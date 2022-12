Czy powinieneś stworzyć aplikację randkową w 2022 roku? Wydaje się, że na rynku jest już wystarczający wybór. Jednak sukces Tindera i Badoo sprawia, że przedsiębiorcy interesują się budowaniem aplikacji randkowych.

Ogromna publiczność (miliony użytkowników aplikacji na całym świecie) spędza w nich około 2 godzin dziennie. Aplikacje te udowodniły swoją opłacalność i zapotrzebowanie wśród użytkowników. Szczególnie w czasie pandemii, kiedy wszyscy doświadczyliśmy braku komunikacji społecznej i próbowaliśmy ją naprawić online.

Budowanie aplikacji randkowej od podstaw nie może być łatwe. Będziesz musiał wykonać długą listę zadań: od przydzielenia zasobów do zatrudnienia zespołu programistów i przejścia przez wszystkie etapy rozwoju aplikacji.

Przed rozpoczęciem procesu rozwoju powinieneś zrobić kilka rzeczy:

Zrozumieć docelowych odbiorców;

Zdefiniować, jakie funkcje należy uwzględnić;

Wybrać algorytm dopasowania do użycia;

Przeanalizować konkurencję.

Mając te rzeczy na uwadze, możemy powiedzieć w przybliżeniu, jak trudno będzie stworzyć aplikację randkową i ile to będzie kosztować.

Dlaczego aplikacje randkowe są tak popularne?

Ludzie uważają, że spotkanie online jest łatwiejsze i mniej stresujące, co mogą zrobić w aplikacjach randkowych. Aplikacje pozwalają użytkownikom na wzajemne oglądanie swoich profili i ocenę otrzymanych informacji przed podjęciem działań.

Duża liczba dostępnych aplikacji również nie odstrasza użytkowników. Są oni skłonni zapłacić i wykupić plany premium, jeśli aplikacja randkowa oferuje bardziej rozbudowaną bazę danych i dużą funkcjonalność.

Jednocześnie deweloperzy i przedsiębiorcy tworzą nowe rozwiązania i zapełniają sklepy nowymi opcjami.

Co więcej, nisza randek online przyciąga odbiorców, którzy są podstawowymi użytkownikami smartfonów i mogą zapłacić. Tym samym generują dobre przychody. Tylko w 2021 roku aplikacje randkowe uzyskały globalnie ponad 5 miliardów dolarów. Nic dziwnego, że firmy chcą wejść na ten rynek.

Biorąc pod uwagę trwającą pandemię, brak czasu na wyjście z domu i uzależnienie od aktywności online, popularność aplikacji randkowych będzie nadal rosła. Jeśli zdecydujesz się zająć miejsce w niszy, przygotuj się dobrze i bądź gotowy do rywalizacji.

Rozwój aplikacji randkowej

Proces rozwoju wymaga dobrego przygotowania. Przed stworzeniem rzeczywistej aplikacji randkowej, zacznij od kilku kluczowych kroków.

Docelowa publiczność

Zacznij od poznania swojej grupy docelowej - kim będą Twoi przyszli użytkownicy?

Aby podzielić grupę docelową na segmenty, możesz użyć psychometrii i demografii.

Demografia pomoże stworzyć przeciętną persona użytkownika, podczas gdy psychometria poprowadzi Cię w kierunku algorytmu dopasowania i tworzenia płynnych dopasowań.

Po pierwsze, zidentyfikuj cechy demograficzne. Zazwyczaj obejmują one wiek, płeć, status rodzinny, wykształcenie, zawód, lokalizację. Te podstawowe informacje mogą być wprowadzone przez użytkowników aplikacji podczas tworzenia konta w aplikacji.

Psychografika mierzy następujące elementy:

Cechy osobowości;

Zainteresowania;

Styl życia;

Opinie;

Wartości.

Profilowanie osobowości pomoże Ci zrozumieć, jak zachowują się użytkownicy i dlaczego to robią. Możesz stworzyć skuteczne kampanie marketingowe i skupić się na bardziej spersonalizowanym doświadczeniu w ramach interakcji użytkownik-aplikacja, korzystając z tych danych.

Aby zebrać te dane, przeprowadzaj ankiety i sondaże, analizuj odbiorców konkurencji, rób badania. Im więcej wiesz o swoich potencjalnych klientach, tym lepsze doświadczenie możesz dostarczyć.

