State cercando un modo per analizzare le metriche delle vostre applicazioni mobili? Se sì, siete sul post giusto. Dopo aver lanciato con successo la propria applicazione mobile, un imprenditore esperto farebbe bene a utilizzare i dati dell'app per raccogliere informazioni commerciali.

Metriche delle app mobili da misurare per il monitoraggio dell'efficienza delle app mobili

Con molte aziende che lanciano nuove applicazioni mobili per stare al passo con la domanda degli utenti, come può un'azienda capire se l'applicazione è veramente efficiente? Le metriche delle app mobili possono fornire i dati necessari alle aziende per valutare il successo delle loro app mobili. Come funzionano le metriche delle app mobili? Come si possono massimizzare le metriche delle app per valutare con precisione il successo della propria applicazione mobile? Innanzitutto, è necessario avere una conoscenza di base delle metriche delle app. Se state cercando una guida alle metriche delle app mobili per misurare l'efficienza della vostra app mobile, preparate il post qui sotto.

Cosa sono le metriche delle app?

Le metriche delle app sono misure utilizzate per valutare il successo, la fidelizzazione, la crescita o la domanda degli utenti di un'app. Le metriche delle app mobili possono essere misurate in base ai tassi di coinvolgimento, conversione e acquisizione. Le metriche delle app forniscono alle aziende preziose informazioni sulle prestazioni delle loro applicazioni mobili. Le metriche guidano anche il processo decisionale delle aziende che possono rispondere alle metriche generate nei report delle app.

L'uso delle metriche per le app mobili per misurare l'efficienza delle app mobili è un metodo basato sui dati, che si basa molto sulle analisi. Queste analisi sono generate da statistiche misurabili e costituiscono una piccola parte dei dati complessivi sulle prestazioni aziendali.

Come si misura il successo di un'applicazione mobile?

Il successo di un'applicazione mobile si misura in base agli indicatori chiave di prestazione dell'azienda. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) comprendono tutte le metriche del successo di un'azienda. Questi includono l'efficienza della sua app mobile e la soddisfazione degli utenti con l'app mobile. È possibile osservare questi parametri manualmente, ma è meglio farlo utilizzando l'app e semplificandosi la vita. Il successo dell'applicazione mobile si misura osservando le seguenti fasi:

Definizione degli obiettivi aziendali / Indicatori chiave di prestazione - KPI

Gli obiettivi aziendali devono essere chiaramente definiti in termini misurabili. Questi obiettivi devono essere poi circoscritti agli indicatori di prestazione chiave dell'applicazione mobile dell'azienda.

Selezionare le metriche rilevanti dell'app

Le metriche delle app mobili possono essere utilizzate per raccogliere un'ampia gamma di dati. Le aziende devono decidere quali sono i dati metrici rilevanti per valutare il successo della loro applicazione mobile. Alcune aziende potrebbero dare la priorità al coinvolgimento degli utenti come metrica chiave dell'app, mentre altre darebbero la priorità al numero di download dell'app mobile. La definizione dei dati più rilevanti per le applicazioni mobili varia da azienda a azienda.

Tracciare le metriche dell'app

Per tracciare le metriche delle app mobili in modo accurato, è necessario un modo preciso ed efficiente di raccogliere e archiviare i dati. Il tracciamento delle metriche dell'app avviene all'interno dell'applicazione e consente agli utenti di generare facilmente rapporti quando necessario. I filtri di ordinamento sono utilizzati per estrarre le informazioni pertinenti o desiderate per generare rapporti sulle app mobili.

Confronto

Le prestazioni dell'app mobile devono essere confrontate con le metriche pertinenti dell'app e con gli indicatori di prestazione chiave dell'app mobile (KPI). Il successo dell'app mobile viene misurato in base agli standard, agli obiettivi e ai traguardi precedentemente definiti per l'app aziendale mobile.

Come misurano le metriche le applicazioni mobili?

Le applicazioni mobili utilizzano il tracciamento dei dati e l'analisi delle applicazioni per misurare le metriche all'interno delle loro piattaforme mobili. L'analisi di queste applicazioni mobili acquisisce dati rilevanti che possono essere utilizzati per il confronto con gli obiettivi aziendali e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) prestabiliti. Esistono diverse categorie di metriche relative agli utenti che possono essere generate dai dati di un'applicazione mobile.

Metriche di acquisizione

Queste metriche analizzano il numero di vendite generate dagli utenti dell'applicazione attraverso gli acquisti in-app o i download. Queste metriche creano preziose informazioni di marketing per stimare l'entità delle entrate derivanti dagli acquisti futuri di quell'utente. Le misurazioni includono il ricavo medio per utente, il costo per installazione e il valore di vita del cliente.

