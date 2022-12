Lato już jest, a branża usług wakacyjnych i turystycznych znów jest otwarta na biznes! Sieci hoteli, które ucierpiały w wyniku spustoszenia gospodarczego spowodowanego ostatnią pandemią, znów są dostępne dla biznesu. Znudzeni faktem, że przez prawie dwa lata turyści byli praktycznie zamknięci, starają się odzyskać utracony czas wakacji. Wiele hoteli zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza nowe usługi, które mają przyciągnąć chętnych turystów po pandemii. Tysiące podekscytowanych podróżnych przeszukuje strony internetowe w poszukiwaniu najlepszych ofert w swoich ulubionych hotelach. Po tak długim okresie bezczynności, ta podróż jest już dawno spóźniona i zasłużona!

Sieci hotelowe, chcąc nadrobić stracone dochody, rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę kampanie marketingowe. Wiele hoteli przedstawia nowe pakiety i usługi, aby przyciągnąć gości do swoich hoteli, z kuszącymi reklamami na ekranach naszych telewizorów. Oszczędni hotelarze zainwestowali również w aplikacje do rezerwacji hoteli, aby poradzić sobie z przewidywaną ilością transakcji hotelowych od gości. Te hotelowe aplikacje rezerwacyjne mogą być mobilne lub internetowe i pomagają menedżerom hoteli bezproblemowo przetwarzać transakcje związane z rezerwacjami. Aplikacje do rezerwacji hotelowych dostarczają użytkownikom szczegółowych i wygodnych informacji na temat usług hotelowych i ofert promocyjnych.

Hotele, które inwestują w rozwój mobilnych aplikacji rezerwacyjnych z interaktywnymi ekranami szczegółów hotelu, przyjaznymi chatbotami i wydajnymi funkcjami automatycznymi, lepiej radzą sobie z niedoborem personelu. Aplikacje do rezerwacji hotelowych znacznie automatyzują usługi rezerwacyjne i procesy administracyjne oraz zmniejszają zależność hoteli od ich personelu. Nagła absencja personelu w wielu hotelach spowodowana rygorystycznymi środkami zamknięcia i pracownikami, którzy zachorowali, zaskoczyła wielu hotelarzy. Wielu menedżerów hoteli pozostawało w gorączce, gdy próbowali pokryć braki kadrowe i obsłużyć partie anulowanych hoteli.

Dlaczego Hotel Booking Apps są tak popularne?

Hotelowe aplikacje rezerwacyjne są popularne wśród sieci hotelowych i użytkowników hoteli z kilku powodów. Te funkcje i usługi online są doceniane przez użytkowników i hotele tak bardzo, że popyt na mobilne aplikacje rezerwacyjne odnotował gwałtowny wzrost w 2022 roku!

Hotele mogą zapewnić

Responsive Customer ServiceSukcessieci hotelowych zależy od responsywności ich zespołu obsługi klienta. Aplikacje rezerwacyjne hoteli są przedłużeniem ich fizycznej siły roboczej i mogą łatwo dostarczyć użytkownikom szczegółowych informacji. Użytkownicy, którzy potrzebują szybkich i jasnych informacji, aby zarezerwować swój pobyt w hotelu, doceniają te wygodne funkcje aplikacji mobilnych. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z dedykowanych funkcji obsługi klienta 24/7.

Bez barier językowychSieci hoteloweprzyjmują wielu gości z całej mapy świata. Goście ci mogą posługiwać się wieloma językami, a zapewnienie wystarczającej liczby wielojęzycznych pracowników, aby wypełnić tę potrzebę, jest niemal niemożliwe. Mobilne aplikacje do rezerwacji hotelowych z funkcjami tłumaczenia zapewniają wiele opcji językowych na swoich platformach. W rezultacie użytkownicy mogą korzystać z tych funkcji, wybierając wybrany język, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat swojego pobytu. Ułatwia to użytkownikom bezproblemowy proces rezerwacji hotelowej, niezależnie od języka.

