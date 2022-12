Digitale innovatie geeft de gezondheidszorg in een opmerkelijk tempo vorm. Er zijn veel recente innovaties in no-code platforms die de markt doen schudden. Als we het hebben over de afgelopen twee decennia, is er een aanzienlijke transformatie geweest in de toegang voor consumenten, een samenwerking tussen patiënten en artsen en een ongeëvenaarde perceptie van de gezondheid van patiënten dankzij innovatieve technologieën, met name toepassingen voor gezondheidsbescherming.

In combinatie met veranderende UX-verwachtingen en verbeterde gegevensverzamelingsmogelijkheden heeft de vooruitgang op het gebied van gezondheidsbehoudstechnologie een enorme impuls gegeven aan software-apps voor medisch beheer, een zegen voor artsen en zorgassistenten. Bovendien geven technologieën voor gezondheidsbescherming een hype aan de verbetering van zorgstandaarden om betere patiëntresultaten en toegang tot elektronische gezondheidsdossiers te genereren. Laten we hieronder diep ingaan op de vooruitgang in no-code platforms die de markt en trends doen schudden, zodat u weet hoe no-code softwareontwikkeling positief kan bijdragen aan het succes van zorgverleners en toegang kan bieden tot elektronische gezondheidsdossiers.

Hoe kunt u een Telehealth App bouwen?

Er zijn veel voordelen voor een patiënt bij het bouwen van no-code platforms (software) voor het effectief betrekken van patiënten, artsen, zorgassistenten en verpleeghulpverleners. No-code telehealth platforms voor medische zorg doen de markt schudden, en ze kunnen het proces van contact maken met artsen en patiënten en het krijgen van een afspraak op tijd vergemakkelijken. Uit een recent onderzoek in de VS is gebleken dat nieuwe bezoekers van klinieken veel moeten wachten op een afspraak met zorgassistenten of artsen. Bekijk dus de onderstaande stappen om te weten hoe u een telehealth-applicatie kunt maken.

Stap 1: Zoek mobiele app-ontwikkelaars

Als u geen software engineer bent, moet u de taak van vooruitgang in no-code platforms mobiele app ontwikkeling tegen redelijke tarieven uitbesteden aan mobiele gezondheidszorg app ontwikkelaars door hen te voorzien van zoveel mogelijk details over uw telehealth applicatie. U kunt het ook doen zonder externe professionele ondersteuning met behulp van AppMaster, dat wordt geleverd met een echt AI-gegenereerd back-end proces.

Stap 2: Bereid de projectomvang voor een Telehealth-platform voor

U moet contact opnemen met uw medisch management software ontwikkelaar om een NDA te ondertekenen en een project scope en tarieven op te stellen door project details te verduidelijken. Zij zouden u vertellen over de lijst van gezondheidszorg app functies voor het telehealth platform, de tarieven, en het genereren van project prototypes en mock-ups.

Stap 3: Ga naar de ontwikkelingsfase

Zodra de omvang van het project en de overeengekomen tarieven zijn vastgesteld, zal het mobiele applicatie-ontwikkelingsteam de functies van de zorgapplicatie opdelen in kleine gebruikersverhalen voor een eenvoudige implementatie. Vervolgens ontwikkelen ze de code voor de software, testen die en lossen bugs iteratief op.

Stap 4: De demo van de app goedkeuren

Wanneer u klaar bent met de MVP van de gezondheidszorg software, zal het mobiele applicatie ontwikkelings team u de resultaten laten zien tijdens de project demo. Zij zullen het project MVP uploaden naar de app marktplaats en beginnen met het toepassen van meer geavanceerde functies alleen als u tevreden bent met de resultaten.

Stap 5: Start uw Telehealth applicatie

Zodra de ontwikkelaars alle functies van de gezondheidszorg app implementeren volgens uw vraag en tarieven, zullen zij de werkelijke productdemo uitvoeren door uw telehealth app te voorzien van de projectgerelateerde gegevens zoals toegang tot app stores, databases, ontwerpen en mock-ups. Uiteindelijk kunt u uw telehealth app vinden op de app marktplaatsen die klaar zijn om de gebruikers te bedienen.

Hoe ontwikkel je een Telehealth website?

