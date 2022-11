Les meilleures alternatives à Jira en 2022

Vous recherchez les meilleures alternatives à Jira pour vos besoins en gestion de projet ? Si oui, cet article est pour vous. Jira est un outil de gestion de projet formidable et populaire parmi les développeurs pour leurs équipes de développement de logiciels, de tests et de gestion d'entreprise pour gérer leur travail. Au départ, il s'agissait d'un détecteur de problèmes. Il a évolué pour devenir un solide instrument de gestion pour tous les types et tous les objectifs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'homme à tout faire dans le domaine des équipes de développement logiciel et de la gestion.

Jira reste l'un des meilleurs logiciels pour la chasse aux bugs et aux problèmes dans le domaine des logiciels ou lorsqu'il s'agit d'outils de gestion de projet. Fort de cet énorme succès, il compte plus de 1 800 000 utilisateurs actifs, un chiffre qui augmente au fil des jours. Jira est une bonne chose, mais certains problèmes rencontrés amènent les clients et les entreprises à rechercher des alternatives à Jira pour plusieurs raisons, indépendamment de leur popularité.

Qu'est-ce que Jira ?

Le logicielJira est l'un des outils de gestion de projet les plus utilisés par les équipes travaillant sur des logiciels. Près de 100 000 consommateurs répartis dans 190 pays utilisent Jira d'Atlassian. Toutes les équipes de développement de logiciels, qu'elles comptent une seule personne ou plus de 200, préfèrent Jira car c'est la meilleure option pour un projet Agile. Jira présente également de nombreux avantages qui le rendent plus attrayant : Les tableaux de Scrum, les tableaux Kanban et les fonctionnalités de la feuille de route. Malgré cela, les équipes sont souvent confrontées à des problèmes en raison de la fonctionnalité désuète et de l'interface utilisateur compliquée. Les forfaits annuels de Jira peuvent coûter jusqu'à 12 000 $, de sorte que ses utilisateurs recherchent fréquemment des alternatives à Jira.

Principales caractéristiques du logiciel Jira

Sans aucun doute, Jira est une solution tout-en-un pour la recherche de bugs et le suivi des progrès, ainsi qu'un outil de gestion de projet complet qui offre un essai gratuit. Jira, votre équipe technique et votre équipe de gestion de projet, comme la majorité des autres, bénéficieront grandement de l'utilisation de cet outil pour gérer les projets. Les principales caractéristiques du logiciel Jira sont les suivantes :

Travailler sur une approche agile personnalisée en tant que logiciel de gestion de projet agile.

Suivi des bogues

Suivi du temps

Gestion des tâches

Tous les projets illimités

Gestion des ressources

Suivi des tâches

Gestion de l'automatisation des flux de travail

Fonctionne comme un logiciel de collaboration basé sur le cloud

Suivi des équipes de logiciels

Établir un plan d'affaires

Il vous permet d'établir des paramètres de permission

Il vous permet de réaliser des projets de type scrum

Enquête sur les incidents pour la gestion des versions

Le logiciel Jira propose quatre plans tarifaires :

Gratuit - toujours gratuit, peut inclure jusqu'à 10 utilisateurs, pour les petites entreprises afin de mieux planifier et suivre la trace du travail. Prend en charge un projet avec des feuilles de route de base.

- toujours gratuit, peut inclure jusqu'à 10 utilisateurs, pour les petites entreprises afin de mieux planifier et suivre la trace du travail. Prend en charge un projet avec des feuilles de route de base. Standard - 7,75 USD/utilisateur/mois, idéal pour les entreprises qui cherchent à se faire un nom sur le marché et à augmenter leur valeur en rationalisant le flux de travail grâce au travail d'équipe. Prend en charge jusqu'à 35 000 utilisateurs au total. Supporte un seul projet avec des feuilles de route et une gestion de projet de base.

