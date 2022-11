Najlepsze alternatywy Jira w 2022 r.

Czy szukasz najlepszych alternatyw Jira dla swoich potrzeb w zakresie zarządzania projektami? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie. Jira jest świetnym i popularnym narzędziem do zarządzania projektami wśród deweloperów dla ich zespołów rozwoju oprogramowania, testowania i zarządzania biznesem, aby zarządzać swoją pracą. Początkowo był to detektor spraw. Ewoluował jako silny instrument zarządzania dla wszystkich rodzajów i celów. Dlatego też jest nazywana wtyczką wszystkich zawodów w dziedzinie zespołów programistycznych i zarządzania.

Jira jest nadal jednym z najlepszych programów do wyszukiwania błędów i spraw w oprogramowaniu lub jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami. Z tym ogromnym sukcesem, ma ponad 1800k aktywnych użytkowników, zwiększając się z mijającymi dniami. Jira to wszystko dobre, ale niektóre poruszone kwestie pozwalają klientom i firmom szukać alternatyw Jira z kilku powodów, niezależnie od ich popularności.

Czym jest Jira?

OprogramowanieJira jest jednym z szeroko stosowanych narzędzi do zarządzania projektami dla zespołów pracujących nad oprogramowaniem. Prawie 100 000 konsumentów w 190 krajach korzysta z Jira by Atlassian. Wszystkie zespoły tworzące oprogramowanie, niezależnie od tego, czy pracuje nad nim jedna osoba, czy 200+, preferują Jirę, ponieważ jest to najlepsza opcja dla projektu Agile. Istnieje również wiele plusów Jiry, które czynią ją bardziej atrakcyjną: Tablice Scrum, tablice Kanban i funkcje Roadmap. Mimo to, zespoły często napotykają problemy z powodu staroświeckiej funkcjonalności i skomplikowanego interfejsu użytkownika. Roczne plany Jiry mogą kosztować nawet 12 000 dolarów, więc jej użytkownicy często szukają alternatywnych rozwiązań.

Kluczowe cechy oprogramowania Jira

Bez wątpienia Jira to rozwiązanie typu all-in-one do wyszukiwania błędów i śledzenia postępów oraz kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje darmową wersję próbną. Jira, twój zespół techniczny i twój zespół zarządzania projektami, jak większość innych, skorzystają bardzo z używania tego narzędzia do zarządzania projektami. Kluczowe cechy oprogramowania Jira działają w następujący sposób:

Praca na niestandardowym podejściu zwinnym jako oprogramowanie do zarządzania projektami zwinnymi

Śledzenie błędów

Śledzenie czasu

Zarządzanie zadaniami

Wszystkie nieograniczone projekty

Zarządzanie zasobami

Śledzenie zadań

Zarządzaj automatyzacją przepływu pracy

Praca jako oprogramowanie do współpracy w chmurze

Śledzenie zespołu oprogramowania

Ustanowienie planu biznesowego

Pozwala ustalić ustawienia uprawnień

Pozwala na realizację projektów scrumowych

Badanie incydentów dla zarządzania wydaniami

Jira Software ma cztery plany cenowe:

Free - zawsze darmowy, może obejmować do 10 użytkowników, dla małych przedsiębiorstw, aby zaplanować i śledzić tor pracy lepiej. Obsługuje jeden projekt z podstawowymi mapami drogowymi.

- zawsze darmowy, może obejmować do 10 użytkowników, dla małych przedsiębiorstw, aby zaplanować i śledzić tor pracy lepiej. Obsługuje jeden projekt z podstawowymi mapami drogowymi. Standard - 7,75 USD/użytkownika/miesiąc, świetny dla przedsiębiorstw próbujących zapewnić sobie nazwę na rynku i zwiększyć swoją wartość poprzez usprawnienie przepływu pracy z pracą zespołową. Obsługuje łącznie do 35 000 użytkowników. Obsługuje tylko jeden projekt z podstawowymi mapami drogowymi i zarządzaniem projektami.

