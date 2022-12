Użytkownicy mówią, że ich codzienna rutyna w celu osiągnięcia produktywności zaczyna się o 6:00 rano w aplikacji listy rzeczy do zrobienia. Podczas gdy ubierasz się i bierzesz prysznic, poprzednia propozycja zdrowego śniadania i ruszasz w drogę. Po zrobieniu z prysznicem, chciałbyś przeczytać wiadomości w gazecie. Posiadanie listy rzeczy do zrobienia aplikacji kieruje cię w stronę wysokich oczekiwań na resztę dnia i motywuje cię do bycia produktywnym ze swoją listą rzeczy do zrobienia.

Przechodząc do przodu do południa twojego dnia, które jest 2 pm. Teraz czujesz się spieszyć w pracy, a ledwo dostać szansę, aby wziąć czas na przerwę na lunch i utrzymać aplikację listy rzeczy do zrobienia. Mniej więcej w tym czasie czujesz stres i zmęczenie wypełniające się w twoim ciele. Czujesz również, że musisz wielokrotnie wykonywać zadanie w aplikacji listy rzeczy do zrobienia, ponieważ nie byłeś w stanie skupić się na nim w pierwszej kolejności i tracisz produktywność. W tym momencie żałujesz, że nie masz przycisku reset, dzięki któremu mógłbyś naprawić wszystko, zanim poszło źle, tylko gdybyś mógł mieć strategię wykonywania zadań.

Teraz przyjrzyjmy się sprawie i znajdźmy to, co poszło nie tak w aplikacji dla użytkowników? Powiedzmy, że masz zwyczaj robienia aplikacji listy rzeczy do zrobienia noc wcześniej, co prowadzi do tego, że myślisz, że użytkownicy byli na szczycie swojego niestandardowego rozwoju. Jednak czułeś się zestresowany, gdy ciągle dodawałeś rzeczy do swojej listy. Do czasu, gdy dotrzesz do końca dnia, okazuje się, że zdarza się, że nie ma istnienia listy do naśladowania. Posiadanie tak długiej listy sprawiło, że uwierzyłeś, że źle robisz listę rzeczy do zrobienia. Twoim największym błędem było umieszczanie na liście zadań, które były niemożliwe do wykonania w ciągu jednego dnia, co doprowadziło do spadku produktywności!

7 wskazówek, jak stworzyć aplikację do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Aplikacja Lista rzeczy do zrobienia odnosi się do serii niestandardowych rozwoju, że powinieneś zakończyć w ciągu jednego dnia lub określonego okresu czasu. Twoja lista może być podzielona na dowolny okres długości, od części dnia do tygodnia lub nawet więcej. Celem tych aplikacji do listy rzeczy do zrobienia jest uczynić cię produktywnym i pomóc użytkownikom uniknąć prokrastynacji. App google zadania mają wiele funkcji listy rzeczy do zrobienia, aby pomóc Ci z prokrastynacji, ale jak można być konsekwentny?

Jeśli chcesz stworzyć listę rzeczy do zrobienia w oprogramowaniu produktywności, będziesz musiał przestrzegać jednego z dwóch formatów w aplikacji. Formaty te są sugerowane przez App google tasks. Możesz albo iść na opcję, w której umieszczasz rozwój priorytetów na górze, lub druga opcja jest dla ciebie, aby przypisać swoją aplikację listy rzeczy do zrobienia z zestawem czasu. Jeśli utrzymasz swoje zlecenia wyrównane w odniesieniu do czasu, będziesz w stanie zarządzać nimi dobrze i ustawić odpowiednie przypomnienia.

W idealnym przypadku, użytkownicy będą woleli umieścić pozycje priorytetowe na górze, podczas gdy mniej ważne opracowanie na dole. Lista rzeczy do zrobienia zapewnia Ci mapę wskazującą ważne zadania i terminy, które musisz wykonać w danym okresie. Łatwiej będzie Ci śledzić swoje zadania i osiągać je z większym komfortem, jeśli wpadną Ci w ręce aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia. Prowadzi to do nawyków tworzenia skutecznego oprogramowania produktywności wraz z podstawowymi funkcjami.