Wygodna rezerwacja i dodatkiMobilnaaplikacja do rezerwacji hotelowych, która jest dostępna w systemie Android, iOS i w sieci, zapewnia użytkownikom wygodę. Aplikacje do rezerwacji hotelowych poprawiają doświadczenia klientów, ponieważ użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych usług hotelowych i ulepszeń za pośrednictwem jednej wygodnej aplikacji. Myślące przyszłościowo sieci hotelowe inwestują w te mobilne aplikacje rezerwacyjne, ponieważ ułatwiają one proces rezerwacji pokoi w hotelu.

Ekrany szczegółów hotelu ułatwiają uzyskanie szczegółów dotyczących udogodnień w pokojach i hotelowych rozrywek oraz uczestniczenie w promocjach lojalnościowych wskazówek z map nieruchomości hotelowych. Wygoda posiadania aplikacji mobilnej, która oferuje te funkcje na prostym ekranie urządzenia, zwiększy doświadczenie użytkowników.

Inne względyBaza danych klientów : Sieci hotelowe, które wykorzystują usługi aplikacji rezerwacyjnych, korzystają z jej funkcji gromadzenia danych. Funkcje te ułatwiają dokładne generowanie raportów przychodów, gromadzą szczegółowe informacje o użytkownikach aplikacji i pomagają sieciom hotelowym w tworzeniu specjalnych programów lojalnościowych i promocji. Dokładne dane pochodzące z aplikacji mobilnych zapewniają sieciom hotelowym cenny wgląd w klientów. Dane te są wykorzystywane do tworzenia specjalnych programów lojalnościowych i kierowania do określonych grup użytkowników ofert promocyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail, newsletterów lub ekranów informacyjnych hotelu.

Redukuje koszty zatrudnienia personelu: Dla hoteli dążących do zmniejszenia kosztów zatrudnienia, budowanie aplikacji do rezerwacji hotelowych w celu zautomatyzowania procesu ma sens. Mobilne aplikacje do rezerwacji hotelowych zmniejszają zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników hotelu, wypełniają luki kadrowe oraz redukują ogólny czas i koszty związane z rekrutacją i szkoleniem członków zespołu. Mobilne aplikacje do rezerwacji hotelowych znacznie upraszczają i automatyzują procesy, zapewniając całodobowe wsparcie wirtualnego personelu. Sieci hotelowe mogą zatem przenieść swoją uwagę na poprawę doświadczeń związanych z rezerwacjami klientów, koncentrując się na użytkownikach swoich aplikacji mobilnych. Mobilne aplikacje rezerwacyjne redukują również czas i zasoby, które w przeciwnym razie zostałyby poświęcone na przyjęcie personelu.

Jakość obsługi klienta: Zautomatyzowane interaktywne funkcje mobilnych aplikacji hotelowych ułatwiają użytkownikom szybki proces meldowania się w pokoju. Wygoda korzystania z aplikacji do rezerwacji hotelowych zmniejsza niepotrzebne fizyczne interakcje z personelem hotelu i potencjał słabej obsługi klienta.

Użytkownicy mogą otrzymać

24/7 Customer CareUżytkownicymobilnych aplikacji rezerwacyjnych generalnie preferują sieci hotelowe z dedykowanym doświadczeniem konsjerża klienta. Aplikacje mobilne, które zapewniają całodobową obsługę klienta, zwiększają doświadczenie gości, tworzą pozytywne interakcje i budują zaufanie. Aplikacje hotelowe budują również lojalność klientów wobec sieci hotelowych, które zapewniają te funkcje mobilnych aplikacji rezerwacyjnych. Promocje lojalnościowe klientów mogą obejmować automatyczne podwyższenie standardu pokoju lub zniżki.