- 7,75 USD/użytkownika/miesiąc, świetny dla przedsiębiorstw próbujących zapewnić sobie nazwę na rynku i zwiększyć swoją wartość poprzez usprawnienie przepływu pracy z pracą zespołową. Obsługuje łącznie do 35 000 użytkowników. Obsługuje tylko jeden projekt z podstawowymi mapami drogowymi i zarządzaniem projektami. Premium - 15,25 USD/użytkownika/miesiąc, dla przedsiębiorstw, które powinny zwiększyć swoją działalność i opcje, dzięki którym mogą łatwo współpracować z zespołami i efektywnie śledzić pracę. Obsługuje łącznie do 35 000 użytkowników. Służy do obsługi wielu projektów z zaawansowanymi mapami drogowymi i zarządzaniem projektami.

- 15,25 USD/użytkownika/miesiąc, dla przedsiębiorstw, które powinny zwiększyć swoją działalność i opcje, dzięki którym mogą łatwo współpracować z zespołami i efektywnie śledzić pracę. Obsługuje łącznie do 35 000 użytkowników. Służy do obsługi wielu projektów z zaawansowanymi mapami drogowymi i zarządzaniem projektami. Enterprise - rozliczany rocznie. Jest to niestandardowy plan korporacyjny dostosowany do potrzeb Twojej organizacji, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Jest to świetne rozwiązanie dla większych firm o szerokim zasięgu i o globalnym zasięgu, które chcą spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania. Obsługuje do 35000 użytkowników w sumie. Były one wykorzystywane do wielu projektów. Wszystko, od kompletnego zarządzania projektami do analityki do zaawansowanych map drogowych jest zawarte w planie.

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Jiry?

Kiedy istnieje tak wiele korzyści i punktów w oprogramowaniu Jira, pojawia się pytanie, dlaczego szukać alternatyw Jira jako narzędzia do zarządzania projektami. Istnieje kilka faktów, na które należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy na oprogramowanie Jira. Z pozytywnych punktów, oprogramowanie Jira ma pewne negatywne punkty zbyt, które są często nieuniknione. To robi ogromną różnicę, jeśli szukasz Jira alternatywy jako oprogramowanie do zarządzania projektami.

Alternatywy Jira wymagają zwiększenia, ponieważ jest to złożone oprogramowanie, które zabija czas i energię użytkownika, aby zrozumieć. Jira obsługuje wyłącznie działy IT, podczas gdy inne działy, takie jak marketing, i obsługa klienta, są zmuszone do korzystania z niego. Sprawdźmy dlaczego!

Trudna do nauczenia się

Użytkownicy oprogramowania Jira twierdzą, że trudno się go nauczyć, ponieważ jest toporne, a największą rzeczą jest to, jak frustrujące może być codzienne korzystanie z tego programu. Zrozumienie go może zająć wieki, jeśli chcesz opanować złożony projekt. Nie tylko użytkownicy nietechniczni, ale zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania mają trudności ze zrozumieniem. W rezultacie nie każdy może z niego korzystać, więc zespoły mają trudności z połączeniem się z każdym, kto używa Jiry i opuszcza to.

Przestarzały interfejs

Oprogramowanie z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami ma tendencję do bycia bardziej platformą produktywności, pozwalając użytkownikom łatwo dostosować się do swoich potrzeb. Ale interfejs Jira jest przestarzały, ograniczając użytkowników do dostosowywania według ich potrzeb. Dodatkowo, nauczenie się przestarzałego interfejsu wymaga wiele czasu i wysiłku.

Ograniczona liczba przypisanych osób

Jeśli używasz Jiry, oznacza to, że pracujesz nad złożonym projektem, który wymaga pracy zespołowej. Trudno jest jednej osobie stworzyć cały projekt w pojedynkę. W tym miejscu brakuje Jiry, ponieważ użytkownicy mogą obserwować Twoją pracę i przekazywać swoje uwagi na temat projektu. Nie pozwala jednak na przypisanie wielu użytkowników do pracy nad projektem lub wieloma projektami.

Trudna migracja

Jeśli chcesz zmigrować swoją aplikację z Jiry do dowolnego innego oprogramowania do zarządzania projektami, to jest to wielkie NIE! Ponieważ w Jira można znaleźć opcję importu, nie ma opcji eksportu. Plus, na rynku jest mnóstwo wtyczek, które sprawiają, że wszystko jest możliwe w Internecie, ale jeśli chodzi o Jirę, żadna wtyczka nie pozwala na eksport projektu na jakiejkolwiek innej platformie, ale import. Drugą frustrującą rzeczą jest to, że zmusza Cię do uruchomienia lub przeniesienia oprogramowania tylko do oprogramowania do współpracy w chmurze.

