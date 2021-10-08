Лучшие альтернативы Jira в 2022 году

Вы ищете лучшие альтернативы Jira для управления проектами? Если да, то эта статья для вас. Jira - это отличный и популярный среди разработчиков инструмент управления проектами для команд по разработке программного обеспечения, тестирования и управления бизнесом. Изначально она появилась как средство обнаружения проблем. В дальнейшем она превратилась в мощный инструмент управления для всех видов и целей. Именно поэтому ее называют "домкратом на все руки" в области команд разработчиков программного обеспечения и управления.

Jira по-прежнему является одним из лучших программных продуктов для поиска ошибок и проблем в программном обеспечении или среди инструментов управления проектами. Благодаря такому огромному успеху, она имеет более 1800 тысяч активных пользователей, число которых растет с каждым днем. Jira - это хорошо, но некоторые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты и предприятия, заставляют их искать альтернативы Jira по нескольким причинам, несмотря на их популярность.

Что такое Jira?

Программное обеспечениеJira является одним из широко используемых инструментов управления проектами для команд, работающих над программным обеспечением. Почти 100 000 пользователей в 190 странах используют Jira от Atlassian. Все команды разработчиков программного обеспечения, будь то один человек или 200+, предпочитают Jira, потому что это лучший вариант для Agile-проекта. Кроме того, у Jira есть много плюсов, которые делают ее еще более привлекательной: Scrum-доски, Kanban-доски и функции Roadmap. Несмотря на это, команды часто сталкиваются с проблемами из-за старомодной функциональности и сложного пользовательского интерфейса. Стоимость годовых планов Jira может достигать $12 000, поэтому пользователи часто ищут альтернативы Jira.

Ключевые особенности программного обеспечения Jira

Без сомнения, Jira - это универсальное решение для поиска ошибок и отслеживания прогресса, а также комплексный инструмент управления проектами, который предлагает бесплатную пробную версию. Jira, ваша техническая команда и ваша команда управления проектами, как и большинство других, получат большую выгоду от использования этого инструмента для управления проектами. Ключевые особенности программного обеспечения Jira заключаются в следующем:

Работа по индивидуальному agile-подходу как agile-программное обеспечение для управления проектами

отслеживание ошибок

отслеживание времени

Управление задачами

Все неограниченные проекты

Управление ресурсами

Отслеживание задач

Управление автоматизацией рабочего процесса

Работа в качестве облачного программного обеспечения для совместной работы

Отслеживание работы команды разработчиков программного обеспечения

Установите бизнес-план

Позволяет устанавливать настройки разрешений

Позволяет завершать scrum-проекты

Расследование инцидентов для управления релизами

Jira Software имеет четыре ценовых плана:

Free - всегда бесплатно, может включать до 10 пользователей, для малых предприятий, чтобы лучше планировать и следить за ходом работы. Поддерживает один проект с базовыми дорожными картами.

- всегда бесплатно, может включать до 10 пользователей, для малых предприятий, чтобы лучше планировать и следить за ходом работы. Поддерживает один проект с базовыми дорожными картами. Standard - USD 7,75/пользователь/месяц, отлично подходит для предприятий, стремящихся закрепить свое имя на рынке и повысить свою стоимость за счет оптимизации рабочего процесса с помощью командной работы. Поддерживает в общей сложности до 35 000 пользователей. Поддерживает только один проект с базовыми дорожными картами и управлением проектами.

- USD 7,75/пользователь/месяц, отлично подходит для предприятий, стремящихся закрепить свое имя на рынке и повысить свою стоимость за счет оптимизации рабочего процесса с помощью командной работы. Поддерживает в общей сложности до 35 000 пользователей. Поддерживает только один проект с базовыми дорожными картами и управлением проектами. Premium - USD 15.25/пользователь/месяц, для предприятий, которые хотят повысить свой бизнес и возможности, с помощью которых они могут легко сотрудничать с командами и эффективно отслеживать работу. Поддерживает в общей сложности до 35 000 пользователей. Используется для нескольких проектов с расширенными дорожными картами и управлением проектами.

