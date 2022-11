Die besten Jira-Alternativen im Jahr 2022

Sind Sie auf der Suche nach den besten Jira-Alternativen für Ihre Projektmanagement-Anforderungen? Wenn ja, ist dieser Artikel für Sie. Jira ist ein großartiges und beliebtes Projektmanagement-Tool unter Entwicklern für ihre Software-Entwicklungsteams, Tests und Business-Management, um ihre Arbeit zu verwalten. Ursprünglich war es ein Problem-Detektor. Es hat sich zu einem starken Managementinstrument für alle Arten und Zwecke entwickelt. Aus diesem Grund wird es als Alleskönner für Softwareentwicklungsteams und -management bezeichnet.

Jira ist nach wie vor eine der besten Software für die Fehlersuche in der Softwareentwicklung und für Projektmanagement-Tools. Mit diesem großen Erfolg hat es mehr als 1800k aktive Benutzer, die mit jedem Tag mehr werden. Jira ist gut, aber es gibt einige Probleme, die Kunden und Unternehmen dazu veranlassen, sich aus verschiedenen Gründen nach Alternativen zu Jira umzusehen, unabhängig von ihrer Popularität.

Was ist Jira?

DieJira-Software ist eines der am häufigsten verwendeten Projektmanagement-Tools für Teams, die an Software arbeiten. Fast 100.000 Kunden in 190 Ländern nutzen Jira von Atlassian. Alle Software-Entwicklungsteams, egal ob eine Person daran arbeitet oder mehr als 200, bevorzugen Jira, weil es die beste Option für ein agiles Projekt ist. Es gibt auch viele Pluspunkte von Jira, die es noch attraktiver machen: Scrum-Boards, Kanban-Boards und Roadmap-Funktionen. Trotzdem stoßen Teams häufig auf Probleme wegen der veralteten Funktionalität und der komplizierten Benutzeroberfläche. Die Jahrespläne von Jira können bis zu 12.000 US-Dollar kosten, so dass die Benutzer häufig nach Alternativen zu Jira suchen.

Hauptmerkmale der Jira-Software

Jira ist zweifellos eine All-in-One-Lösung für die Fehlersuche und Fortschrittsverfolgung sowie ein umfassendes Projektmanagement-Tool, das eine kostenlose Testversion bietet. Jira, Ihr technisches Team und Ihr Projektmanagementteam werden, wie die meisten anderen auch, von der Verwendung dieses Tools zur Verwaltung von Projekten stark profitieren. Die wichtigsten Funktionen der Jira-Software sind wie folgt:

Arbeit nach einem maßgeschneiderten agilen Ansatz als agile Projektmanagement-Software

Fehlerverfolgung

Zeiterfassung

Verwaltung von Aufgaben

Alle unbegrenzten Projekte

Ressourcen-Management

Aufgabenverfolgung

Automatisierung von Arbeitsabläufen verwalten

Arbeit als Cloud-basierte Kollaborationssoftware

Software-Teamverfolgung

Einen Geschäftsplan aufstellen

Sie können Berechtigungseinstellungen festlegen

Ermöglicht die Durchführung von Scrum-Projekten

Untersuchung von Vorfällen für das Release-Management

Jira Software hat vier Preispläne:

Free - immer kostenlos, kann bis zu 10 Benutzer umfassen, für kleine Unternehmen, um die Arbeit besser planen und verfolgen zu können. Unterstützt ein Projekt mit grundlegenden Fahrplänen.

- immer kostenlos, kann bis zu 10 Benutzer umfassen, für kleine Unternehmen, um die Arbeit besser planen und verfolgen zu können. Unterstützt ein Projekt mit grundlegenden Fahrplänen. Standard - 7,75 USD/Benutzer/Monat, ideal für Unternehmen, die versuchen, sich auf dem Markt einen Namen zu machen und ihren Wert zu steigern, indem sie ihre Arbeitsabläufe durch Teamarbeit rationalisieren. Unterstützt insgesamt bis zu 35 000 Benutzer. Unterstützt nur ein Projekt mit grundlegenden Roadmaps und Projektverwaltung.

