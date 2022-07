Os usuários dizem que sua rotina diária para alcançar a produtividade começa às 6h da manhã no aplicativo de lista de tarefas. Enquanto você se veste e toma banho, antes ofereça um café da manhã saudável e vá em frente. Depois de terminar o banho, você gostaria de ler as notícias no jornal. Ter uma lista de aplicativos de tarefas o direciona para grandes expectativas para o resto do dia e o motiva a ser produtivo com sua lista de tarefas.

Avançando para o meio-dia do seu dia, que é 14h. Agora você se sente apressado em seu trabalho e mal tem a chance de tirar um tempo para o almoço e manter o aplicativo de lista de tarefas. Nessa época, você sente o estresse e o cansaço enchendo seu corpo. Você também sente que precisa executar repetidamente uma tarefa no aplicativo de lista de tarefas porque não conseguiu se concentrar nela em primeiro lugar e perder a produtividade. Neste ponto, você gostaria de ter um botão de reset, para poder consertar tudo antes que desse errado, apenas se pudesse ter uma estratégia para realizar suas tarefas.





Agora vamos analisar o assunto e descobrir o que deu errado no app para os usuários? Digamos que você tenha o hábito de criar aplicativos de lista de tarefas uma noite antes, o que leva você a pensar que os usuários estavam no topo de seu desenvolvimento personalizado. No entanto, você se sentiu estressado quando continuou adicionando coisas à sua lista. Quando você chega ao final do dia, descobre que não existe uma lista a seguir. Ter uma lista tão longa fez você acreditar que estava fazendo uma lista de tarefas errada. Seu maior erro foi colocar tarefas em uma lista de tarefas impossíveis de serem feitas em um único dia, o que levou a uma queda na produtividade!

7 dicas sobre como criar um aplicativo de lista de tarefas



Um aplicativo de lista de tarefas se refere a uma série de desenvolvimento personalizado que você deve concluir em um único dia ou em um período específico de tempo. Sua lista pode ser dividida em qualquer período de duração, de uma parte de um dia a uma semana ou até mais. O objetivo desses aplicativos de lista de tarefas é torná-lo produtivo e ajudar os usuários a evitar a procrastinação. As tarefas do Google Apps têm muitas listas de tarefas para ajudá-lo com a procrastinação, mas como você pode ser consistente?

Se você deseja criar uma lista de tarefas de software de produtividade, terá que seguir um dos dois formatos no aplicativo. Esses formatos são sugeridos pelo App google tasks. Você pode optar pela opção em que coloca o desenvolvimento prioritário no topo ou a outra opção é atribuir seu aplicativo de lista de tarefas com o conjunto de tempo. Se você mantiver seus pedidos alinhados em relação ao tempo, poderá gerenciá-los bem e definir os respectivos lembretes.

Em um cenário de caso ideal, os usuários preferirão colocar os itens prioritários no topo, mantendo o desenvolvimento menos importante na parte inferior. Uma lista de tarefas fornece um mapa indicando as tarefas e prazos importantes que você precisa concluir em um determinado período. Você achará mais fácil acompanhar suas tarefas e alcançá-las com mais conforto se tiver aplicativos de lista de tarefas. Isso leva a hábitos de criação de software de produtividade eficaz, juntamente com os principais recursos.

Se você, como usuário, tem seus valores e objetivos atribuídos com dedicação, os aplicativos de lista podem ser um salva-vidas. Você sempre pode tirar ideias de tarefas do aplicativo google para criar um aplicativo de lista google. Às vezes, você pode pensar que um aplicativo é a chave para gerenciar suas tarefas. Por outro lado, você nem é capaz de se concentrar em qualquer desenvolvimento decidido com motivação. Isso ocorre porque os aplicativos da lista de tarefas são muito longos, fracos ou às vezes confusos. Nesses casos, você descobrirá que o problema não está na lista, mas em como você a planeja.

