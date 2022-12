Innowacje cyfrowe nadają kształt branży opieki zdrowotnej w niezwykłym tempie. Istnieje wiele ostatnich innowacji w platformach no-code wstrząsających rynkiem. Jeśli mówimy o ostatnich dwóch dekadach, nastąpiła znaczna transformacja w dostępie konsumentów, współpraca między pacjentami i lekarzami oraz niezrównane postrzeganie zdrowia pacjentów dzięki innowacyjnym technologiom, w szczególności aplikacjom ochrony zdrowia.

W połączeniu ze zmieniającymi się oczekiwaniami UX i ulepszonymi możliwościami gromadzenia danych, postępy w technologii utrzymania zdrowia dały ogromny wzrost aplikacji oprogramowania do zarządzania medycznego, dobrodziejstwo dla lekarzy i asystentów opieki. Co więcej, technologie ochrony zdrowia dają szum do poprawy standardów opieki, aby wygenerować lepsze wyniki pacjentów i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Zagłębmy się w postępy w platformach bez kodu wstrząsających rynkiem i trendami poniżej, abyś mógł wiedzieć, jak rozwój oprogramowania bez kodu może pozytywnie przyczynić się do sukcesu dostawców usług medycznych i zapewnić dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jak można zbudować aplikację Telehealth?

Istnieje wiele korzyści dla pacjenta w budowaniu platform (oprogramowania) no-code do skutecznego angażowania pacjentów, lekarzy, asystentów opieki i dostawców pomocy pielęgniarskiej. No-code telehealth platformy opieki medycznej są wstrząsające na rynku, i mogą one ułatwić proces łączenia się z lekarzami i pacjentami i uzyskanie wizyty na czas. W niedawnym badaniu przeprowadzonym w USA stwierdzono, że nowi goście kliniki muszą dużo czekać, aby umówić się na wizytę z asystentami opieki zdrowotnej lub lekarzami. Sprawdź więc poniższe kroki, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć aplikację telezdrowotną.

Krok 1: Znajdź programistów aplikacji mobilnych

Jeśli nie jesteś inżynierem oprogramowania, trzeba zlecić zadanie postępu w no-code platform mobilnych rozwoju aplikacji w rozsądnych cenach do mobilnych deweloperów aplikacji opieki zdrowotnej, dostarczając im jak najwięcej szczegółów o swojej aplikacji telehealth, jak to możliwe. Możesz również zrobić to bez zewnętrznego profesjonalnego wsparcia z pomocą AppMaster, który pochodzi z prawdziwym procesem backend generowanym przez AI.

Krok 2: Przygotuj zakres projektu dla platformy telezdrowotnej

Musisz skontaktować się z deweloperem oprogramowania do zarządzania medycznego, aby podpisać NDA i stworzyć zakres projektu i stawki poprzez wyjaśnienie szczegółów projektu. Będą one powiedzieć o liście funkcji aplikacji opieki zdrowotnej dla platformy telehealth, jego stawki, a generowanie prototypów projektu i makiet.

Krok 3: Przejdź do etapu rozwoju

Po utworzeniu zakresu projektu i uzgodnionych stawek, zespół ds. rozwoju aplikacji mobilnych przełamie funkcje aplikacji opieki zdrowotnej na malutkie historie użytkowników dla łatwego wdrożenia. Następnie, opracowuje kod oprogramowania, testuje go i podejmuje się naprawy błędów iteracja po iteracji.

Krok 4: Zatwierdzić demo aplikacji

Kiedy będziesz gotowy z MVP oprogramowania dla służby zdrowia, zespół ds. rozwoju aplikacji mobilnych pokaże Ci wyniki podczas demo projektu. Będą przesyłać MVP projektu do rynku aplikacji i rozpocząć stosowanie bardziej zaawansowanych funkcji tylko wtedy, gdy jesteś zadowolony z wyników.

Krok 5: Uruchomienie aplikacji Telehealth

Po deweloperzy wdrożyć wszystkie funkcje aplikacji opieki zdrowotnej z zakresu projektu, jak na żądanie i stawek, będą one uruchomić rzeczywiste demo produktu poprzez zapewnienie aplikacji telehealth z danych związanych z projektem, takich jak dostęp do sklepów aplikacji, bazy danych, projekty i makiety, jak również. W końcu, można znaleźć swoją aplikację telehealth na rynkach aplikacji, które są gotowe do obsługi użytkowników.

Jak rozwijać stronę internetową Telehealth?