- 7,75 USD/Benutzer/Monat, ideal für Unternehmen, die versuchen, sich auf dem Markt einen Namen zu machen und ihren Wert zu steigern, indem sie ihre Arbeitsabläufe durch Teamarbeit rationalisieren. Unterstützt insgesamt bis zu 35 000 Benutzer. Unterstützt nur ein Projekt mit grundlegenden Roadmaps und Projektverwaltung. Premium - USD 15,25/Benutzer/Monat, für Unternehmen, die ihr Geschäft und die Optionen, mit denen sie leicht mit den Teams zusammenarbeiten und die Arbeit effizient verfolgen können, verbessern möchten. Unterstützt insgesamt bis zu 35 000 Benutzer. Sie werden für Multi-Projekte mit fortgeschrittenen Roadmaps und Projektmanagement verwendet.

- USD 15,25/Benutzer/Monat, für Unternehmen, die ihr Geschäft und die Optionen, mit denen sie leicht mit den Teams zusammenarbeiten und die Arbeit effizient verfolgen können, verbessern möchten. Unterstützt insgesamt bis zu 35 000 Benutzer. Sie werden für Multi-Projekte mit fortgeschrittenen Roadmaps und Projektmanagement verwendet. Enterprise - wird jährlich abgerechnet. Dies ist der maßgeschneiderte Enterprise-Plan, der für Ihr Unternehmen entsprechend Ihren Anforderungen maßgeschneidert wird. Es eignet sich hervorragend für größere, weit verbreitete und global agierende Unternehmen, die Sicherheits- und Verwaltungsanforderungen stellen. Unterstützt insgesamt bis zu 35000 Benutzer. Sie wurden für mehrere Projekte eingesetzt. Alles von komplettem Projektmanagement über Analysen bis hin zu fortschrittlichen Roadmaps ist im Plan enthalten.

Warum sollte man nach Alternativen zu Jira suchen?

Bei so vielen Vorteilen und Vorteilen der Jira-Software stellt sich die Frage, warum man sich nach Jira-Alternativen als Projektmanagement-Tool umsehen sollte. Es gibt einige Fakten, auf die Sie achten sollten, bevor Sie sich für die Jira-Software anmelden. Neben den positiven Aspekten hat die Jira-Software auch einige negative Punkte, die oft unvermeidlich sind. Es macht einen großen Unterschied, wenn Sie nach Jira-Alternativen für Ihre Projektmanagement-Software suchen.

Jira-Alternativen müssen immer häufiger eingesetzt werden, da es sich um eine komplexe Software handelt, deren Verständnis den Benutzer viel Zeit und Energie kostet. Jira unterstützt ausschließlich IT-Abteilungen, während andere Abteilungen, wie Marketing und Kundenbetreuung, gezwungen sind, es zu verwenden. Sehen wir uns an, warum!

Schwierig zu erlernen

Die Benutzer von Jira Software behaupten, dass es schwer zu erlernen ist, da es schwerfällig ist, und vor allem, wie frustrierend es sein kann, dieses Programm täglich zu benutzen. Es kann Jahrhunderte dauern, bis man es versteht, wenn man ein komplexes Projekt meistern will. Nicht nur nicht-technische Benutzer, sondern auch Software-Entwicklungsteams finden es schwer zu verstehen. Infolgedessen kann nicht jeder damit umgehen, so dass es für Teams schwierig ist, sich mit allen, die Jira verwenden, zu vernetzen und dies zu verlassen.

Veraltete Oberfläche

Software mit benutzerfreundlichen Oberflächen ist in der Regel eher eine Produktivitätsplattform, die es den Benutzern ermöglicht, die Software leicht an ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Jira-Oberfläche ist jedoch veraltet und schränkt die Benutzer bei der Anpassung an ihre Bedürfnisse ein. Außerdem erfordert es viel Zeit und Mühe, sich in die veraltete Oberfläche einzuarbeiten.

Begrenzte Zuweiser

Wenn Sie Jira verwenden, bedeutet das, dass Sie an einem komplexen Projekt arbeiten, das Teamarbeit erfordert. Es ist schwierig für eine einzelne Person, ein ganzes Projekt alleine zu erstellen. Genau hier liegt der Nachteil von Jira, denn die Benutzer können Ihre Arbeit beobachten und ihre Kommentare zum Projekt abgeben. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere Benutzer mit der Arbeit an einem Projekt oder mehreren Projekten zu beauftragen.

