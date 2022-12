Mapa drogowa produktu to podsumowanie, które daje przegląd specyfikacji, wizji, funkcji i kierunku rozwoju Twojego produktu, aby opracować strategię w formie mapy drogowej. Gdy jesteś początkujący i chcesz wyrazić wizję swojego produktu przed klientami, stwórz niezbędne mapy drogowe określające jego strategię. To jest czas na stworzenie mapy drogowej produktu, która toruje drogę do dalszej pracy. Aby pracować nad budową roadmapy produktu dla pierwszego produktu, musisz określić cele, cechy i wizję swojego produktu, które przedstawisz w roadmapie. Począwszy od strategii, aż po wydania to wieloetapowy proces budowania mapy drogowej produktu.

Mapa drogowa produktu powinna przedstawiać efektywną wizję cech produktu oraz potencjalny wysiłek, jaki wkładasz w osiągnięcie celów do momentu wydania produktu. Cały proces identyfikacji wizji i planowania strategicznego budowania mapy drogowej produktu odbywa się przy współpracy całego zespołu wraz z menedżerem produktu.

Znaczenie mapy drogowej produktu

Tworzenie map drogowych produktów wymaga żmudnego wysiłku. Najlepiej byłoby, gdybyś spojrzał z dużym zaangażowaniem na swoje cele w zakresie właściwego zarządzania produktem i marketingu poprzez mapę drogową. Twoje zaangażowanie w realizację celów jest skutecznie wyrażone poprzez mapy drogowe produktów, które tworzysz. Mapa drogowa produktu służy jako obietnica dla członków Twojego zespołu i konsumentów dotycząca jakości i odpowiedzialności za produkt. Mapy drogowe opisują każdy fragment produktu na osi czasu, jak aktualizacje, wydania i dostawy produktu.

Prezentowanie produktu wymaga poważnego wysiłku związanego z planowaniem strategicznym, wśród którego mapa drogowa produktu odgrywa istotną rolę. Połączenie strategii produktu z jego realizacją pomaga w skutecznym przedstawieniu swojej pracy na mapie drogowej. Ponadto, mapa drogowa produktu daje konsumentom pojęcie o tym, gdzie i dlaczego inwestuje się w dany produkt.

Różne rodzaje map drogowych produktów

W zależności od zespołów i klientów, należy wybrać jeden z typów map drogowych produktu. Istnieją różne rodzaje map drogowych, które posiadają inne cechy. Ponieważ różne zespoły i odbiorcy patrzą na mapy drogowe produktów w różny sposób w zależności od ich pracy, odpowiedni produkt mapy drogowej produktu daje efektywny widok. Informacje przedstawione w różnych typach map drogowych produktów są podobne, ale wyjaśnione w różny sposób.

Epickie mapy drogowe

W tym typie mapy drogowej produktu można zintegrować powiązane funkcje, które pomogą w planowaniu i organizacji przyszłej pracy i zaawansowanych funkcji. Ta mapa drogowa produktu pomaga wyobrazić sobie pracę dostarczaną przez wiele wydań. Taka mapa drogowa jest również korzystna w rozwiązywaniu problemów związanych z kluczowymi cechami produktów i podejmowaniu decyzji dotyczących priorytetów.

Mapy drogowe funkcji

Mapy drogowe funkcji dostarczają szczegółowych informacji na temat aktualizacji nowych funkcji w produkcie poprzez oś czasu w mapie drogowej. Jest to najlepsza mapa drogowa produktu, która dostarcza informacji o tym, kiedy i jakie aktualizacje funkcji pojawią się w produkcie.

Mapy drogowe portfolio

Portfelowa mapa drogowa produktu to skuteczny sposób na przedstawienie kierownictwu i zespołom strategicznego planu pracy nad produktem. Ponadto, taka mapa drogowa zapewnia również efektywny widok tego, jak różne zespoły będą ze sobą współpracować. W jednym widoku możesz przedstawić planowane wydania dla wielu produktów.