Wysoka cena

Jeśli rozważasz migrację do chmury Jira, będzie cię to kosztować więcej niż wiele innych mniej kosztownych i łatwych w użyciu programów do zarządzania projektami. Dlaczego więc jesteś skłonny zapłacić więcej? I uzyskać przestarzały interfejs, który jest trudny w użyciu? Ponadto, jeśli myślisz o przejściu na darmowy plan Jira, da ci ograniczoną automatyzację i powstrzyma cię od korzystania z planowania wydajności.

Najlepsze alternatywy Jira w 2022 r.

Tak więc, jeśli czekasz na zastąpienie rozwiązania in-one oprogramowaniem Jira, wymienionym jako jedna z najlepszych alternatyw Jira, możesz sprawdzić poniższe opcje:

nTask

Narzędzie do zarządzania projektami nTask ma następujące cechy:

Zaktualizowane z solidnymi funkcjami

Przyjazny zespół wsparcia

Jest to ładnie wyglądający, przyjemny interfejs

Przyjazny dla użytkownika i świetny dla nowicjuszy

Mniej skomplikowany

Łatwy do dostosowania

Śledzenie błędów

Śledzenie czasu

Inteligentne wyszukiwanie

Trzy widoki w tym samym oknie - Siatka, Lista i Kalendarz

Łatwe organizowanie zadań i projektów do zrobienia

Opcje zapisywania filtrów i plików w google drive

Kopia twoich modułów może być wyeksportowana jako plik docs

Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami

Przydzielanie zespołów agile do każdego modułu

Automatyzacja przepływu pracy

Tworzenie wykresów

Prosty planista projektów

Doświadczona kontrola ryzyka

Określ i oceń potencjalne ryzyko

Twórz i zarządzaj problemami

Wykorzystaj wykresy Gantta

Cennik

Oferuje trzy różne plany cenowe, jak poniżej:

Darmowa próba wszystkich podstawowych funkcji z nieograniczoną liczbą zadań i użytkowników.

wszystkich podstawowych funkcji z nieograniczoną liczbą zadań i użytkowników. Premium - 3 USD/użytkownika/miesiąc i nieograniczone projekty.

- 3 USD/użytkownika/miesiąc i nieograniczone projekty. Business - USD 8/user/month, pola niestandardowe i nieograniczone zarządzanie ryzykiem.

Asana

Oprogramowanie do zarządzania projektami Asana ma następujące cechy:

Najbardziej wszechstronny

Kilka funkcji do zarządzania projektami

Przyjazny dla użytkownika

Zarządzanie zmianami

Przyjazna wizualizacja

Sprawna nawigacja

Pliki każdego projektu są wyświetlane w formie galerii

Innowacyjna użyteczność

Płynne i łatwe zarządzanie zadaniami

Interfejs automatyzacji przepływu pracy

Zarządzanie zwinne

Tworzenie planów sprintów i kamieni milowych

Inteligentne śledzenie za pomocą pól własnych

Zsynchronizowane raportowanie

Możliwość eksportu tych raportów do Google Drive i Google Analytics

Aplikacja do przesyłania wiadomości, która pozwala na asynchroniczną komunikację

Dostosowywane obszary robocze

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Plan podstawowy z bezpłatną próbą

Premium - USD 9.99/użytkownik/miesiąc

USD 9.99/użytkownik/miesiąc Business - 19,99 USD/użytkownika/miesiąc

- 19,99 USD/użytkownika/miesiąc Enterprise - plan niestandardowy

Teamwork

Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami lub narzędzie Teamwork ma następujące cechy:

Dobrze ugruntowana aplikacja do zarządzania projektami online

Imponujący zbiór funkcji

Najsilniejszy garnitur do poprawy komunikacji zespołowej i platformy produktywności

