta avanzadas y gestión de proyectos. Empresa: se factura anualmente. Este es el plan empresarial personalizado hecho a medida para su organización según sus necesidades. Es ideal para empresas de mayor envergadura y de escala global que buscan requisitos de seguridad y gestión. Soporta hasta 35000 usuarios en total. Se utiliza para múltiples proyectos. Todo, desde la gestión completa de proyectos hasta la analítica y las hojas de ruta avanzadas, está incluido en el plan.

¿Por qué buscar alternativas a Jira?

Cuando hay tantos beneficios y puntos en el software Jira, surge la pregunta de por qué buscar alternativas a Jira como herramienta de gestión de proyectos. Hay algunos hechos que hay que buscar antes de su registro para el software de Jira. Junto con los puntos positivos, el software Jira también tiene algunos puntos negativos que a menudo son inevitables. La diferencia es enorme si busca alternativas a Jira como su software de gestión de proyectos.

Las alternativas a Jira deben aumentar, ya que es un software complejo que consume tiempo y energía del usuario para entenderlo. Jira sólo sirve para los departamentos de TI, mientras que otros departamentos, como el de marketing y el de atención al cliente, se ven obligados a utilizarlo. Comprobemos por qué

Difícil de aprender

Los usuarios de Jira Software afirman que es difícil de aprender ya que es torpe, y lo más importante es lo frustrante que puede ser utilizar este programa a diario. Puede llevar siglos entenderlo si se quiere dominar un proyecto complejo. No sólo los usuarios no técnicos, sino también los equipos de desarrollo de software, lo encuentran difícil de entender. Como resultado, no todo el mundo puede utilizarlo, por lo que a los equipos les resulta difícil conectar con todos los que utilizan Jira y dejan esto.

Interfaz anticuada

El software con interfaces fáciles de usar tiende a ser más una plataforma de productividad, permitiendo a los usuarios personalizar según sus necesidades fácilmente. Pero la interfaz de Jira está anticuada, restringiendo a los usuarios a personalizar según sus necesidades. Además, requiere mucho tiempo y esfuerzo para aprender su anticuada interfaz.

Asignaciones limitadas

Si estás usando Jira, significa que estás trabajando en un proyecto complejo que requiere trabajo en equipo. Es difícil que una sola persona pueda crear un proyecto completo en solitario. Aquí es donde Jira falla, ya que los usuarios pueden ver tu trabajo y pasar sus comentarios sobre el proyecto. Pero no permite asignar varios usuarios para trabajar en un proyecto o en varios proyectos.

Difícil de migrar

Si quieres migrar tu aplicación de Jira a cualquier otro software de gestión de proyectos, es un gran NO. Ya que puedes encontrar la opción de importación en Jira, no hay ninguna opción para la exportación. Además, hay un montón de plugins en el mercado que hacen que todo sea posible en Internet, pero cuando se trata de Jira, ningún plugin te permite exportar tu proyecto en cualquier otra plataforma que no sea de importación. La segunda cosa frustrante es que te obliga a lanzar o mover tu software a un software de colaboración basado en la nube solamente.

Precio elevado

Si estás considerando migrar a la nube de Jira, te costará más que muchos otros software de gestión de proyectos menos caros y fáciles de usar. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a pagar más? ¿Y obtener una interfaz anticuada y difícil de usar? Además, si estás pensando en ir a un plan gratuito de Jira, te dará una automatización limitada y te impide usar la planificación de la capacidad.

Las mejores alternativas a Jira en 2022

Por lo tanto, si está deseando reemplazar la solución in-one con Jira Software, catalogada como una de las mejores alternativas a Jira, puede consultar las opciones que aparecen a continuación:

nTask

La herramienta de gestión de proyectos nTask tiene las siguientes características:

Actualizado con características robustas

El equipo de apoyo amistoso

Una interfaz agradable y de buen aspecto

Fácil de usar y excelente para los recién llegados

Menos complicado

Fácil de personalizar

Seguimiento de errores

Seguimiento del tiempo

Búsqueda inteligente

Tres vistas en la misma ventana: cuadrícula, lista y calendario

Fácil de organizar las tareas y proyectos por hacer

Opciones para guardar filtros y archivos en google drive

Se puede exportar una copia de sus módulos como archivo docs

Herramienta de gestión de proyectos ágiles

Asignación de equipos ágiles a cada módulo

Automatización del flujo de trabajo

Desarrollar gráficos

Planificador de proyectos sencillo

Control de riesgos experimentado

Determinar y evaluar los riesgos potenciales

Crear y gestionar problemas

Aprovechar los diagramas de Gantt

Precios

Ofrece tres planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Prueba gratuita de todas las características esenciales con tareas y usuarios ilimitados.

de todas las características esenciales con tareas y usuarios ilimitados. Premium - 3 USD/usuario/mes y proyectos ilimitados.

- 3 USD/usuario/mes y proyectos ilimitados. Business - USD 8/usuario/mes, campos personalizados y gestión de riesgos ilimitada.

Asana

El software de gestión de proyectos Asana tiene las siguientes características:

Más completo

Varias funciones para la gestión de proyectos

Fácil de usar

Gestión de cambios

Visualización amigable

Navegación eficiente

Los archivos de cada proyecto se muestran en formato de galería

Usabilidad innovadora

Gestión de tareas sencilla y fluida

Interfaz de automatización del flujo de trabajo

Gestión ágil

Creación de planes de sprint e hitos

Seguimiento inteligente con campos personalizados

Informes sincronizados

La opción de exportar estos informes a Google Drive y Google Analytics

Una aplicación de mensajería que permite la comunicación asíncrona

Espacios de trabajo personalizables

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

El plan básico de prueba gratuito

plan básico de Premium - 9,99 USD/usuario/mes

9,99 USD/usuario/mes Business - 19,99 USD/usuario/mes

- 19,99 USD/usuario/mes Empresa - plan personalizado

Teamwork

El software o herramienta de gestión de proyectos gratuita Teamwork tiene las siguientes características:

Aplicación de gestión de proyectos en línea bien establecida

Una impresionante colección de características

Plataforma de comunicación y productividad para equipos

Interfaz altamente personalizable e intuitiva

Navegación flexible

Sesiones de planificación simplificadas

Seguimiento eficiente

Facturación personalizada de los gastos e informes presupuestarios

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

La función básica tiene una prueba gratuita para siempre

para siempre Pro - 9 USD/usuario/mes

9 USD/usuario/mes Premium - 15 USD/usuario/mes

- 15 USD/usuario/mes Enterprise - planes personalizados

Pivotal Tracker

La herramienta de gestión de proyectos Pivot Tracker tiene las siguientes características:

Gestión ágil de proyectos

Facilidades para colaborar entre todos los equipos de software

Interfaz fácil de usar

Diseñado para apoyar a los equipos de todos los tamaños

Pivotal Tracker en la simplificación del flujo de trabajo

Espacios de trabajo para muchos proyectos

Eficiente usabilidad

Interfaz de usuario fácil de arrastrar y soltar

Organización y seguimiento de tareas y actividades

Un sistema que supervisa automáticamente la puntualidad, el rendimiento del equipo y el progreso del proyecto

Seguimiento analítico que genera automáticamente estimaciones del equipo sobre el rendimiento anterior

Ofrece una breve descripción del estado del proyecto y del ciclo de vida del mismo

Bloqueadores de historias: vigila los peligros y los problemas

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Prueba gratuita en el plan básico

en el plan básico Inicio - 12,50 USD/mes/5 usuarios

- 12,50 USD/mes/5 usuarios Pro - 62,50 USD/mes/15 usuarios

- 62,50 USD/mes/15 usuarios Empresa - planes de precios personalizados

Trello

La herramienta de gestión de proyectos Trello tiene las siguientes características:

La más sencilla y a la vez más creativa de la lista de alternativas a Jira

Curva de aprendizaje mínima

Diseñado eficazmente para reducir la frustración

La tarea se divide en listas, tableros y tarjetas en vistas de interfaz intuitiva

Interfaz de arrastrar y soltar

Pestañas claras y de fácil acceso para una clara visibilidad

Paneles de funciones individuales

Permite a los usuarios almacenar datos de proyectos anteriores, hacer copias de seguridad y recuperarlas

