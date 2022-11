Le migliori alternative a Jira nel 2022

Siete alla ricerca delle migliori alternative a Jira per le vostre esigenze di gestione dei progetti? Se sì, questo articolo è per voi. Jira è un grande e popolare strumento di gestione dei progetti tra gli sviluppatori per i loro team di sviluppo software, test e gestione aziendale per gestire il loro lavoro. Inizialmente, si trattava di un rilevatore di problemi. Si è evoluto come un solido strumento di gestione per tutti i tipi e gli scopi. Per questo motivo è chiamato "jack of all trades" (il più grande dei mestieri) nell'ambito dei team di sviluppo software e della gestione.

Jira è ancora uno dei migliori software per la ricerca di bug e problemi nell'ambito del software o quando si tratta di strumenti di gestione dei progetti. Con questo enorme successo, ha più di 1800k utenti attivi, che aumentano con il passare dei giorni. Jira va benissimo, ma alcuni problemi affrontati spingono clienti e aziende a cercare alternative a Jira per diversi motivi, indipendentemente dalla sua popolarità.

Che cos'è Jira?

Il softwareJira è uno degli strumenti di gestione dei progetti più utilizzati dai team che lavorano al software. Quasi 100.000 utenti in 190 Paesi utilizzano Jira di Atlassian. Tutti i team di sviluppo software, sia che lavorino con una sola persona che con più di 200, preferiscono Jira perché è l'opzione migliore per un progetto Agile. Ci sono anche molti punti a favore di Jira che lo rendono più interessante: Schede Scrum, schede Kanban e funzionalità Roadmap. Nonostante ciò, i team si trovano spesso ad affrontare problemi a causa delle funzionalità antiquate e dell'interfaccia utente complicata. I piani annuali di Jira possono costare fino a 12.000 dollari, quindi gli utenti cercano spesso alternative a Jira.

Caratteristiche principali del software Jira

Senza dubbio, Jira è una soluzione all-in-one per la ricerca di bug e il monitoraggio dei progressi e uno strumento completo di gestione dei progetti che offre una prova gratuita. Jira, il vostro team tecnico e il vostro team di project management, come la maggior parte degli altri, trarranno grandi benefici dall'utilizzo di questo strumento per la gestione dei progetti. Le caratteristiche principali del software Jira sono le seguenti:

Lavora su un approccio agile personalizzato come software di gestione agile dei progetti

Tracciamento dei bug

Tracciamento del tempo

Gestione dei compiti

Tutti i progetti illimitati

Gestione delle risorse

Tracciamento dei compiti

Gestione dell'automazione del flusso di lavoro

Software di collaborazione basato su cloud

Tracciamento del team software

Stabilire un piano aziendale

Consente di stabilire le impostazioni dei permessi

Consente di completare i progetti Scrum

Indagine sugli incidenti per la gestione dei rilasci

Il software Jira ha quattro piani tariffari:

Gratuito - sempre gratuito, può includere fino a 10 utenti, per le piccole imprese per pianificare e seguire meglio la traccia del lavoro. Supporta un progetto con roadmap di base.

- sempre gratuito, può includere fino a 10 utenti, per le piccole imprese per pianificare e seguire meglio la traccia del lavoro. Supporta un progetto con roadmap di base. Standard - 7,75 USD/utente/mese, ottimo per le imprese che cercano di assicurarsi un nome sul mercato e di aumentare il proprio valore ottimizzando il flusso di lavoro con il lavoro di squadra. Supporta fino a 35.000 utenti in totale. Supporta un solo progetto con roadmap e gestione del progetto di base.

- 7,75 USD/utente/mese, ottimo per le imprese che cercano di assicurarsi un nome sul mercato e di aumentare il proprio valore ottimizzando il flusso di lavoro con il lavoro di squadra. Supporta fino a 35.000 utenti in totale. Supporta un solo progetto con roadmap e gestione del progetto di base. Premium - 15,25 USD/utente/mese, per le aziende che desiderano incrementare il proprio business e le opzioni con cui possono facilmente collaborare con i team e tracciare il lavoro in modo efficiente. Supporta fino a 35.000 utenti in totale. Sono utilizzati per progetti multipli con roadmap e gestione avanzata dei progetti.