Wysoce konfigurowalny, intuicyjny interfejs

Elastyczna nawigacja

Uproszczone sesje planowania

Skuteczne śledzenie

Dostosowane fakturowanie wydatków i raportowanie budżetu

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Podstawowa funkcja ma darmową próbę na zawsze

na zawsze Pro - USD 9/użytkownik/miesiąc

USD 9/użytkownik/miesiąc Premium - 15 USD/użytkownik/miesiąc

- 15 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise - plany niestandardowe

Pivotal Tracker

Narzędzie do zarządzania projektami Pivot Tracker ma następujące cechy:

Zwinne zarządzanie projektami

Możliwość współpracy pomiędzy wszystkimi zespołami programistów

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Zaprojektowane do wspierania zespołów o różnej wielkości

Ułatwienie przepływu pracy

Obszary robocze dla wielu projektów

Efektywna użyteczność

Łatwy interfejs użytkownika typu " przeciągnij i upuść

Organizowanie i śledzenie zadań i aktywności

System, który automatycznie monitoruje terminowość, wydajność zespołu i postępy projektu

Analityczny tracker, który automatycznie generuje szacunki zespołu na podstawie wcześniejszych wyników

Daje krótki przegląd statusu projektu i cyklu życia projektu

Story blockers: uważaj na wszelkie zagrożenia i problemy

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Bezpłatna próba na planie podstawowym

na planie podstawowym Start-up - 12,50 USD/miesiąc/5 użytkowników

- 12,50 USD/miesiąc/5 użytkowników Pro - 62,50 USD/miesiąc/15 użytkowników

62,50 USD/miesiąc/15 użytkowników Enterprise - niestandardowe plany cenowe

Trello

Narzędzie do zarządzania projektami Trello ma następujące cechy:

Najprostsza, a jednocześnie najbardziej kreatywna na liście alternatyw Jiry

Minimalna krzywa uczenia się

Skutecznie zaprojektowane, aby zmniejszyć frustrację

Zadanie jest podzielone na listy, tablice i karty w intuicyjnych widokach interfejsu

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Przejrzyste, łatwo dostępne zakładki zapewniające wyraźną widoczność

Indywidualne panele funkcyjne

Umożliwia użytkownikom przechowywanie danych z poprzednich projektów, tworzenie kopii zapasowych i zabezpieczanie ich, a następnie odzyskiwanie

Funkcje filtrowania

Łatwe formatowanie

Dostosowanie przyjazności w oparciu o tapetę tła i kodowanie kolorów dla indywidualnych upodobań

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Plan podstawowy z bezpłatną próbą na zawsze

na zawsze Business Class - 9,99 USD/użytkownik/miesiąc

- 9,99 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise - 20,83 USD/użytkownik/miesiąc

ClickUp

Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp ma następujące cechy:

Najnowszy na liście alternatyw Jira

Łatwe i szybkie elastyczne widoki

Skuteczna dostępność

Na jednym ekranie nawiguj i przełączaj się między różnymi modułami

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Możliwość dostosowania obszarów roboczych, takich jak pulpit, kolor motywu, rozmiar tekstu itp.

Przełączanie trybów jasnych i ciemnych

Śledzenie pracy zespołu

Śledzenie czasu dla każdego zadania

Wbudowane wtyczki

Funkcja strumienia aktywności do śledzenia postępów

Wykrywanie współpracy poprzez synchronizację zadań

Analizy w czasie rzeczywistym

Zarządzaj ustawieniami powiadomień

Wyznacz status dla każdego stanu projektu, aby utrzymać zespół w synchronizacji

Organizuj zadania i projekty na podstawie ich poziomu priorytetu

Pasek narzędzi wielozadaniowych do zarządzania wieloma projektami lub zadaniami

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Bezpłatna próba na zawsze

na zawsze Nieograniczony USD 5/użytkownik/miesiąc

USD 5/użytkownik/miesiąc Business USD 9/użytkownik/miesiąc

USD 9/użytkownik/miesiąc Enterprise - niestandardowy plan cenowy

ActiveCollab

Oprogramowanie do zarządzania projektami ActiveCollab ma następujące cechy:

Oparta na chmurze alternatywa Jira

Łatwość użytkowania

Elementy zaawansowanego zarządzania projektami

Proste przenoszenie zadań do odpowiednich tablic Kanban

Zarządzanie zadaniami

Ciągłe śledzenie czasu dla statusu projektu

Fakturowanie

Prosty UI (interfejs użytkownika)

Zadania posiadają zaawansowaną etykietę wskazującą ich aktualny status

Automatyczne określanie szacunkowych kosztów projektu

Efektywne kosztowo

Automatyczne obliczanie szacunkowego kosztu projektu

Niezwykle spersonalizowane obszary robocze, zgodnie z indywidualnymi potrzebami zarządzania zadaniami

Wbudowane raporty, które obejmują wszystkie kategorie projektów.