Mapy drogowe wydań

Mapa drogowa wydania produktu jest procesem, który dostarcza informacji o działaniach i pracach, które muszą być wykonane przed wprowadzeniem wydanego produktu na rynek. Pomaga ona w rozwiązaniu takich problemów jak: kiedy i jak będą wykonywane wydania oraz kto będzie pracował i był odpowiedzialny za wydania i dostawy. Ponadto, mapa drogowa pomaga w komunikacji wykresów działań związanych z wydaniem produktu z innymi zespołami, takimi jak sprzedaż, marketing i wsparcie klienta.

Mapy drogowe strategii

Przedstawia mapę drogową produktu Twoich wysiłków wysokiego rzędu w celu osiągnięcia celów. Jest to najlepsza mapa drogowa produktu, która pomaga utrzymać kierownictwo w świadomości inicjatyw i zespołów pracujących nad budową mapy drogowej produktu.

Budowanie map drogowych produktów

Kiedy musisz zbudować mapę drogową produktu, potrzebuje ona strategii, która określi cele i związane z nimi inicjatywy. Będziesz pracować z zespołami, aby osiągnąć te cele i zakończyć podjęte inicjatywy. Podstawowe rzeczy do stworzenia mapy drogowej produktu to cele, inicjatywy, wydania, funkcje, harmonogramy i epopeje. Twoje cele produktowe powinny być realistyczne i osiągalne w określonym czasie. Ponadto, wydania są wyraźnie określone na osi czasu, aby rozwiązać problem zespołów, przywództwa i klientów o pracy i przybyciu nowych produktów lub aktualizacji w mapie drogowej. Nowo opracowane funkcje i zaktualizowane funkcje powinny być również komunikowane w osi czasu w skuteczny sposób, wraz z datami wydań dla zespołów i klientów; kiedy skończysz z wyborem rodzaju mapy drogowej produktu, musisz wykonać te kroki, aby pracować i budować mapę drogową produktu.

Określenie strategii produktu

Po pierwsze, musisz zidentyfikować "dlaczego" dla swojego produktu, aby opracować strategię. To "dlaczego" Twojego produktu wyjaśni w mapach drogowych produktu, jak Twoje potencjalne wysiłki wspierają cały biznes. W strategii produktu, na mapach drogowych znajdą się szczegółowe cele, inicjatywy i wizja związana z produktem. Będziesz identyfikował swoich klientów, ich wymagania i techniki gromadzenia tłumu na rynku. Co więcej, elementy strategii Twojego produktu definiują szczegóły dotyczące budowania mapy drogowej produktu.

Zbieraj informacje i pomysły

Zespoły produktowe mogą zbierać informacje i pomysły na temat wymagań produktu i aktualizowanych funkcji z różnych źródeł. Tymi źródłami mogą być klienci, zespoły wsparcia klienta oraz inne zespoły wewnętrzne. Zespół obsługi klienta lepiej zrozumie wymagania klientów dzięki ich odpowiedziom i opiniom. Ponadto, można również skupić się na słabych stronach swoich produktów i można wymyślić pomysły i strategie, aby poprawić braki w funkcjach produktu w mapach drogowych.

Zdefiniuj cechy produktu

Identyfikując konkretne cechy produktu poprzez pomysły, cele i inicjatywy, możesz skutecznie stworzyć mapę drogową produktu. Dostępne są różne narzędzia i szablony; korzystając z nich, można dodać wymagania i cechy, aby przekazać je klientom. Możesz również pominąć każdą z funkcji, które nie są dobre, aby przejść do szczegółów. Jednak funkcja może być dodany później, gdy trzeba przekazać go do klientów. Ponadto, recenzje innych klientów mogą być również dodane podczas tworzenia mapy drogowej, aby przedstawić punkt widzenia klienta.