Metriche di coinvolgimento

Il tasso di utilizzo, permanenza, ritorno e interazione degli utenti con l'app può stimare il tasso di coinvolgimento. Si tratta di una metrica preziosa per le aziende per valutare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti dell'app. Può anche essere utilizzato per misurare il successo di una particolare strategia di marketing, promozione o prezzo all'interno dell'applicazione mobile.

Metriche delle prestazioni dell'app

Si misura con la latenza dell'app, ovvero il tempo necessario a un'applicazione per restituire un risultato di ricerca o una query dell'utente. Anche i crash dell'app sono un buon modo per valutare le prestazioni dell'applicazione, in base al numero di volte in cui si chiude inaspettatamente durante l'utilizzo.

Ulteriori misurazioni metriche

Metriche di conversione delle app

Queste metriche valutano il numero di volte che gli utenti impiegano per completare attività o obiettivi predefiniti all'interno di un'app. Ad esempio, un'app di e-commerce può creare un check-in giornaliero per gli utenti, incentivato da premi. La metrica di conversione dell'app misurerebbe il numero di utenti che effettuano il check-in giornaliero ed è un buon indicatore della buona conversione dell'app. Questa metrica è applicabile anche alle vendite o agli acquisti in-app. Gli utenti possono essere valutati in base al valore medio dei loro ordini ogni volta che visitano l'app. Le aziende possono utilizzare questa metrica per stimare i tassi di conversione delle vendite tra gli utenti delle loro app mobili e prevedere le entrate future.

Metriche di vanità

Queste metriche consentono alle aziende di vantarsi e di fare bella figura sul materiale di marketing quando promuovono la loro attività o la loro app! Si tratta di metriche che, da sole, non forniscono molte informazioni. Tuttavia, queste metriche costituiscono interessanti statistiche di marketing che possono essere utilizzate per convertire i contatti in vendite effettive. Le metriche di vanità possono includere il numero di download giornalieri o il numero di utenti registrati di un'app.

Quali sono le metriche più comuni utilizzate per misurare il successo di un lancio mobile?

Le metriche comuni utilizzate per determinare il successo del lancio di una nuova app sono le seguenti:

Download totali dell'applicazione mobile

La diffusione degli utenti in base al numero di download di applicazioni mobili è una metrica preziosa per le aziende. Queste aziende utilizzano le metriche relative al numero di utenti che hanno scaricato la loro applicazione per misurare il successo del lancio. Possono tracciare il totale dei download dell'app mobile in periodi specifici o durante varie campagne promozionali di marketing.

Queste metriche per le app mobili forniranno alle aziende preziose indicazioni per capire se la loro app è la più preferita in un determinato periodo. Queste metriche possono essere ulteriormente suddivise in giorni e fornire indicazioni su quale ora del giorno gli utenti preferiscono scaricare l'app. Le aziende possono anche utilizzare le metriche delle app per valutare il successo della campagna di marketing per il lancio dell'app mobile. Possono esaminare i download totali in risposta all'invito all'azione dell'azienda.

Iscrizioni/registrazioni totali all'app mobile

Alcuni utenti non si limitano a scaricare l'app, ma completano anche il processo di registrazione o di abbonamento. Questi utenti forniscono metriche preziose per le aziende che desiderano testare i risultati della messaggistica di una particolare campagna promozionale o di una strategia di vendita sostenuta. Se un gran numero di utenti ha compiuto l'ulteriore passo di scaricare l'applicazione, può significare che l'applicazione mobile ha avuto successo. Tuttavia, le metriche delle applicazioni mobili possono indicare che la maggior parte degli utenti ha scelto di non completare il processo di registrazione. In questo caso, la causa potrebbe essere un problema promozionale, di prezzo o di interfaccia utente dell'applicazione mobile.

Come si valutano le prestazioni di un'app?

Tasso di abbandono delle app mobili

Questa metrica per le applicazioni mobili identifica il tasso di abbandono della piattaforma da parte dei nuovi utenti. L'abbandono dell'applicazione mobile può essere dovuto a molti fattori. E può fornire notevoli indicazioni sulla strategia promozionale, di vendita e di marketing dell'azienda. Se le metriche delle applicazioni mobili indicano che un gran numero di utenti abbandona rapidamente l'applicazione mobile, ciò potrebbe segnalare un problema di fidelizzazione degli utenti. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di esperienza dell'utente sull'applicazione. Un tasso di abbandono elevato può anche segnalare problemi di interfaccia e usabilità dell'applicazione. In ogni caso, spetta alle aziende utilizzare le metriche delle applicazioni mobili per valutare e migliorare le prestazioni dell'applicazione.