Łatwe dodatki

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Podstawowy plan cenowy - 7 USD/użytkownika/miesiąc

cenowy - 7 USD/użytkownika/miesiąc Plan zaawansowanych funkcji - 2,5 USD/użytkownika/miesiąc

Wrike

Oprogramowanie do zarządzania projektami Wrike ma następujące cechy:

Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami.

Preferowane przez wielu kierowników projektów

Jedna platforma do wizualizacji wszystkich faktów związanych z projektem

Intuicyjny pulpit interfejsu umożliwiający personalizację

Interaktywny strumień aktywności

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika

Potężna analityka dla śledzenia postępów i statusu projektu

Zarządzanie zasobami

Raporty w czasie rzeczywistym

Planowanie budżetu i precyzyjne obliczenia

Doskonała współpraca w zespole

Dostosowane grupy dla użytkowników do współdzielenia plików

Cennik

Oferuje pięć różnych planów cenowych, jak poniżej:

Basic - bezpłatna próba

Professional - 9,80 USD/użytkownik/miesiąc

9,80 USD/użytkownik/miesiąc Business - 24,80 USD/użytkownik/miesiąc

- 24,80 USD/użytkownik/miesiąc Marketerzy - plan niestandardowy

plan niestandardowy Enterprise - niestandardowy plan cenowy

Hygger

Oprogramowanie do zarządzania projektami Hygger ma następujące cechy:

Potężny zestaw możliwości dla zespołów Agile

Wykorzystanie banku pomysłów do pracy nad projektami poprzez przechowywanie wszystkich sugestii istotnych dla zespołów opracowujących projekty

W celu dalszego rozwoju, dane mogą być przekazywane do odpowiednich tablic Kanban lub Scrum

lub Mapa drogowa pomysłów do tworzenia i udostępniania wizualnych map drogowych stanu projektu

Prosta wizualizacja

Aby wiedzieć o zadaniach i działaniach, dla wygody stworzono tablice Kanban

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Szybkie filtrowanie pomysłów

Podgląd aktywności na żywo

Zarządzanie projektami, którym nadaje się priorytety za pomocą wykresów priorytetów i zaległości

Monitorowanie postępów poprzez dzienniki czasu pracy

ICE priorytetyzacja: powszechny wpływ, koszty i prosta metodologia priorytetyzacji

Cennik

Oferuje trzy różne plany cenowe, jak poniżej:

Plan podstawowy z bezpłatną próbą

Standard - 7 USD/użytkownik/miesiąc

- 7 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise - 14 USD/użytkownik/miesiąc

Blossom

Oprogramowanie do zarządzania projektami Blossom ma następujące cechy:

Podstawowe narzędzie do zarządzania projektami.

Zaprojektowane specjalnie dla zespołów zdalnych

Wizualne zarządzanie przepływem pracy w celu identyfikacji zadań i monitorowania postępów

Upewnia się, że zadanie ma tylko określoną ilość czasu

Pulpit nawigacyjny do analizy, który wyświetla wszystkie istotne raporty

Potężne, proste połączenie z różnymi narzędziami do współpracy

Codzienny postęp jest sprawdzany za pomocą ręcznych raportów.

Łatwe udostępnianie plików ze współpracą zespołową dla wszystkich członków poprzez opcje przeciągania i upuszczania

Cennik

Oferuje tylko jedną opcję cenową, jak poniżej:

Blossom wycena jest dostępna na żądanie

Liquid Planner

Oprogramowanie do zarządzania projektami Liquid Planner ma następujące cechy:

Kompletne narzędzie do zarządzania projektami.