Funciones de filtrado

Formato sencillo

Personalización amigable basada en el fondo de pantalla y la codificación de colores para los gustos individuales

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Un plan básico con una prueba gratuita para siempre

para siempre Business Class - USD 9.99/usuario/mes

- USD 9.99/usuario/mes Empresa - 20,83 USD/usuario/mes

ClickUp

El software gratuito de gestión de proyectos ClickUp tiene las siguientes características:

El más nuevo en la lista de alternativas a Jira

Vistas flexibles fáciles y rápidas

Accesibilidad eficiente

En una sola pantalla, navegue y cambie entre varios módulos

Interfaz de arrastrar y soltar

Espacios de trabajo personalizables como el tablero, el color del tema, el tamaño del texto, etc.

Cambio de los modos claro y oscuro

Seguimiento del equipo

Seguimiento del tiempo de cada tarea

Plugins incorporados

Función de flujo de actividad para seguir el progreso de la actividad

Detección de la colaboración mediante la sincronización de las tareas

Análisis en tiempo real

Gestión de la configuración de las notificaciones

Designe un estado para cada estado del proyecto para mantener a su equipo sincronizado

Organice las tareas y los proyectos en función de su nivel de prioridad

Barra de herramientas multitarea para gestionar múltiples proyectos o tareas

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Prueba gratuita para siempre

para siempre Ilimitado USD 5/usuario/mes

USD 5/usuario/mes Business USD 9/usuario/mes

USD 9/usuario/mes Empresa - plan de precios personalizado

ActiveCollab

El software de gestión de proyectos ActiveCollab tiene las siguientes características:

Una alternativa a Jira basada en la nube

Fácil de usar

Elementos de gestión avanzada de proyectos

Transferencias sencillas de tareas a los tableros apropiados de Kanban

Gestión de tareas

Seguimiento continuo del tiempo para el estado del proyecto

Facturación

UI (interfaz de usuario) sencilla

Las tareas tienen una etiqueta avanzada para indicar su estado actual

Determina automáticamente el coste estimado de un proyecto

Rentabilidad

Calcule automáticamente el coste estimado de un proyecto

Espacios de trabajo extremadamente personalizados según sus necesidades individuales de gestión de tareas

Informes incorporados que cubren todas las categorías de proyectos

Fácil de complementar

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Plan de precios básico - USD 7/usuario/mes

- USD 7/usuario/mes Plan defuncionalidad avanzada - USD 2,5/usuario/mes

Wrike

El software de gestión de proyectos Wrike tiene las siguientes características:

Herramienta de gestión de proyectos ágil

Preferida por muchos gestores de proyectos

Una plataforma única para visualizar todos los hechos relacionados con el proyecto

Panel de control de interfaz intuitiva para la personalización

Flujo de actividades interactivo

Interfaz de usuario fácil de usar

Potentes análisis para el seguimiento del progreso y el estado del proyecto

Gestión de recursos

Informes en tiempo real

Planificación del presupuesto y cálculo preciso

Gran colaboración en equipo

Grupos personalizados para que los usuarios compartan archivos

Precios

Ofrece cinco planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Prueba gratuita básica

Profesional - USD 9.80/usuario/mes

USD 9.80/usuario/mes Empresarial - 24,80 USD/usuario/mes

- 24,80 USD/usuario/mes Comercializadores - plan personalizado

- plan personalizado Empresa - plan de precios personalizado

Hygger

El software de gestión de proyectos Hygger tiene las siguientes características:

Un potente conjunto de capacidades para equipos ágiles

Utiliza un banco de ideas para trabajar en proyectos almacenando todas las sugerencias pertinentes a los equipos de desarrollo de proyectos

Para el desarrollo posterior, los datos pueden transmitirse a los tableros adecuados Kanban o Scrum

o Hoja de ruta de ideas para crear y compartir hojas de ruta visuales del estado del proyecto