Algorytmy aplikacji randkowych: najlepsze praktyki

Podstawową funkcjonalnością każdej aplikacji randkowej jest dopasowanie profilu. Aby uzyskać bardziej dokładne dopasowania, musisz zrozumieć, jak działają te algorytmy.

Wszystkie aplikacje można podzielić na cztery główne grupy w oparciu o techniki dopasowania:

Location-based (oparte na lokalizacji);

Oparte na obliczeniach (algorytm matematyczny);

Analiza zachowań;

Zaawansowane: implementacja AI i AR.

Location-based. Większość aplikacji randkowych wykorzystuje geodane do dopasowania. Użytkownicy mogą ustawić limity odległości, więc aplikacja mogłaby pokazać profile osób znajdujących się w pobliżu. Lokalizacja działa tu jako punkt wyjścia. Osoby znajdujące się blisko Ciebie pojawiają się na Twojej liście. Analizując ogólne info (wiek, zdjęcia, zainteresowania) umieszczone na profilu, użytkownik decyduje czy kontynuować polubienia/swipy czy dalszą komunikację.

Calculation-based. Ten algorytm wykorzystuje odpowiedzi ludzi i oblicza procenty kompatybilności, aby stworzyć lepsze dopasowania. Obliczenia są oparte na informacjach podanych przez użytkowników w ich profilach lub poprzez ankiety.

Algorytm matematyczny może być niedoskonały, ponieważ ludzie mają tendencję do błędnego przedstawiania swoich osobowości, próbując być lepszą wersją. Więc zamiast tego zaleca się stosowanie analizy zachowania.

Analiza zachowania. Tutaj analizuje się wszystkie dane o użytkowniku aplikacji - sieci społecznościowe, playlisty, odwiedzane strony itp. Ten typ jest nieco kosztowny, ponieważ wymaga wdrożenia rozwiązań Big Data.

Zaawansowane: Ai i AR. Algorytmy dopasowujące mogą wykorzystywać AI i AR. W tym przypadku rekomendacje dopasowania w aplikacji randkowej oparte są na złożonej analizie danych. Może ona obejmować rozpoznawanie twarzy, dane biologiczne. Algorytmy oparte na AI zapewnią dokładniejsze dopasowanie i rekomendacje.

Wielu sugeruje, że lepiej skupić się na niszy, takiej jak lokalizacja czy zainteresowania. Algorytmy będą więc używać jednego rodzaju danych do budowania dopasowań.

Potencjalne dopasowania Twojej aplikacji randkowej mogą być oparte na polubieniach - dobrze polubione profile pojawią się u większej liczby użytkowników. Jest to prosty system do opracowania, o ile nie wymaga danych osobowych i skomplikowanej analizy.

Analiza konkurencji

Przyjrzyj się swojej konkurencji: jakie funkcje mają ich aplikacje, jakie opinie zostawiają użytkownicy, co jest dobre, a co złe w aplikacji? To pomoże Ci zrozumieć, jak podejść do rozwoju aplikacji i jaki zestaw funkcji zawrzeć.

Spójrzmy na Tindera.

Tinder oferuje algorytmy dopasowania oparte na lokalizacji. Ale zwraca też uwagę na to, ile czasu użytkownik spędza w aplikacji. Im więcej korzystasz z aplikacji, tym więcej danych zbiera i zna twoje preferencje, aby szybciej połączyć cię z potencjalnymi meczami.

Tinder szereguje również profile na podstawie liczby polubień, które otrzymują. Użytkownicy, którzy przyciągają najwięcej uwagi, będą bardzo widoczni w aplikacji.

Na przykład Bumble to kolejna aplikacja randkowa, która również oferuje funkcję swipe. Ale w przeciwieństwie do Tindera, pozwala tylko kobietom wysyłać wiadomości jako pierwsze. Ponadto mecze znikają, jeśli nikt nie wysyła wiadomości w ciągu pierwszych 24 godzin po dopasowaniu. Ponadto każdy, kogo widzisz w aplikacji, był aktywny w ciągu ostatnich 30 dni, co oznacza, że nie ma szans, abyś przekroczył nieaktywne konto.