Szybki dostęp do informacjiWtym szybko zmieniającym się świecie, użytkownicy aplikacji do rezerwacji hotelowych wymagają szybkiego i wygodnego dostępu do szczegółów. Informacje te pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczących rezerwacji hotelowych. Gotowe informacje, takie jak usługi hotelowe, pakiety i stawki promocyjne, są wrażliwe na czas, a użytkownicy potrzebują szybkiego dostępu do tych informacji. Dodatkowe szczegóły dotyczące udogodnień w pokojach, dostępności i cen pozwalają użytkownikom na dokonywanie bardziej świadomych wyborów, co do wyboru hoteli.

Zapis transakcji onlineJeśliużytkownicy mają pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące usług hotelu, aplikacje mobilne zapewniają dokładny zapis szczegółów rezerwacji. Ekrany szczegółów hotelu zapewniają informacje o płatnościach na transakcjach przetwarzanych przez hotel, dzięki czemu użytkownicy mogą przedstawić dowód swoich rezerwacji. Aplikacje mobilne przechowują dane hotelu dotyczące transakcji z bramką płatniczą, pokoi zarezerwowanych przez użytkowników oraz innych informacji związanych z ich pobytem. Informacje te są wykorzystywane do moderowania sporów i tworzenia rozwiązań dla użytkowników niezadowolonych z usług hotelu.

Porównanie cenJednąz najbardziej cenionych funkcji aplikacji rezerwacyjnych są funkcje wyszukiwania i filtrowania, umożliwiające użytkownikom zestawienie i porównanie cen pokoi. Ta funkcja aplikacji pomaga użytkownikom wyszukiwać i filtrować oferty hotelowe lub najbardziej odpowiednie zakwaterowanie w pokoju. Wyszukiwanie pokoi hotelowych według ceny pomaga świadomym budżetu użytkownikom wybrać usługi hotelowe i pakiety, na które mogą sobie pozwolić. Z tego powodu narzędzie do porównywania cen można uznać za jedną z najbardziej pomocnych funkcji wyszukiwania i filtrowania w aplikacjach do rezerwacji hoteli.

Jak działa aplikacja do rezerwacji hoteli?

Aplikacje rezerwacji hotelowych mają określony standard minimum zmiennego produktu (MVP) funkcje, które użytkownicy oczekują od tych aplikacji rezerwacji hotelowych.

Rejestracja

Ten pierwszy krok w transakcji odbywa się między użytkownikami a aplikacją rezerwacji hotelowej i ustanawia zaufanie do oferowanych usług. W tym kroku użytkownicy tworzą osobisty profil, który aplikacja do rezerwacji hoteli wykorzystuje do generowania specjalnych, ukierunkowanych kampanii. Takie kampanie hotelowe mogą mieć formę promocji i usług domowych opartych na preferencjach wskazanych przez użytkowników aplikacji. Proces rejestracji w aplikacji do rezerwacji hoteli tworzy spersonalizowane doświadczenie dla użytkowników. Użytkownicy ci doceniają zautomatyzowaną funkcję aplikacji do rezerwacji hotelowych, która działa jak wirtualny concierge usług. Użytkownicy mogą stworzyć profil rejestracji rezerwacji hotelowej, który umożliwia im wygodny i gotowy dostęp do szczegółowych informacji na temat ich rezerwacji hotelowej.

Pulpit nawigacyjny rezerwacji hotelowej

Aplikacja rezerwacji hotelowej otworzy się na ekranie szczegółów rezerwacji, gdzie użytkownicy mogą wstawić szczegółowe informacje na temat ich pobytu w hotelu. Użytkownicy zapewniają rezerwacji hotelu info, takie jak data podróży, liczba pokoi hotelowych potrzebne, czas trwania ich pobytu i preferowane udogodnienia hotelu. Na ekranie szczegółów rezerwacji hotelu w większości aplikacji mobilnych, użytkownicy mogą filtrować grupy wiekowe gości, zarezerwować transport i sprawdzić mapy dla bliskości pobliskich atrakcji lokalnych.