- USD 15.25/пользователь/месяц, для предприятий, которые хотят повысить свой бизнес и возможности, с помощью которых они могут легко сотрудничать с командами и эффективно отслеживать работу. Поддерживает в общей сложности до 35 000 пользователей. Используется для нескольких проектов с расширенными дорожными картами и управлением проектами. Enterprise - оплачивается ежегодно. Это индивидуальный корпоративный план, созданный специально для вашей организации в соответствии с вашими потребностями. Он отлично подходит для крупных и глобальных компаний, предъявляющих повышенные требования к безопасности и управлению. Поддерживает в общей сложности до 35000 пользователей. Используется для нескольких проектов. В план включено все: от полного управления проектами до аналитики и составления дорожных карт.

Зачем искать альтернативы Jira?

Когда в программном обеспечении Jira так много преимуществ и достоинств, возникает вопрос, зачем искать альтернативы Jira в качестве инструмента управления проектами. Есть несколько фактов, на которые следует обратить внимание, прежде чем подписываться на программное обеспечение Jira. Наряду с положительными моментами, у программного обеспечения Jira есть и отрицательные моменты, которые часто неизбежны. Это имеет огромное значение, если вы ищете альтернативы Jira в качестве программного обеспечения для управления проектами.

Альтернативы Jira требуют все большего внимания, поскольку это сложное программное обеспечение, на понимание которого у пользователя уходит много времени и сил. Jira поддерживает только ИТ-отделы, в то время как другие отделы, такие как маркетинг и обслуживание клиентов, вынуждены использовать ее. Давайте проверим, почему!

Сложность в освоении

Пользователи Jira Software утверждают, что ее трудно освоить, так как она неуклюжа, а самое главное - это то, как может быть неприятно пользоваться этой программой ежедневно. Если вы хотите освоить сложный проект, на его понимание могут уйти столетия. Не только нетехнические пользователи, но и команды разработчиков программного обеспечения находят ее сложной для понимания. В результате не все могут ею пользоваться, поэтому командам трудно наладить контакт со всеми, кто использует Jira, и они уходят от этого.

Устаревший интерфейс

Программное обеспечение с удобным интерфейсом, как правило, больше похоже на платформу для повышения производительности, позволяя пользователям легко настраивать его в соответствии со своими потребностями. Но интерфейс Jira устарел, что ограничивает пользователей в настройке в соответствии с их потребностями. Кроме того, требуется много времени и усилий для изучения устаревшего интерфейса.

Ограниченное количество назначенных лиц

Если вы используете Jira, значит, вы работаете над сложным проектом, который требует командной работы. Одному человеку трудно в одиночку создать целый проект. Именно здесь и кроется недостаток Jira, поскольку пользователи могут наблюдать за вашей работой и передавать свои комментарии по проекту. Но она не позволяет назначать нескольких пользователей для работы над проектом или несколькими проектами.

Сложность миграции

Если вы хотите перенести свое приложение из Jira в любое другое программное обеспечение для управления проектами, то это большое НЕТ! Поскольку в Jira вы можете найти опцию импорта, в Export нет никакой опции. Кроме того, на рынке существует множество плагинов, которые делают все возможное в интернете, но когда дело доходит до Jira, ни один плагин не позволяет вам экспортировать ваш проект на любую другую платформу, кроме импорта. Вторая неприятная вещь - это то, что он заставляет вас запускать или переносить ваше программное обеспечение только на облачную платформу для совместной работы.

Высокая цена

Если вы рассматриваете возможность перехода на облако Jira, это обойдется вам дороже, чем многие другие менее дорогие и простые в использовании программы для управления проектами. Так почему же вы готовы платить больше? И получить устаревший интерфейс, которым сложно пользоваться? Кроме того, если вы думаете о бесплатном плане Jira, он даст вам ограниченную автоматизацию и не позволит использовать планирование мощностей.

