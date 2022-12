Oto szybkie porównanie Webflow i Appmaster.io. Obie są platformami no-code, ale mają różne cechy, funkcjonalności i możliwości.

Poniżej przedstawiamy 7 różnic pomiędzy Webflow a Appmaster.io:

Przeznaczenie platformy.

Webflow jest przeznaczony tylko dla stron internetowych, służy jako narzędzie do budowania i projektowania w pełni responsywnych stron internetowych od etapu początkowego do produktu końcowego gotowego do publikacji.

Appmaster.io służy do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Zajmuje się również rozwojem projektu od początku do czasu uruchomienia i pozwala użytkownikom utrzymać swoje aplikacje nawet po opublikowaniu.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika Webflow jest oparty na wizualizacjach typu "przeciągnij i upuść" oraz płótnie, które pozwalają każdemu użytkownikowi na tworzenie struktury strony za pomocą aspektu graficznego. Jest on przejrzysty, a każda opcja drag & drop zawiera opis.

Appmaster.io UI ma podobną strukturę. Jedyną różnicą jest to, że istnieje wiele płócien, ponieważ platforma pozwala na budowanie aplikacji internetowych i mobilnych, jak również.

Swoboda projektowania

Początkowo Webflow został stworzony dla projektantów, aby tworzyć strony internetowe o doskonałej jakości pod względem pikseli. Zapewnia on szeroki zakres animacji, jak również otrzymał wiele szablonów do wyboru. Czasami jednak platforma automatycznie lokalizowała elementy i pracowała ze stylami, aby osiągnąć spójność w projektowaniu.

W przeciwieństwie do Webflow, Appmaster.io jest głównie o funkcji, a nie o projekcie. Nie posiada żadnego automatycznego rozmieszczenia elementów i dużej różnorodności gotowych szablonów, co sprawia, że użytkownicy są odpowiedzialni za projekt, lokalizację elementów i dodatkowy wystrój.

Workflows

Webflow koncentruje się na projektowaniu, stąd pracuje tylko z frontendem i rozwojem wyzwalaczy zdarzeń. Utrudnia to obsługę wszelkich sytuacji warunkowych oraz powiązanie Webflow z dowolnym backendem lub API. Dodatkowo, aby zbudować i połączyć przepływy pracy z usługami stron trzecich, Webflow wymaga integracji z innymi platformami.

Appmaster.io stawia na funkcjonalność, daje możliwość pracy z frontendem, backendem i wyzwalaczami elementów, co pozwala na tworzenie zaawansowanych przepływów pracy i logiki, łączenie API, backendów, zarządzanie systemami warunkowymi z łatwością i natywnie integrować usługi firm trzecich.

Plany i ceny

Webflow oferuje dość dużą różnorodność opcji miesięcznych subskrypcji do wyboru. Istnieją specjalne plany Site, subskrypcje Account i Enterprise, a nawet opcje Free dla wszystkich użytkowników. Wszystkie plany zawierają również poddziały i podplany do subskrypcji.

Tak samo jak Webflow, Appmaster.io oferuje miesięczne subskrypcje. Jednak liczba opcji jest zmniejszona do Free, Startup, Professional i Enterprise. Istnieje również alternatywa w postaci elastycznej Oferty Specjalnej, którą można stworzyć dla niestandardowych klientów związanych z organizacjami non-profit lub edukacyjnymi.

Łatwość nauki

W porównaniu do innych platform, łatwiej jest opanować Webflow na początku, zwłaszcza jeśli masz wcześniejsze doświadczenie w pracy z Html i CSS. Nie daje on tak obfitej ilości opcji funkcjonalności, jednak daje użytkownikom możliwość projektowania wysokiej jakości stron internetowych o spójnym wyglądzie.

Appmaster.io jest platformą, na której naukę możesz poświęcić nieco więcej czasu, ponieważ pozwala ona użytkownikom na tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji mobilnych i internetowych.

Publikacja i utrzymanie

Na Webflow możesz opublikować swoją stronę w ciągu 10 sekund, po prostu klikając przycisk "Opublikuj". Użytkownik może utrzymywać i dokonywać zmian na działającej stronie z poziomu platformy w dowolnym momencie i po prostu ponownie opublikować ją w celu aktualizacji.

Z Appmaster, po opublikowaniu użytkownik dostaje do aktualizacji aplikacji na platformie, jak również modyfikować prawdziwy arkusz kodu, dostarczony do każdego użytkownika po zakończeniu aplikacji zbudowany.#nbsp;

Ogólne plusy i minusy - Webflow:

Pros:

tworzy responsywne strony internetowe

daje wiele animacji i gotowych szablonów

przyjazny dla użytkownika interfejs#nbsp;

działa z frontendem

stosuje technikę budowania wizualizacji metodą "przeciągnij i upuść

wiele różnych planów cenowych dla miesięcznej subskrypcji#nbsp;

szybkie publikowanie i aktualizowanie strony

łatwiejsze do nauczenia niż inne platformy#nbsp;

dostępne tutoriale, dokumentacja i opisy punktów

Cons:

trudno tworzyć złożone przepływy pracy z sytuacjami warunkowymi#nbsp;

brak backendu#nbsp;

brak zintegrowanych usług stron trzecich

brak oddzielnego arkusza kodu

Ogólne plusy i minusy - Appmaster.io:

Pros:

tworzy aplikacje internetowe i mobilne

koncentruje się na funkcjach i potencjalnych cechach aplikacji#nbsp;

zrozumiały interfejs użytkownika#nbsp;

działa z frontend i backend

może tworzyć zaawansowane przepływy pracy z warunkami i integracjami stron trzecich#nbsp;

drag & drop builder

różnorodność planów cenowych#nbsp;

szybkie publikowanie i aktualizowanie strony

zapewnia rzeczywisty arkusz kodu aplikacji#nbsp;

dostępna dokumentacja i opis punktów#nbsp;

Cons:

wymaga czasu na naukę#nbsp;

tylko kilka tutoriali wideo#nbsp;

brak gotowych szablonów