Użytkownicy mogą również wprowadzić datę i czas trwania pobytu, porównać ceny, zobaczyć usługi promocyjne, przeczytać opinie o hotelu i uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje na temat rezerwacji. Ekran szczegółów rezerwacji hotelu pomaga użytkownikom wybrać hotel i doświadczenie podróży, które są najbardziej wygodne.

Dodatkowe funkcje MVP

Bramka płatnościUżytkownicyzobowiązują się do rezerwacji pobytu w hotelu, płacąc za swoje pokoje za pośrednictwem bramki płatności aplikacji rezerwacji hotelu. Szczegółowe informacje przetwarzane przez bramy płatności aplikacji rezerwacji hotelowych muszą być prywatne i bezpieczne. Zapewnia to użytkownikom bramek płatniczych bezpieczeństwo niezbędne do przetwarzania transakcji rezerwacji hotelowych bez obaw o naruszenie danych.

Bramki płatnicze będą wymagały zastosowania środków bezpieczeństwa, takich jak certyfikacja bezpiecznej strony i szyfrowanie danych, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników aplikacji mobilnych. Proces płatności powinien być również wygodny, bezproblemowy i bezproblemowy dla użytkowników aplikacji do rezerwacji hoteli. Błędy aplikacji mobilnej i inne problemy z bramkami płatniczymi mogą denerwować użytkowników próbujących zabezpieczyć rezerwacje hotelowe i powinny być zminimalizowane za wszelką cenę.

Polityka refundacji

Renomowane hotele posiadają standardowe zasady anulowania rezerwacji oraz szczegółowe informacje na temat ich polityki zwrotu pieniędzy. Polityka refundacji zawiera:

Szczegóły prawne hotelu.

Informacje o standardowych postanowieniach w pokojach hotelowych.

Umowy o uczciwym użytkowaniu dla użytkowników.

Jeżeli w tych obszarach wystąpią niedociągnięcia, użytkownicy konsultują się z aplikacjami hotelowymi w sprawie polityki refundacji, która jest wykorzystywana do zapewnienia rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat polityki refundacji ustanawiają zaufanie do aplikacji do rezerwacji hoteli i zachęcają użytkowników do kontynuowania rezerwacji z ufnością. Użytkownicy otrzymują odpowiednie informacje o tym, jak uzyskać zadośćuczynienie, jeśli ich doświadczenie z pokojem hotelowym lub rezerwacją jest niezadowalające.

Jak mogę stworzyć rezerwację hotelową online?

Przygotuj listę kontrolną

Zanim zaczniesz przeszukiwać setki pokoi hotelowych na ekranach aplikacji rezerwacyjnych, zastanów się, jakiego rodzaju doświadczenia hotelowego szukasz. Może masz już swoją listę kontrolną preferowanych udogodnień i szczegółów hotelowych dla hoteli, które chcesz odwiedzić. Dla niektórych jest to fizyczna lokalizacja, więc użytkownicy konsultują mapy online w nadziei na znalezienie hoteli z pobliskimi obiektami i udogodnieniami, takimi jak wycieczki, wypożyczalnie pojazdów, plaże i restauracje.

Dla innych najważniejszym czynnikiem jest wielkość i wystrój pomieszczeń, więc przeszukują ekrany szczegółów hotelu chętnie znaleźć swoje idealne zakwaterowanie. Podczas przeglądania tych ekranów szczegółów hotelu, rozważyć wielkość grupy podróżujących, jak większe grupy będą wymagać więcej pokoi lub większy rozmiar pokoju niż para. Liczba, wielkość, udogodnienia i lokalizacja pokoi w ulubionych hotelach, może sprawić lub złamać doświadczenie wakacyjne.