Schwer zu migrieren

Wenn Sie Ihre App von Jira auf eine andere Projektmanagement-Software migrieren möchten, ist das ein großes NEIN! In Jira gibt es zwar eine Importoption, aber keine Option für den Export. Außerdem gibt es auf dem Markt viele Plugins, die alles im Internet möglich machen, aber wenn es um Jira geht, erlaubt Ihnen kein Plugin, Ihr Projekt auf eine andere Plattform zu exportieren, sondern nur zu importieren. Der zweite frustrierende Punkt ist, dass Sie gezwungen sind, Ihre Software nur mit einer Cloud-basierten Kollaborationssoftware zu starten oder zu verschieben.

Hoher Preis

Wenn Sie erwägen, auf die Cloud von Jira umzusteigen, wird Sie das mehr kosten als viele andere, weniger teure und einfach zu bedienende Projektmanagement-Software. Warum sind Sie also bereit, mehr zu zahlen? Und dafür eine veraltete und schwer zu bedienende Benutzeroberfläche erhalten? Wenn Sie sich außerdem für eine kostenlose Version von Jira entscheiden, erhalten Sie nur eine begrenzte Automatisierung und können die Kapazitätsplanung nicht nutzen.

Die besten Jira-Alternativen im Jahr 2022

Wenn Sie sich also darauf freuen, die In-One-Lösung durch die Jira-Software zu ersetzen, die als eine der besten Jira-Alternativen aufgeführt ist, können Sie sich die folgenden Optionen ansehen:

nTask

Das Projektmanagement-Tool nTask hat die folgenden Eigenschaften:

Aktualisiert mit robusten Funktionen

Das freundliche Support-Team

Eine ansprechende, angenehme Benutzeroberfläche

Benutzerfreundlich und ideal für Neueinsteiger

Weniger kompliziert

Leicht anpassbar

Fehlerverfolgung

Zeiterfassung

Intelligente Suche

Drei Ansichten im selben Fenster - Raster, Liste und Kalender

Einfache Organisation der zu erledigenden Aufgaben und Projekte

Optionen zum Speichern von Filtern und Dateien in Google Drive

Eine Kopie Ihrer Module kann als Docs-Datei exportiert werden

Werkzeug für agiles Projektmanagement

Zuweisung von agilen Teams zu jedem Modul

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Charts entwickeln

Einfacher Projektplaner

Geübte Risikokontrolle

Potenzielle Risiken ermitteln und bewerten

Probleme erstellen und verwalten

Gantt-Diagramme nutzen

Preisgestaltung

Es werden drei verschiedene Preispläne angeboten:

Kostenlose Testversion mit allen wesentlichen Funktionen und unbegrenzter Anzahl von Aufgaben und Benutzern.

mit allen wesentlichen Funktionen und unbegrenzter Anzahl von Aufgaben und Benutzern. Premium - USD 3/Benutzer/Monat und unbegrenzte Projekte.

- USD 3/Benutzer/Monat und unbegrenzte Projekte. Business - USD 8/Benutzer/Monat, benutzerdefinierte Felder und unbegrenztes Risikomanagement.

Asana

Die Projektmanagement-Software Asana verfügt über die folgenden Funktionen:

Umfassendste

Mehrere Funktionen für die Projektverwaltung

Benutzerfreundlich

Verwaltung von Änderungen

Freundliche Visualisierung

Effiziente Navigation

Die Dateien jedes Projekts werden in einem Galerieformat angezeigt

Innovative Benutzerfreundlichkeit

Reibungsloses und einfaches Aufgabenmanagement

Workflow-Automatisierung Schnittstelle

Agile Verwaltung

Erstellung von Sprintplänen und Meilensteinen

Intelligente Verfolgung mit benutzerdefinierten Feldern

Synchronisierte Berichte

Die Möglichkeit, diese Berichte nach Google Drive und Google Analytics zu exportieren

Eine Anwendung für Messaging, die asynchrone Kommunikation ermöglicht

Anpassbare Arbeitsbereiche

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Der kostenlose Basisplan

Basisplan Premium - USD 9,99/Benutzer/Monat

USD 9,99/Benutzer/Monat Business USD 19,99/Benutzer/Monat

USD 19,99/Benutzer/Monat Enterprise - benutzerdefinierter Plan

Teamwork

Die kostenlose Projektmanagement-Software bzw. das kostenlose Projektmanagement-Tool Teamwork verfügt über die folgenden Funktionen:

Gut etablierte Online-Projektmanagement-App

Eine beeindruckende Sammlung von Funktionen

Beste Voraussetzungen für die Verbesserung der Teamkommunikation und Produktivitätsplattform