É comum os usuários pensarem que fazer uma lista de tarefas é uma tarefa fácil. Como isso é feito em dias alternados e as pessoas costumam falar sobre isso nas tarefas do Google Apps. No entanto, os aplicativos de lista de tarefas podem servir como um ponto de virada em sua vida se você continuar fazendo errado! Se os usuários também quiserem alcançar os principais recursos do aplicativo, sugerimos que você siga estas sete técnicas. As tarefas do aplicativo de listas do Google visam fornecer uma lista de tarefas perfeita que serve como um fator de motivação para você.

Reserve um tempo para planejar a lista Um dos principais fatores na geração de um aplicativo de lista de tarefas com falhas, conforme sugerido pelo App google tasks, é não saber o que colocar no aplicativo. Você não quer colocar todos os detalhes do dia na lista. Pode haver vários projetos para você trabalhar em um único dia para seu aplicativo de lista de tarefas. Seu objetivo é manter um lembrete para eles para sua produtividade. Às vezes, as pessoas gostam de manter notas anexadas ao seu desenvolvimento personalizado na lista de tarefas. Isso ajuda alguns a ter uma ideia melhor de como eles devem realizar um objetivo nos aplicativos da lista de tarefas. Mas imagine ter tantas informações em uma lista que os usuários ficam sobrecarregados e acabam perdendo o controle do seu software de produtividade!

As tarefas do Google da lista de aplicativos sugerem que você nunca se apresse ao criar seus aplicativos de lista de tarefas. Tire um tempo durante o dia. Dedicado período de tempo específico para a fase de planejamento da lista de tarefas. Se você acha que os usuários precisam ter algum tempo para si mesmos antes de criar um aplicativo de lista de tarefas, sugerimos que você entre em uma sala separada. Sugerimos que você faça sua lista de tarefas de recursos pela manhã, quando sua mente estiver fresca. O tempo ideal para se dedicar à criação de aplicativos de lista de tarefas é de 15 minutos.

Escreva tarefas, não metas, com prazos

Certifique-se sempre de que seu aplicativo consiste em tarefas e não em metas. Um plano de longo prazo é chamado de meta, conforme explicado pela lista de tarefas do google do aplicativo. Ter um aplicativo de lista de tarefas feito para períodos específicos não deve cobrir metas em software de produtividade. Se você deseja criar aplicativos de lista de tarefas para uma meta, sugerimos que você separe sua lista de tarefas e lista de metas.

Os usuários devem entender que as tarefas são um caminho para seus objetivos. Ao mesmo tempo, metas são seus desejos finais, que não podem ser alcançados no decorrer do tempo. Digamos que falar francês seja o objetivo dos usuários no aplicativo de lista de tarefas. Enquanto aprende francês por 15 minutos é o seu desenvolvimento para o dia. Para os 15 minutos da tarefa, os usuários podem dividi-la em três partes: leitura, audição e outras atividades. O aplicativo de lista de tarefas deve incluir desenvolvimento. Ele ajuda os usuários a vê-los como um marco. Vamos falar sobre o exemplo francês novamente. Ser capaz de descrever seu prato favorito em francês seria um marco para você, como sugere o aplicativo. Por isso, pode ser chamado de objetivo.





Quando se trata de obter desenvolvimento e produtividade personalizados, os usuários não devem direcionar o que precisa ser feito. Talvez os usuários precisem determinar quando é o momento certo para executar uma determinada tarefa como seus principais recursos. Digamos que você termine seu desenvolvimento em um determinado dia, mas não era o momento certo para fazê-lo. Cumprir os prazos é sua causa raiz para criar uma lista de tarefas de recursos. Que bem você conseguiria se não fosse capaz de cumprir um prazo rígido com um software de produtividade adequado?

Mantenha as listas de tarefas curtas



Você não quer gastar quatro a cinco minutos do seu tempo olhando para uma lista de tarefas principais de recursos. Ter uma breve lista leva a fazer verificações rápidas e poder desenvolver uma melhor compreensão por meio do aplicativo. Mas como é possível tornar breves os aplicativos da lista de tarefas?