Idealny dla wszystkich rodzajów firm, małych i dużych

Inteligentny harmonogram

Automatyczne aktualizacje

Inteligentne zarządzanie zasobami

Wbudowana funkcja śledzenia czasu pracy

Szybki wgląd w harmonogramy projektów i obciążenie zasobów są inteligentnie wizualizowane

Dostosowane pulpity są wysoce konfigurowalne

Łatwa nawigacja

Personalizowane tablice kanban

Bezproblemowy przepływ pracy technicznej

Płynny przepływ pracy

Śledzenie za pomocą inteligentnego harmonogramu

Usprawniony zespół

Skuteczna komunikacja

Łatwe udostępnianie plików

Natychmiastowe raporty z projektów

Wbudowany budżet na monitorowanie

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Professional - 45 USD/użytkownik/miesiąc

- 45 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise - 69 USD/użytkownik/miesiąc

Bitrix24

Oprogramowanie do zarządzania projektami Bitrix24 posiada następujące funkcje:

Tworzenie grup roboczych

Scentralizowany kanał informacyjny

Tworzenie niestandardowych list rzeczy do zrobienia

Rozbudowane funkcje

Kanban workflow

Zarządzanie obciążeniem pracą dla pracowników

Przyjazny interfejs

Ciekawa kolekcja pięknych motywów

Płynna automatyzacja przepływu pracy i śledzenie aktywności

Interaktywny strumień do szybkiego reagowania i współpracy w zespole.

Efektywne monitorowanie projektów

Narzędzia do planowania i inteligentne zasoby pomagają w zarządzaniu zasobami

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Darmowy plan próbny oferuje 12 użytkowników

plan oferuje 12 użytkowników CRM+ - 69 USD/miesiąc/6 użytkowników

- 69 USD/miesiąc/6 użytkowników Standard - 99 USD/miesiąc/50 użytkowników

- 99 USD/miesiąc/50 użytkowników Professional - 199 USD/miesiąc/nieograniczona liczba użytkowników

Zoho Sprints

Oprogramowanie do zarządzania projektami Zoho Sprints ma następujące cechy:

Oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy i oprogramowanie do zarządzania projektami

Zaprojektowane dla zespołów Agile

Łatwe dzielenie skomplikowanych projektów na mniejsze i bardziej zarządzalne zadania

Indywidualne tablice Scrum

Daje konsumentom największą możliwą dźwignię do zarządzania

Łatwa funkcjonalność przeciągania i upuszczania

Kompleksowe spotkanie

Przeglądy sprintu mogą być zaplanowane

Epickie zarządzanie w organizowaniu i zarządzaniu przepływem pracy przez kilka sprintów

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Bezpłatny plan próbny

Standard - 10 USD/użytkownik/miesiąc

10 USD/użytkownik/miesiąc Premium - 35 USD/użytkownik/miesiąc

- 35 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise - 67 USD/użytkownik/miesiąc

Mavenlink

Oprogramowanie do zarządzania projektami Mavenlink to jedno rozwiązanie, które posiada następujące cechy:

Narzędzie do zarządzania firmą na poziomie przedsiębiorstwa

Potężny moduł do zarządzania projektami

Proste, ale wszechstronne narzędzie

Oferuje kompleksową ochronę dla planowania zasobów

Spełnia wszystkie wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania projektami

Prosty interfejs użytkownika

Gotowe szablony ułatwiają tworzenie i zarządzanie projektami

Łatwe monitorowanie rozwoju lub postępu poprzez linie czasowe projektu

Struktura podziału pracy z podzielonymi na kategorie zadaniami i kamieniami milowymi

Zarządzanie zasobami na poziomie zadania poprzez szacowanie zasobów i planowanie zasobów

Zarządzanie portfelem z dostosowanymi widokami portfela

Karty projektu informujące o stanie projektuInteraktywny kanał do udostępniania szybkich aktualizacji

Cennik

Oferuje cztery różne plany cenowe, jak poniżej:

Teams - 19 USD/miesiąc/5 użytkowników

19 USD/miesiąc/5 użytkowników Professional - 39 USD/użytkownik/miesiąc

- 39 USD/użytkownik/miesiąc Premier - plan niestandardowy

- plan niestandardowy Enterprise - dostępny na życzenie

Smartsheet

Oprogramowanie do zarządzania projektami Smartsheet ma następujące cechy:

spreadsheet -podobny interfejs, który oferuje narzędzia do zarządzania projektami z serwera Team Foundation. Dzięki zintegrowanym portalom zespołu, zarządzaniu zasobami, zarządzaniu dokumentami i wstępnie wbudowanym szablonom projektów, Smartsheet ma szeroki zakres możliwości.