Stel dat u een beetje verstand heeft van webdesign, dan hoeft u geen webdesigner of ontwikkelaar in te huren, want AppMaster kan uw zaken beter beheersbaar maken met een no-code zorgapplicatie ter ondersteuning van de verpleeghulpverleners en het medisch personeel. Met behulp van deze no-code softwaretool kunt u flexibele webapplicaties bouwen, zoals klantportalen en admin-panelen aangedreven standaard backend. Met deze tool kunt u uw telehealth website snel bouwen zonder code. Bovendien kunt u hiermee een admin panel duidelijk ontwerpen met een klantenportaal en een klantgerichte interface in enkele minuten. U kunt de onderstaande stappen volgen voor het ontwikkelen van no-code platforms.

Stap 1: Neem eerst een domein

Natuurlijk hebt u een domein nodig om een gezondheidszorgwebsite te maken. Het domein is de URL van uw website. U moet wat geld uitgeven om een domein te kopen.

Stap 2: Maak een website met WordPress

Als CMS (content management system) kunt u WordPress gebruiken om inhoud toe te voegen en te bewerken door een bepaald hostingplatform te kiezen en een sjabloon te kopen. Bovendien biedt WordPress specifieke gratis sjablonen als u die wilt gebruiken. Anders kunt u met vele andere beschikbare marktplaatsen van derden gaan kopen.

Stap 3: Creëer het gevoel en de uitstraling van uw website

Door een van de beste vooraf ontworpen thema's en kleurenpaletten toe te passen, kunt u in een paar klikken een aantrekkelijke website voor de gezondheidszorg maken.

Stap 4: Maak bewerkingen in real time

U moet bewerkingen maken, het formaat van afbeeldingen aanpassen, een sectie toevoegen en alles direct vanaf de pagina ongedaan maken wanneer u uw bedrijf wilt integreren voor een betere conversie.

Wat zijn de kosten om een Telehealth App te bouwen?

Of u nu van plan bent om een telehealth app te ontwikkelen of een software ontwikkelaar in te huren die zich richt op verschillende stromen van patiënten, of een patiënt, de kosten van het bouwen van een telehealth app hangt af van de functies die u wilt betrekken in de applicatie. Daarom is het noodzakelijk om het ontwerp, integraties, functies en complexiteit te overwegen om de geschatte tijd en kosten voor de ontwikkeling van de telehealth-applicatie ten behoeve van een patiënt of een stroom van patiënten te concluderen. Daarnaast is de geografische locatie van waaruit u de applicatie-ontwikkelaars inhuurt ook van belang als het gaat om de kosten van het bouwen van een applicatie.

Alle bovenstaande factoren dekken de minimale kostenraming van telehealth app ontwikkeling, inclusief backend, mobiel platform en admin panel ontwikkeling. Maar ook dan kunt u het niet beschouwen als de definitieve schatting omdat het varieert afhankelijk van uw functies, ontwerpen en eisen voor de applicatie en hoe het kan profiteren van een patiënt of een cluster van patiënten. De geschatte kosten zullen ongeveer 70.000 USD tot 100.000 USD bedragen voor één platform als u van plan bent een ervaren bedrijf in te huren voor de ontwikkeling van mobiele toepassingen, ongeacht of het gaat om iOS, Android of het web, met basisfuncties en -kenmerken. Gelukkig kunt u veel besparen op de ontwikkeling als u kiest voor de no-code aanpak en verwijst naar het AppMaster-platform.

Aanbieders van single-code kunnen apps met weinig of geen code een hoge productiviteit en wendbaarheid geven. Net als no-code apps kunnen aanbieders van single-code apps maken die relatief eenvoudig te beheren en eenvoudig te updaten zijn. Het vereist minder codering en biedt twee keer snellere toepassingen met minder complexiteit.

Overwegingen voor het maken van een succesvolle Telehealth App

De recente pandemie van het coronavirus heeft het tempo van de adoptie van deze technologie genaamd telehealth app verhoogd. Er zijn echter verschillende technologieën te overwegen om uw telehealth-applicatie succesvol te maken met een focus op geïnfecteerde personen:

Kunstmatige intelligentie aannemen

Kunstmatige intelligentie technologieën worden nu een belangrijk onderdeel van ieders leven. Het kan gegevens zorgassistenten en artsen helpen een betere diagnose te stellen. Ook kunnen clinici en artsen AI gebruiken om verschillende ziekten te diagnosticeren en dienovereenkomstig te behandelen met behulp van de beschikbare patiëntgegevens. Ongetwijfeld zou de combinatie van monitoring op afstand met machine learning en AI de nauwkeurigheid van de diagnose doen toenemen door de behoefte aan gespecialiseerde artsen te verminderen.