- 7,75 USD/utilisateur/mois, idéal pour les entreprises qui cherchent à se faire un nom sur le marché et à augmenter leur valeur en rationalisant le flux de travail grâce au travail d'équipe. Prend en charge jusqu'à 35 000 utilisateurs au total. Supporte un seul projet avec des feuilles de route et une gestion de projet de base. Premium - 15,25 USD/utilisateur/mois, pour les entreprises qui souhaitent développer leur activité et bénéficier d'options leur permettant de collaborer facilement avec leurs équipes et de suivre efficacement leur travail. Prend en charge jusqu'à 35 000 utilisateurs au total. Elles sont utilisées pour des projets multiples avec des feuilles de route et une gestion de projet avancées.

- 15,25 USD/utilisateur/mois, pour les entreprises qui souhaitent développer leur activité et bénéficier d'options leur permettant de collaborer facilement avec leurs équipes et de suivre efficacement leur travail. Prend en charge jusqu'à 35 000 utilisateurs au total. Elles sont utilisées pour des projets multiples avec des feuilles de route et une gestion de projet avancées. Enterprise - facturé annuellement. Il s'agit du plan d'entreprise personnalisé, conçu sur mesure pour votre organisation en fonction de vos besoins. Il est idéal pour les entreprises de grande envergure et de taille mondiale qui recherchent des exigences de sécurité et de gestion. Il prend en charge jusqu'à 35 000 utilisateurs au total. Ils ont été utilisés pour des projets multiples. Tout est inclus dans le plan, de la gestion complète des projets aux analyses en passant par les feuilles de route avancées.

Pourquoi chercher des alternatives à Jira ?

Lorsque le logiciel Jira présente autant d'avantages et de points, la question se pose de savoir pourquoi chercher des alternatives à Jira comme outil de gestion de projet. Il y a quelques faits à vérifier avant de s'inscrire au logiciel Jira. Outre les points positifs, le logiciel Jira présente également des points négatifs qui sont souvent inévitables. Cela fait une énorme différence si vous cherchez des alternatives à Jira comme logiciel de gestion de projet.

Les alternatives à Jira doivent être plus nombreuses car il s'agit d'un logiciel complexe dont la compréhension demande du temps et de l'énergie à l'utilisateur. Jira ne sert qu'aux départements informatiques, alors que d'autres départements, comme le marketing et le service clientèle, sont obligés de l'utiliser. Voyons pourquoi !

Difficile à apprendre

Les utilisateurs du logiciel Jira affirment qu'il est difficile à apprendre car il est maladroit, et le plus important est la frustration que peut engendrer l'utilisation quotidienne de ce programme. Il faut parfois des siècles pour le comprendre si l'on veut maîtriser un projet complexe. Non seulement les utilisateurs non techniques mais aussi les équipes de développement de logiciels le trouvent difficile à comprendre. Par conséquent, tout le monde ne peut pas l'utiliser, ce qui fait que les équipes ont du mal à se connecter avec tous ceux qui utilisent Jira et quittent cet outil.

Interface obsolète

Les logiciels dotés d'interfaces conviviales ont tendance à être davantage des plateformes de productivité, permettant aux utilisateurs de les personnaliser facilement en fonction de leurs besoins. Mais l'interface de Jira est dépassée, ce qui empêche les utilisateurs de la personnaliser selon leurs besoins. De plus, l'apprentissage de cette interface désuète demande beaucoup de temps et d'efforts.

Nombre limité d'attributaires

Si vous utilisez Jira, cela signifie que vous travaillez sur un projet complexe qui nécessite un travail d'équipe. Il est difficile pour une seule personne de créer un projet entier à elle seule. C'est là que Jira fait défaut, car les utilisateurs peuvent être spectateurs de votre travail et transmettre leurs commentaires sur le projet. Mais il ne permet pas d'assigner plusieurs utilisateurs pour travailler sur un ou plusieurs projets.