- 15,25 USD/utente/mese, per le aziende che desiderano incrementare il proprio business e le opzioni con cui possono facilmente collaborare con i team e tracciare il lavoro in modo efficiente. Supporta fino a 35.000 utenti in totale. Sono utilizzati per progetti multipli con roadmap e gestione avanzata dei progetti. Enterprise - con fatturazione annuale. Si tratta di un piano aziendale personalizzato, creato su misura per la vostra organizzazione in base alle vostre esigenze. È ideale per le aziende più grandi e diffuse e per quelle di dimensioni globali che cercano di soddisfare i requisiti di sicurezza e di gestione. Supporta fino a 35000 utenti in totale. Sono stati utilizzati per progetti multipli. Il piano include tutto, dalla gestione completa dei progetti all'analisi e alle roadmap avanzate.

Perché cercare alternative a Jira?

Quando il software Jira offre così tanti vantaggi e punti di forza, ci si chiede perché cercare alternative a Jira come strumento di gestione dei progetti. Ci sono alcuni fatti da verificare prima di sottoscrivere il software Jira. Oltre ai punti positivi, il software Jira ha anche alcuni punti negativi che spesso sono inevitabili. Se cercate delle alternative a Jira come software di gestione dei progetti, la differenza è enorme.

Le alternative a Jira devono essere aumentate perché si tratta di un software complesso che richiede tempo ed energia per essere compreso dagli utenti. Jira supporta esclusivamente i reparti IT, mentre altri reparti, come il marketing e l'assistenza clienti, sono costretti a utilizzarlo. Vediamo perché!

Difficile da imparare

Gli utenti di Jira Software sostengono che sia difficile da imparare, in quanto goffo, e la cosa più importante è quanto possa essere frustrante usare questo programma ogni giorno. Potrebbero volerci secoli per capirlo se si vuole padroneggiare un progetto complesso. Non solo gli utenti non tecnici, ma anche i team di sviluppo software lo trovano difficile da capire. Di conseguenza, non tutti sono in grado di utilizzarlo, per cui i team hanno difficoltà a connettersi con tutti coloro che utilizzano Jira e se ne vanno.

Interfaccia obsoleta

I software con interfacce facili da usare tendono a essere più che altro piattaforme di produttività, che consentono agli utenti di personalizzare facilmente in base alle proprie esigenze. Ma l'interfaccia di Jira è obsoleta e limita gli utenti a personalizzare secondo le loro esigenze. Inoltre, richiede molto tempo e sforzi per imparare la sua interfaccia obsoleta.

Assegnatari limitati

Se si utilizza Jira, significa che si sta lavorando a un progetto complesso che richiede un lavoro di squadra. È difficile per una sola persona creare un intero progetto da sola. È qui che Jira è carente, perché gli utenti possono assistere al vostro lavoro e inviare i loro commenti sul progetto. Ma non permette di assegnare a più utenti di lavorare su un progetto o su più progetti.

Difficile da migrare

Se volete migrare la vostra applicazione da Jira a qualsiasi altro software di gestione dei progetti, è un grande NO! Perché su Jira è possibile trovare l'opzione di importazione, mentre non esiste un'opzione di esportazione. Inoltre, ci sono molti plugin sul mercato che rendono tutto possibile su internet, ma quando si tratta di Jira, nessun plugin permette di esportare il progetto su qualsiasi altra piattaforma, tranne che per l'importazione. Il secondo aspetto frustrante è che costringe a lanciare o spostare il software solo su un software di collaborazione basato sul cloud.

Prezzo elevato

Se state pensando di migrare al cloud di Jira, vi costerà di più rispetto a molti altri software di gestione dei progetti meno costosi e facili da usare. Allora perché siete disposti a pagare di più? Per avere un'interfaccia obsoleta e difficile da usare? Inoltre, se state pensando di scegliere un piano gratuito di Jira, vi fornirà un'automazione limitata e vi impedirà di utilizzare la pianificazione delle capacità.

Le migliori alternative a Jira nel 2022

Quindi, se state pensando di sostituire la soluzione in-one con il software Jira, elencato come una delle migliori alternative a Jira, potete dare un'occhiata alle opzioni qui sotto:

nTask

Lo strumento di gestione dei progetti nTask ha le seguenti caratteristiche:

Aggiornato con funzioni robuste

Un team di supporto amichevole

Interfaccia gradevole e di bell'aspetto

Facile da usare e ottimo per i nuovi arrivati

Meno complicato

Facile da personalizzare

Tracciamento dei bug

Tracciamento del tempo

Ricerca intelligente

Tre viste nella stessa finestra: griglia, elenco e calendario.

