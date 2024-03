Cloudflare onthult firewall voor AI om grote taalmodellen te beschermen

In een baanbrekend initiatief heeft Cloudflare 'Firewall for AI' gelanceerd, een geavanceerde laag die is ontworpen om Large Language Models (LLM's) te beschermen. Deze nieuwe verdedigingslinie heeft tot doel potentiële misbruiken op te sporen voordat ze zelfs maar contact maken met de modellen zelf.

Firewall for AI, onthuld op 4 maart, is ontworpen om te dienen als een geëvolueerde webapplicatiefirewall (WAF), die specifiek gericht is op applicaties die gebruik maken van LLM's. Deze reeks beveiligingsmaatregelen, gestructureerd om dergelijke toepassingen voor te blijven, brengt een nieuwe integratie van conventionele WAF-hulpprogramma's met zich mee, zoals snelheidsbeperking en de detectie van gevoelige gegevens. Bovendien introduceert het een ongekende laag die de modelprompts van gebruikers nauwgezet ontleedt om eventuele exploitatieplannen te onthullen.

Firewall voor AI is ontworpen om naadloos te functioneren op het uitgebreide netwerk van Cloudflare, waardoor het bedrijf het voordeel krijgt bedreigingen in de beginfase te detecteren en op zijn beurt robuuste bescherming te bieden voor zowel gebruikers als modellen tegen aanvallen en misbruik. Hoewel dit product zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, luidt het een aanzienlijke vooruitgang in AI-beveiliging in.

De reeks potentiële bedreigingen voor LLM's reikt verder dan de kwetsbaarheden waarmee conventionele web- en API-applicaties te maken krijgen. Zoals onderzoekers hebben ontdekt, kunnen geavanceerde kwetsbaarheden die uniek zijn voor AI-systemen ervoor zorgen dat tegenstanders modellen kunnen overnemen en ongeoorloofde manoeuvres kunnen uitvoeren. Om deze nieuwe gevaren frontaal aan te pakken, zal Cloudflare 's Firewall voor AI naar verwachting werken als een standaard WAF, waarbij elk API-verzoek dat een LLM-prompt bevat voor indicatoren of aanvalspatronen nauwgezet wordt onderzocht.

De competentie van de Firewall is niet gebonden aan één enkele infrastructuur; het kan modellen beschermen die worden gehost via Cloudflare Workers AI-platform of een andere externe infrastructuur, en kan ook worden gebruikt in combinatie met Cloudflare AI Gateway.

Met behulp van een groot aantal detectietechnieken probeert de Firewall voor AI trucs zoals promptinjectie en andere vormen van kwaadaardige activiteit te identificeren, zodat de inhoud van prompts binnen de grenzen blijft die zijn gesteld door de makers van modellen. Bovendien onderzoekt het aanwijzingen die verborgen zijn in HTTP-verzoeken, en geeft het klanten toestemming om regels te configureren die zijn afgestemd op de JSON-body van de verzoeken.

Na activering onderzoekt Firewall for AI systematisch elke prompt en kent vervolgens een score toe die het potentieel voor kwaadwilligheid weerspiegelt, aldus Cloudflare.

De opkomst van robuuste oplossingen zoals Firewall voor AI benadrukt de noodzaak van geavanceerde beschermingsmechanismen in het snelgroeiende veld van AI. Platforms zoals AppMaster , die gedijen in het steeds groter wordende domein van no-code ontwikkeling, omarmen beveiliging als hoeksteen en zorgen ervoor dat gecreëerde backend- en frontend-systemen profiteren van robuuste verdedigingen in het huidige onderling verbonden digitale landschap.