Organizuj wydania

Kiedy już uda Ci się w efektywny sposób przedstawić dlaczego Twój produkt, przychodzi czas na wyjaśnienie i przedstawienie "kiedy" produktu. Po wyjaśnieniu cech produktu, możesz dodać daty dostaw na osi czasu z wydaniami. Niewiele zespołów woli organizować wydania w oparciu o możliwości rozwoju, zamiast organizować je zgodnie z premierą produktu.

Ustalenie widoków mapy drogowej

To jest ostatni krok, w którym patrzysz na rzeczy, które zdefiniowałeś w mapach drogowych. Aby spojrzeć na mapy drogowe na różnych widokach, wybierz szablon mapy drogowej lub oprogramowanie. Musisz wiedzieć o widokach swoich map drogowych przed ich uruchomieniem. Dodatkowo należy również zrozumieć, jakie są ważne informacje, które chcesz przekazać. Określ, czy odbiorcy są zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat produktu oraz dokładnych dat wydania i dostawy.

FAQs

Co zawiera mapa drogowa produktu?

Mapa drogowa produktu to zbiór zasad, które określają wizję, specyfikację i kierunek rozwoju Twojego produktu. Jako początkujący, jeśli chcesz zaprezentować swój produkt przed publicznością, stwórz efektywną mapę drogową, która przekaże szczegółowe informacje o produkcie, od celów po wydania. Tworzenie map drogowych jest procesem wieloetapowym, który wymaga celów i inicjatyw do dalszego prowadzenia.

Co to jest szablon mapy drogowej produktu?

Szablon mapy drogowej produktu jest platformą, która pozwala na budowanie mapy drogowej produktu w tym wstępnie zorganizowanym szablonie. Możesz po prostu dodać szczegóły swojego produktu, począwszy od produkcji do dostawy produktu. Oś czasu skupi się na terminach i celach związanych z Twoim produktem.

Jakie dane wejściowe są używane do budowy mapy drogowej produktu?

Dane wejściowe wymagane przy konstruowaniu mapy drogowej produktu obejmują rynek, technologię, opinie klientów i strategię produktu. Rynek dostarczy nam szczegółów na temat wymagań klientów, konkurencji i trendów rynkowych. Strategia produktu zapewnia kierunek, w którym należy podążać, co ostatecznie doprowadzi do osiągnięcia celu produktu. Konieczne jest również uwzględnienie postępu technologicznego i innych niezbędnych aktualizacji cech produktów.

Co powinna zawierać mapa drogowa?

Mapa drogowa produktu musi zawierać cele i inicjatywy wyjaśnione w strategii produktu. Mapy drogowe zawierają również funkcje i aktualizacje związane z produktem. Oś czasu jest ustalona tak, aby dotrzymać terminów przy jednoczesnym osiągnięciu celów zgodnie ze strategią produktu. Ponadto, wymagane jest również wyszczególnienie dat wydań, aktualizacji i dostaw.

Jak stworzyć mapę drogową dla mojej firmy?

Przede wszystkim należy określić cel i inicjatywę dla swojego biznesu. Następnie należy wybrać rodzaj mapy drogowej, którą chcemy stworzyć. Ponieważ różne zespoły lub grupy odbiorców potrzebują różnych typów map drogowych. Po wybraniu rodzaju mapy drogowej i celów dla swojego produktu, upewnij się, że zebrałeś informacje i pomysły z zewnątrz, aby opracować strategię. Tymi czynnikami zewnętrznymi mogą być klienci, konkurencja lub pracownicy rynku. To pomoże Ci w kształtowaniu lepszej strategii i mapy drogowej dla Twojego produktu do momentu wydania. Następnie należy zdefiniować funkcje i wymagania produktu, które są niezbędne. Wraz z funkcjami, należy również określić daty aktualizacji związane z konkretnymi funkcjami w mapach drogowych. Daty wydania i dostawy produktów są również konieczne do wyjaśnienia w mapach drogowych.