Facile organizzazione di attività e progetti da svolgere

Opzioni per salvare filtri e file in Google Drive

Una copia dei moduli può essere esportata come file docs.

Strumento di gestione agile dei progetti

Assegnazione di team agili a ogni modulo

Automazione del flusso di lavoro

Sviluppo di grafici

Pianificazione semplice del progetto

Controllo dei rischi con esperienza

Determinare e valutare i rischi potenziali

Creare e gestire problemi

Sfruttare i diagrammi di Gantt

Prezzi

Offre tre diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Prova gratuita di tutte le funzionalità essenziali con attività e utenti illimitati.

di tutte le funzionalità essenziali con attività e utenti illimitati. Premium - 3 USD/utente/mese e progetti illimitati.

- 3 USD/utente/mese e progetti illimitati. Business - 8 USD/utente/mese, campi personalizzati e gestione dei rischi illimitata.

Asana

Il software di gestione dei progetti Asana presenta le seguenti caratteristiche:

Il più completo

Numerose funzioni per la gestione dei progetti

Facile da usare

Gestione delle modifiche

Visualizzazione amichevole

Navigazione efficiente

I file di ogni progetto sono mostrati in formato galleria

Usabilità innovativa

Gestione fluida e semplice delle attività

Interfaccia di automazione del flusso di lavoro

Gestione agile

Creazione di piani di sprint e milestone

Tracciamento intelligente con campi personalizzati

Reporting sincronizzato

La possibilità di esportare questi report in Google Drive e Google Analytics

Un'applicazione per la messaggistica che consente la comunicazione asincrona

Spazi di lavoro personalizzabili

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Il piano base di prova gratuita

piano base di Premium - USD 9,99/utente/mese

USD 9,99/utente/mese Business - USD 19,99/utente/mese

- USD 19,99/utente/mese Enterprise - piano personalizzato

Teamwork

Il software o strumento gratuito di gestione dei progetti Teamwork ha le seguenti caratteristiche:

Un'applicazione di gestione dei progetti online ben consolidata

Un'impressionante raccolta di funzioni

Piattaforma di comunicazione e di produttività per i team, molto potente

Interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile

Navigazione flessibile

Sessioni di pianificazione semplificate

Tracciamento efficiente

Fatturazione personalizzata delle spese e reportistica di bilancio

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

La funzione di base ha una prova gratuita per sempre

per sempre Pro - 9 USD/utente/mese

9 USD/utente/mese Premium - USD 15/utente/mese

- USD 15/utente/mese Enterprise - piani personalizzati

Pivotal Tracker

Lo strumento di gestione dei progetti Pivot Tracker ha le seguenti caratteristiche:

Gestione agile dei progetti

Possibilità di collaborare tra tutti i team di software

Interfaccia facile da usare

Progettato per supportare team di tutte le dimensioni

Tracker fondamentale per semplificare il flusso di lavoro

Spazi di lavoro per molti progetti

Usabilità efficiente

Facile interfaccia utente drag-and-drop

Organizzazione e tracciamento di compiti e attività

Un sistema che monitora automaticamente la puntualità, le prestazioni del team e l'avanzamento del progetto

Tracker analitico che genera automaticamente stime del team sulla base delle prestazioni passate

Fornisce una breve panoramica dello stato del progetto e del suo ciclo di vita

Story blocker: tiene d'occhio eventuali pericoli e problemi

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Prova gratuita del piano base

del piano base Start-up - 12,50 dollari/mese/5 utenti

- 12,50 dollari/mese/5 utenti Pro - 62,50 USD/mese/15 utenti

62,50 USD/mese/15 utenti Enterprise - piani tariffari personalizzati

Trello

Lo strumento di gestione dei progetti Trello presenta le seguenti caratteristiche:

Il più semplice ma il più creativo dell'elenco delle alternative a Jira

Curva di apprendimento minima

Progettato in modo efficace per ridurre la frustrazione

L'attività è suddivisa in elenchi, schede e carte in viste intuitive dell'interfaccia

Interfaccia drag and drop

Schede chiare e di facile accesso per una chiara visibilità

Pannelli di funzioni individuali

Consente agli utenti di memorizzare i dati di progetti precedenti, di eseguirne il backup e la protezione e di recuperarli.

