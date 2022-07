Um roteiro do produto é um resumo que dá uma visão geral das especificações, visão, características, e direcção do seu produto para conceber uma estratégia sob a forma de um roteiro. Quando for um principiante e quiser expressar a visão do seu produto em frente dos seus clientes, faça os roteiros necessários para definir a sua estratégia. Este é o momento de criar um roteiro de produto que prepare o caminho para o trabalho futuro. Para trabalhar na construção de um produto roteiro para o primeiro produto, tem de identificar os objectivos, características e visão do seu produto que irá retratar no roteiro. Passar da estratégia aos lançamentos é um processo em várias etapas para construir um roteiro de produto.

Importância do roteiro do produto

>p>O seu roteiro de produto deve retratar uma visão eficaz das características do seu produto e o esforço potencial que está a envidar para atingir os objectivos até ao lançamento de um produto. Todo o processo de identificação da visão e planeamento para construir estrategicamente um roteiro do produto é feito com a colaboração de toda a equipa juntamente com o gestor do produto.p>Criar roteiros do produto para o seu produto necessita de um esforço árduo. Seria melhor se parecesse altamente empenhado nos seus objectivos de gestão e marketing adequados do produto através de um roteiro. O seu compromisso com os seus objectivos é expresso eficientemente através dos roteiros de produtos que criar. O roteiro do produto serve como uma promessa aos membros da sua equipa e aos consumidores sobre a qualidade e a responsabilidade do produto. Os roteiros descrevem cada pedaço do produto na linha temporal, como actualizações, lançamentos, e entrega do produto.

Apresentar o seu produto necessita de um grande esforço de planeamento estratégico, entre o qual um roteiro do produto desempenha um papel vital. Ligar a estratégia do produto à implementação ajuda na apresentação do seu trabalho com eficácia no roteiro. Além disso, o roteiro do produto dá aos consumidores uma ideia sobre onde e porque estão a investir no produto específico.

Diferentes tipos de roteiros do produto

Epic Roadmaps

>p>Dependente das equipas e dos clientes, é necessário escolher entre qualquer um dos tipos de roteiros do produto. Existem diferentes tipos de roteiros que possuem outras características. À medida que equipas e audiências diferentes olham para os roteiros dos produtos de forma diferente de acordo com o seu trabalho; o produto do roteiro do produto relevante dá uma visão eficaz. A informação retratada em vários tipos de roteiros de produtos é semelhante mas é explicada de diferentes maneiras.

Neste tipo de roteiro de produtos, é possível integrar características relacionadas que ajudarão no planeamento e organização de trabalhos futuros e características avançadas. Este roteiro de produtos ajuda a imaginar o trabalho realizado através de múltiplos lançamentos. Este roteiro também é benéfico na abordagem das características-chave dos produtos e na tomada de decisões prioritárias.

Roteiros de características

Roteiros de características dão informações detalhadas sobre as actualizações de novas características do produto através de uma linha temporal no roteiro. Este é o melhor roteiro de produto que fornece a informação sobre quando e o que as actualizações de características vão vir no produto.

Portfolio Roadmaps

Um roteiro de produto de portfólio é uma forma eficaz de expressar o plano estratégico de trabalho do seu produto aos seus líderes e equipas. Além disso, este roteiro também fornece uma visão eficaz de como diferentes equipas irão trabalhar em conjunto. Numa visão única, pode apresentar lançamentos planeados em múltiplos produtos.

Relançamento de roteiros

Roteiros de estratégia

Construir os seus roteiros de produtos

p>Um roteiro de produtos de lançamento é um processo que fornece informações sobre actividades e trabalho que precisam de ser feitos antes de trazer um produto lançado para o mercado. Ajuda a abordar questões como quando e como as libertações serão feitas e quem trabalharia e seria responsável pelas libertações e entrega. Além disso, este roteiro ajuda a comunicar as cartas de actividades de lançamento com outras equipas como vendas, marketing, e apoio ao consumidor.p> Retrata o roteiro do produto dos seus esforços de alta ordem para atingir os objectivos. Este é o melhor roteiro de produtos que ajuda a manter a liderança consciente das iniciativas e equipas que trabalham na construção do roteiro de produtos.

Quando precisar de construir um roteiro de produtos para o seu produto, precisa de uma estratégia que defina os objectivos e as iniciativas associadas. Estará a trabalhar com equipas para atingir estes objectivos e completar as iniciativas que tomou. As coisas básicas para criar um roteiro do produto são objectivos, iniciativas, lançamentos, características, prazos e épicos. Os seus objectivos de produto devem ser realistas e atingíveis dentro de um período de tempo específico. Além disso, os lançamentos são claramente definidos na linha temporal para abordar a preocupação das equipas, liderança, e clientes sobre o trabalho e a chegada de novos produtos ou actualizações no roteiro. As características recentemente desenvolvidas e actualizadas devem também ser comunicadas na linha temporal de uma forma eficaz, juntamente com as datas de lançamento às equipas e clientes; quando terminar a escolha do tipo de roteiro do produto, é necessário seguir estes passos para trabalhar e construir um roteiro do produto.