Załóżmy, że masz trochę pojęcia o projektowaniu stron internetowych, a w tym przypadku, nie trzeba zatrudniać projektanta stron internetowych lub dewelopera, jak AppMaster może sprawić, że rzeczy bardziej zarządzane z no-kod aplikacji opieki zdrowotnej do wspierania dostawców pomocy pielęgniarskiej i personelu medycznego. Korzystanie z tego no-code narzędzia oprogramowania, można budować elastyczne aplikacje internetowe, takie jak portale klientów i paneli administracyjnych napędzany standardowy backend. Z tego narzędzia, można zbudować stronę internetową telehealth szybko bez kodu. Ponadto, pozwala zaprojektować panel administracyjny wyraźnie z portalu klienta i klienta interfejsu w minutach. Możesz wykonać kroki podane poniżej, aby rozwinąć platformy bez kodu.

Krok 1: Pobierz domenę pierwszy

Oczywiście, trzeba domeny do tworzenia strony internetowej opieki zdrowotnej. Domena będzie adres URL swojej strony internetowej. Musisz wydać trochę pieniędzy, aby kupić domenę.

Krok 2: Utwórz stronę internetową za pomocą WordPressa

Jako CMS (system zarządzania treścią), możesz użyć WordPressa do dodawania i edytowania treści, wybierając określoną platformę hostingową i kupując szablon. Co więcej, WordPress zapewnia konkretne darmowe szablony, jeśli chcesz z nich skorzystać. W przeciwnym razie możesz iść z wieloma innymi dostępnymi rynkami stron trzecich, aby kupić.

Krok 3: Curate Your Website's Feel and Look

Zastosowanie jednego z najlepszych wstępnie zaprojektowanych motywów i palet kolorów ułatwia stworzenie atrakcyjnej strony internetowej poświęconej opiece zdrowotnej w zaledwie kilka kliknięć.

Krok 4: Dokonaj edycji w czasie rzeczywistym

Musisz dokonać edycji, zmiana rozmiaru obrazów, dodać sekcję i cofnąć to wszystko prawo od strony, kiedy chcesz zintegrować swoją działalność dla lepszej konwersji.

Jaki byłby koszt zbudowania aplikacji Telehealth?

Czy planujesz rozwijać aplikację telehealth lub zatrudnić programistę skierowanego do różnych strumieni pacjentów, lub pacjenta, koszt budowy aplikacji telehealth zależy od funkcji, które chcesz włączyć do aplikacji. Dlatego konieczne jest, aby rozważyć projekt, integracje, funkcje i złożoność, aby zawrzeć szacowany czas i koszt opracowania aplikacji telezdrowia, aby skorzystać z pacjenta lub strumienia pacjentów. Ponadto, położenie geograficzne, z którego zatrudniasz programistów aplikacji również ma duże znaczenie, jeśli chodzi o koszt budowy aplikacji.

Wszystkie powyższe czynniki obejmują minimalne oszacowanie kosztów rozwoju aplikacji telehealth, w tym backend, platformę mobilną i rozwój panelu administracyjnego. Ale wtedy też, nie można uznać, że jest to ostateczne oszacowanie, ponieważ różni się w zależności od funkcji, projektów i wymagań dla aplikacji i jak to może skorzystać z pacjenta lub klastra pacjentów. Szacowany koszt będzie około 70.000 USD do 100.000 USD dla jednej platformy, jeśli zamierzasz zatrudnić doświadczoną firmę rozwoju aplikacji mobilnych bez względu na to, że jest to dla iOS, Android, lub Web, z podstawowych funkcji i funkcji. Na szczęście możesz zaoszczędzić dużo na rozwoju, jeśli podejmiesz podejście bez kodu i odniesiesz się do platformy AppMaster.

Dostawcy pojedynczego kodu mogą zapewnić aplikacjom o niskim kodzie lub bez kodu wysoką produktywność i zwinność. Podobnie jak aplikacje bez kodu, dostawcy pojedynczego kodu mogą zrobić aplikacje oparte na pojedynczym kodzie, które są stosunkowo łatwe do zarządzania i łatwe do aktualizacji. Wymaga to mniej kodowania i oferuje dwa razy szybsze aplikacje o zmniejszonej złożoności.

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu udanej aplikacji Telehealth

Niedawna pandemia koronawirusów spowodowała wzrost tempa przyjęcia tej technologii zwanej aplikacją telezdrowotną. Istnieje jednak kilka technologii, które należy rozważyć, aby aplikacja telezdrowotna odniosła sukces, koncentrując się na osobach zakażonych, które są następujące:

Przyjęcie sztucznej inteligencji

Technologie sztucznej inteligencji stają się obecnie istotną częścią życia każdego człowieka. Może ona pomóc asystentom opieki zdrowotnej i lekarzom lepiej diagnozować pacjentów. Również klinicyści i lekarze mogą używać AI do diagnozowania różnych chorób i odpowiedniego ich leczenia przy użyciu dostępnych danych o pacjentach. Niewątpliwie połączenie zdalnego monitorowania z uczeniem maszynowym i AI sprawiłoby, że dokładność diagnozy wzrosłaby poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na lekarzy specjalistów.