Difficile à migrer

Si vous souhaitez migrer votre application de Jira vers un autre logiciel de gestion de projet, c'est un grand NON ! Parce que vous pouvez trouver l'option d'importation sur Jira, il n'y a pas d'option pour l'exportation. De plus, il y a beaucoup de plugins sur le marché qui rendent tout possible sur internet, mais quand il s'agit de Jira, aucun plugin ne vous permet d'exporter votre projet sur une autre plateforme que l'importation. La deuxième chose frustrante est qu'il vous oblige à lancer ou à déplacer votre logiciel vers un logiciel de collaboration basé sur le cloud uniquement.

Prix élevé

Si vous envisagez de migrer vers le cloud de Jira, cela vous coûtera plus cher que de nombreux autres logiciels de gestion de projet moins chers et plus faciles à utiliser. Alors pourquoi êtes-vous prêt à payer plus ? Et obtenir une interface obsolète et difficile à utiliser ? En outre, si vous envisagez d'opter pour un plan gratuit de Jira, il vous offrira une automatisation limitée et vous empêchera d'utiliser la planification des capacités.

Les meilleures alternatives à Jira en 2022

Donc, si vous envisagez de remplacer la solution unique par le logiciel Jira, répertorié comme l'une des meilleures alternatives à Jira, vous pouvez consulter les options ci-dessous :

nTask

L'outil de gestion de projet nTask présente les caractéristiques suivantes :

Mis à jour avec des fonctionnalités robustes

L'équipe de soutien amicale

L'interface est agréable et agréable

Convivial et idéal pour les nouveaux arrivants

Moins compliqué

Facile à personnaliser

Suivi des bogues

Suivi du temps

Recherche intelligente

Trois vues sur la même fenêtre - Grille, Liste et Calendrier

Facilité d'organisation des tâches à faire et des projets

Possibilité d'enregistrer les filtres et les fichiers dans Google Drive

Une copie de vos modules peut être exportée sous forme de fichier docs

Outil de gestion de projet agile

Assignez des équipes agiles à chaque module

Automatisation du flux de travail

Développer des diagrammes

Planificateur de projet simple

Contrôle expérimenté des risques

Déterminer et évaluer les risques potentiels

Créer et gérer les problèmes

Exploiter les diagrammes de Gantt

Tarification

Il propose trois plans de tarification différents, comme indiqué ci-dessous :

Essai gratuit de toutes les fonctionnalités essentielles avec un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs.

de toutes les fonctionnalités essentielles avec un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs. Premium - 3 USD/utilisateur/mois et projets illimités.

- 3 USD/utilisateur/mois et projets illimités. Business - 8 USD/utilisateur/mois, champs personnalisés et gestion des risques illimitée.

Asana

Le logiciel de gestion de projet Asana présente les caractéristiques suivantes :

Le plus complet

Plusieurs fonctionnalités pour la gestion de projet

Convivialité

Gestion des changements

Visualisation conviviale

Navigation efficace

Les fichiers de chaque projet sont présentés sous forme de galerie

Une convivialité innovante

Gestion fluide et facile des tâches

Interface d'automatisation du flux de travail

Gestion agile

Création de plans de sprint et de jalons

Suivi intelligent avec des champs personnalisés

Rapports synchronisés

Le choix d'exporter ces rapports vers Google Drive et Google Analytics

Une application de messagerie qui permet une communication asynchrone

Des espaces de travail personnalisables

Tarification

Il propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Le plan de base d' essai gratuit

plan de base d' Premium - 9,99 USD/utilisateur/mois

9,99 USD/utilisateur/mois Business - USD 19.99/utilisateur/mois

- USD 19.99/utilisateur/mois Enterprise - plan personnalisé

Teamwork

Le logiciel ou outil gratuit de gestion de projet Teamwork présente les caractéristiques suivantes :

Une application de gestion de projet en ligne bien établie.