Jeśli ty jako użytkownicy mają swoje wartości i cele przypisane z oddaniem, to aplikacje listy mogą być ratunkiem. Zawsze możesz wziąć pomysły z app google zadań, aby stworzyć app google listy. Czasami możesz myśleć, że aplikacja jest kluczem do zarządzania swoimi zadaniami. Z drugiej strony, nie jesteś nawet w stanie skupić się na żadnym zdecydowanym rozwoju z motywacją. Jest to spowodowane tym, że aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia są zbyt długie, słabe, a czasami mylące. W takich przypadkach okazuje się, że problem nie leży w liście, ale w tym, jak ją zaplanujesz.

Powszechne jest, że użytkownicy myślą, że robienie listy rzeczy do zrobienia jest łatwym zadaniem. Skoro robi się ją co drugi dzień i ludzie często rozmawiają o niej w App google tasks. Jednak aplikacje do listy rzeczy do zrobienia mogą służyć jako punkt zwrotny w twoim życiu, jeśli nadal robisz to źle! Jeśli użytkownicy również chcą osiągnąć podstawowe funkcje aplikacji, sugerujemy, abyś przestrzegał tych siedmiu technik. Lista app Google zadania aspirują, aby zapewnić Państwu doskonałą listę rzeczy do zrobienia, który służy jako czynnik motywujący dla Ciebie.

Poświęć swój czas, aby zaplanować listęJednym z głównych czynników w generowaniu wadliwej aplikacji listy rzeczy do zrobienia, jak sugeruje App google tasks, jest bycie nieświadomym tego, co umieścić w aplikacji. Nie chcesz, aby umieścić każdy szczegół dnia na liście. Może być wiele projektów, nad którymi musisz pracować w jednym dniu dla swojej aplikacji listy rzeczy do zrobienia. Twoim celem jest utrzymanie przypomnienia dla nich dla swojej produktywności. Czasami ludzie lubią zachować notatki dołączone do ich niestandardowego rozwoju na liście rzeczy do zrobienia. To pomóc niektórym uzyskać lepszy pomysł, jak mają wykonać cel w aplikacjach listy rzeczy do zrobienia. Ale wyobraź sobie, że tak wiele informacji na liście, że użytkownicy są przytłoczeni i kończy się tracąc na oprogramowanie produktywności!

List App google zadania sugerują nigdy nie spieszyć podczas tworzenia aplikacji listy rzeczy do zrobienia. Poświęć swój czas w ciągu dnia. Dedykowany konkretny okres czasu dla fazy planowania listy rzeczy do zrobienia. Jeśli uważasz, że użytkownicy muszą mieć trochę czasu dla siebie przed zrobieniem aplikacji listy rzeczy do zrobienia, sugerujemy, aby dostać się w oddzielnym pokoju. Sugerujemy, abyś zrobił swoją listę rzeczy do zrobienia rano, kiedy twój umysł jest świeży. Idealny czas, który należy poświęcić na zrobienie aplikacji listy rzeczy do zrobienia to 15 minut.

Pisz zadania, nie cele, z terminami.

Zawsze upewnij się, że Twoja aplikacja składa się z zadań, a nie celów. Długoterminowy plan jest nazywany celem, jak wyjaśniono w aplikacji listy zadań google. Posiadanie listy rzeczy do zrobienia app wykonane dla konkretnych okresów nie ma obejmować cele w oprogramowaniu produktywności. Jeśli pragniesz zrobić aplikacje listy rzeczy do zrobienia dla celu, sugerujemy, abyś oddzielił swoją listę zadań i listę celów.