Zdalne monitorowanie pacjentów

RPM (Remote Patient Monitoring) jest jedną z technologii służących do gromadzenia danych o samopoczuciu pacjenta w jednym miejscu i elektronicznego przesyłania szczegółów bezpiecznie do personelu medycznego w innym miejscu w celu uzyskania dalszych zaleceń i oceny. Ta technologia w aplikacji telemedycznej sprawiła, że pacjenci mają teraz dostęp do najlepszych dostawców pomocniczej pomocy pielęgniarskiej, siedząc w odległych miejscach.

Internet rzeczy

Kiedy telezdrowie i IoT (Internet Rzeczy) łączą się, mogą dać duży sposób na dostarczenie wysokiej jakości i skutecznej opieki zdrowotnej dla starzejących się osób. Badacze IoT wyciągają na rynek wiele kolejnych innowacyjnych urządzeń, aby lepiej pomagać cierpiącym. Ponadto, starsi ludzie nie lubią migrować z miejsca na miejsce po przejściu na emeryturę do obiektów mieszkalnych, więc dzięki danym, dostawcy usług zdrowotnych mogą dokładnie zająć się ich problemami.

Analityka danych

Dzięki analityce danych aplikacja telezdrowotna może generować ogromną ilość danych w receptach pacjentów, statystykach życiowych, zapisach i innych szczegółach medycznych, które dostawcy usług zdrowotnych i inny personel medyczny mogą systematycznie wykorzystywać. Pomogłoby to zbadać każdą opcję leczenia i zrozumieć przyczyny dolegliwości oraz sposoby leczenia pacjentów. Ponadto oferowałby bardziej skuteczną metodę podejścia do dobrostanu jednostek poprzez wdrożenie modelu opartego na wynikach.

Blockchain

Technologia Blockchain w aplikacji telehealth zapewnia bezpieczeństwo, decentralizację i niezmienność. Działa jak rozproszona księga, która zachęca do bardziej efektywnego transferu danych wykorzystywanych przez dostawców usług utrzymania dobrego samopoczucia i praktyków. W rzeczywistości może pomóc w natychmiastowej dystrybucji danych w zakodowanym i bezpiecznym formacie. Dzięki temu przyjęciu, w każdym bloku można znaleźć zakodowane informacje o liście transakcji pacjenta lub historii medycznej.

Przechowywanie w chmurze

W dzisiejszych czasach chmura odgrywa istotną rolę w różnych branżach, ponieważ pomogła im przechowywać dane w sposób wydajny i wygodny, a także może być pobierana między różnymi urządzeniami. Może oddać zwinność, skalowalność i elastyczność do telemedycyny. Korzystając z przechowywania w chmurze, można przechowywać dane pacjentów na zdalnych serwerach, które są dostępne przez Internet.

Branża opieki zdrowotnej

Branża opieki zdrowotnej wykorzystuje najnowocześniejsze platformy, które nie wymagają kodowania. Daje to wysokie oczekiwania dla pacjentów i lekarzy, ponieważ przemysł obejmuje transformacje znacznie szybciej. Szybkie zmiany w braterstwie zdrowia przyczyniły się do jazdy przemysł opieki zdrowotnej obejmuje zmiany. Nowoczesny przemysł zdrowia obejmujący cyfrowe i telezdrowie wirtualne aplikacje opieki zdrowotnej ułatwiają pacjentom interakcję z ich lekarzami.

Cyfrowa innowacja fenomenalny jest procesem ciągłym, a sekcja zdrowia jest obejmowanie innowacji cyfrowych w znacznie przyspieszonej fazie. Zachodzące zmiany są nieuniknione, ponieważ przemysł obejmuje cyfrowy. Akceptacja Telehealth wirtualnej opieki zdrowotnej przez społeczeństwo wskazuje na nowoczesny świat i podkreśla fenomenalny rozwój innowacji cyfrowych.

Podsumowanie

Kiedy twórcy aplikacji telehealth zaczęli obejmować innowację cyfrową, zrewolucjonizowało to sposób, w jaki asystenci opieki powinni traktować pacjentów. Dlatego bardzo korzystne jest, aby przejść z projektem aplikacji telemedycznej, a można to zrobić po prostu za pomocą AppMaster bez kodowania. Nie musisz już być programistą internetowym, aby tworzyć aplikacje i strony internetowe.