Rozważ swoje potrzeby w zakresie zakwaterowania

Goście, którzy wymagają spokojniejszego pobytu mogą zarezerwować pokój w części hotelu oddalonej od basenu lub obszarów rozrywkowych. Obszary te mają tendencję do bycia bardziej hałaśliwymi, a to może sprawić, że doświadczenie pokoju będzie okropne, jeżeli preferujesz spokój. Przy wyborze pokoi należy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze, ciężarne lub niedołężne oraz osoby niepełnosprawne fizycznie.

Bliskość miejsca udzielania pierwszej pomocy, restauracji i klatki schodowej powinna być brana pod uwagę przez osoby ze specjalnymi warunkami medycznymi lub niepełnosprawnością. Hotelowe udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach mogą obejmować większe rozmiary pokoi, dostęp dla wózków inwalidzkich i solidne poręcze dla wsparcia.

Dodatkowy proces rezerwacji

Wyszukiwanie i sortowanieOsoby korzystające z mobilnejaplikacji rezerwacyjnej mogą przeszukiwać listy odpowiednich pokoi hotelowych, wybierając preferencje na ekranie szczegółów hotelu. Wyszukiwanie na ekranie szczegółów hotelu najlepszych udogodnień w pokojach hotelowych nie musi być trudne. Użyj ekranu szczegółów hotelu do filtrowania i wyszukiwania informacji o pokojach. Goście mogą wymieniać, porównywać i wybierać hotele z preferowanymi udogodnieniami w pokojach. Niektórzy goście używają ekranu szczegółów hotelu do wyszukiwania i sortowania lokalizacji na mapie najbliższych hoteli w pobliżu lokalnych wycieczek przygodowych społeczności. Możliwości geolokalizacji aplikacji może pomóc użytkownikom mapować swoje pożądane wycieczki przygodowe w pobliżu tych ośrodków hotelowych z wyprzedzeniem.

Dokonaj rezerwacji pokojuPoprzeszukaniu ekranu szczegółów hotelu i znalezieniu satysfakcjonującego pokoju, możesz zarezerwować pokój online. Na ekranie szczegółów hotelu, wprowadzisz rozmiar, kilka pokoi, preferowane udogodnienia, datę pobytu i liczbę gości. Próba rezerwacji pokoi w aplikacji natychmiast zwróci wynik wyszukiwania na ekranie ze statusem dostępności pokoju.

Zapłać za rezerwacjęhoteluZapłaćza rezerwację pokoju za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej na ekranie szczegółów hotelu. Karta kredytowa lub inny międzynarodowy procesor płatniczy, taki jak PayPal, może być używany na bramce płatności na większości ekranów szczegółów hotelu. Po dokonaniu rezerwacji pokoju, rezerwacji i płatności, otrzymasz fakturę lub potwierdzenie płatności pocztą elektroniczną oraz rezerwację do druku. Niektóre hotele idą na łatwiznę, dołączając listę kontrolną atrakcji hotelowych, zasad, dress code i innych informacji concierge. Wiele z nich korzysta z okazji, aby wprowadzić programy lojalnościowe dla klientów, w tym zniżki na następną rezerwację pokoju.

Jak stworzyć Booking App?

Faza odkrywania

Zanim zbudujesz aplikacje hotelowe i mobilne aplikacje rezerwacyjne, przeprowadza się odpowiedni proces badawczy i marketingowy. Ta faza badawcza jest znana jako "faza odkrywania" i jest pierwszym krokiem procesu tworzenia aplikacji hotelowych. Hotele wykorzystują fazę odkrywania do przeprowadzenia dokładnych badań rynku konkurencji, istniejących aplikacji mobilnych, produktów i usług dla sektora turystycznego.

Badania te pozwoliłyby określić, czy Twoja aplikacja hotelowa i mobilna aplikacja do rezerwacji może rozwiązać jakiekolwiek istniejące luki na rynku turystycznym. Na podstawie tych badań, programiści aplikacji tworzą listę kontrolną cech MVP dla nadchodzącej fazy projektowania aplikacji.