Użytkownicy powinni zrozumieć, że zadania są ścieżką do twoich celów. Jednocześnie cele to Twoje ostateczne pragnienia, których nie da się osiągnąć w danym czasie. Powiedzmy, że mówienie po francusku jest celem użytkowników w aplikacji z listą rzeczy do zrobienia. Podczas gdy uczenie się francuskiego przez 15 minut jest twoim rozwojem na ten dzień. Dla 15 minut zadania, użytkownicy mogą podzielić je na trzy części czytanie, słuchanie i inne działania. Aplikacja listy rzeczy do zrobienia powinna zawierać rozwój. Pomaga to użytkownikom postrzegać je jako kamień milowy. Porozmawiajmy ponownie o francuskim przykładzie. Bycie w stanie opisać swoje ulubione danie w języku francuskim byłoby dla ciebie kamieniem milowym, jak sugeruje aplikacja. Stąd można to nazwać celem.

Jeśli chodzi o osiągnięcie niestandardowego rozwoju i produktywności, użytkownicy nie powinni celować w to, co trzeba zrobić. Być może użytkownicy muszą być w stanie określić, kiedy jest właściwy czas na wykonanie danego zadania jako ich podstawowe cechy. Powiedzmy, że dostajesz swój rozwój w danym dniu, ale nie był to właściwy czas na jego wykonanie. Dotrzymywanie terminów to twoja główna przyczyna tworzenia listy rzeczy do zrobienia. Co dobrego osiągniesz, jeśli nawet nie jesteś w stanie dotrzymać twardego terminu dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu produktywnemu?

Zwięzłe listy rzeczy do zrobienia

Nie chcesz spędzić czterech do pięciu minut swojego czasu na przeglądaniu listy rzeczy do zrobienia. Krótka lista pozwala na szybkie skanowanie i lepsze zrozumienie aplikacji. Ale jak to jest możliwe, aby aplikacje listy rzeczy do zrobienia krótkie?

Upewnij się, że używasz słów kluczowych dla konkretnego rozwoju. Unikaj przechodzenia przez zbyt wiele informacji na temat zadań google. Załóżmy, że twoja aplikacja listy rzeczy do zrobienia mówi, że kamieniem milowym użytkownika na dany dzień jest uzyskanie czystego pokoju dla siebie. Zamiast pisać "zabierz dodatkowe rzeczy z pokoju i złóż ubrania". Możesz użyć frazy tak prostej, jak "posprzątaj swój pokój o 15:00" w aplikacjach listy rzeczy do zrobienia. Pomoże Ci to zapisać oprogramowanie zwiększające produktywność. Jeśli wykorzystasz tę strategię z oprogramowaniem produktywności, będziesz mógł poświęcić więcej czasu na wykonywanie zadań, a nie na zrozumienie lub przeczytanie swojej aplikacji. Ponadto, utrzymywanie aplikacji w zwięzłości pomaga użytkownikom zrozumieć sztuczkę i utrzymuje motywację do czytania krótszych aplikacji listy rzeczy do zrobienia.

Ustal limit zadań i podziel je na mniejsze części

Lista App google zadań radzi, aby ustawić limit na zadania w ciągu dnia, jak to jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w następujących aplikacji to-do. Jeśli uważasz, że to męczące, aby złamać swoją listę zadań na różne części, sugerujemy, aby ustawić limit do listy to-do app. Niektórzy ludzie wolą zachować swoją listę na siedmiu niestandardowych rozwoju, podczas gdy inni chcą utrzymać go najniższy do trzech. To zależy od wyboru, co użytkownicy zadań obejmują w swojej liście rzeczy do zrobienia. Zawsze pamiętaj, że programowanie aplikacji to twój komfort i nie musisz iść na kompromis. Głównym aspektem zmniejszenia rozmiaru listy jest skupienie się na ważnych zadaniach. Kluczem do utrzymania listy rzeczy do zrobienia z motywacją jest możliwość realizacji zadań, które są wymienione na liście. Jeśli prawdopodobnie będziesz miał do czynienia z problemem co jakiś czas, rozważ wybór rozbicia swojego harmonogramu pracy na łatwe do zarządzania zadania w aplikacji listy rzeczy do zrobienia.