Metriche degli utenti attivi giornalieri

Queste metriche misurano con precisione il numero di utenti giornalieri di un'applicazione mobile. Sulla base delle metriche fornite, le aziende otterranno informazioni preziose per capire se stanno ottenendo e mantenendo l'attenzione degli utenti. Queste metriche sono un buon indicatore delle prestazioni di un'applicazione, perché tengono traccia del coinvolgimento degli utenti. Possono anche fornire indicazioni sul numero di utenti che trovano la vostra applicazione mobile sufficientemente attraente, divertente o educativa. Un'applicazione mobile con una metrica DAU elevata indica che gli utenti apprezzano l'applicazione e continuano a utilizzarla. I team di marketing possono quindi replicare il successo di quell'area di valutazione in altre aree dell'azienda.

Arresto anomalo dell'app

Il numero di crash dell'app fornisce alle aziende preziose metriche sulle applicazioni mobili basate sulle sue prestazioni effettive. Tuttavia, questa metrica può anche aiutare le aziende a identificare e risolvere rapidamente gli errori o i problemi delle loro app mobili. L'uso delle metriche delle app mobili per identificare i problemi dell'app, come bug, rallentamenti, problemi o crash, può migliorarne le prestazioni. Una volta che le aziende utilizzano queste metriche per le app mobili a loro vantaggio, possono rispondere facilmente e rapidamente ai problemi tecnici o degli utenti con le loro app.

Quali metriche utilizzereste per determinare il successo di una nuova funzione dell'app?

Le metriche di coinvolgimento sono un ottimo strumento per valutare il successo di un'applicazione mobile tra gli utenti.

Tasso di ritenzione

Questa metrica per applicazioni mobili misura il tempo in cui gli utenti visitano un'applicazione almeno una volta per un determinato periodo. Tassi di retention più elevati indicano che un gran numero di utenti si impegna attivamente ed è soddisfatto delle funzionalità dell'applicazione mobile. Queste metriche per le applicazioni mobili aiutano le aziende a valutare il successo delle nuove funzionalità dell'app e a facilitare le promozioni mirate agli utenti.

Tasso medio di sessione

Questa metrica misura con precisione il tempo medio che gli utenti trascorrono con l'applicazione mobile. Gli utenti che sono entusiasti o entusiasmati da una nuova funzione dell'app avranno un tasso di fidelizzazione più elevato rispetto agli altri utenti.

Tasso di fidelizzazione

Il numero di utenti che ritornano su un'applicazione mobile è un buon indicatore dell'indice di fedeltà. Quanto più alto è l'indice di aderenza, tanto più una nuova funzione dell'app può essere interpretata come un successo.

Numero di condivisioni

Anche il numero di volte in cui gli utenti condividono un'applicazione è un indicatore chiave della soddisfazione degli utenti per una nuova funzione dell'app. Queste metriche forniscono un indicatore positivo del successo di un'app mobile. Una volta che gli utenti sono soddisfatti di una funzione dell'app, è più probabile che la condividano tra le loro cerchie sociali.

Durata della sessione

Questa metrica mobile misura la durata della visita degli utenti alla vostra app. Più lunga è la durata della sessione, meglio è per le aziende. Questa metrica indica che l'azienda ha catturato l'attenzione dell'utente. Le aziende possono utilizzare le informazioni ottenute da questa metrica mobile per modificare le altre strategie promozionali e ottimizzare l'usabilità delle funzioni dell'app per aumentare la durata della sessione degli utenti.

Latenza dell'app

Si riferisce al tempo che un'app impiega per restituire un risultato di ricerca o una query dall'API. È meglio mantenere il tasso di latenza delle applicazioni mobili il più basso possibile. Da tempo è stato stabilito che più lunghi sono i tassi di latenza, maggiore è il tasso di abbandono.

Conclusioni

In conclusione, le metriche delle applicazioni mobili sono ottimi strumenti per monitorare l'efficienza delle applicazioni mobili e la soddisfazione degli utenti. Se usate con saggezza, sono un mezzo prezioso per generare informazioni commerciali, aiutando i proprietari a prendere decisioni strategiche. Queste decisioni si ripercuotono sugli utenti dell'app e informano le strategie di marketing, prezzi, vendite e servizio clienti.

Le informazioni di marketing fornite dalle metriche delle app mobili possono essere utilizzate per generare report utili. Le aziende possono rimanere in testa alla concorrenza facendo un uso oculato delle funzioni di analisi delle loro app. Possono anche utilizzare le metriche per entrare in contatto con gli utenti, conservare e attrarre i clienti e convertire i contatti in vendite. Le metriche delle applicazioni mobili sono uno dei migliori strumenti che si possono utilizzare per prendere decisioni aziendali e il miglior strumento per creare applicazioni mobili è la piattaforma no-code AppMaster. Con AppMaster è possibile sviluppare un'applicazione mobile nativa per IOS e Android senza coinvolgere un team di sviluppo o scrivere righe di codice. Lo sviluppo no-code è un'ottima soluzione quando non si è disposti ad aspettare mesi e a pagare cifre enormi per lo sviluppo classico.