Faza projektowania

W fazie projektowania mobilnej aplikacji hotelowej, funkcje aplikacji hotelowej są konceptualizowane w oparciu o wyniki wcześniejszych badań. Mobilne aplikacje hotelowe mogą tworzyć funkcje projektowania, wyszukiwania, filtrowania i rezerwacji specyficzne dla danej sieci hoteli. Te cechy aplikacji mobilnych podkreślają istotne informacje o ich usługach dla użytkowników poprzez ekrany szczegółów hotelu.

Ekrany szczegółów hotelu zawierają takie informacje jak wielkość, liczba pokoi, cechy mapy lokalizacji, kampanie promocyjne i udogodnienia w pokojach. Projekt aplikacji mobilnej zależy również od jej unikalnej propozycji wartości, czyli od tego, jak jej usługi i funkcje rozwiążą unikalne problemy użytkowników końcowych.

Faza rozwoju aplikacji rezerwacyjnej

Projektowanie aplikacjiRozwój aplikacji hotelowejpolega na stworzeniu listy minimalnych cech zmiennych produktu (MVP). Ta lista funkcji aplikacji ma na celu dopasowanie do potrzeb sieci hoteli. Każda cecha aplikacji hotelowej ma również zapewnić jej użytkownikom unikalną propozycję wartości. Funkcje rozwoju aplikacji, takie jak podstawowy ekran szczegółów hotelu, lista pobliskich udogodnień, mapy obiektów, lista filtrów wyszukiwania oraz ogólne informacje o usługach hotelowych, są podstawowymi cechami większości aplikacji do rezerwacji hotelowych.

Aplikacja hotelowa powinna również ułatwiać funkcje takie jak wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie z możliwością zestawienia wyników w dowolnej kolejności. Funkcje aplikacji mobilnej MVP pomagają użytkownikom porównywać ceny, wyświetlać informacje o pokojach i wymieniać najbliższe udogodnienia noclegowe na podstawie map lokalizacji.

Faza rozwojuHotelowesieci mogą zakontraktować renomowane no-code usługi rozwoju aplikacji z renomowanych firm za pomocą platform, takich jak AppMaster. Ta platforma aplikacji może być używany do budowy aplikacji hotelowych z podstawowych funkcji MVP lub bardziej złożonego rozwoju aplikacji, w komplecie z kodem źródłowym. Platforma AppMaster pozwala użytkownikom dostosować swój unikalny kod źródłowy dla swoich aplikacji hotelowych.

Wybierz odpowiednich ekspertów ds. rozwojuWybierzzespół wykwalifikowanych ekspertów ds. aplikacji, aby zbudować aplikacje hotelowe, które spełniają Twoje potrzeby w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych. Wielu hotelarzy wybiera platformę AppMaster do rozwoju aplikacji mobilnych aplikacji do rezerwacji hotelowych i innych usług programowych. Co więcej, ta platforma rozwoju aplikacji może napisać dokumentację techniczną dla mobilnych aplikacji hotelowych w szybszym, lepszym i tańszym tempie.

Platforma rozwoju AppMaster jest tak zaawansowana, że generuje 22 000 linii kodu na ekranie na sekundę. Ta platforma rozwoju aplikacji jest doskonała do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Może być używany do szybkiego i przystępnego budowania aplikacji hotelowych i mobilnych aplikacji do rezerwacji.

Faza testowa tworzenia aplikacji rezerwacyjnej

Faza testowaTa faza to miękkie uruchomienie aplikacji hotelowej w celu przetestowania funkcji rozwoju aplikacji i doświadczenia użytkownika. Użytkownicy mogą przetestować, jak dobrze aplikacja mobilna wymienia usługi hotelowe, udogodnienia i informacje o pokojach na ekranie szczegółów hotelu. W trakcie tego procesu identyfikowane są takie problemy jak błędy, nieprawidłowe mapy, powolne wyniki wyszukiwania, glitching, komunikaty o błędach lub brak dokładnych wyników wyszukiwania na ekranie. Doświadczenie użytkownika jest również oceniane w celu określenia łatwości nawigacji ekranowej i dostępności mediów społecznościowych oraz sprawdzenia, jak dobrze aplikacja współdziała z większymi platformami, takimi jak Google Maps.