Posiadanie harmonogramu użytkowników zajętych dużym projektem należnym w ciągu 10 dni może wymagać aplikacji. Nie chcesz, aby stosy pracy i zrobić to w ostatnim dniu. Więc co zrobić według zadań App google? Zrób listę rzeczy do zrobienia specjalnie dla niego w aplikacji. Będziesz mógł osiągnąć projekty kredytowe w swoim projekcie. AppMaster pomaga użytkownikom kanalizować wszystkie zadania, które mają być wykonane przez Ciebie. Stąd będziesz w stanie repriorytetyzować i układać je ze swoją wolą za pomocą aplikacji listy rzeczy do zrobienia. Prowadząc do nawyków oprogramowania produktywności są skutecznie zarządzane.

Użyj list kontrolnych dla złożonych zadań:

Powiedzmy, że użytkownicy robią wąskie aplikacje listy rzeczy do zrobienia, ale nadal wydają się być niezdolni do osiągnięcia zadań wprowadzonych w aplikacji. Dlaczego tak jest? Lista app Google zadania mówi, że może to być z powodu, że nie są w stanie śledzić aplikacje listy to-do dostarczone do Ciebie. Czasami mamy tendencję do umieszczania zadań z trudnymi słowami, które brzmią trudno osiągnąć w późniejszych czasach. To jest całkowicie twój wybór, czy umieścić swój rozwój niestandardowy w szczegółowych krokach lub po prostu umieścić w dół ważne aspekty. Nie ma żadnych ograniczeń sugerowanych przez App google tasks. W każdym razie posiadanie listy rzeczy do zrobienia w aplikacjach zapewnia, że otrzymasz swoje zadania i śledzisz, gdzie użytkownikom brakuje aplikacji. Najbardziej przydatną rzeczą, którą zrobisz, jest zrobienie osobnej listy dla każdego dużego projektu. Pomaga to zachować listę kontrolną dla każdego pożądanego zadania według aplikacji. Bez bycia zdezorientowanym przez pomysł pracy nad kolejną z aplikacji listy rzeczy do zrobienia.

Batch Similar Tasks and Track the Recurring Tasks:

Obserwuj uważnie aplikacje użytkowników; pomaga zidentyfikować, jakie zadania mogą być wykonywane za jednym zamachem. W tym momencie zadania google sugerują, abyś grupował swoje zadania w aplikacjach listy rzeczy do zrobienia w zależności od Twojej produktywności. Dzięki temu będziesz w stanie wykonać więcej zadań w określonym czasie i sprawdzić większość zadań z listy rzeczy do zrobienia.

Bądź wygodny z rewizją listy rzeczy do zrobienia

Co jeśli planujesz swój rozwój niestandardowy na czas, ale nigdy nie dostajesz czasu, aby pracować nad nimi w aplikacji? List app google mówi, że posiadanie planu B działa jak urok w takich sytuacjach, jeśli masz wystarczającą wydajność. Posiadanie alternatywnego planu dla takich scenariuszy jest kluczem do osiągnięcia rozwoju dzięki liście rzeczy do zrobienia. Najlepszą strategią jest zrewidowanie swojego to-do w odniesieniu do zmieniających się scenariuszy w aplikacjach listy rzeczy do zrobienia. Jeśli nie jesteś w stanie zrewidować swojej listy rzeczy do zrobienia, przekonasz się, że wciąż się wydłuża. W końcu skończysz mając spiętrzone zadania bez motywacji do zakończenia rozwoju.

Licz się z czasem na przejścia

Załóżmy, że chcesz osiągnąć dobry poziom produktywności. Zawsze zachowaj przestrzeń pomiędzy przydzielonymi zadaniami podczas umieszczania ich w aplikacji. Tę przestrzeń nazywamy pokojem na przejścia w liście rzeczy do zrobienia. Nikt nie chce, aby dzień był pełen zadań i nie dostać minutę dla siebie. Jeśli jesteś w stanie zrobić przestrzeń w swoich podstawowych funkcji, okaże się, że Twoja lista rzeczy do zrobienia wydaje się być elastyczna i realistyczna, jak znajdziesz ludzi twierdzących, że jest na liście zadań google app.