Certifique-se de usar palavras-chave para um desenvolvimento específico. Evite passar por muitas informações nas tarefas do google. Suponha que seu aplicativo de lista de tarefas diga que o marco do usuário para o dia é obter um quarto limpo para você. Em vez de escrever, "tire coisas extras do quarto e dobre as roupas". Você pode usar uma frase tão simples como "limpe seu quarto às 15h" nos aplicativos de lista de tarefas. Isso ajudará você a economizar seu software de produtividade. Se você fizer uso dessa estratégia com software de produtividade, poderá dedicar mais tempo à execução de tarefas do que entender ou ler seu aplicativo. Além disso, manter seu aplicativo breve ajuda os usuários a entender o truque e mantém você motivado a ler aplicativos de lista de tarefas mais curtos.

Coloque um limite nas tarefas e divida-as em seções menores



Listar tarefas do Google App aconselham que você defina um limite para suas tarefas em um dia, pois é a chave para você obter sucesso ao seguir o aplicativo de tarefas. Se você achar cansativo dividir sua lista de tarefas em várias partes, sugerimos que você defina um limite para o aplicativo de lista de tarefas. Algumas pessoas preferem manter sua lista em sete desenvolvimento personalizado, enquanto outras querem mantê-la no mínimo para três. Depende de sua escolha de quais tarefas os usuários incluem em sua lista de tarefas. Lembre-se sempre de que programar o aplicativo é o seu conforto e você não precisa comprometer isso. O principal aspecto de reduzir o tamanho da lista é focar em tarefas importantes. A chave para manter uma lista de tarefas com motivação é ser capaz de realizar as tarefas mencionadas na lista. Se você provavelmente enfrentar um problema de vez em quando, considere a opção de dividir seu horário de trabalho em tarefas gerenciáveis no aplicativo de lista de tarefas.

Ter usuários agendados ocupados com um grande projeto com vencimento em 10 dias pode exigir um aplicativo. Você não quer empilhar o trabalho e fazê-lo no último dia. Então, o que você faz de acordo com as tarefas do Google App? Faça uma lista de tarefas para isso especificamente em seu aplicativo. Você será capaz de alcançar projetos de crédito em seu projeto. AppMaster ajuda os usuários a canalizar todas as tarefas que devem ser feitas por você. Assim, você poderá redefinir e organizá-los com sua vontade usando aplicativos de lista de tarefas. Levando a hábitos de software de produtividade sendo gerenciados de forma eficaz.

Use listas de verificação para tarefas complexas:



Digamos que os usuários estejam criando aplicativos de lista de tarefas restritas, mas ainda parecem incapazes de obter a entrada de tarefas no aplicativo. Por que é que? Listar tarefas do aplicativo do Google diz que pode ser devido ao motivo pelo qual você não consegue seguir os aplicativos da lista de tarefas fornecidos a você. Às vezes, tendemos a colocar a tarefa com palavras difíceis, que soam difíceis de alcançar em tempos posteriores. É inteiramente sua escolha colocar seu desenvolvimento personalizado em etapas detalhadas ou apenas colocar os aspectos importantes. Não há restrições sugeridas pelas tarefas do Google Apps. De qualquer forma, ter uma lista de tarefas pendentes de aplicativos garante que você realize suas tarefas e acompanhe onde os usuários estão faltando no aplicativo. A coisa mais útil que você fará é criar uma lista separada para cada grande projeto. Isso ajuda você a manter uma lista de verificação para cada tarefa desejada de acordo com o aplicativo. Sem se confundir com a ideia de trabalhar em outro dos aplicativos da lista de tarefas.

Agrupe tarefas semelhantes e acompanhe as tarefas recorrentes:

Fique de olho nos aplicativos dos usuários; ele ajuda a identificar quais tarefas podem ser executadas de uma só vez. Neste ponto, as tarefas do Google sugerem que você coloque suas tarefas em lotes nos aplicativos da lista de tarefas, dependendo da sua produtividade. Assim, você poderá realizar mais tarefas em um determinado tempo e verificar a maioria das tarefas da sua lista de tarefas de recursos.