Une collection impressionnante de fonctionnalités

Une plateforme de communication et de productivité de l'équipe très performante

Interface intuitive et hautement personnalisable

Navigation flexible

Sessions de planification simplifiées

Suivi efficace

Facturation personnalisée des dépenses et rapports budgétaires

Tarification

Il propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

La fonction de base offre un essai gratuit à vie

à vie Pro - USD 9/utilisateur/mois

USD 9/utilisateur/mois Premium - USD 15/utilisateur/mois

- USD 15/utilisateur/mois Enterprise - plans personnalisés

Pivotal Tracker

L'outil de gestion de projet Pivot Tracker présente les caractéristiques suivantes :

Gestion de projet agile

Possibilité de collaborer entre toutes les équipes de logiciels

Interface conviviale

Conçu pour soutenir les équipes de toutes tailles

Pivotal Tracker pour simplifier le flux de travail

Espaces de travail pour de nombreux projets

Facilité d'utilisation efficace

Interface utilisateur facile à glisser-déposer

Organisation et suivi des tâches et des activités

Un système qui surveille automatiquement le respect des délais, les performances de l'équipe et l'avancement du projet

Suivi analytique qui génère automatiquement des estimations de l'équipe sur la base des performances passées

Donne un bref aperçu de l'état d'avancement du projet et de son cycle de vie

Bloqueurs d'histoires : gardez un œil sur les dangers et les problèmes éventuels.

Tarification

Le logiciel propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Essai gratuit sur le plan de base

sur le plan de base Start-up - USD 12.50/mois/5 utilisateurs

- USD 12.50/mois/5 utilisateurs Pro - 62,50 USD/mois/15 utilisateurs

62,50 USD/mois/15 utilisateurs Enterprise - plans de tarification personnalisés

Trello

L'outil de gestion de projet Trello présente les caractéristiques suivantes :

Le plus simple mais aussi le plus créatif de la liste des alternatives à Jira.

Courbe d'apprentissage minimale

Conçu efficacement pour réduire la frustration

La tâche est divisée en listes, tableaux et cartes dans des vues d'interface intuitives

Interface de type glisser-déposer

Onglets clairs et faciles d'accès pour une bonne visibilité

Panneaux de fonctions individuelles

Permet aux utilisateurs de stocker les données des projets précédents, de les sauvegarder et de les sécuriser, puis de les récupérer

Fonctions de filtrage

Mise en forme facile

Personnalisation de la convivialité en fonction du fond d'écran et du code couleur pour les goûts de chacun

Tarification

Il propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Un plan de base avec un essai gratuit pour toujours

pour toujours Business Class - USD 9.99/utilisateur/mois

- USD 9.99/utilisateur/mois Entreprise - 20,83 USD/utilisateur/mois

ClickUp

Le logiciel gratuit de gestion de projet ClickUp présente les caractéristiques suivantes :

Le plus récent sur la liste des alternatives à Jira

Vues flexibles faciles et rapides

Accessibilité efficace

Sur un seul écran, naviguez et basculez entre les différents modules

Interface de type glisser-déposer

Espaces de travail personnalisables comme le tableau de bord, la couleur du thème, la taille du texte, etc.

Passage du mode clair au mode foncé

Suivi des équipes

Suivi du temps pour chaque tâche

Plugins intégrés

Fonction de flux d'activité pour suivre l'activité de progression

Détection de la collaboration en synchronisant vos tâches

Analyses en temps réel

Gestion des paramètres de notification

Attribuez un statut à chaque projet pour que votre équipe reste synchronisée.

Organisez les tâches et les projets en fonction de leur niveau de priorité

Barre d'outils multitâche pour gérer plusieurs projets ou tâches

Tarification

Il propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Essai gratuit pour toujours

pour toujours Illimité 5 USD/utilisateur/mois

5 USD/utilisateur/mois Business 9 USD/utilisateur/mois

9 USD/utilisateur/mois Entreprise - plan de tarification personnalisé

ActiveCollab

Le logiciel de gestion de projet ActiveCollab présente les caractéristiques suivantes :

Une alternative à Jira basée sur le cloud

Facile à utiliser

Éléments de gestion de projet avancée

Transfert simple des tâches vers les tableaux appropriés de Kanban

Gestion des tâches

Suivi continu de l'état d'avancement du projet

Facturation

Interface utilisateur (UI) simple

Les tâches ont une étiquette avancée pour indiquer leur statut actuel.

