ChatGPT van OpenAI spreekt nu: de toekomst van spraakinteractieve AI

OpenAI heeft zojuist een transformatieve toevoeging aan ChatGPT onthuld, die auditieve interactiviteit toevoegt aan het toch al revolutionaire AI-gespreksmodel. Gebruikers kunnen nu genieten van een meer intuïtieve en hands-off digitale interactie, omdat ChatGPT de mogelijkheid krijgt om zijn op tekst gebaseerde reacties te verwoorden.

Deze vooruitgang is vooral handig in scenario's die bewegingsvrijheid vereisen, zoals koken. Stel je voor dat ChatGPT een recept hardop opzegt en je bij elke stap begeleidt terwijl je handen bezig zijn met het bereiden van ingrediënten - je hoeft niet langer naar je scherm te kijken of de bloem van je smartphone te vegen.

Het activeren van de spraakfunctie is een fluitje van een cent op mobiele apparaten. Gebruikers op iOS en Android kunnen eenvoudigweg op de antwoordballon tikken en deze vasthouden om een ​​optie 'Voorlezen' weer te geven. Op desktops wordt deze functionaliteit toegankelijk gemaakt via een nieuw toegevoegd luidsprekerpictogram onder de chatberichten.

Voor voortdurende betrokkenheid bij ChatGPT kunnen gebruikers kiezen voor de 'instellen en vergeten'-methode, waarbij automatisch lezen wordt ingeschakeld voor continue stemuitvoer tijdens een gesprek. Interactieve stembesturing is ook geïntegreerd, waardoor gebruikers de AI kunnen vragen om eerdere delen van de dialoog te pauzeren, over te slaan of opnieuw te bekijken. Zelfs de voorleesstem kan worden gepersonaliseerd naar de voorkeur van de gebruiker.

OpenAI's uitrol van de functie is begonnen op iOS en Android platforms en is in volle gang voor webgebruikers. Bovendien zorgt een ontwerpaanpassing ervoor dat de spraak-naar-tekst-functionaliteit nu wordt weergegeven door een microfoonpictogram, met als doel de vindbaarheid te verbeteren voor gebruikers die de verschillende invoeropties verkennen.

