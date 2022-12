No-code narzędzia mają na celu ułatwienie życia ich użytkownikom i jak najszybsze wprowadzenie produktu na rynek bez dodatkowych kosztów dla deweloperów. Niestety często zdarza się, że po pewnym czasie produkt nabiera rozpędu i wymaga poważnej modernizacji, natomiast możliwości platformy, na której został stworzony są ograniczone i po prostu nie wystarczają do realizacji zadań.

Aby rozwiązać takie problemy, często decydują się nie na całkowite przeniesienie produktu na nową platformę, ale na jego integrację z bardziej profesjonalnymi i nowoczesnymi rozwiązaniami, które mogą zrealizować zadania. W ten sposób, za pomocą integracji, można znacznie unowocześnić swój produkt przy najniższych kosztach i połączyć w nim to, co najlepsze z różnych rozwiązań.

Korzyści z integracji z usługami stron trzecich

Integracja z usługami stron trzecich jest jednym z najłatwiejszych i najszybszych sposobów na ulepszenie swojego produktu. Dodatkowo integracja nie ogranicza się do wyboru jednej usługi, więc funkcje platformy nie spowolnią rozwoju Twojej aplikacji, możesz rozszerzać funkcjonalność bez konieczności szukania co jakiś czas nowocześniejszego narzędzia, możesz spokojnie wybierać potrzebne żetony i wdrażać je do projektu etapami w miarę potrzeb.

Dzięki integracji z usługami firm trzecich możesz:

skonfigurować uwierzytelnianie użytkowników;

podłączyć moduły płatności i usługi dostawy;

podłączyć usługi poczty elektronicznej;

integrować aplikacje i strony internetowe z systemami CRM;

rozszerzać logikę swoich aplikacji;

I wiele więcej.

Aby rozpocząć proces integracji swojego produktu z usługami stron trzecich, należy określić zadania, które należy rozwiązać. Dalej, kierując się ustalonymi zadaniami, wybierz jedną lub więcej usług do integracji. AppMaster pozwala również na integrację z popularnymi i nie tylko konstruktorami stron i aplikacji.

Bubble oraz AppMaster

Bubble jest swego rodzaju no-code mastodonta rozwojowego. Pozwala na tworzenie aplikacji internetowych, posiada duży zestaw narzędzi i ma możliwość rozbudowy za pomocą wtyczek.

Bubble istnieje od ponad 10 lat, w tym czasie powstała na nim ogromna liczba małych i całkiem dużych rozwiązań. Jednak w tym czasie równie szybko rozwijały się technologie, a wymagania co do funkcjonalności nowych rozwiązań rosły. Teraz możliwości back-endowe Bubble mogą wymagać poprawy i tu z pomocą przyjdzie możliwość integracji z nowocześniejszymi i bardziej rozbudowanymi narzędziami bez przenoszenia projektu. Jednym z takich rozwiązań jest integracja Bubble z AppMaster.

AppMaster, w przeciwieństwie do. Bubble, jest nastawiona na pracę z back-endem i budowanie złożonej logiki dla aplikacji webowych i mobilnych. Pozwala budować złożone procesy biznesowe za pomocą edytora wizualnego, a także ma wbudowany edytor dla zewnętrznych żądań API.

Bubble integracja z AppMaster pozwoli Ci na:

Wykorzystaj AppMaster jako back-end dla Bubble projektów.

jako back-end dla projektów. Podłączyć profesjonalną bazę danych(PostgreSQL) do Twojego projektu.

Wdrożyć złożoną logikę przetwarzania zapytań (analiza danych, operacje rozgałęzienia).

Szybko tworzyć i integrować z projektem dodatkowe mikroserwisy.

Sprawdź szczegółowy przykład integracji AppMaster z Bubble.

Adalo oraz AppMaster

Adalo jest jedną z najpopularniejszych no-code platform do tworzenia aplikacji mobilnych. Wielu użytkowników wybiera Adalo ze względu na swoją prostotę i zwięzłość.