Patiëntbewaking op afstand

RPM (Remote Patient Monitoring) is een van de technologieën om de welzijnsgegevens van een patiënt op één plaats te verzamelen en de gegevens elektronisch veilig door te sturen naar medisch personeel op een andere plaats voor verdere aanbeveling en beoordeling. Dankzij deze technologie in de telegeneeskunde-app hebben de patiënten nu toegang tot de beste hulpverleners op het gebied van verpleging door op afstand te gaan zitten.

Internet der dingen

Wanneer telehealth en IoT (Internet of Things) worden gecombineerd, kunnen ze een grote bijdrage leveren aan het leveren van kwalitatieve en effectieve gezondheidszorg aan ouder wordende mensen. De onderzoekers van IoT brengen veel meer innovatieve apparaten op de markt om het lijden beter te helpen. Ook migreren oude mensen na hun pensionering niet graag van plaats naar plaats voor woonvoorzieningen, dus met de gegevens kunnen zorgverleners hun problemen precies aanpakken.

Gegevensanalyse

Met data analytics kan de telehealth app een enorme hoeveelheid gegevens genereren in patiëntvoorschriften, vitale statistieken, dossiers en andere medische details, die zorgverleners en ander medisch personeel systematisch kunnen gebruiken. Het zou helpen elke behandelingsoptie te onderzoeken en de oorzaken van kwalen te begrijpen en hoe de patiënten te genezen. Het zou verder een effectievere methode bieden om het welzijn van de individuen te benaderen door een resultaatgericht model te implementeren.

Blockchain

Blockchain-technologie in de telehealth-app zorgt voor veiligheid, decentralisatie en onveranderlijkheid. Het werkt als een gedistribueerd grootboek, wat een effectievere gegevensoverdracht bevordert die wordt gebruikt door aanbieders van welzijnszorg en behandelaars. In feite kan het helpen om de gegevens onmiddellijk te verspreiden in een gecodeerd en veilig formaat. Met deze toepassing kunt u in elk blok gecodeerde informatie vinden over de lijst van verrichtingen of de medische geschiedenis van een patiënt.

Cloudopslag

Tegenwoordig speelt de cloud een vitale rol in verschillende sectoren, omdat hij hen heeft geholpen de gegevens efficiënt en gemakkelijk op te slaan en ook op te vragen tussen verschillende apparaten. Het kan flexibiliteit, schaalbaarheid en elasticiteit geven aan telegeneeskunde. Met cloudopslag kunt u de gegevens van patiënten onderbrengen op externe servers die toegankelijk zijn via het internet.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg omarmt geavanceerde platforms die geen codering vereisen. Het geeft hoge verwachtingen aan patiënten en artsen aangezien de industrie de transformaties veel sneller omarmt. De snelle veranderingen in de gezondheidszorg hebben ertoe bijgedragen dat de gezondheidszorg de veranderingen omarmt. De moderne gezondheidsindustrie omarmt digitale en telehealth virtuele gezondheidszorg apps maken dingen gemakkelijk voor de patiënten om te communiceren met hun artsen.

Digitale innovatie is een continu proces, en de gezondheidssector omarmt digitale innovatie in een veel versnelde fase. De veranderingen zijn onvermijdelijk omdat de sector digitaal omarmt. De acceptatie van Telehealth virtuele gezondheidszorg door het publiek duidt op de moderne wereld en benadrukt de fenomenale groei van digitale innovatie.

Samenvatting

Toen makers van telehealth-apps de digitale innovatie begonnen te omarmen, zorgde dit voor een revolutie in de manier waarop zorgassistenten patiënten moeten behandelen. Daarom is het zeer gunstig om met het project van een telegeneeskunde-app te beginnen, en u kunt het eenvoudig doen met het gebruik van no-code AppMaster zonder enige codering. U hoeft geen webontwikkelaar meer te zijn om applicaties en websites te maken.