Hochgradig anpassbare, intuitive Schnittstelle

Flexible Navigation

Vereinfachte Planungssitzungen

Effiziente Nachverfolgung

Maßgeschneiderte Rechnungsstellung für Ausgaben und Budgetberichte

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Die Basisfunktion kann für immer kostenlos getestet werden

werden Pro - USD 9/Benutzer/Monat

USD 9/Benutzer/Monat Premium USD 15/Benutzer/Monat

USD 15/Benutzer/Monat Enterprise - benutzerdefinierte Pläne

Pivotal Tracker

Das Projektmanagement-Tool Pivot Tracker verfügt über die folgenden Funktionen:

Agile Projektverwaltung

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen allen Software-Teams

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Entwickelt zur Unterstützung von Teams jeder Größe

Pivotal Tracker zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs

Arbeitsbereiche für viele Projekte

Effiziente Benutzerfreundlichkeit

Einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche

Organisieren und Verfolgen von Aufgaben und Aktivitäten

Ein System, das automatisch die Pünktlichkeit, die Teamleistung und den Projektfortschritt überwacht

Analytischer Tracker, der automatisch Teamschätzungen auf Basis der bisherigen Leistung erstellt

Gibt einen kurzen Überblick über den Projektstatus und den Projektlebenszyklus

Storyblocker: Halten Sie ein Auge auf Gefahren und Probleme.

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Kostenlose Testversion des Basisplans

des Basisplans Start-up - USD 12,50/Monat/5 Benutzer

- USD 12,50/Monat/5 Benutzer Pro - USD 62,50/Monat/15 Benutzer

USD 62,50/Monat/15 Benutzer Enterprise - kundenspezifische Preispläne

Trello

Das Projektmanagement-Tool Trello verfügt über die folgenden Funktionen:

Einfachste und dennoch kreativste Jira-Alternative auf der Liste

Minimale Lernkurve

Effektiv gestaltet, um Frustration zu vermeiden

Die Aufgaben sind in Listen, Boards und Karten in intuitiven Oberflächenansichten unterteilt

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Übersichtliche, leicht zugängliche Registerkarten für klare Sichtbarkeit

Individuelle Funktionsfelder

Ermöglicht es dem Benutzer, Daten aus früheren Projekten zu speichern, zu sichern und wiederherzustellen

Filter-Funktionen

Einfache Formatierung

Benutzerfreundliche Anpassung durch Hintergrundbild und Farbcodierung für den individuellen Geschmack

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten:

Ein Basisplan mit einer kostenlosen Testversion für immer

für immer Business Class - USD 9,99/Benutzer/Monat

- USD 9,99/Benutzer/Monat Enterprise - USD 20,83/Benutzer/Monat

ClickUp

Die kostenlose Projektmanagement-Software ClickUp hat die folgenden Funktionen:

Das Neueste auf der Liste der Jira-Alternativen

Einfache und schnelle flexible Ansichten

Effiziente Zugänglichkeit

Navigieren und Wechseln zwischen verschiedenen Modulen auf einem einzigen Bildschirm

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Anpassbare Arbeitsbereiche wie das Dashboard, die Farbe des Themas, die Textgröße, usw.

Umschalten von hellen und dunklen Modi

Teamverfolgung

Zeiterfassung für jede Aufgabe

Eingebaute Plugins

Activity Stream-Funktion zur Verfolgung des Fortschritts

Erkennung von Zusammenarbeit durch Synchronisierung Ihrer Aufgaben

Echtzeit-Analysen

Verwalten von Benachrichtigungseinstellungen

Ernennen Sie einen Status für jeden Projektstatus, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

Organisieren von Aufgaben und Projekten auf der Grundlage ihrer Prioritätsstufe

Multitasking-Symbolleiste zur Verwaltung mehrerer Projekte oder Aufgaben

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten:

Kostenlose Testversion für immer

für immer Unbegrenzt USD 5/Benutzer/Monat

USD 5/Benutzer/Monat Business USD 9/Benutzer/Monat

USD 9/Benutzer/Monat Enterprise - kundenspezifischer Preisplan

ActiveCollab

Die Projektmanagement-Software ActiveCollab verfügt über die folgenden Funktionen:

Eine Cloud-basierte Jira-Alternative

Einfach zu bedienen

Elemente des erweiterten Projektmanagements

Einfache Aufgabenübertragungen an entsprechende Kanban Boards

Boards Verwaltung von Aufgaben

Kontinuierliche Zeiterfassung für den Projektstatus

Rechnungsstellung

Einfache UI (Benutzeroberfläche)

Aufgaben haben eine erweiterte Kennzeichnung, um ihren aktuellen Status anzuzeigen

Automatische Ermittlung der geschätzten Kosten für ein Projekt

Kostengünstig

Automatische Berechnung der geschätzten Kosten für ein Projekt

Äußerst personalisierte Arbeitsbereiche entsprechend Ihren individuellen Anforderungen an das Aufgabenmanagement

Eingebaute Berichte, die alle Projektkategorien abdecken.

Einfache Add-ons

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten, wie unten aufgeführt:

Grundpreisplan - USD 7/Benutzer/Monat

- USD 7/Benutzer/Monat Erweiterter Funktionsplan - USD 2,5/Benutzer/Monat

Wrike

Die Projektmanagement-Software Wrike verfügt über die folgenden Funktionen:

Agiles Projektmanagement-Tool

Bevorzugt von vielen Projektmanagern

Eine einzige Plattform zur Visualisierung aller projektbezogenen Fakten

Intuitive Benutzeroberfläche mit Dashboard zur Personalisierung

Interaktiver Aktivitätenstrom

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

Leistungsstarke Analysen zur Verfolgung des Fortschritts und des Projektstatus

Verwaltung von Ressourcen

Berichte in Echtzeit

Budgetplanung und präzise Kalkulation

Großartige Teamzusammenarbeit

Benutzerdefinierte Gruppen für die gemeinsame Nutzung von Dateien

Preisgestaltung

Es werden fünf verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Basic kostenlos testen

Professional - USD 9,80/Benutzer/Monat

USD 9,80/Benutzer/Monat Business - USD 24,80/Benutzer/Monat

- USD 24,80/Benutzer/Monat Vermarkter - benutzerdefinierter Plan

benutzerdefinierter Plan Enterprise - benutzerdefinierter Preisplan

Hygger

Die Projektmanagement-Software Hygger hat die folgenden Eigenschaften:

Eine leistungsstarke Reihe von Funktionen für agile Teams

Nutzung einer Ideenbank für die Arbeit an Projekten, in der alle Vorschläge gespeichert werden, die für Projektentwicklungsteams relevant sind

Zur Weiterentwicklung können die Daten an geeignete Kanban oder Scrum Boards übermittelt werden

oder Boards übermittelt werden Ideen-Roadmap zum Erstellen und Teilen visueller Projektstatus-Roadmaps

Einfache Visualisierung

Um über Aufgaben und Aktivitäten Bescheid zu wissen, wurden Kanban Boards für die Bequemlichkeit erstellt

Boards für die Bequemlichkeit erstellt Benutzerfreundliche Schnittstelle

Schnelle Filterung von Ideen

Live-Feed der Aktivitäten

Projektmanagement, das mit Hilfe von Prioritätsdiagrammen und Backlogs priorisiert wird

Überwachung des Fortschritts über Zeitprotokolle

ICE Priorisierung: weit verbreitete Auswirkungen, Kosten und einfache Priorisierungsmethodik

Preisgestaltung

Es werden drei verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Der kostenlose Basisplan

Basisplan Standard - USD 7/Benutzer/Monat

- USD 7/Benutzer/Monat Enterprise - USD 14/Benutzer/Monat

Blossom

Die Projektmanagement-Software Blossom verfügt über die folgenden Funktionen:

Ein grundlegendes Projektmanagement-Tool

Speziell für Remote-Teams entwickelt

Visuelles Workflow-Management zur Identifizierung von Aufgaben und Überwachung des Fortschritts

Es stellt sicher, dass einer Aufgabe nur eine bestimmte Zeitspanne eingeräumt wird

Ein Dashboard für Analysen, das alle relevanten Berichte anzeigt

Leistungsstarke, einfache Verbindung mit verschiedenen Tools für die Zusammenarbeit

Der tägliche Fortschritt wird anhand von manuellen Berichten überprüft.