Funzioni di filtro

Facile formattazione

Personalizzazione della facilità d'uso in base allo sfondo e alla codifica dei colori per i gusti individuali

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Un piano di base con una prova gratuita per sempre

per sempre Business Class - 9,99 USD/utente/mese

- 9,99 USD/utente/mese Enterprise - 20,83 USD/utente/mese

ClickUp

Il software gratuito per la gestione dei progetti ClickUp ha le seguenti caratteristiche:

Il più recente nell'elenco delle alternative a Jira

Viste flessibili facili e veloci

Accessibilità efficiente

Navigazione e passaggio da un modulo all'altro in un'unica schermata

Interfaccia drag and drop

Spazi di lavoro personalizzabili come la dashboard, il colore del tema, la dimensione del testo, ecc.

Commutazione di modalità chiare e scure

Tracciamento del team

Tracciamento del tempo per ogni attività

Plugin integrati

Funzione di flusso di attività per tenere traccia delle attività in corso

Rilevamento della collaborazione tramite la sincronizzazione delle attività

Analisi in tempo reale

Gestione delle impostazioni di notifica

Nominare uno stato per ogni stato del progetto per mantenere il team sincronizzato

Organizzare attività e progetti in base al loro livello di priorità

Barra degli strumenti multitask per gestire più progetti o attività

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Prova gratuita per sempre

per sempre Illimitato USD 5/utente/mese

USD 5/utente/mese Business USD 9/utente/mese

USD 9/utente/mese Enterprise - piano tariffario personalizzato

ActiveCollab

Il software di gestione dei progetti ActiveCollab presenta le seguenti caratteristiche:

Un'alternativa a Jira basata sul cloud

Facile da usare

Elementi di gestione avanzata dei progetti

Trasferimento semplice dei compiti alle schede appropriate di Kanban

Gestione delle attività

Tracciamento continuo del tempo per lo stato del progetto

Fatturazione

Interfaccia utente semplice

Le attività hanno un'etichetta avanzata per indicare il loro stato attuale

Determinazione automatica del costo stimato di un progetto

Efficiente dal punto di vista dei costi

Calcolo automatico del costo stimato di un progetto

Spazi di lavoro estremamente personalizzati in base alle esigenze individuali di gestione delle attività

Rapporti integrati che coprono tutte le categorie di progetto.

Semplici componenti aggiuntivi

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Piano tariffario di base - 7 USD/utente/mese

- 7 USD/utente/mese Piano di funzionalità avanzate - 2,5 USD/utente/mese

Wrike

Il software di gestione dei progetti Wrike presenta le seguenti caratteristiche:

Strumento di gestione agile dei progetti

Preferito da molti project manager

Un'unica piattaforma per la visualizzazione di tutti i fatti relativi al progetto

Interfaccia intuitiva per la personalizzazione del cruscotto

Flusso di attività interattivo

Interfaccia utente facile da usare

Potenti analisi per monitorare i progressi e lo stato del progetto

Gestione delle risorse

Rapporti in tempo reale

Pianificazione del budget e calcolo preciso

Grande collaborazione di squadra

Gruppi personalizzati per la condivisione dei file da parte degli utenti

Prezzi

Offre cinque diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Prova gratuita di base

Professional - USD 9,80/utente/mese

USD 9,80/utente/mese Business - USD 24,80/utente/mese

- USD 24,80/utente/mese Marketer - piano personalizzato

piano personalizzato Enterprise - piano tariffario personalizzato

Hygger

Il software di gestione dei progetti Hygger ha le seguenti caratteristiche:

Un potente insieme di funzionalità per i team Agile

Utilizza una banca delle idee per lavorare sui progetti, memorizzando tutti i suggerimenti pertinenti ai team di sviluppo dei progetti.