Visualización sencilla

Para conocer las tareas y actividades, Kanban tableros hechos para la comodidad

tableros hechos para la comodidad Interfaz fácil de usar

Filtrado rápido de ideas

Alimentación en vivo de la actividad

Gestión de proyectos priorizados mediante gráficos de prioridades y atrasos

Seguimiento del progreso mediante registros de tiempo

ICE Priorización: impacto generalizado, coste y metodología de priorización sencilla

Precios

Ofrece tres planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

El plan básico de prueba gratuito

plan básico de Estándar - 7 USD/usuario/mes

- 7 USD/usuario/mes Empresa - 14 USD/usuario/mes

Blossom

El software de gestión de proyectos Blossom tiene las siguientes características:

Una herramienta básica de gestión de proyectos

Diseñada específicamente para equipos remotos

Gestión visual del flujo de trabajo para la identificación de tareas y el seguimiento del progreso

Se asegura de que a una tarea sólo se le dedique una determinada cantidad de tiempo

Un panel de control para el análisis que muestra todos los informes pertinentes

Conexión potente y sencilla con varias herramientas de cooperación

El progreso diario se comprueba mediante informes manuales.

Fácil intercambio de archivos con la colaboración del equipo para todos los miembros a través de las opciones de arrastrar y soltar

Precios

Ofrece una sola opción de precios, como se indica a continuación:

Blossom el precio está disponible bajo petición

Liquid Planner

El software de gestión de proyectos Liquid Planner tiene las siguientes características:

Una completa herramienta de gestión de proyectos

Ideal para todo tipo de empresas, pequeñas y grandes

Planificador inteligente

Actualizaciones automáticas

Gestión inteligente de los recursos

Función integrada de seguimiento del tiempo

Visualización rápida de los calendarios de los proyectos y de la carga de trabajo de los recursos

Cuadros de mando personalizados altamente personalizables

Fácil navegación

Tableros Kanban personalizados

Flujo de trabajo técnico sin problemas

Flujo de trabajo fluido

Seguimiento mediante el programador inteligente

Equipo racionalizado

Comunicación eficaz

Fácil intercambio de archivos

Informes inmediatos del proyecto

Presupuesto de seguimiento incorporado

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Profesional - 45 USD/usuario/mes

- 45 USD/usuario/mes Empresarial - 69 USD/usuario/mes

Bitrix24

El software de gestión de proyectos Bitrix24 tiene las siguientes características:

Crear grupos de trabajo

Alimentación de noticias centralizada

Crear listas de tareas personalizadas

Amplias funciones

Flujo de trabajo Kanban

Gestión de la carga de trabajo de los empleados

Interfaz amigable

Interesante colección de bellos temas

Automatización del flujo de trabajo y seguimiento de la actividad sin problemas

Flujo interactivo para responder rápidamente y colaboración en equipo

Seguimiento eficiente de los proyectos

Las herramientas de planificación y los recursos inteligentes ayudan a la gestión de los recursos

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

El plan de prueba gratuito ofrece 12 usuarios

plan de ofrece 12 usuarios CRM+ - 69 USD/mes/6 usuarios

- 69 USD/mes/6 usuarios Estándar - 99 USD/mes/50 usuarios

- 99 USD/mes/50 usuarios Profesional - 199 USD/mes/usuarios ilimitados

Zoho Sprints

El software de gestión de proyectos Zoho Sprints tiene las siguientes características:

Software de colaboración basado en la nube y software de gestión de proyectos

Diseñado para equipos ágiles

Divide fácilmente los proyectos complicados en tareas más pequeñas y manejables

Tableros individuales de Scrum

Da a los consumidores la mayor ventaja posible para la gestión

Fácil funcionalidad de arrastrar y soltar

Reunión completa

Se pueden programar revisiones de sprints

Gestión épica en la organización y gestión del flujo de trabajo durante varios sprints

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Plan de prueba gratuito

Estándar - 10 USD/usuario/mes

10 USD/usuario/mes Premium - 35 USD/usuario/mes

- 35 USD/usuario/mes Enterprise - USD 67/usuario/mes

Mavenlink

El software de gestión de proyectos Mavenlink es en una solución que tiene las siguientes características:

Una herramienta de gestión empresarial a nivel de empresa

Un potente módulo de gestión de proyectos

Una herramienta sencilla pero completa

Ofrece una amplia protección para la planificación de recursos

Cumple con los amplios requisitos de gestión de proyectos de una empresa

Interfaz de usuario sencilla

Las plantillas preparadas facilitan la creación y gestión de proyectos

Es fácil supervisar el desarrollo o el progreso a través de las líneas de tiempo del proyecto

Estructura de desglose del trabajo con tareas e hitos categorizados

Gestión de recursos a nivel de tarea mediante la estimación y la programación de recursos

Gestión de la cartera con vistas personalizadas de la cartera

Tarjetas de proyecto de la salud de su proyectoAlimentación interactiva para compartir actualizaciones rápidas

Precios

Ofrece cuatro planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Equipos - USD 19/mes/5 usuarios

USD 19/mes/5 usuarios Profesional - USD 39/usuario/mes

- USD 39/usuario/mes Premier - Plan personalizado

- Plan personalizado Enterprise - Disponible bajo petición

Smartsheet

El software de gestión de proyectos Smartsheet tiene las siguientes características:

Una interfaz similar a la de spreadsheet que ofrece herramientas de gestión de proyectos en el servidor de la fundación de equipos. Con sus portales de equipo integrados, la gestión de recursos, la gestión de documentos y las plantillas de proyectos preconstruidas, Smartsheet tiene una amplia gama de capacidades

que ofrece herramientas de gestión de proyectos en el servidor de la fundación de equipos. Con sus portales de equipo integrados, la gestión de recursos, la gestión de documentos y las plantillas de proyectos preconstruidas, tiene una amplia gama de capacidades La competencia de Jira es feroz, gracias a la ayuda de Smartsheet en la gestión de proyectos y otras tareas administrativas

Los cuadros de mando de los proyectos tienen visibilidad en tiempo real

Obtenga actualizaciones oportunas realizadas por los miembros del equipo

Personalización de la marca con temas de color, logotipos, etc.

Múltiples vistas, incluyendo vistas de calendario o tarjeta, Gantt

Colaboración sencilla del equipo mediante la centralización

Kanban tableros

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Estándar - 14 USD/mes

- 14 USD/mes Premium - 25 USD/mes

Donedone

El software de gestión de proyectos Donedone tiene las siguientes características:

Rastreador de errores preciso

Integra el seguimiento de problemas con la asistencia al cliente

Erradica la necesidad de utilizar hojas de cálculo, correo electrónico o notas

Un centro completo de todo lo que está en la misma plataforma

Ideal para pequeñas y grandes empresas

Comience una tarea, invite a su equipo e inicie el registro de problemas

Flujo de trabajo sencillo

Filtrado sin esfuerzo

Perspectiva de una lista de temas

Ver las actividades personales

Reunir informes rápidos

Funciona fantásticamente en dispositivos inteligentes como móviles e iOS o android

Se integra con GitHub , Slack , y mucho más

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Collaborate - USD 4/usuario/mes

- USD 4/usuario/mes Outreach - USD 8/usuario/mes

VivifyScrum

El software de gestión de proyectos VivifyScrum tiene las siguientes características:

Herramienta de gestión de proyectos ágil

Características Scrum

Características Kanban boards

boards Objetivos del sprint

Es fuerte en las características avanzadas de gestión de proyectos

Más ligero en su presupuesto

Creación de plantillas de tareas y problemas

Gráfico de Burndown

Análisis asignados y numerosos asignados a cada tarea

Métricas de Scrum

Facturación y documentación interna

Seguimiento del tiempo de cada tarea en la aplicación

Colaboración y gestión del equipo

Generación de informes

Precios

Ofrece diferentes planes de precios según el número de usuarios como se indica a continuación:

USD 10/10 usuarios/mes. El presupuesto crece según el aumento del número de usuarios.