Détermination automatique du coût estimé d'un projet

Rentable

Calculez automatiquement le coût estimé d'un projet

Espaces de travail extrêmement personnalisés en fonction de vos besoins individuels de gestion des tâches

Des rapports intégrés qui couvrent toutes les catégories de projets.

Ajouts faciles

Tarification

Il propose deux plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Plan de tarification de base - 7 USD/utilisateur/mois

- 7 USD/utilisateur/mois Plan de fonctionnalités avancées - 2,5 USD/utilisateur/mois

Wrike

Le logiciel de gestion de projet Wrike présente les caractéristiques suivantes :

Outil de gestion de projet agile

Préféré par de nombreux chefs de projet

Une plateforme unique pour visualiser tous les faits liés au projet

Tableau de bord d'interface intuitif pour la personnalisation

Flux d'activités interactif

Interface utilisateur facile à utiliser

Des analyses puissantes pour suivre la progression et l'état du projet

Gestion des ressources

Rapports en temps réel

Planification budgétaire et calcul précis

Grande collaboration d'équipe

Groupes personnalisés permettant aux utilisateurs de partager des fichiers

Tarification

Il propose cinq plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Essai gratuit de base

Professionnel - USD 9.80/utilisateur/mois

USD 9.80/utilisateur/mois Business - 24,80 USD/utilisateur/mois

- 24,80 USD/utilisateur/mois Marketers - plan personnalisé

plan personnalisé Entreprise - plan de tarification personnalisé

Hygger

Le logiciel de gestion de projet Hygger présente les caractéristiques suivantes :

Un ensemble puissant de capacités pour les équipes Agile.

Utilisez une banque d'idées pour travailler sur des projets en stockant toutes les suggestions pertinentes pour les équipes de développement de projets.

Pour un développement plus poussé, les données peuvent être transmises à des tableaux appropriés Kanban ou Scrum

ou Idea roadmap pour créer et partager des feuilles de route visuelles de l'état du projet

Visualisation simple

Pour connaître les tâches et les activités, les tableaux Kanban sont faits pour être pratiques

sont faits pour être pratiques Interface conviviale

Filtrage rapide des idées

Flux en direct de l'activité

Gestion de projets hiérarchisés à l'aide de tableaux de priorités et de backlogs

Suivi de l'état d'avancement via les journaux de temps

ICE Hiérarchisation : impact généralisé, coût et méthodologie simple de hiérarchisation des priorités

Tarification

Il propose trois plans de tarification différents, comme indiqué ci-dessous :

Le plan de base d' essai gratuit

plan de base d' Standard - 7 USD/utilisateur/mois

- 7 USD/utilisateur/mois Entreprise - 14 USD/utilisateur/mois

Blossom

Le logiciel de gestion de projet Blossom présente les caractéristiques suivantes :

Un outil de gestion de projet de base.

Conçu spécifiquement pour les équipes distantes

Gestion visuelle du flux de travail pour l'identification des tâches et le suivi de l'avancement

Il permet de s'assurer qu'une tâche ne se voit accorder qu'un certain temps

Un tableau de bord d'analyse qui affiche tous les rapports pertinents.

Une connexion puissante et simple avec divers outils de coopération

Le contrôle quotidien de l'avancement des travaux se fait à l'aide de rapports manuels.

Un partage facile des fichiers avec une collaboration d'équipe pour tous les membres grâce à des options de glisser-déposer.

Tarification

Il ne propose qu'une seule option de tarification comme ci-dessous :

Blossom le prix est disponible sur demande

Liquid Planner

Le logiciel de gestion de projet Liquid Planner présente les caractéristiques suivantes :

Un outil complet de gestion de projet.