UruchomienieRozprowadzenienowej aplikacji hotelowej do nowych użytkowników sprawia, że ich doświadczenia związane z rezerwacją hotelu stają się wygodniejsze. Ekscytujące funkcje nowej mobilnej aplikacji do rezerwacji hotelowych spowodują ponowne zainteresowanie listą ofert sieci hotelowej. Sieci hotelowe posiadające aplikację mobilną są postrzegane przez gości jako bardziej innowacyjne i zorientowane na klienta. Kampanie marketingowe i promocyjne mogą być wykorzystane do nagłośnienia premiery mobilnej aplikacji do rezerwacji hoteli.

Aktualizacja i konserwacjaPoopracowaniu i uruchomieniu mobilnej aplikacji hotelowej może zaistnieć potrzeba rozwiązania dodatkowych problemów. Mogą to być np. błędy wyszukiwania na ekranie szczegółów hotelu lub błędy w narzędziu porównywania cen w aplikacji mobilnej.

Ile kosztuje opracowanie aplikacji do rezerwacji?

Budowanie aplikacji hotelowych z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami na ekranie może być kosztowne. Jednak opcje są dostępne, jeśli wolisz proces rozwoju aplikacji, która jest szybsza, tańsza i mniej pracochłonne. Zespoły programistów No-code na platformie AppMaster mogą zapewnić hotelom usługi rozwojowe, aby zbudować aplikacje hotelowe bez kłopotów.

Jeśli aplikacja ma proste funkcje MVP z podstawowym ekranem szczegółów hotelu, będzie to znacznie szybsze do zbudowania i uruchomienia niż bardziej złożony ekran aplikacji. Te rozwiązania aplikacyjne mają proste szablony bez kodu, które ułatwiają automatyzację procesów aplikacji hotelowych bez konieczności posiadania pełnoetatowego zespołu programistów.

Istnieją opcje dla hoteli, które wolą mieć kontrolę nad własnymi kodami źródłowymi aplikacji mobilnych. AppMaster może równie szybko stworzyć niskokodowe aplikacje do rezerwacji hotelowych. Jednak te rozwiązania mają bardziej niestandardowe i złożone funkcje aplikacji zgodnie ze specyfikacją sieci hotelowej.

W zależności od liczby godzin spędzonych na tworzeniu aplikacji i złożoności jej funkcji projektowych, koszty wstępne będą początkowo droższe. Koszty budowy aplikacji hotelowych z bardziej złożonymi funkcjami zaczynają się od około 150 000 USD w przypadku wyboru klasycznego rozwoju. Wybierając rozwój bez kodu, wręcz przeciwnie, zaoszczędzisz dużo pieniędzy i czasu.

Wniosek

Chociaż początkowe nakłady mogą być kosztowne w zależności od liczby funkcji na ekranie i poza nim, posiadanie aplikacji mobilnej dla hoteli jest tego warte! Oszczędza ona hotelom cenny czas, pieniądze i energię w dłuższej perspektywie. Poprawia również efektywność rezerwacji i zwiększa lojalność klientów, co równa się zwiększonym zyskom dla Twojego hotelu. Spokój umysłu wiedząc, że masz w pełni zautomatyzowany proces rezerwacji hotelu i 24/7 wsparcie obsługi klienta z AppMaster jest bezcenny! Nie ma potrzeby, aby szukać na całym świecie rozwoju aplikacji mobilnych, gdy najlepsi eksperci od rozwoju bez kodu są w zasięgu ręki. Zarezerwuj konsultację już dziś!