-podobny interfejs, który oferuje narzędzia do zarządzania projektami z serwera Team Foundation. Dzięki zintegrowanym portalom zespołu, zarządzaniu zasobami, zarządzaniu dokumentami i wstępnie wbudowanym szablonom projektów, ma szeroki zakres możliwości. Jira ma silną konkurencję, dzięki pomocy Smartsheet w zarządzaniu projektami i innymi zadaniami administracyjnymi

Pulpity nawigacyjne projektów są widoczne w czasie rzeczywistym

Otrzymuj na bieżąco aktualizacje dokonywane przez członków zespołu

Niestandardowy branding z motywami kolorystycznymi, logo itp.

Wiele widoków, w tym widoki kalendarza lub karty, Gantta

Prosta współpraca zespołu dzięki centralizacji

Kanban tablic

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Standard - 14 USD/miesiąc

- 14 USD/miesiąc Premium - 25 USD/miesiąc

Donedone

Oprogramowanie do zarządzania projektami Donedone ma następujące cechy:

Precyzyjny tracker błędów

Integruje śledzenie problemów z obsługą klienta

Eliminuje wymóg korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej lub notatek

Kompletny centralny hub wszystkiego, co jest na tej samej platformie

Doskonały dla małych i dużych firm

Rozpocznij zadanie, zaproś swoją załogę i rozpocznij rejestrowanie problemów

Prosty przepływ pracy

Bezproblemowe filtrowanie

Przeglądaj listę kontrolną tematów

Zobacz osobiste działania

Zbieraj szybkie raporty

Działa fantastycznie na urządzeniach inteligentnych, takich jak telefony komórkowe i iOS lub android

Integruje się z GitHub , Slack , i wiele więcej

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Collaborate - 4 USD/użytkownik/miesiąc

- 4 USD/użytkownik/miesiąc Outreach - 8 USD/użytkownik/miesiąc

VivifyScrum

Oprogramowanie do zarządzania projektami VivifyScrum ma następujące cechy:

Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami

Cechy Scrum

Cechy Kanban tablice

tablice Cele sprintu

Jest bogaty w zaawansowane funkcje zarządzania projektami

Lżejsze dla Twojego budżetu

Tworzenie szablonów zadań i spraw

Wykres Burndown

Przypisane analizy i liczne osoby przypisane do każdego zadania

Metryki Scrum

Fakturowanie i dokumentacja wewnętrzna

Śledzenie czasu dla każdego zadania w aplikacji

Współpraca i zarządzanie zespołem

Generowanie raportów

Cennik

Oferuje różne plany cenowe w zależności od liczby użytkowników, jak poniżej:

USD 10/10 użytkowników/miesiąc. Budżet rośnie w miarę zwiększania się liczby użytkowników.

Redmine

Oprogramowanie do zarządzania projektami Redmine ma następujące cechy:

Modyfikowalne oprogramowanie do zarządzania projektami

Szeroki zakres wbudowanych wtyczek

Efektywna współpraca, śledzenie błędów, budżetowanie i zarządzanie zasobami

Wykresy Gantta

Szybkie raporty

Kalendarze Google i google drive

Niestandardowe pola dla problemów, analizy czasu, przeglądu użytkowników i przeglądu projektu

Kontrola dostępu oparta na rolach

SCM (numer zmiany systemu) integracja ( SVN , Mercurial , CVS i Git itd.)

(numer zmiany systemu) integracja ( , , i itd.) Płynne dostosowywanie

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Bezpłatny plan próbny

Płatny plan - 25 USD/użytkownik/miesiąc.