Idéal pour tous les types d'entreprises, petites et grandes

Planificateur intelligent

Mises à jour automatiques

Gestion intelligente des ressources

Une fonction intégrée de suivi du temps

Des aperçus rapides sur les calendriers de projets et la charge de travail des ressources sont visualisés de manière intelligente.

Les tableaux de bord personnalisés sont hautement personnalisables

Navigation facile

Tableaux Kanban personnalisés

Un flux de travail technique sans faille

Flux de travail fluide

Suivi à l'aide du planificateur intelligent

Équipe simplifiée

Communiquer efficacement

Partage facile des fichiers

Rapports de projet immédiats

Budget de suivi intégré

Tarification

Il offre deux plans de tarification différents comme ci-dessous :

Professional - 45 USD/utilisateur/mois

- 45 USD/utilisateur/mois Entreprise - 69 USD/utilisateur/mois

Bitrix24

Le logiciel de gestion de projet Bitrix24 possède les fonctionnalités suivantes :

Création de groupes de travail

Flux de nouvelles centralisé

Création de listes de tâches personnalisées

Fonctions étendues

Flux de travail kanban

Gestion de la charge de travail des employés

Interface conviviale

Collection intéressante de beaux thèmes

Automatisation fluide du flux de travail et suivi des activités

Flux interactif pour répondre rapidement et collaboration en équipe.

Suivi efficace des projets

Outils de planification et ressources intelligentes facilitant la gestion des ressources

Tarification

Il propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Le plan d' essai gratuit offre 12 utilisateurs

offre 12 utilisateurs CRM+ - 69 USD/mois/6 utilisateurs

- 69 USD/mois/6 utilisateurs Standard - USD 99/mois/50 utilisateurs

- USD 99/mois/50 utilisateurs Professionnel - USD 199/mois/utilisateurs illimités

Zoho Sprints

Le logiciel de gestion de projet Zoho Sprints présente les caractéristiques suivantes :

Logiciel de collaboration et de gestion de projet basé sur le cloud.

Conçu pour les équipes Agile

Divisez facilement les projets complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Tableaux Scrum individuels

Donne aux consommateurs le plus d'influence possible pour la gestion

Fonctionnalité facile de glisser-déposer

Réunion complète

Les revues de sprints peuvent être programmées

Gestion épique de l'organisation et de la gestion du flux de travail sur plusieurs sprints

Tarification

Il offre quatre plans de tarification différents comme ci-dessous :

Plan d'essai gratuit

Standard - USD 10/utilisateur/mois

USD 10/utilisateur/mois Premium - USD 35/utilisateur/mois

- USD 35/utilisateur/mois Entreprise - 67 USD/utilisateur/mois

Mavenlink

Le logiciel de gestion de projet Mavenlink est une solution unique qui présente les caractéristiques suivantes :

Un outil de gestion d'entreprise au niveau de l'entreprise.

Un module puissant pour la gestion de projet

Un outil simple mais complet

Offre une protection complète pour la planification des ressources

Répond aux exigences étendues d'une entreprise en matière de gestion de projet

Interface utilisateur simple

Des modèles prêts à l'emploi facilitent la création et la gestion des projets.

Simplicité du suivi du développement ou de l'avancement des projets grâce à des échéanciers.

Structure de répartition du travail avec des tâches et des jalons catégorisés

Gestion des ressources au niveau des tâches grâce à l'estimation et à la planification des ressources.

