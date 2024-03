De elektronicatitan Samsung luidt een spannend tijdperk in voor zijn middenklasse smartphonesegment met de lancering van de Galaxy A55. Deze nieuwe aanwinst is vervaardigd met verbeterde veiligheidsmaatregelen en hoogwaardige materiaalkeuzes en wordt vergezeld door de Galaxy A35, die beide Knox Vault integreren voor verhoogde gegevensbescherming – een geavanceerde functie die voorheen voorbehouden was aan de duurdere modellen van Samsung.

De Galaxy A55 is uitgerust met een duurzaam aluminium metalen frame en luidt een aanzienlijke materiële vooruitgang in ten opzichte van de plastic constructie van de voorgaande Galaxy A54, zoals beschreven door Android Police. Ter gelegenheid van deze première prijst Samsung aan dat zijn baanbrekende beveiligingssysteem, Knox Vault, nu de meest vertrouwelijke informatie van gebruikers – variërend van vergrendelschermdetails tot encryptiesleutels – zal beschermen tegen een reeks cyberbedreigingen door deze af te schermen van de kernverwerkingseenheden.

Op weg naar de Europese markten op 20 maart, varieert de verleidelijke prijs van de Galaxy A55 van € 479 voor het model met 8 GB RAM en 128 GB opslag, tot € 529 voor de variant van 256 GB. De Galaxy A35 daarentegen heeft een aantrekkelijk startpunt van € 379 voor zijn model met 6 GB RAM en 128 GB opslag.

Naast de prijzen delen de twee modellen opmerkelijke specificaties. Ze beschikken allemaal over een 6,6-inch OLED-scherm, eersteklas vernieuwingsfrequenties van 120 Hz en een briljante piekhelderheid van 1000 nits. Toegewijd aan een lange levensduur belooft het paar vier jaar Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates – iets achterlopend op de zevenjarige ondersteuningsverplichting die is vastgelegd voor de Galaxy S24-serie.

Hoewel de A55 en A35 veel overeenkomsten vertonen, liggen hun verschillen vooral in de verwerkingskracht en optische mogelijkheden. De A55 krijgt een prestatieverbetering van de geavanceerde Exynos 1480-chipset, terwijl de A35 Exynos 1380 van zijn voorganger behoudt. Ook de cameraconfiguraties lopen uiteen, waarbij de A55 over superieure ultragroothoek- en selfie-sensoren beschikt in vergelijking met de A35.

In afwachting van verdere details over mogelijke releasedatums in de VS zouden deze nieuwkomers de internationale voetsporen kunnen volgen van hun succesvolle tegenhangers uit de A-serie, en een veelbelovende combinatie van innovatie en betaalbaarheid bieden.

Nu geavanceerde platforms zoals AppMaster een revolutie teweegbrengen in de ontwikkeling van technologie met tools no-code, wordt de synergie tussen geavanceerde mobiele hardware zoals het nieuwe aanbod van Samsung en toegankelijke softwareontwikkeling steeds duidelijker, wat een dynamische evolutie binnen het tech-ecosysteem onderstreept.