Лучшие альтернативы Jira в 2022 году

Итак, если вы хотите заменить решение in-one на Jira Software, перечисленное как одна из лучших альтернатив Jira, вы можете ознакомиться с приведенными ниже вариантами:

nTask

Инструмент управления проектами nTask имеет следующие особенности:

Обновленный с надежными функциями

Дружелюбная команда поддержки

Красивый, приятный интерфейс

Дружественный к пользователю и отлично подходит для новичков

Менее сложный

Легко настраивается

Отслеживание ошибок

Отслеживание времени

Умный поиск

Три вида в одном окне - сетка, список и календарь

Простая организация задач и проектов

Возможность сохранения фильтров и файлов в google drive

Копия ваших модулей может быть экспортирована как файл docs

Инструмент управления проектами Agile

Назначение agile-команд для каждого модуля

Автоматизация рабочих процессов

Разработка диаграмм

Простой планировщик проектов

Опытный контроль рисков

Определяйте и оценивайте потенциальные риски

Создавать и управлять проблемами

Использовать диаграммы Ганта

Ценообразование

Предлагает три различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатная пробная версия всех основных функций с неограниченным количеством задач и пользователей.

версия всех основных функций с неограниченным количеством задач и пользователей. Премиум - USD 3/пользователь/месяц и неограниченные проекты.

- USD 3/пользователь/месяц и неограниченные проекты. Бизнес - USD 8/пользователь/месяц, пользовательские поля и неограниченное управление рисками.

Asana

Программное обеспечение для управления проектами Asana имеет следующие особенности:

Наиболее полный

Несколько функций для управления проектами

Дружественный к пользователю

Управление изменениями

Дружественная визуализация

Эффективная навигация

Файлы каждого проекта отображаются в формате галереи

Инновационное удобство использования

Плавное и простое управление задачами

Интерфейс автоматизации рабочего процесса

Agile менеджмент

Создание планов и этапов спринта

Интеллектуальное отслеживание с помощью пользовательских полей

Синхронизированная отчетность

Возможность экспорта этих отчетов в Google Drive и Google Analytics

Приложение для обмена сообщениями, позволяющее асинхронное общение

Настраиваемые рабочие пространства

Ценообразование

Предлагается четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный базовый план

базовый план Премиум - USD 9.99/пользователь/месяц

USD 9.99/пользователь/месяц Бизнес - USD 19.99/пользователь/месяц

- USD 19.99/пользователь/месяц Предприятие - индивидуальный план

Teamwork

Бесплатное программное обеспечение или инструмент для управления проектами Teamwork имеет следующие особенности:

Хорошо зарекомендовавшее себя онлайн-приложение для управления проектами

Впечатляющая коллекция функций

Сильнейшая платформа для улучшения командного общения и повышения продуктивности

Высоко настраиваемый, интуитивно понятный интерфейс

Гибкая навигация

Упрощенные сеансы планирования

Эффективное отслеживание

Индивидуальное выставление счетов на расходы и бюджетная отчетность

Ценообразование

Предлагается четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Базовая функция имеет бесплатную пробную версию навсегда

версию навсегда Pro - USD 9/пользователь/месяц

USD 9/пользователь/месяц Премиум - USD 15/пользователь/месяц

- USD 15/пользователь/месяц Enterprise - индивидуальные планы

Pivotal Tracker

Инструмент управления проектами Pivot Tracker имеет следующие возможности:

Agile управление проектами

Возможность совместной работы всех команд разработчиков программного обеспечения

Удобный интерфейс

Разработан для поддержки команд любого размера

Pivotal Tracker для упрощения рабочего процесса

Рабочие пространства для многих проектов

Эффективное удобство использования

Простой пользовательский интерфейс с возможностью перетаскивания

Организация и отслеживание задач и действий

Система, которая автоматически отслеживает своевременность, производительность команды и прогресс проекта

Аналитический трекер, который автоматически генерирует оценки команды на основе прошлых результатов работы

Дает краткий обзор состояния проекта и жизненного цикла проекта

Блокировщики сюжетов: следите за любыми опасностями и проблемами

Ценообразование

Предлагается четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатная пробная версия на базовом плане

версия на базовом плане Start-up - USD 12.50/месяц/5 пользователей

- USD 12.50/месяц/5 пользователей Pro - USD 62.50/месяц/15 пользователей

USD 62.50/месяц/15 пользователей Предприятие - индивидуальные тарифные планы

Trello

Инструмент управления проектами Trello имеет следующие особенности:

Самый простой и в то же время самый креативный в списке альтернатив Jira

Минимальная кривая обучения

Эффективный дизайн для снижения разочарования

Задача делится на списки, доски и карточки в интуитивно понятных интерфейсных представлениях

Интерфейс перетаскивания

Четкие, легкодоступные вкладки для наглядности

Панели отдельных функций

Позволяет пользователям хранить данные из предыдущих проектов, создавать резервные копии и обеспечивать их безопасность, а затем восстанавливать их

Функции фильтра

Простое форматирование

Настройка дружественности на основе фоновых обоев и цветового кодирования в соответствии с индивидуальными вкусами

Ценообразование

Программа предлагает четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Базовый план с бесплатной пробной версией навсегда

версией навсегда Бизнес-класс - USD 9.99/пользователь/месяц

- USD 9.99/пользователь/месяц Корпоративный - USD 20.83/пользователь/месяц

ClickUp

Бесплатное программное обеспечение для управления проектами ClickUp имеет следующие особенности:

Самая новая в списке альтернатив Jira

Простые и быстрые гибкие представления

Эффективная доступность

Навигация и переключение между различными модулями на одном экране

Интерфейс перетаскивания

Настраиваемые рабочие области, такие как приборная панель, цвет темы, размер текста и т.д.

Переключение светлого и темного режимов

Отслеживание команд

Отслеживание времени для каждой задачи

Встроенные плагины

Функция потока активности для отслеживания активности выполнения

Обнаружение совместной работы путем синхронизации ваших задач

Аналитика в реальном времени

Управление настройками уведомлений

Назначение статуса для каждого статуса проекта для синхронизации работы команды

Организация задач и проектов на основе уровня их приоритетности

Панель инструментов многозадачности для управления несколькими проектами или задачами

Ценообразование

Программа предлагает четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатная пробная версия навсегда

версия навсегда Неограниченный USD 5/пользователь/месяц

USD 5/пользователь/месяц Бизнес USD 9/пользователь/месяц

USD 9/пользователь/месяц Предприятие - индивидуальный тарифный план

ActiveCollab

Программное обеспечение для управления проектами ActiveCollab имеет следующие особенности:

Облачная альтернатива Jira

Простота в использовании

Элементы расширенного управления проектами

Простой перенос задач на соответствующие доски Kanban

Управление задачами

Непрерывное отслеживание времени для определения статуса проекта

Выставление счетов

Простой UI (пользовательский интерфейс)

Задачи имеют расширенную метку, указывающую на их текущий статус

Автоматическое определение сметной стоимости проекта

Экономически эффективный

Автоматический расчет сметной стоимости проекта

Чрезвычайно персонализированные рабочие пространства в соответствии с вашими индивидуальными потребностями в управлении задачами

Встроенные отчеты, охватывающие все категории проектов.

Простые дополнения

Ценообразование

Программа предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Базовый тарифный план - USD 7/пользователь/месяц

- USD 7/пользователь/месяц План с расширенной функциональностью - USD 2.5/пользователь/месяц.

Wrike

Программное обеспечение для управления проектами Wrike имеет следующие особенности:

Agile инструмент управления проектами

Предпочитается многими менеджерами проектов

Единая платформа для визуализации всех фактов, связанных с проектом

Интуитивно понятная панель управления интерфейсом для персонализации

Интерактивный поток активности

Простой в использовании пользовательский интерфейс

Мощная аналитика для отслеживания прогресса и статуса проекта

Управление ресурсами

Отчеты в реальном времени

Планирование бюджета и точный расчет

Отличная совместная работа команды

Настраиваемые группы для пользователей для совместного использования файлов

Ценообразование

Предлагается пять различных ценовых планов, как показано ниже:

Базовая бесплатная пробная версия

Профессиональный - USD 9.80/пользователь/месяц

USD 9.80/пользователь/месяц Бизнес - USD 24.80/пользователь/месяц

- USD 24.80/пользователь/месяц Маркетологи - индивидуальный тарифный план

индивидуальный тарифный план Предприятие - индивидуальный тарифный план

Hygger

Программное обеспечение для управления проектами Hygger имеет следующие особенности:

Мощный набор возможностей для Agile-команд

Использование банка идей для работы над проектами путем хранения всех предложений, относящихся к командам по разработке проектов

Для дальнейшего развития данные могут быть переданы на соответствующие доски Kanban или Scrum .