Redmine

El software de gestión de proyectos Redmine tiene las siguientes características:

Software de gestión de proyectos modificable

Amplia gama de plugins incorporados

Cooperación eficaz, seguimiento de errores, presupuesto y gestión de recursos

Diagramas de Gantt

Informes rápidos

Calendarios de Google y Google Drive

Campos personalizados para problemas, análisis de tiempo, resumen de usuarios y resumen de proyectos

Control de acceso basado en roles

SCM Integración (número de cambio del sistema) ( SVN , Mercurial , CVS y Git etc.)

Integración (número de cambio del sistema) ( , , y etc.) Fácilmente personalizable

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Plan de prueba gratuito

Plan depago - 25 USD/usuario/mes.

Workzone

El software de gestión de proyectos Workzone tiene las siguientes características:

Simple en comparación con Jira

Trae varias características útiles

Seguimiento del tiempo

Fácil de usar incluso para equipos con usuarios no técnicos

Intercambio de archivos sin esfuerzo

Plantillas para tareas y proyectos específicos de los equipos

Espacios de trabajo individuales para cada equipo

Listas de tareas y dependencias de tareas personalizadas

Informes de carga de trabajo

Alternativa favorable a Jira

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Plan de equipo básico - 24 USD/usuario/mes

- 24 USD/usuario/mes Plan deempresa - 43 USD/usuario/mes

Version One

El software de gestión de proyectos Version One, una de las mejores alternativas a Jira, tiene las siguientes características:

Software de gestión de proyectos ágil todo en uno

Rápida adaptación

Planificación de productos

Planificación de lanzamientos

Planificación de sprints

Seguimiento de sprints

Planifica, rastrea e informa sobre todos los proyectos de forma eficaz

Ideal para pequeñas y grandes empresas

No es complicado de usar

Involucra fácilmente a todos los equipos

Conserva el progreso contemporáneo del proyecto en tiempo real

Mejora la entrega persistente de principio a fin

Plataforma ágil de extremo a extremo para programar todos sus proyectos

Mejora la visibilidad, transmite los datos y ejecuta los proyectos con eficacia

Gestión eficaz de la cartera, métricas y diseño del cuadro de mandos

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

El plan básico de prueba gratuita

plan básico de El plan depago - características avanzadas USD 29/usuario/mes.

Target Process

El software de gestión de proyectos Target Process tiene las siguientes características:

Herramienta de gestión de proyectos fácilmente adaptable

Famosa herramienta comercial de gestión de proyectos ágiles

Construir diversos tableros

Vistas personalizadas

Informes rápidos

Cuadros de mando personalizados

Visión general de su proyecto sin distracciones

Informes personalizados

Vista del mapa de historias del backlog

Amplio seguimiento a lo largo del proyecto

Seguimiento eficaz de los errores

Integración perfecta conSaaS

Permite evaluar el progreso de numerosos proyectos al mismo tiempo

Integración visual de los datos completos del proyecto

Precios

Ofrece dos planes de precios diferentes, como se indica a continuación:

Prueba gratuita

Plan personalizado bajo demanda

En resumen

Para concluir, Jira es un software de gestión de proyectos muy útil pero complicado, por lo que no es adecuado para todas las empresas. La alternativa, como se ha mencionado anteriormente, a Jira es la mejor del mercado. El artículo hizo todo el trabajo duro al detallar las mejores alternativas a Jira como su herramienta de gestión de proyectos. Ahora, entre ellas, elija y explore según sus requisitos de gestión de proyectos y seleccione la mejor. La mayoría de las alternativas a Jira tienen una versión de prueba gratuita, por lo que puede comprobarlas una por una y luego decidir la definitiva antes de cambiar a la versión de pago.

Generalmente, antes de ir hacia la alternativa a Jira, debe tener en cuenta cuatro aspectos importantes, incluyendo - Su elección de la metodología de gestión de proyectos, cómo le gusta comunicarse con su equipo, las características esenciales que necesita en su software de gestión de proyectos, y por último, ¿necesita la migración o no?

AppMaster puede ayudarle a mejorar la eficiencia del desarrollo de software desde cero.

AppMaster es una plataforma sin código que ofrece una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles o web. Es amigable con el tiempo y el presupuesto, con una interfaz fácil y limpia y un backend que ofrece un método de arrastrar y soltar para el desarrollo de aplicaciones. Regístrese hoy para saber más.