Adalo jest dobrą opcją na szybki start, ponieważ pozwala na pracę nie tylko z front-endem, ale także z back-endem, bazą danych i logiką biznesową. Jednak możliwości platformy są dość ograniczone, cała funkcjonalność jest przeznaczona na szybki start, a te ograniczenia nie pozwolą Ci na stworzenie złożonego, profesjonalnego rozwiązania.

Jeśli masz już gotowe rozwiązanie na Adaloto nie musisz go całkowicie przenosić na inną platformę ani zatrudniać drogiego zespołu programistów, w tym przypadku możesz rozszerzyć funkcjonalność aplikacji za pomocą integracji.

Integracja Adalo z AppMaster pozwoli Ci na:

Buduj na AppMaster back-end dla aplikacji mobilnych zbudowanych na Adalo .

back-end dla aplikacji mobilnych zbudowanych na . Podłączyć bardziej wydajną bazę danych (PostgreSQL) do Twojej aplikacji.

Wykonywać bardziej złożone przetwarzanie zapytań (analiza danych, operacje na gałęziach itp.)

Rozszerzać funkcjonalność swoich aplikacji za pomocą mikroserwisów.

Na stronie AppMaster YouTube znajduje się szczegółowy tutorial dotyczący integracji Adalo z AppMaster wykorzystaniem zewnętrznych żądań API.

Tilda i AppMaster

Tilda to doskonały modułowy konstruktor stron internetowych z minimalną konfiguracją, która pozwala tworzyć strony internetowe w ciągu kilku godzin dosłownie.

Dzięki Tilda możesz stworzyć:

Landing pages towarów lub usług;

Strony promocyjne i prezentacyjne;

Małe strony korporacyjne;

Proste sklepy internetowe;

Blogi lub strony z portfolio.

Zasadniczo wszystkie produkty tworzone na Tilda są przeznaczone do zbierania leadów, ale ich dalsze przetwarzanie jest trudniejsze. Tilda ma wbudowany CRM, który obejmuje wszystkie zgłoszenia otrzymane z witryny, ale nie może zastąpić profesjonalnych narzędzi do zarządzania leadami.

Nie jest to jednak powód do rozpaczy; Tilda ma możliwość integracji z usługami firm trzecich, przesyłając dane za pomocą webhooks. W tym przypadku można stworzyć własny CRM, korzystając np. no-code lub skorzystać z gotowego rozwiązania i za pomocą integracji przesyłać wszystkie zapytania przychodzące z istniejącej strony wykonane na Tilda bezpośrednio do swojego systemu CRM. W ten sposób, za pomocą m.in. no-code narzędzi, całkowicie zamkniesz zadanie zbierania i przetwarzania leadów.

Przykład jak to zrobić można znaleźć na portalu edukacyjnymAppMaster .

Tilda integracja z AppMaster pozwoli Ci na:

Wykorzystać AppMater jako platformę do przyjmowania wypełnionych formularzy.

Przechowywać aplikacje w bazie danych do dalszego przetwarzania.

Parsować dane z formularzy i uruchamiać niezbędną logikę przetwarzania (filtrowanie, kontrola spamu, funkcje matematyczne).

Automatycznie uruchamiać dodatkowe akcje (wysyłanie SMS, e-mail, wiadomości do komunikatorów).

Podsumowanie

Rynek stale rośnie i rozwija się, podobnie jak istniejące usługi, i aby nie utonąć w oceanie konkurencji, ograniczenia platformy, której używasz do stworzenia swojej aplikacji, nie powinny stać się dla Ciebie przeszkodą. Integracja gotowych rozwiązań z usługami firm trzecich to świetna opcja, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie znacząco ją ulepszyć, czyniąc bezpieczną, nowoczesną i zaawansowaną technologicznie. Ponadto, integracja pozwoli Ci zautomatyzować złożone procesy biznesowe, co uwolni czas na wdrażanie nowych rozwiązań.