или . Дорожная карта идей для создания и обмена визуальными дорожными картами состояния проекта

Простая визуализация

Чтобы узнать о задачах и действиях, для удобства созданы доски Kanban .

. Удобный интерфейс

Быстрая фильтрация идей

Живая лента активности

Управление проектами, приоритеты которых определяются с помощью диаграмм приоритетов и бэклогов

Мониторинг прогресса с помощью журналов учета рабочего времени

ICE Расстановка приоритетов: широкое влияние, стоимость и простая методология расстановки приоритетов

Ценообразование

Система предлагает три различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный базовый план

базовый план Стандартный - USD 7/пользователь/месяц

- USD 7/пользователь/месяц Корпоративный - USD 14/пользователь/месяц

Blossom

Программное обеспечение для управления проектами Blossom имеет следующие возможности:

Базовый инструмент управления проектами

Разработан специально для удаленных команд

Визуальное управление рабочими процессами для определения задач и контроля за ходом их выполнения

Обеспечивает выполнение задачи только в течение определенного времени

Приборная панель для аналитики, которая отображает все необходимые отчеты

Мощное и простое соединение с различными инструментами для сотрудничества

Ежедневный прогресс проверяется с помощью ручных отчетов.

Простой обмен файлами с совместной работой всех членов команды с помощью опций перетаскивания.

Ценообразование

Предлагается только один вариант ценообразования, как показано ниже:

Blossom цены предоставляются по запросу

Liquid Planner

Программное обеспечение для управления проектами Liquid Planner имеет следующие особенности:

Полный инструмент управления проектами

Идеально подходит для всех типов предприятий, малых и крупных

Интеллектуальный планировщик

Автоматическое обновление

Интеллектуальное управление ресурсами

Встроенная функция учета рабочего времени

Быстрая визуализация графиков проектов и загруженности ресурсов

Настраиваемые приборные панели с широкими возможностями настройки

Простая навигация

Персонализированные доски канбан

Бесперебойный технический рабочий процесс

Плавный рабочий процесс

Отслеживание с помощью интеллектуального планировщика

Оптимизированная команда

Эффективное общение

Простой обмен файлами

Немедленные отчеты по проекту

Встроенный бюджет мониторинга

Ценообразование

Он предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Профессиональный - USD 45/пользователь/месяц

- USD 45/пользователь/месяц Корпоративный - USD 69/пользователь/месяц

Bitrix24

Программное обеспечение для управления проектами Bitrix24 имеет следующие возможности:

Создание рабочих групп

Централизованная лента новостей

Создание персонализированных списков дел

Широкие возможности

Канбан рабочий процесс

Управление рабочей нагрузкой для сотрудников

Дружественный интерфейс

Интересная коллекция красивых тем

Плавная автоматизация рабочего процесса и отслеживание активности

Интерактивный поток для быстрого реагирования и совместной работы команды.

Эффективный мониторинг проектов

Инструменты планирования и интеллектуальные ресурсы помогают в управлении ресурсами

Ценообразование

Компания предлагает четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный план предлагает 12 пользователей

план предлагает 12 пользователей CRM+ - USD 69/месяц/6 пользователей

- USD 69/месяц/6 пользователей Стандартный - USD 99/месяц/50 пользователей

- USD 99/месяц/50 пользователей Профессиональный - USD 199/месяц/неограниченное количество пользователей.