Einfache Dateifreigabe mit Teamzusammenarbeit für alle Mitglieder durch Drag-and-Drop-Optionen

Preisgestaltung

Es wird nur eine Preisoption angeboten (siehe unten):

Blossom Preise sind auf Anfrage erhältlich

Liquid Planner

Die Projektmanagement-Software Liquid Planner hat die folgenden Funktionen:

Ein vollständiges Projektmanagement-Tool

Ideal für alle Arten von Unternehmen, kleine und große

Intelligenter Planer

Automatische Aktualisierungen

Intelligente Ressourcenverwaltung

Integrierte Funktion zur Zeiterfassung

Schnelle Einblicke in Projektpläne und Ressourcenauslastung werden intelligent visualisiert

Benutzerdefinierte Dashboards sind in hohem Maße anpassbar

Einfache Navigation

Personalisierte Kanban-Tafeln

Reibungsloser technischer Arbeitsablauf

Reibungsloser Arbeitsablauf

Nachverfolgung mit dem intelligenten Scheduler

Schlankes Team

Effektiv kommunizieren

Einfacher Dateiaustausch

Sofortige Projektberichte

Eingebautes Überwachungsbudget

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten, wie unten aufgeführt:

Professional - USD 45/Benutzer/Monat

- USD 45/Benutzer/Monat Enterprise - USD 69/Benutzer/Monat

Bitrix24

Die Projektmanagement-Software Bitrix24 hat die folgenden Funktionen:

Erstellen von Arbeitsgruppen

Zentralisierter Nachrichten-Feed

Erstellen von angepassten To-Do-Listen

Umfangreiche Funktionen

Kanban-Workflow

Workload-Management für Mitarbeiter

Freundliche Schnittstelle

Interessante Sammlung von schönen Themen

Reibungslose Workflow-Automatisierung und Aktivitätsverfolgung

Interaktiver Stream für schnelle Reaktionen und Teamzusammenarbeit.

Effiziente Projektüberwachung

Planungstools und intelligente Ressourcen helfen beim Ressourcenmanagement

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Der kostenlose Testplan bietet 12 Benutzer

bietet 12 Benutzer CRM+ - USD 69/Monat/6 Benutzer

- USD 69/Monat/6 Benutzer Standard - USD 99/Monat/50 Benutzer

- USD 99/Monat/50 Benutzer Professional USD 199/Monat/unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Zoho Sprints

Die Projektmanagement-Software Zoho Sprints hat die folgenden Funktionen:

Cloud-basierte Kollaborationssoftware und Projektmanagementsoftware

Entwickelt für agile Teams

Einfaches Aufteilen komplizierter Projekte in kleinere und besser zu bewältigende Aufgaben

Individuelle Scrum-Boards

Bietet den Verbrauchern die größtmögliche Hebelwirkung für das Management

Einfache Funktionalität von Drag and Drop

Umfassende Besprechung

Sprint-Reviews können geplant werden

Episches Management bei der Organisation und Verwaltung von Arbeitsabläufen über mehrere Sprints

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten:

Kostenloser Testplan

Standard - USD 10/Benutzer/Monat

USD 10/Benutzer/Monat Premium - USD 35/Benutzer/Monat

- USD 35/Benutzer/Monat Unternehmen - USD 67/Benutzer/Monat

Mavenlink

Die Projektmanagement-Software Mavenlink ist eine Lösung, die die folgenden Merkmale aufweist:

Ein Business-Management-Tool auf Unternehmensebene

Ein leistungsstarkes Modul für das Projektmanagement

Ein einfaches und doch umfassendes Werkzeug

Bietet umfassenden Schutz für die Ressourcenplanung

Erfüllt umfassende Anforderungen an das Projektmanagement eines Unternehmens

Einfache Benutzerschnittstelle

Vorgefertigte Vorlagen erleichtern das Erstellen und Verwalten von Projekten

Einfache Überwachung der Entwicklung oder des Fortschritts durch Projektzeitpläne

Projektstrukturplan mit kategorisierten Aufgaben und Meilensteinen

Ressourcenmanagement auf Aufgabenebene durch Ressourcenabschätzung und Ressourcenplanung

Portfoliomanagement mit angepassten Portfolio-Ansichten

Projektkarten für den Zustand Ihres ProjektsInteraktiver Feed für schnelle Aktualisierungen

Preisgestaltung

Es werden vier verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Teams - USD 19/Monat/5 Benutzer

USD 19/Monat/5 Benutzer Professional - USD 39/Benutzer/Monat

- USD 39/Benutzer/Monat Premier - Benutzerdefinierter Plan

- Benutzerdefinierter Plan Enterprise - Verfügbar auf Anfrage

Smartsheet

Die Projektmanagement-Software Smartsheet hat die folgenden Merkmale:

Eine spreadsheet -ähnliche Oberfläche, die Team Foundation Server-Projektmanagement-Tools bietet. Mit den integrierten Teamportalen, der Ressourcenverwaltung, dem Dokumentenmanagement und den vorgefertigten Projektvorlagen verfügt Smartsheet über ein breites Spektrum an Funktionen.