Per un ulteriore sviluppo, i dati possono essere trasmessi alle lavagne Kanban o Scrum

o Idea roadmap per la creazione e la condivisione di roadmap visive dello stato del progetto

Visualizzazione semplice

Per conoscere i compiti e le attività, le schede di Kanban sono state realizzate per comodità

sono state realizzate per comodità Interfaccia facile da usare

Filtrazione rapida delle idee

Feed live delle attività

Gestione dei progetti con priorità grazie ai grafici di priorità e agli arretrati

Monitoraggio dei progressi tramite registri temporali

ICE prioritizzazione: impatto diffuso, costi e semplice metodologia di prioritizzazione

Prezzi

Offre tre diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Il piano base di prova gratuita

piano base di Standard - 7 USD/utente/mese

- 7 USD/utente/mese Enterprise - 14 USD/utente/mese

Blossom

Il software di gestione dei progetti Blossom presenta le seguenti caratteristiche:

Uno strumento di base per la gestione dei progetti

Progettato specificamente per i team remoti

Gestione visiva del flusso di lavoro per l'identificazione dei compiti e il monitoraggio dei progressi.

Assicura che a un'attività venga assegnato solo un determinato periodo di tempo

Una dashboard per l'analisi che visualizza tutti i report pertinenti

Connessione potente e semplice con vari strumenti di cooperazione

L'avanzamento giornaliero viene controllato tramite report manuali.

Facile condivisione dei file con collaborazione di gruppo per tutti i membri attraverso le opzioni drag-and-drop.

Prezzi

Offre un'unica opzione di prezzo, come indicato di seguito:

Blossom il prezzo è disponibile su richiesta

Liquid Planner

Il software di gestione dei progetti Liquid Planner ha le seguenti caratteristiche:

Uno strumento completo per la gestione dei progetti

Ideale per tutti i tipi di aziende, piccole e grandi

Pianificazione intelligente

Aggiornamenti automatici

Gestione intelligente delle risorse

Una funzione integrata di tracciamento del tempo

Visualizzazione rapida delle pianificazioni dei progetti e del carico di lavoro delle risorse

I cruscotti personalizzati sono altamente personalizzabili

Navigazione facile

Schede kanban personalizzate

Flusso di lavoro tecnico senza intoppi

Flusso di lavoro fluido

Tracciamento grazie allo scheduler intelligente

Team semplificato

Comunicare efficacemente

Facile condivisione dei file

Rapporti immediati sul progetto

Budget di monitoraggio incorporato

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come di seguito indicato:

Professionale - USD 45/utente/mese

- USD 45/utente/mese Enterprise - 69 USD/utente/mese

Bitrix24

Il software di gestione dei progetti Bitrix24 ha le seguenti caratteristiche:

Creazione di gruppi di lavoro

Feed di notizie centralizzato

Creazione di elenchi di cose da fare personalizzati

Funzioni estese

Flusso di lavoro Kanban

Gestione del carico di lavoro per i dipendenti

Interfaccia amichevole

Interessante collezione di bellissimi temi

Automazione fluida del flusso di lavoro e tracciamento delle attività

Flusso interattivo per rispondere rapidamente e collaborazione di gruppo.

Monitoraggio efficiente dei progetti

Strumenti di pianificazione e risorse intelligenti aiutano nella gestione delle risorse

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Il piano di prova gratuito offre 12 utenti

piano offre 12 utenti CRM+ - USD 69/mese/6 utenti

- USD 69/mese/6 utenti Standard - USD 99/mese/50 utenti

- USD 99/mese/50 utenti Professional USD 199/mese/utenti illimitati

Zoho Sprints

Il software di gestione dei progetti Zoho Sprints presenta le seguenti caratteristiche:

Software di collaborazione e gestione progetti basato sul cloud

Progettato per i team Agile

Facile suddivisione di progetti complicati in attività più piccole e gestibili

Schede Scrum individuali

Offre agli utenti la massima leva di gestione possibile

Facile funzionalità di drag and drop

Riunione completa

Le revisioni di sprint possono essere programmate

Gestione epica nell'organizzazione e nella gestione del flusso di lavoro su più sprint

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Piano di prova gratuito

Standard - USD 10/utente/mese

USD 10/utente/mese Premium - USD 35/utente/mese

- USD 35/utente/mese Enterprise - 67 USD/utente/mese

Mavenlink

Il software di gestione dei progetti Mavenlink è una soluzione unica che presenta le seguenti caratteristiche:

Uno strumento di gestione aziendale di livello enterprise

Un potente modulo per la gestione dei progetti

Uno strumento semplice ma completo

Offre una protezione completa per la pianificazione delle risorse

Soddisfa tutti i requisiti di gestione dei progetti aziendali

Interfaccia utente semplice

I modelli già pronti rendono semplice la creazione e la gestione dei progetti

Semplice monitoraggio dello sviluppo o dell'avanzamento attraverso le tempistiche del progetto

Struttura di ripartizione del lavoro con attività e tappe categorizzate

Gestione delle risorse a livello di attività attraverso la stima delle risorse e la loro programmazione

Gestione del portafoglio con viste personalizzate del portafoglio

Schede di progetto sullo stato di salute del progettoFeedback interattivo per la condivisione di aggiornamenti rapidi

Prezzi

Offre quattro diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Teams - 19 USD/mese/5 utenti

19 USD/mese/5 utenti Professional - 39 USD/utente/mese

- 39 USD/utente/mese Premier - Piano personalizzato

- Piano personalizzato Enterprise - Disponibile su richiesta

Smartsheet

Il software di gestione dei progetti Smartsheet presenta le seguenti caratteristiche:

Un'interfaccia simile a spreadsheet che offre strumenti di gestione dei progetti per team foundation server. Con i suoi portali di team integrati, la gestione delle risorse, la gestione dei documenti e i modelli di progetto precostituiti, Smartsheet offre un'ampia gamma di funzionalità.

che offre strumenti di gestione dei progetti per team foundation server. Con i suoi portali di team integrati, la gestione delle risorse, la gestione dei documenti e i modelli di progetto precostituiti, offre un'ampia gamma di funzionalità. La concorrenza di Jira è agguerrita, grazie all'assistenza di Smartsheet per la gestione dei progetti e altre attività amministrative.

I cruscotti di progetto hanno visibilità in tempo reale

Aggiornamenti tempestivi da parte dei membri del team

Personalizzazione del marchio con temi di colore, loghi, ecc.

Viste multiple, tra cui viste di calendario, carte e Gantt

Collaborazione semplice con il team grazie alla centralizzazione

Kanban schede

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Standard - 14 USD/mese

- 14 USD/mese Premium - 25 dollari al mese

Donedone

Il software di gestione dei progetti Donedone ha le seguenti caratteristiche:

Tracciamento preciso dei bug

Integra il tracciamento dei problemi con l'assistenza ai clienti

Elimina la necessità di utilizzare fogli di calcolo, e-mail o appunti.

Un hub centrale completo di tutto ciò che si trova sulla stessa piattaforma

Ottimo per piccole e grandi aziende

Iniziate un incarico, invitate la vostra squadra e avviate la registrazione dei problemi

Flusso di lavoro semplice

Filtraggio senza sforzo

Visualizzare una lista di controllo di argomenti

Vedere le attività personali

Raccolta rapida di rapporti

Funziona in modo fantastico su dispositivi intelligenti come cellulari e iOS o Android

Si integra con GitHub , Slack e molto altro ancora.

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Collaborare - USD 4/utente/mese

- USD 4/utente/mese Outreach - 8 USD/utente/mese

VivifyScrum

Il software di gestione dei progetti VivifyScrum ha le seguenti caratteristiche:

Strumento di gestione agile dei progetti

Caratteristiche Scrum

Caratteristiche Kanban schede

schede Obiettivi di sprint

È ricco di funzionalità avanzate per la gestione dei progetti

Più leggero per il budget

Creazione di modelli di attività e problemi

Grafico di burndown

Analisi assegnate e numerosi assegnatari per ogni attività

Metriche Scrum

Fatturazione e documentazione interna

Tracciamento del tempo per ogni incarico nell'app

Collaborazione e gestione del team

Generazione di report

Prezzi

Offre diversi piani tariffari in base al numero di utenti, come indicato di seguito:

USD 10/10 utenti/mese. Il budget cresce in base all'aumento del numero di utenti.

Redmine

Il software di gestione dei progetti Redmine presenta le seguenti caratteristiche:

Software di gestione progetti modificabile

Ampia gamma di plugin integrati

Cooperazione efficace, tracciamento dei bug, budgeting e gestione delle risorse

Grafici di Gantt

Rapporti rapidi

Calendari Google e Google Drive

Campi personalizzati per problemi, analisi dei tempi, panoramica degli utenti e panoramica dei progetti

Controllo degli accessi basato sui ruoli

SCM (numero di modifica del sistema) integrazione ( SVN , Mercurial , CVS e Git ecc.)