Zoho Sprints

Программное обеспечение для управления проектами Zoho Sprints имеет следующие особенности:

Облачное программное обеспечение для совместной работы и управления проектами

Разработано для Agile-команд

Легкое разделение сложных проектов на более мелкие и управляемые задачи

Индивидуальные Scrum-доски

Предоставляет потребителям максимальное количество рычагов для управления

Простая функциональность перетаскивания

Комплексное совещание

Обзоры спринта могут быть запланированы

Эпическое управление в организации и управлении рабочим процессом в течение нескольких спринтов

Ценообразование

Предлагается четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный план

Стандартный - USD 10/пользователь/месяц

USD 10/пользователь/месяц Премиум - USD 35/пользователь/месяц

- USD 35/пользователь/месяц Предприятие - USD 67/пользователь/месяц

Mavenlink

Программное обеспечение для управления проектами Mavenlink представляет собой единое решение, обладающее следующими возможностями:

Инструмент управления бизнесом на уровне предприятия

мощный модуль для управления проектами

Простой, но всеобъемлющий инструмент

Предлагает комплексную защиту для планирования ресурсов

Выполнение всех требований бизнеса по управлению проектами

Простой пользовательский интерфейс

Готовые шаблоны упрощают создание и управление проектами

Простой мониторинг развития или прогресса по срокам проекта

Структура разбивки работ с категоризированными задачами и вехами

Управление ресурсами на уровне задач с помощью оценки ресурсов и планирования ресурсов

Управление портфелем с настраиваемыми представлениями портфеля

Карточки состояния проектаИнтерактивная лента для обмена быстрыми обновлениями

Ценообразование

Он предлагает четыре различных ценовых плана, как показано ниже:

Команды - USD 19/месяц/5 пользователей

USD 19/месяц/5 пользователей Профессиональный - USD 39/пользователь/месяц

- USD 39/пользователь/месяц Premier - индивидуальный план

- индивидуальный план Enterprise - предоставляется по запросу

Smartsheet

Программное обеспечение для управления проектами Smartsheet имеет следующие особенности:

Интерфейс, похожий на spreadsheet , предлагает инструменты управления проектами на сервере team foundation server. Благодаря интегрированным порталам команд, управлению ресурсами, управлению документами и предварительно созданным шаблонам проектов, Smartsheet обладает широким спектром возможностей.

, предлагает инструменты управления проектами на сервере team foundation server. Благодаря интегрированным порталам команд, управлению ресурсами, управлению документами и предварительно созданным шаблонам проектов, обладает широким спектром возможностей. Конкуренция Jira жесткая, благодаря помощи Smartsheet в управлении проектами и других административных задачах

Приборные панели проектов доступны в режиме реального времени

Получайте своевременные обновления, сделанные членами команды

Пользовательский брендинг с цветовыми темами, логотипами и т.д.

Множественные представления, включая представления календаря или карточки, Ганта

Простая совместная работа команды благодаря централизации

Kanban доски

Ценообразование

Он предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Стандарт - USD 14/месяц

- USD 14/месяц Премиум - USD 25/месяц

Donedone

Программное обеспечение для управления проектами Donedone имеет следующие возможности:

Точный трекер ошибок

Интегрирует отслеживание проблем с поддержкой клиентов

Исключает необходимость использования электронных таблиц, электронной почты или заметок.

Полный центральный узел всего, что находится на одной платформе.

Отлично подходит для малых и крупных компаний

Начните задание, пригласите свою команду и начните регистрировать проблемы.

Простой рабочий процесс

Удобная фильтрация

Просмотр контрольного списка тем

Просмотр личных дел

Быстрое получение отчетов

Отлично работает на смарт-устройствах, таких как мобильные телефоны и iOS или android

Интегрируется с GitHub , Slack и многими другими.

Ценообразование

Он предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Collaborate - USD 4/пользователь/месяц

- USD 4/пользователь/месяц Outreach - USD 8/пользователь/месяц

VivifyScrum

Программное обеспечение для управления проектами VivifyScrum имеет следующие особенности:

Agile инструмент управления проектами

Особенности Scrum

Особенности Kanban доски

доски Цели спринта

Высокая стоимость передовых функций управления проектами

Легче для вашего бюджета

Создание шаблонов задач и вопросов

Индикативная диаграмма

Анализ назначений и множество назначенных лиц для каждой задачи

метрики Scrum

Выставление счетов и внутренняя документация

Отслеживание времени для каждого задания в приложении

Совместная работа и управление командой

Генерация отчетов

Ценообразование

Приложение предлагает различные тарифные планы в зависимости от количества пользователей, как показано ниже:

USD 10/10 пользователей/месяц. Бюджет растет по мере увеличения количества пользователей.