-ähnliche Oberfläche, die Team Foundation Server-Projektmanagement-Tools bietet. Mit den integrierten Teamportalen, der Ressourcenverwaltung, dem Dokumentenmanagement und den vorgefertigten Projektvorlagen verfügt über ein breites Spektrum an Funktionen. Jira ist dank der Unterstützung von Smartsheet beim Projektmanagement und anderen administrativen Aufgaben ein harter Konkurrent

Projekt-Dashboards mit Echtzeit-Transparenz

Zeitnahe Aktualisierungen durch Teammitglieder

Benutzerdefiniertes Branding mit Farbthemen, Logos usw.

Mehrere Ansichten, einschließlich Kalender-, Karten- und Gantt-Ansichten

Einfache Teamzusammenarbeit durch Zentralisierung

Kanban Tafeln

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten, siehe unten:

Standard - USD 14/Monat

- USD 14/Monat Premium - USD 25/Monat

Donedone

Die Projektmanagement-Software Donedone hat die folgenden Funktionen:

Präziser Bug-Tracker

Integriert die Problemverfolgung mit dem Kundensupport

Macht die Verwendung von Tabellenkalkulationen, E-Mails oder Notizen überflüssig

Ein kompletter zentraler Knotenpunkt für alles, was sich auf der gleichen Plattform befindet

Ideal für kleine und große Unternehmen

Beginnen Sie einen Auftrag, laden Sie Ihre Mitarbeiter ein und beginnen Sie mit der Erfassung von Problemen

Unkomplizierter Arbeitsablauf

Mühelose Filterung

Ausblick auf eine Checkliste von Themen

Persönliche Aktivitäten sehen

Schnelle Erstellung von Berichten

Funktioniert fantastisch auf intelligenten Geräten wie Handys und iOS oder android

Integriert sich mit GitHub , Slack , und vielem mehr

Preisgestaltung

Es gibt zwei verschiedene Preispläne wie unten:

Collaborate - USD 4/Benutzer/Monat

- USD 4/Benutzer/Monat Outreach - USD 8/Benutzer/Monat

VivifyScrum

Die Projektmanagement-Software VivifyScrum hat die folgenden Funktionen:

Agiles Projektmanagement-Tool

Funktionen Scrum

Merkmale Kanban Boards

Boards Sprint-Ziele

Umfangreiche erweiterte Projektmanagement-Funktionen

Schont Ihr Budget

Erstellung von Aufgaben- und Problemvorlagen

Burndown-Diagramm

Zugewiesene Analysen und zahlreiche Beauftragte für jede Aufgabe

Scrum-Metriken

Fakturierung und innere Dokumentation

Zeiterfassung für jede Aufgabe in der App

Teamzusammenarbeit und -management

Erstellung von Berichten

Preisgestaltung

Es werden verschiedene Preispläne je nach Anzahl der Benutzer angeboten, wie unten aufgeführt:

USD 10/10 Benutzer/Monat. Das Budget wächst mit der Anzahl der Benutzer.

Redmine

Die Projektmanagement-Software Redmine hat die folgenden Eigenschaften:

Modifizierbare Projektmanagement-Software

Große Auswahl an eingebauten Plugins

Effektive Zusammenarbeit, Fehlerverfolgung, Budgetierung und Ressourcenmanagement

Gantt-Diagramme

Schnelle Berichte

Google-Kalender und Google Drive

Benutzerdefinierte Felder für Probleme, Zeitanalyse, Benutzerübersicht und Projektübersicht

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

SCM (Systemänderungsnummer) Integration ( SVN , Mercurial , CVS und Git usw.)

(Systemänderungsnummer) Integration ( , , und usw.) Reibungslos anpassbar

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten, wie unten dargestellt:

Kostenloser Testplan

Kostenpflichtiger Plan - USD 25/Benutzer/Monat.