Fique à vontade para revisar sua lista de tarefas



E se você planejar seu desenvolvimento personalizado a tempo, mas nunca tiver tempo para trabalhar neles no aplicativo? O aplicativo de listagem google diz que ter um plano B funciona como um encanto nessas situações se você tiver produtividade suficiente. Ter um plano alternativo para esses cenários é a chave para alcançar o desenvolvimento por meio de uma lista de tarefas pendentes de recursos. A melhor estratégia é revisar suas tarefas em relação aos cenários de mudança nos aplicativos de lista de tarefas. Se você não conseguir revisar sua lista de tarefas, descobrirá que ela continua ficando mais longa. Eventualmente, você acabará tendo tarefas empilhadas sem motivação para concluir o desenvolvimento.

Conte com o Tempo para Transições



Suponha que você queira alcançar um bom nível de produtividade. Sempre mantenha um espaço entre suas tarefas atribuídas ao colocar o aplicativo. Chamamos esse espaço de espaço para transição na lista de tarefas de recursos. Ninguém quer um dia cheio de tarefas e não ter um minuto para si. Se você conseguir criar um espaço em seus recursos principais, descobrirá que sua lista de tarefas parece ser flexível e realista, pois você encontra pessoas afirmando que ela está nas tarefas do Google do aplicativo Listar.

Priorize suas tarefas por aplicativos de manutenção eficazes:



Não podemos definir um limite no aplicativo para o número de tarefas que você planeja colocar em sua lista de tarefas. No entanto, em qualquer cenário, idealmente, as pessoas tendem a manter de 5 a 10 tarefas. Você não quer se cansar no final do dia. Isso pode desviá-lo de seus critérios de produtividade. Dessas dez tarefas, certifique-se de que algumas sejam mais rápidas de executar, enquanto outras exigem atenção suficiente. Manter um equilíbrio perfeito entre tarefas importantes e menos importantes é a chave para a lista perfeita dos usuários. Você não quer colocar 12 tarefas em uma lista e acabar não fazendo nada produtivo. Você também não quer se sobrecarregar trabalhando em quatro grandes projetos em um único dia? Agora você pode criar listas de tarefas com facilidade usando o AppMaster. Alcançar a produtividade e a facilidade de fazer listas tornou-se mais fácil e rastreável para as pessoas. Você pode não apenas tornar sua lista portátil, mas também obter várias recompensas pela conclusão de objetivos mais significativos no aplicativo de lista de tarefas.





Como faço um aplicativo de lista de tarefas?



Ter um desenvolvimento na lista de tarefas significa que sua lista tem os seguintes elementos conforme definido pelas tarefas do google:

Planejamento adequado

Flexibilidade para qualquer atraso

Descrições detalhadas de tarefas

Tarefas facilmente alcançáveis no aplicativo

Tornando claro o aplicativo de lista de tarefas composto por metas e objetivos.

Se você deseja realizar suas tarefas sem ficar sobrecarregado, esta é a melhor abordagem. Esmagadora leva à procrastinação na maioria das pessoas, como encontrado nas tarefas do Google. Portanto, em nenhum caso você quer ser pressionado pela ideia de desenvolvimento e listas.

Como faço meu próprio aplicativo de lista de tarefas?



O motivo de você criar uma lista não é para se manter motivado, mas também para se organizar. É aqui que você cria uma grande diferença entre uma lista de afazeres boa e ruim. Muitos programas são feitos para ajudá-lo a criar aplicativos de lista, como o AppMaster. Os elementos comumente encontrados em qualquer programa de lista de tarefas são:

Tarefas importantes que devem ser cumpridas

O aplicativo de lista de tarefas sugere itens compráveis

Diferentes objetivos de desenvolvimento no aplicativo

Mantendo um registro de realizações

Pensamentos finais:



Uma tarefa refere-se a uma lista de coisas que você precisa fazer em um dia. Não há critérios para manter qualquer lista. Podem ser listas básicas, como cozinhar, ler ou tarefas importantes, como um projeto que você precisa gerenciar. No entanto, a mera razão pela qual você conseguiu criar uma lista de tarefas não o torna eficaz ou produtivo em sua vida. Às vezes, as pessoas tendem a ficar sobrecarregadas com a quantidade de trabalho que têm em seu aplicativo de lista de tarefas. Portanto, você quer ter certeza de que sua lista de tarefas não está acabando sendo seu destruidor de bolhas de motivação. Se precisar, peça ajuda nas tarefas do google do aplicativo de lista!