Gestion du portefeuille avec des vues personnalisées du portefeuille

Fiches de projet sur l'état de santé de votre projetFlux interactif pour partager des mises à jour rapides

Tarification

Le logiciel propose quatre plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Teams - USD 19/mois/5 utilisateurs

USD 19/mois/5 utilisateurs Professional - USD 39/utilisateur/mois

- USD 39/utilisateur/mois Premier - Plan personnalisé

- Plan personnalisé Enterprise - Disponible sur demande

Smartsheet

Le logiciel de gestion de projet Smartsheet présente les caractéristiques suivantes :

Une interface semblable à celle de spreadsheet qui offre des outils de gestion de projet sur le serveur Team Foundation. Avec ses portails d'équipe intégrés, sa gestion des ressources, sa gestion des documents et ses modèles de projet préétablis, Smartsheet dispose d'un large éventail de capacités.

qui offre des outils de gestion de projet sur le serveur Team Foundation. Avec ses portails d'équipe intégrés, sa gestion des ressources, sa gestion des documents et ses modèles de projet préétablis, dispose d'un large éventail de capacités. La concurrence de Jira est féroce, grâce à l'assistance de Smartsheet pour la gestion de projets et d'autres tâches administratives

Les tableaux de bord des projets offrent une visibilité en temps réel

Obtenez en temps voulu les mises à jour effectuées par les membres de l'équipe

Personnalisation de la marque avec des thèmes de couleurs, des logos, etc.

Vues multiples, notamment des vues de calendrier ou de carte, Gantt

Collaboration d'équipe simple grâce à la centralisation

Kanban des tableaux

Tarification

Il propose deux plans tarifaires différents, comme indiqué ci-dessous :

Standard - USD 14/mois

- USD 14/mois Premium - USD 25/mois

Donedone

Le logiciel de gestion de projet Donedone présente les caractéristiques suivantes :

Suivi précis des bugs

Intégration du suivi des problèmes au support client

Élimine la nécessité d'utiliser des feuilles de calcul, des courriels ou des notes.

Un hub central complet de tout ce qui se trouve sur la même plateforme

Idéal pour les petites et grandes entreprises

Commencez une mission, invitez votre équipe et commencez à consigner les problèmes.

Flux de travail simple

Filtrage sans effort

Outlook une liste de contrôle des sujets

Voir les activités personnelles

Rassembler des rapports rapides

Fonctionne de manière fantastique sur les appareils intelligents comme les mobiles et iOS ou android

S'intègre avec GitHub , Slack , et bien plus encore.

Tarification

Il offre deux plans de tarification différents comme ci-dessous :

Collaborer - USD 4/utilisateur/mois

- USD 4/utilisateur/mois Outreach - USD 8/utilisateur/mois

VivifyScrum

Le logiciel de gestion de projet VivifyScrum présente les caractéristiques suivantes :

Outil de gestion de projet agile

Caractéristiques Scrum

Caractéristiques Kanban tableaux

tableaux Objectifs de sprint

Il est lourd en termes de fonctionnalités avancées de gestion de projet.

Plus léger pour votre budget

Création de modèles de tâches et de problèmes

Tableau récapitulatif

Analyses attribuées et nombreux attributaires pour chaque tâche

Métriques Scrum

Facturation et documentation interne

Suivi du temps passé sur chaque tâche dans l'application

Collaboration et gestion de l'équipe

Création de rapports

Tarification

L'application propose différents plans tarifaires en fonction du nombre d'utilisateurs, comme indiqué ci-dessous :

USD 10/10 utilisateurs/mois. Le budget augmente en fonction du nombre d'utilisateurs.

Redmine

Le logiciel de gestion de projet Redmine a les caractéristiques suivantes :

Logiciel de gestion de projet modifiable

Large gamme de plugins intégrés

Coopération efficace, suivi des bogues, budgétisation et gestion des ressources

Graphiques de Gantt

Rapports rapides

Calendriers Google et google drive

Champs personnalisés pour les problèmes, l'analyse du temps, l'aperçu des utilisateurs et l'aperçu des projets.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

SCM (Intégration du numéro de changement de système ( SVN , Mercurial , CVS et Git etc.)

(Intégration du numéro de changement de système ( , , et etc.) Personnalisation aisée

Tarification

Il offre deux plans de tarification différents comme ci-dessous :

Plan d'essai gratuit

Plan payant - 25 USD/utilisateur/mois.