Workzone

Die Projektmanagement-Software Workzone hat die folgenden Eigenschaften:

Einfach im Vergleich zu Jira

Sie bietet mehrere nützliche Funktionen

Zeiterfassung

Einfach zu bedienen, auch für Teams mit nicht-technischen Benutzern

Mühelose Dateifreigabe

Vorlagen für teamspezifische Aufgaben und Projekte

Individuelle Arbeitsbereiche für jedes Team

Personalisierte To-Do-Listen und Aufgabenabhängigkeiten

Workload-Berichte

Günstige und konsequente Alternative zu Jira

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten, siehe unten:

Basic Team Plan - USD 24/Benutzer/Monat

- USD 24/Benutzer/Monat Unternehmensplan - USD 43/Benutzer/Monat

Version One

Die Projektmanagement-Software Version One, eine der besten Alternativen zu Jira, hat die folgenden Eigenschaften:

All-in-One-Software für agiles Projektmanagement

Schnell anpassbar

Produktplanung

Release-Planung

Sprint-Planung

Sprint-Verfolgung

Plant, verfolgt und berichtet effektiv über alle Projekte

Ideal für kleine und große Unternehmen

Unkompliziert in der Anwendung

Einfache Einbindung aller Teams

Bewahrt den zeitnahen Projektfortschritt in Echtzeit

Verbessert die durchgängige End-to-End-Lieferung

Agile End-to-End-Plattform für die Planung aller Ihrer Projekte

Verbessert die Transparenz, überträgt Daten und führt Projekte effektiv aus

Effektives Portfolio-Management, Metriken und Dashboard-Layout

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten (siehe unten):

Der kostenlose Basisplan

Basisplan Kostenpflichtiger Plan - erweiterte Funktionen USD 29/Benutzer/Monat.

Target Process

Die Projektmanagement-Software Target Process hat die folgenden Eigenschaften:

Leicht anpassbares Projektmanagement-Tool

Bekanntes kommerzielles Werkzeug für agiles Projektmanagement

Erstellen verschiedener Boards

Benutzerdefinierte Ansichten

Schnelle Berichte

Personalisierte Dashboards

Ablenkungsfreier Überblick über Ihr Projekt

Benutzerdefinierte Berichte

Backlog-Story-Map-Ansicht

Umfassendes Tracking während des gesamten Projekts

Effiziente Fehlerverfolgung

NahtloseSaaS-Integration

Ermöglicht die Auswertung des Fortschritts zahlreicher Projekte zur gleichen Zeit

Visuelle Integration der kompletten Projektdaten

Preisgestaltung

Es werden zwei verschiedene Preispläne angeboten:

Kostenlose Testversion

Individueller Plan auf Anfrage

Kurz und bündig

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jira eine sehr nützliche, aber komplizierte Projektmanagementsoftware ist, die nicht für alle Unternehmen geeignet ist. Die Alternative zu Jira ist, wie bereits erwähnt, die beste auf dem Markt. Der Artikel hat die ganze harte Arbeit erledigt, indem er die besten Jira-Alternativen für Ihr Projektmanagement-Tool ausführlich beschrieben hat. Jetzt können Sie sie entsprechend Ihren Projektmanagement-Anforderungen auswählen und erkunden und die beste Alternative auswählen. Die meisten Jira-Alternativen haben eine kostenlose Testversion, so dass Sie eine nach der anderen ausprobieren und sich dann für Ihre endgültige Version entscheiden können, bevor Sie zur kostenpflichtigen Version wechseln.

Bevor Sie sich für eine Alternative zu Jira entscheiden, müssen Sie vier wichtige Aspekte berücksichtigen: Ihre Wahl der Projektmanagement-Methode, die Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Team kommunizieren möchten, die wesentlichen Funktionen, die Sie in Ihrer Projektmanagement-Software benötigen, und schließlich die Frage, ob Sie eine Migration benötigen oder nicht.

AppMaster kann Ihnen helfen, die Effizienz der Softwareentwicklung von Grund auf zu verbessern.

AppMaster ist eine no-code Plattform, die eine App-Entwicklungsplattform für mobile oder Web-Anwendungen bietet. Sie ist zeit- und budgetfreundlich mit einer benutzerfreundlichen, einfachen, sauberen Schnittstelle und einem Backend, das eine Drag-and-Drop-Methode für die App-Entwicklung bietet. Melden Sie sich noch heute an, um mehr zu erfahren.