Redmine

Программное обеспечение для управления проектами Redmine имеет следующие особенности:

Модифицируемое программное обеспечение для управления проектами

Широкий спектр встроенных плагинов

Эффективное сотрудничество, отслеживание ошибок, бюджетирование и управление ресурсами

Диаграммы Ганта

Быстрые отчеты

Календари Google и google drive

Пользовательские поля для проблем, анализа времени, обзора пользователей и обзора проектов

Контроль доступа на основе ролей

SCM (номер изменения системы) интеграция ( SVN , Mercurial , CVS и Git и т.д.)

(номер изменения системы) интеграция ( , , и и т.д.) Плавная настройка

Ценообразование

Программа предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный план

Платный план - USD 25/пользователь/месяц.

Workzone

Программное обеспечение для управления проектами Workzone имеет следующие особенности:

Простота по сравнению с Jira

Оно предлагает несколько полезных функций

Отслеживание времени

Простота в использовании даже для команд с нетехническими пользователями

Легкий обмен файлами

Шаблоны для задач и проектов, специфичных для команд

Индивидуальные рабочие пространства для каждой команды

Персонализированные списки дел и зависимости между задачами

Отчеты о рабочей нагрузке

Выгодная альтернатива Jira

Ценообразование

Предлагает два различных ценовых плана, как показано ниже:

Базовый план для команды - USD 24/пользователь/месяц

- USD 24/пользователь/месяц Корпоративный план - USD 43/пользователь/месяц.

Version One

Программное обеспечение для управления проектами Version One, одна из лучших альтернатив Jira, имеет следующие особенности:

Все-в-одном программное обеспечение для управления проектами

Быстрая адаптация

Планирование продукта

Планирование релиза

Планирование спринта

Отслеживание спринтов

Эффективное планирование, отслеживание и отчетность по всем проектам

Отлично подходит для малых и крупных предприятий

Простота в использовании

Легко вовлекает все команды

Сохраняет современный ход проекта в режиме реального времени

Улучшает постоянную сквозную доставку

Комплексная гибкая платформа для планирования всех ваших проектов

Улучшает видимость, передает данные и эффективно выполняет проекты

Эффективное управление портфелем, метрики и макет приборной панели

Ценообразование

Предлагается два различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатный пробный базовый план

базовый план Платный план - расширенные возможности USD 29/пользователь/месяц.

Target Process

Программное обеспечение для управления проектами Target Process имеет следующие особенности:

Легко адаптируемый инструмент управления проектами

Известный коммерческий инструмент управления проектами agile

Создание разнообразных досок

Пользовательские представления

Быстрые отчеты

Персонализированные приборные панели

Обзор вашего проекта без отвлечения внимания

Настраиваемые отчеты

Представление карты историй бэклога

Расширенное отслеживание по всему проекту

Эффективное отслеживание ошибок

Легкая интеграция сSaaS

Позволяет оценивать ход выполнения множества проектов одновременно

Визуальная интеграция всех данных проекта

Ценообразование

Предлагается два различных ценовых плана, как показано ниже:

Бесплатная пробная версия

Индивидуальный план по требованию

В двух словах

В заключение можно сказать, что Jira - это очень полезное, но сложное программное обеспечение для управления проектами, поэтому подходит не для всех предприятий. Альтернатива Jira, как упоминалось ранее, является лучшей на рынке. Статья сделала всю тяжелую работу, подробно описав лучшие альтернативы Jira в качестве инструмента управления проектами. Теперь среди них вы выбираете и изучаете их в соответствии с вашими требованиями к управлению проектами и выбираете лучший. Большинство альтернатив Jira имеют бесплатную пробную версию, поэтому вы можете проверить их одну за другой и затем принять окончательное решение, прежде чем переходить на платную версию.

В целом, прежде чем выбрать альтернативу Jira, вы должны принять во внимание четыре важных аспекта, включая - ваш выбор методологии управления проектами, то, как вы предпочитаете общаться с командой, основные функции, необходимые вам в программном обеспечении для управления проектами, и, наконец, нужна ли вам миграция или нет?

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