Workzone

Le logiciel de gestion de projet Workzone présente les caractéristiques suivantes :

Simple par rapport à Jira

Il apporte plusieurs fonctionnalités utiles

Suivi du temps

Facile à utiliser, même pour les équipes composées d'utilisateurs non techniques

Partage de fichiers sans effort

Modèles de tâches et de projets spécifiques aux équipes

Espaces de travail individuels pour chaque équipe

Listes de tâches personnalisées et dépendances de tâches

Rapports sur la charge de travail

Alternative avantageuse à Jira

Tarification

Il offre deux plans de tarification différents comme ci-dessous :

Plan d'équipe de base - 24 USD/utilisateur/mois

- 24 USD/utilisateur/mois Plan d'entreprise - 43 USD/utilisateur/mois

Version One

Le logiciel de gestion de projet Version One, l'une des meilleures alternatives à Jira, présente les caractéristiques suivantes :

Logiciel de gestion de projet agile tout-en-un

Rapidement adaptable

Planification du produit

Planification des versions

Planification des sprints

Suivi des sprints

Planifie, suit et établit des rapports sur tous les projets de manière efficace.

Idéal pour les petites et grandes entreprises

Simplicité d'utilisation

Engage facilement toutes les équipes

Préserve l'avancement du projet en temps réel

Améliore la livraison permanente de bout en bout

Plateforme agile de bout en bout pour planifier tous vos projets

Améliore la visibilité, transmet les données et exécute les projets efficacement.

Gestion efficace du portefeuille, mesures et tableaux de bord.

Tarification

Il propose deux plans de tarification différents, comme indiqué ci-dessous :

Le plan de base d' essai gratuit

plan de base d' Leplan payant - fonctions avancées USD 29/utilisateur/mois.

Target Process

Le logiciel de gestion de projet Target Process présente les caractéristiques suivantes :

Outil de gestion de projet facilement adaptable

Outil commercial réputé de gestion de projet agile

Création de divers tableaux

Vues personnalisées

Rapports rapides

Tableaux de bord personnalisés

Une vue d'ensemble sans distraction de votre projet

Rapports personnalisés

Vue du story map du backlog

Suivi étendu tout au long du projet

Suivi efficace des bogues

IntégrationSaaS en toute transparence

Permet d'évaluer l'avancement de nombreux projets en même temps

Intégration visuelle de l'ensemble des données du projet

Tarification

Il propose deux plans de tarification différents, comme indiqué ci-dessous :

Essai gratuit

Plan personnalisé sur demande

En résumé

Pour conclure, Jira est un logiciel de gestion de projet très utile mais compliqué, qui ne convient donc pas à toutes les entreprises. L'alternative à Jira, comme mentionné précédemment, est la meilleure sur le marché. L'article a fait tout le travail en détaillant les meilleures alternatives à Jira comme votre outil de gestion de projet. Maintenant, vous devez choisir et explorer ces alternatives en fonction de vos besoins en matière de gestion de projet et sélectionner la meilleure. La plupart des alternatives à Jira ont une version d'essai gratuite, ce qui vous permet de les tester une par une et de choisir celle qui vous convient le mieux avant de passer à la version payante.

En règle générale, avant de vous orienter vers une alternative à Jira, vous devez prendre en compte quatre aspects importants, à savoir : votre choix de méthodologie de gestion de projet, la manière dont vous aimez communiquer avec votre équipe, les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin sur votre logiciel de gestion de projet, et enfin, avez-vous besoin d'une migration ou non ?

AppMaster peut vous aider à améliorer l'efficacité du développement de logiciels à partir de zéro.

AppMaster est une plateforme no-code qui offre une plateforme de développement d'applications pour les applications mobiles ou web. Il s'agit d'une solution économique et rapide, dotée d'une interface et d'un backend conviviaux, faciles et propres, qui offrent une méthode de développement d'applications par glisser-déposer. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour en savoir plus.