Jak widzisz, oprócz standardowych algorytmów, możesz zintegrować różne unikalne funkcjonalności i zbudować swój mechanizm dopasowania.

Zestaw funkcji, które powinieneś zawrzeć w aplikacji

Po zdefiniowaniu algorytmu, możesz wybrać standardowe funkcje, które aplikacja powinna posiadać. Istnieje kilka podstawowych funkcji, które posiadają wszystkie aplikacje randkowe.

Logowanie - dzięki tej funkcji użytkownicy rozpoczynają interakcję z aplikacjami. Aby zapewnić im lepsze doświadczenie użytkownika, uwzględnij logowanie za pomocą popularnych źródeł, takich jak e-mail, sieci społecznościowe lub numer telefonu. Geolokalizacja - geodata jest jedną z najbardziej znaczących funkcji w aplikacjach randkowych. Podstawowa selekcja profili do dopasowań jest oparta na lokalizacji użytkowników. Twoim zadaniem jest tutaj stworzenie jak najbardziej elastycznych ustawień geo. Na przykład, pozwól użytkownikom kontrolować, kiedy aplikacja może uzyskać dostęp do ich lokalizacji, pozwól im określić odległość do odkrycia przez potencjalne mecze, zaoferuj im zarządzanie geolokalizacją. Profile użytkowników - kolejna krytyczna funkcja, której nie można wykluczyć. Poprzez strony profilowe, użytkownicy powinni stworzyć dobrą prezentację ich. Profil użytkownika powinien umożliwiać ludziom prezentację zdjęć i filmów, a niektóre podstawowe pytania podkreślają ich zainteresowania. Jest to podstawowe narzędzie odbiorców, aby przyciągnąć uwagę innych w aplikacji randkowej. Mechanizm dopasowania - czy to swiping, czy polubienie, w ten sposób użytkownicy aplikacji zaczynają wchodzić ze sobą w interakcje. Uczyń tę funkcję jasną, aby ludzie mogli łatwo zrozumieć, co są zobowiązani zrobić: machnąć w prawo, podwójnie stuknąć, kliknąć polubić ikonę lub cokolwiek innego. Prywatny czat - włącz komunikację w swojej aplikacji randkowej. Aby uzyskać lepsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika, możesz pozwolić użytkownikom wysyłać nie tylko wiadomości, ale także media (gifs, naklejki). Możesz połączyć rozmowy wideo lub wiadomości audio, aby komunikacja była bardziej żywa. Powiadomienia - nie pozwól, aby użytkownicy przegapili swoje życie randkowe. Odbiorcy aplikacji muszą otrzymywać powiadomienia o aktywności w odpowiednim czasie. Ale ważniejsze jest, aby pozwolić im dostosować ustawienia powiadomień: włączyć i wyłączyć je, wybrać rodzaje działań, o których mają być powiadamiani. Bramki płatności - są one niezbędne do generowania przychodów. Jeśli użytkownicy są gotowi wydać pieniądze wewnątrz aplikacji randkowej, pozwól im zrobić to wygodnie poprzez płatności online.

Oprócz tych podstawowych cech, istnieją pewne funkcjonalności, które często są pomijane podczas rozwoju.

Pomyśl o bezpieczeństwie. Ludzie będą dzielić się wieloma osobistymi informacjami w aplikacji, więc zaimplementuj weryfikację. Gorąco polecamy używanie uwierzytelniania wieloczynnikowego zamiast haseł.

Następnie przejrzyj karty profili. Zazwyczaj nie zawierają one wielu informacji, więc daj użytkownikom możliwość ich rozbudowy.

Świetnym dodatkiem będzie pozwolenie użytkownikom na cofnięcie like 'ów wstawionych przez pomyłkę. Większość aplikacji nie posiada tej funkcji lub oferuje ją odpłatnie. Włączenie tego do swojej aplikacji może stać się Twoją przewagą konkurencyjną.

I zaoferować więcej filtrów wyszukiwania, oprócz wieku, płci i lokalizacji. Użytkownicy aplikacji randkowych docenią to, ponieważ pomaga to ustawić dokładniejsze preferencje.

Stos technologiczny

Po stworzeniu jasnego pomysłu na to, jak będzie wyglądać Twoja aplikacja randkowa, możesz przejść do części deweloperskiej.

