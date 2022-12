Hoe Consentogram een AI-gestuurd platform bouwde voor het beheer van geïnformeerde toestemmingen

Consentogram is een Amerikaanse startup in de gezondheidszorg die zich richt op het automatiseren van het verlenen van geïnformeerde toestemming. De oplossing breidt de functionaliteit van bestaande Electronic Health Record Systems (EHR) uit en biedt naadloze integratie in bestaande klinische workflows.

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Fort Lauderdale, Florida.

Doelstellingen

Consentogram gelooft in het benadrukken van patiëntgerichte zorg en gedeelde besluitvorming tussen patiënten, hun familie en zorgverleners. Dankzij een transparant communicatieproces tussen patiënt en zorgverlener kunnen patiënten betere beslissingen nemen over de zorg.

Het idee was om een AI-ondersteund informed consent delivery systeem op het punt van zorg, klinische beslissingsondersteuning (CDS) en real-time ML-gebaseerde malpracticerisicoreductie voor zorgverleners te creëren. Het belangrijkste doel was om waarde te creëren door zorgverleners te voorzien van de best mogelijke hulpmiddelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de administratieve lasten te verlichten.

Het platform maakt gebruik van moderne interoperabiliteitsnormen voor de gezondheidszorg, waaronder FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), om bestaande EHR-systemen (Electronic Health Record) te verbeteren met digitale workflows voor geïnformeerde toestemming.

Oplossing

Gedurende enkele weken heeft het AppMaster Professional Services-team een oplossing voor de klant ontwikkeld, waarbij meerdere testversies per dag werden vrijgegeven.

De backend van de ontwikkelde dienst is geïntegreerd met de EHR-systemen van medische ziekenhuizen en is verbonden via het FHIR-protocol, dat een naadloze integratie van meerdere medische systemen en het ontvangen van informatie over patiënten, artsen en lopende activiteiten mogelijk maakt.

Resultaat

De eerste volledig werkende implementatie met volledige EHR-integratie werd binnen 4 weken gelanceerd.

Het professionele serviceteam van AppMaster heeft de ontwikkelingstijd kunnen halveren door AppMaster te gebruiken om een backend te genereren. Het budget om de oplossing te creëren werd met 70% verminderd.

AppMaster kwam binnen en hielp ons de oplossing te creëren. Ze werkten binnen ons budget, hielpen ons op schema te blijven en leverden de oplossing zoals beloofd in 3 weken tijd.

De beschikbaarheid van de broncode vergemakkelijkte de EHR-integratie en stelde de klant in staat de oplossing in een cloudomgeving te draaien die voldoet aan HIPAA en HITECH.

Onderdelen: Backend, webapplicatie, webhooks, OAuth v2, verzoeken aan externe API's, export van broncode, hosting van de applicatie in de infrastructuur van de klant, aangepaste frontend.