Priorytetyzuj swoje zadania przez skuteczne aplikacje do konserwacji:

Nie możemy ustawić limitu w aplikacji na liczbę zadań, które planujesz umieścić na swojej liście rzeczy do zrobienia. Jednak w każdym danym scenariuszu, idealnie, ludzie mają tendencję do utrzymania go od 5 do 10 zadań. Nie chcesz, abyś był zmęczony pod koniec dnia. Z tych dziesięciu zadań, upewnij się, że niektóre są szybsze do wykonania, podczas gdy inne wymagają wystarczająco dużo uwagi. Utrzymanie idealnej równowagi między ważnymi i mniej ważnymi zadaniami jest kluczem do idealnej listy użytkowników. Nie chcesz umieścić 12 zadań na liście i skończyć nie robiąc nic produktywnego. Nie chcesz też przytłoczyć się pracując nad czterema dużymi projektami w ciągu jednego dnia? Teraz możesz z łatwością tworzyć listy rzeczy do zrobienia za pomocą AppMaster. Osiągnięcie produktywności i łatwości tworzenia list stało się łatwiejsze i możliwe do śledzenia dla ludzi. Możesz nie tylko zrobić swoją listę przenośną, ale także osiągnąć różne nagrody za ukończenie bardziej znaczących celów w aplikacji listy rzeczy do zrobienia.

Jak zrobić aplikację z listą rzeczy do zrobienia?

Posiadanie rozwoju w liście rzeczy do zrobienia oznacza, że Twoja lista ma następujące elementy określone przez zadania google:

Właściwe planowanie

Elastyczność na wszelkie opóźnienia

Szczegółowe opisy zadań

Łatwo osiągalne zadania w aplikacji

Uczynienie aplikacji listy rzeczy do zrobienia złożonej z celów i zadań jasnymi.

Jeśli chcesz osiągnąć swoje zadania bez bycia przytłoczonym, jest to najlepsze podejście. Przytłoczenie prowadzi do prokrastynacji u większości ludzi, jak stwierdzono w zadaniach google. Stąd w żadnym wypadku nie chcesz być naciskany przez ideę rozwoju i listy.

Jak stworzyć własną aplikację z listą rzeczy do zrobienia?

Powodem dla Ciebie, aby stworzyć listę nie jest utrzymanie się zmotywowany, ale także być zorganizowany. To jest, gdy tworzysz główną różnicę między dobrym i złym listy rzeczy do zrobienia. Mnóstwo programów są wykonane, aby pomóc Ci zaprojektować aplikacje listy, takie jak AppMaster. Powszechnie spotykane elementy każdego programu listy rzeczy do zrobienia są:

Ważne obowiązki, które muszą być wykonane

Aplikacja z listą rzeczy do zrobienia proponuje zakupione przedmioty

Różne cele rozwoju w aplikacji

Prowadzenie rejestru osiągnięć

Final Thoughts:

To-do odnosi się do listy rzeczy, które musisz zrobić w ciągu dnia. Nie ma żadnych kryteriów, aby utrzymać każdą listę. Mogą to być podstawowe listy jak gotowanie, czytanie, lub główne zadania jak projekt, którym musisz zarządzać. Jednak sam powód, że udało Ci się stworzyć listę rzeczy do zrobienia nie czyni Cię skutecznym lub produktywnym w swoim życiu. Czasami ludzie mają tendencję do kończenia się przytłoczony ilością pracy mają w ich aplikacji listy rzeczy do zrobienia. Stąd, chcesz mieć pewność, że lista rzeczy do zrobienia nie kończy się być twój bubble buster motywacji. Jeśli kiedykolwiek potrzebne, wziąć pomoc z listy app google zadań!