Trudnym procesem jest tutaj znalezienie i zatrudnienie niezawodnego i profesjonalnego zespołu. Nie wspominając o tym, że musisz mieć środki, aby zapłacić za ich pracę. Jeśli planujesz zatrudnić zespół programistów, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się jak najwięcej o kandydatach: przejrzyj ich portfolio, sprawdź doświadczenie zawodowe, przeanalizuj warunki pracy i szacowany termin.

Inną opcją jest posiadanie wewnętrznego zespołu programistycznego lub indywidualnych programistów. Jeśli tak, to budowa aplikacji randkowej będzie wymagała mniej wydatków, ale więcej czasu.

W obu przypadkach, powinieneś zrozumieć stos technologiczny, który jest preferowany dla rozwoju w dzisiejszych czasach:

Języki programowania: Swift dla iOS, Kotlin dla Androida;

Bazy danych: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, najnowsze Android Studio;

Serwer WWW: Nginx, Apache;

Magazyn w chmurze: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autoryzacja społecznościowa: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK

Bramka płatności: Stripe, PayPal

Ogólne narzędzia: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Istotnymi elementami Twojej aplikacji będą potężne serwery, bezpieczne bazy danych oraz API, ponieważ będziesz przechowywał wiele danych i zbierał je za pośrednictwem różnych usług.

Ile pieniędzy potrzebujesz na rozwój aplikacji randkowej?

Źródła internetowe dzielą się różnymi szacunkami, a całkowita cena rozwoju aplikacji randkowej waha się w granicach 50 000-150 000 dolarów. Brzmi jak duża ilość pieniędzy.

Powodem tak ogromnych kosztów jest to, że istnieje co najmniej pięć etapów rozwoju, w które musisz zainwestować:

Analiza biznesowa i marketingowa;

Zarządzanie projektem;

Projektowanie UI i UX;

Rozwój i testowanie;

Utrzymanie.

Na każdym etapie wydasz co najmniej kilka tysięcy dolarów. Każdy etap angażuje różnych specjalistów, którym trzeba zapłacić. Weź pod uwagę, że średni czas rozwoju to trzy miesiące, a średnia stawka wynagrodzenia dewelopera to około 40 dolarów za godzinę, co już sumuje się do 20 000 dolarów.

Na koszt rozwoju wpływa złożoność aplikacji. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na podstawową funkcjonalność i prosty interfejs, możesz znacznie obniżyć cenę. Ale wyniki będą takie same.

Dlatego zawsze lepiej jest wszystko dokładnie zaplanować i jasno określić, czy jesteś gotowy na przeznaczenie takich zasobów.

Strategia monetyzacji

I na koniec, ale nie najmniej - monetyzacja. Wszystkie inwestycje, jeśli zostaną wydane prawidłowo, mogą się zwrócić. Główne pytanie tutaj: jak chcesz generować przychody ze swoją aplikacją?

Wśród popularnych i skutecznych sposobów generowania zysków są:

Płatne reklamy;

Plany subskrypcyjne;

In-app purchases;

Aktualizacje funkcji premium.

Tinder jest doskonałym przykładem wykorzystania płatnych reklam i aktualizacji funkcji premium. Plany premium znacznie rozszerzają funkcjonalność aplikacji, zapewniając użytkownikom aplikacji, że nie marnują swoich pieniędzy i generują przychody dla Ciebie.

Końcowe przemyślenia

Jedno wiemy na pewno, aplikacje randkowe są tutaj, aby pozostać. Stworzenie kolejnego jest potencjalnie obiecującym i zyskownym pomysłem. Popyt rośnie i to jest właśnie to, czego potrzebujesz.

Pamiętaj, aby wymyślić świeżą koncepcję, określić docelową grupę odbiorców i przygotować strategię promocyjną. Jeśli nie jesteś skłonny zapłacić 40 000 dolarów za rozwój aplikacji, zbadaj no-code. Platformy no-code i AppMaster.io, w szczególności, będą kosztować znacznie mniej i nadal dają wysokiej jakości wyniki. AppMaster.io oferuje automatycznie generowany backend, bazę danych obsługiwaną przez PostgreSQL, funkcjonalność API, umożliwia tworzenie natywnych aplikacji. Wypróbuj go i stwórz pierwszą wersję swojej aplikacji w kilka tygodni.