(numero di modifica del sistema) integrazione ( , , e ecc.) Facilmente personalizzabile

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Piano di prova gratuito

Piano a pagamento - 25 USD/utente/mese.

Workzone

Il software di gestione dei progetti Workzone presenta le seguenti caratteristiche:

Semplice rispetto a Jira

Offre diverse funzionalità utili

Tracciamento del tempo

Facile da usare anche per i team con utenti non tecnici

Condivisione dei file senza problemi

Modelli per attività e progetti specifici per i team

Spazi di lavoro individuali per ogni team

Elenchi di cose da fare personalizzati e dipendenze dalle attività

Rapporti sul carico di lavoro

Alternativa vantaggiosa a Jira

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Piano team di base - 24 USD/utente/mese

- 24 USD/utente/mese Piano Enterprise - 43 USD/utente/mese

Version One

Il software di gestione dei progetti Version One, una delle migliori alternative a Jira, ha le seguenti caratteristiche:

Software di gestione dei progetti agile tutto in uno

Rapidamente adattabile

Pianificazione del prodotto

Pianificazione del rilascio

Pianificazione degli sprint

Traccia degli sprint

Pianifica, traccia e riporta tutti i progetti in modo efficace

Ideale per piccole e grandi aziende

Non è complicato da usare

Coinvolge facilmente tutti i team

Conserva l'avanzamento del progetto in tempo reale

Migliora la consegna persistente end-to-end

Piattaforma agile end-to-end per la pianificazione di tutti i progetti

Migliora la visibilità, trasmette i dati ed esegue i progetti in modo efficace

Gestione efficace del portafoglio, metriche e layout del cruscotto

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Piano base di prova gratuita

Piano a pagamento - funzioni avanzate 29 USD/utente/mese.

Target Process

Il software di gestione dei progetti Target Process presenta le seguenti caratteristiche:

Strumento di gestione dei progetti facilmente adattabile

Famoso strumento commerciale di gestione agile dei progetti

Creazione di schede diverse

Viste personalizzate

Rapporti rapidi

Cruscotti personalizzati

Panoramica del progetto senza distrazioni

Rapporti personalizzati

Visualizzazione della mappa delle storie del backlog

Tracciamento completo durante tutto il progetto

Tracciamento efficiente dei bug

IntegrazioneSaaS senza problemi

Permette di valutare l'avanzamento di numerosi progetti contemporaneamente

Integrazione visiva dei dati completi del progetto

Prezzi

Offre due diversi piani tariffari, come indicato di seguito:

Prova gratuita

Piano personalizzato su richiesta

In sintesi

In conclusione, Jira è un software di gestione dei progetti molto utile ma complicato, quindi non adatto a tutte le aziende. L'alternativa a Jira, come già detto, è la migliore sul mercato. L'articolo ha fatto tutto il lavoro necessario, descrivendo nel dettaglio le migliori alternative a Jira come strumento di gestione dei progetti. Ora potete scegliere ed esplorare le alternative in base alle vostre esigenze di gestione dei progetti e selezionare la migliore. La maggior parte delle alternative a Jira ha una versione di prova gratuita, per cui potete verificarle una per una e poi decidere quella definitiva prima di passare alla versione a pagamento.

In generale, prima di scegliere un'alternativa a Jira, dovete prendere in considerazione quattro aspetti importanti, tra cui: la scelta della metodologia di gestione dei progetti, il modo in cui vi piace comunicare con il vostro team, le funzionalità essenziali di cui avete bisogno nel vostro software di gestione dei progetti e, infine, la necessità o meno di una migrazione.

AppMaster può aiutarvi a migliorare l'efficienza dello sviluppo del software da zero.

AppMaster è una piattaforma no-code che offre una piattaforma di sviluppo per applicazioni mobili o web. È a misura di tempo e di budget, con un'interfaccia e un backend facili da usare, semplici e puliti, che offrono un metodo drag-and-drop per lo sviluppo di applicazioni. Iscrivetevi oggi stesso per saperne di più.