Definir estratégia do produto

Reunir informações e ideias

Definir características do produto

p>P>Primeiro de tudo, é necessário identificar o "Porquê" para que o seu produto conceba uma estratégia. Este "porquê" do seu produto explicará nos roteiros do produto como os seus esforços potenciais estão a apoiar todo o negócio. Na estratégia de um produto, haverá objectivos detalhados, iniciativas, e visão associados ao produto nos roteiros. Identificará os seus clientes, as suas necessidades, e técnicas para reunir a multidão no mercado. Além disso, os elementos da estratégia do seu produto definem detalhes sobre o roteiro do produto de construção.p> Equipas de produto podem recolher informações e ideias sobre os requisitos do produto e características actualizadas a partir de diferentes fontes. Estas fontes podem ser clientes, equipas de apoio ao cliente, e outras equipas internas. A equipa de apoio ao cliente compreenderá melhor os requisitos dos clientes através das suas respostas e feedback. Além disso, pode também concentrar-se nos pontos fracos dos seus produtos e pode apresentar ideias e estratégias para melhorar as deficiências das características do seu produto nos roteiros.

Ao identificar as características específicas do produto através de ideias, objectivos e iniciativas, pode efectivamente criar um roteiro do produto. Estão disponíveis diferentes ferramentas e modelos; ao utilizá-los, é possível acrescentar os requisitos e características nele contidos para os transmitir aos clientes. Também se pode saltar qualquer uma das características que não são boas para acompanhar os detalhes. No entanto, a característica pode ser acrescentada mais tarde sempre que precisar de a comunicar aos clientes. Além disso, as revisões de outros clientes poderiam também ser adicionadas quando se cria um roteiro para apresentar o ponto de vista do cliente.

Organizar lançamentos

Quando se termina com o e porquê do produto de uma forma eficaz, então chega o momento de explicar e apresentar o "quando" do produto. Depois de explicar as características do produto, pode adicionar as datas de entrega na linha temporal com as libertações. Poucas equipas preferem organizar lançamentos com base na capacidade de desenvolvimento em vez de os organizarem de acordo com o lançamento do produto.

Figure out roadmap views

Esta é a etapa final em que se olha para as coisas que se definiram nos roadmaps. Para consultar os roteiros em diferentes vistas, escolha um modelo de roteiro ou software. É necessário conhecer os espectadores dos seus roteiros antes de os executar. Além disso, é também necessário compreender qual é a informação importante que pretende transmitir. Identificar se o público está interessado em obter informações detalhadas sobre o produto e as datas exactas de lançamento e entrega.

FAQs

O que está num roteiro do produto?

O que é um modelo de roadmap de produto?

p>Um roteiro do produto é um ponto crucial que define a visão, as especificações e a direcção do seu produto. Como principiante, se quiser apresentar o seu produto perante uma audiência, faça um roteiro eficaz que transmita informação detalhada sobre o produto, desde objectivos a lançamentos. A criação de roadmaps é um processo de múltiplas etapas que requer objectivos e iniciativas para prosseguir.

O modelo de roadmaps de produto é a plataforma que permite a construção de um roadmap de produto neste modelo pré-organizado. Pode simplesmente adicionar os detalhes do seu produto, desde o fabrico até à entrega do produto. A linha temporal irá concentrar-se nos prazos e objectivos associados ao seu produto.

Que input utiliza para construir o roteiro do seu produto?

Os inputs necessários na construção de roteiros de produtos incluem mercado, tecnologia, revisões de clientes, e estratégia do produto. O mercado fornecer-lhe-á os detalhes sobre os requisitos dos clientes, concorrentes, e tendências do mercado. A estratégia de produto fornece-lhe uma direcção a seguir que eventualmente levará à obtenção do seu objectivo de produto. O avanço da tecnologia e outras actualizações necessárias nas características dos produtos são também necessárias para abordar.

O que deve um roteiro incluir?

Como posso criar um roteiro para o meu negócio?

p>Roadmaps do seu produto precisa de ter objectivos e iniciativas explicados na estratégia do produto. Os roteiros também incluem as características e actualizações associadas com o produto. A linha temporal é definida para cumprir os prazos, ao mesmo tempo que se alcançam os objectivos de acordo com a estratégia do produto. Além disso, também requer a listagem das datas de lançamentos, actualizações, e entrega.p>Primeiro de tudo, precisa de identificar um objectivo e iniciativa para o seu negócio. Depois disso, deve escolher o tipo de roteiro que precisa de criar. Como equipas ou públicos diferentes precisam de ter diferentes tipos de roteiros. Depois de escolher um tipo de roteiro e objectivos para o seu produto, certifique-se de que reuniu informações e ideias do exterior para elaborar uma estratégia. Estes factores externos podem ser os clientes, concorrentes, ou o pessoal do mercado. Isto irá ajudá-lo na elaboração de uma melhor estratégia e roteiro para o seu produto até aos lançamentos. Em seguida, definir as características e requisitos do produto que são necessários. Juntamente com as características, também é necessário definir as datas de actualizações associadas a características específicas nos roteiros. As datas de lançamento e entrega dos produtos são também necessárias para explicar nos roteiros.