Workzone

Oprogramowanie do zarządzania projektami Workzone ma następujące cechy:

Proste w porównaniu do Jira

Przynosi kilka przydatnych funkcji

Śledzenie czasu pracy

Łatwy w użyciu nawet dla zespołów z nietechnicznymi użytkownikami

Bezproblemowe udostępnianie plików

Szablony zadań i projektów specyficznych dla zespołów

Indywidualne przestrzenie robocze dla każdego zespołu

Spersonalizowane listy rzeczy do zrobienia i zależności między zadaniami

Raporty dotyczące obciążenia pracą

Korzystna alternatywa dla Jiry

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Plan podstawowy dla zespołu - 24 USD/użytkownika/miesiąc

- 24 USD/użytkownika/miesiąc Plan dlaprzedsiębiorstw - 43 USD/użytkownika/miesiąc

Version One

Oprogramowanie do zarządzania projektami Version One, jedna z najlepszych alternatyw dla Jiry, ma następujące cechy:

Oprogramowanie do zarządzania projektami zwinnymi typu "wszystko w jednym

Możliwość szybkiej adaptacji

Planowanie produktu

Planowanie wydania

Planowanie sprintów

Śledzenie sprintów

Planuje, śledzi i raportuje wszystkie projekty w sposób efektywny

Doskonały dla małych i dużych firm

Nieskomplikowany w użyciu

Łatwo angażuje wszystkie zespoły

Zachowuje współczesny postęp projektu w czasie rzeczywistym

Wzmacnia trwałą dostawę end-to-end

Całościowa platforma agile do planowania wszystkich projektów

Zwiększa widoczność, przekazuje dane i skutecznie realizuje projekty

Efektywne zarządzanie portfelem, metryki i układ pulpitu nawigacyjnego

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Plan podstawowy z bezpłatną próbą

Płatny plan - zaawansowane funkcje 29 USD/użytkownika/miesiąc.

Target Process

Oprogramowanie do zarządzania projektami Target Process ma następujące cechy:

Łatwo adaptowalne narzędzie do zarządzania projektami

Znane komercyjne narzędzie do zarządzania projektami zwinnymi

Budowanie różnych tablic

Własne widoki

Szybkie raporty

Spersonalizowane pulpity

Przegląd projektu bez rozpraszania uwagi

Własne raporty

Widok mapy historii zaległości

Rozbudowane śledzenie w trakcie projektu

Efektywne śledzenie błędów

Bezproblemowa integracja zSaaS

Umożliwia ocenę postępu wielu projektów w tym samym czasie

Wizualna integracja kompletnych danych projektu

Cennik

Oferuje dwa różne plany cenowe, jak poniżej:

Darmowa próba

Plan niestandardowy na żądanie

W skrócie

Aby być podsumowanym, Jira jest bardzo przydatnym, ale skomplikowanym oprogramowaniem do zarządzania projektami, więc nie nadaje się do wszystkich firm. Alternatywa, jak wspomniano wcześniej, dla Jiry jest najlepsza na rynku. Artykuł wykonał całą ciężką pracę, wyszczególniając najlepsze alternatywy Jira jako twoje narzędzie do zarządzania projektami. Teraz spośród nich wybierz i zbadaj je na swoje wymagania dotyczące zarządzania projektami i wybierz najlepszy. Większość alternatyw Jira ma darmową wersję próbną, więc możesz sprawdzić je jeden po drugim, a następnie zdecydować się na ostateczny przed przejściem do wersji płatnej.

Ogólnie rzecz biorąc, zanim przejdziesz do alternatywy dla Jiry, musisz wziąć pod uwagę cztery ważne aspekty, w tym - Twój wybór metodologii zarządzania projektami, jak lubisz komunikować się ze swoim zespołem, podstawowe funkcje, których potrzebujesz w swoim oprogramowaniu do zarządzania projektami, a na koniec, czy potrzebujesz migracji, czy nie?

AppMaster może pomóc Ci poprawić efektywność tworzenia oprogramowania od podstaw.

AppMaster to platforma bez kodu, która oferuje platformę do tworzenia aplikacji dla aplikacji mobilnych lub internetowych. Jest przyjazny dla czasu i budżetu z przyjaznym dla użytkownika, łatwym, czystym interfejsem i backendem, który oferuje metodę przeciągania i upuszczania dla rozwoju aplikacji. Zarejestruj się już dziś, aby dowiedzieć się więcej.