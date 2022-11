La domanda di sviluppatori cresce di giorno in giorno e aumentano le offerte di lavoro sia nelle piccole aziende che nei giganti dell'IT. Come si sa, se c'è molta domanda, deve esserci anche un'offerta. Per risolvere il problema della mancanza di specialisti IT, le organizzazioni educative hanno creato programmi intensivi di Bootcamp che formano gli sviluppatori in un periodo ragionevolmente breve.

Che cos'è il No Code Bootcamp?

Il No-code Bootcamp consiste nel programmare senza scrivere codice. Il codice è ciò che costituisce un prodotto digitale. L'apprendimento dello sviluppo di app no-code è una metodologia che consente agli utenti e agli sviluppatori non tecnici di costruire app attraverso la modellazione visiva. L'utilizzo del no-code consente di completare un'app più rapidamente rispetto ai metodi di codifica standard, soddisfacendo l'esigenza di standardizzare i processi e di progettare software su misura. Di conseguenza, le organizzazioni possono espandersi, aumentare la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti e adattare rapidamente le operazioni aziendali ai cambiamenti del mercato.

Avete mai desiderato di imparare a scrivere codice? Se la vostra risposta è sì, vi suggeriamo di prendere in considerazione altre modalità di sviluppo, ad esempio il no-code, poiché questo percorso è molto più semplice e veloce. Il no-code, in parole povere, è un'interfaccia visiva che collega la piattaforma di creazione del codice e gli utenti, consentendo loro di progettare e modificare l'interfaccia del software senza modificare il codice.

Oggi le piattaforme no-code stanno relegando in secondo piano i metodi di sviluppo tradizionali. Secondo la ricerca "no-code Market Status and Prospects" di Terrasoft, queste nuove tecnologie aiutano a creare soluzioni personalizzate flessibili, riducendo il time-to-market fino a dieci volte o più. Senza dubbio, le tecnologie no-code richiedono spesso l'apprendimento del codice, o almeno del ragionamento deduttivo che è parte integrante della codifica.

Ad esempio, una nota piattaforma di costruzione no-code come Roblox, derisa per il fascino che esercita sui bambini, mostra agli utenti come utilizzare gli strumenti per costruire l'intero universo. Ancora meglio è quando i bambini costruiscono sugli strumenti che questi giochi forniscono e sono motivati a creare i loro strumenti. I bambini possono ora imparare a costruire le loro app e i loro moduli per queste piattaforme no-code, grazie alla nascita di numerosi tutorial e forum online.

Ecco alcuni motivi per cui dovreste scegliere un corso no-code

Il gruppo di ricerca Gartner prevede che entro il 2022 la domanda di corsi di sviluppo di app no-code sarà cinque volte superiore a quella del settore IT. Senza l'assistenza di uno staff IT, chiunque non abbia esperienza di codifica può facilmente sviluppare nuove app utilizzando piattaforme di costruzione no-code. Gli utenti aziendali apprendono nuove conoscenze e abilità, oltre alla capacità di automatizzare e personalizzare i flussi di lavoro per soddisfare le loro esigenze specifiche. Il no-code richiede poche o nessuna capacità di apprendimento, il che riduce la mancanza di esperti IT che molte aziende sperimentano senza aggiungere altri codificatori. Gli utenti aziendali possono creare applicazioni su piattaforme no-code senza l'assistenza di esperti IT, il che alleggerisce la pressione sulle organizzazioni IT e risparmia risorse costose. Con l'evoluzione tecnologica, le aziende si concentrano sempre più sul software. I leader IT e aziendali di oggi sono entrambi consapevoli che abbandonare completamente la codifica tradizionale produrrà risultati più rapidi e fruttuosi. Ricchi strumenti di editing visuale, un ecosistema di codice sorgente pre-scritto, layout di moduli, interfacce di compilazione e altro ancora consentono una rapida distribuzione delle applicazioni con team non programmatori. Hanno costretto le organizzazioni a rivedere rapidamente i loro piani IT a causa dell'epidemia, delle misure di sicurezza, delle circostanze di lavoro remoto e del loro impatto. È passato un decennio da quando molte aziende hanno iniziato la loro transizione digitale. Le aziende hanno digitalizzato i loro sistemi e processi fin dall'inizio o hanno apportato modifiche dell'ultimo minuto in reazione alle enormi difficoltà dei nostri giorni per sopravvivere e servire il personale e i clienti. Le piattaforme no-code forniscono alle aziende gli strumenti essenziali per svilupparsi continuamente e rispondere più rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.

Funzioni no-code:

Perché il no-code Sviluppare applicazioni utilizzando strumenti e modelli grafici è più veloce che scrivere e imparare il codice da zero. Il no-code include strumenti integrati e strumenti di apprendimento visivo che consentono di presentare qualsiasi dato in modo chiaro per qualsiasi sviluppatore o utente commerciale.

Le migliori soluzioni no-code consentono agli utenti di accedere a moduli e componenti precostituiti, eliminando la necessità di costruire un'applicazione da zero. Alcune piattaforme no-code, ad esempio, offrono componenti per la gestione dei dati o per i programmi utente, come i corsi di strategia di servizio o di gestione dei processi di marketing.

Tutte le piattaforme no-code testate offrono un'interfaccia utente drag-and-drop. Questa è una delle strategie più significative e vantaggiose per semplificare lo sviluppo di applicazioni no-code. Questa applicazione sarà utile per lo sviluppo di applicazioni sia per i programmatori che per i non programmatori.

L'utilizzo di componenti e servizi per applicazioni già impostate è uno dei componenti chiave dello sviluppo no-code. Possiamo riutilizzare questi moduli per costruire nuove soluzioni più rapidamente, poiché presentano funzionalità di base condivise da diverse applicazioni. Per costruire più rapidamente le applicazioni necessarie, la piattaforma no-code deve consentire agli utenti di riutilizzare moduli, plugin e applicazioni complete preesistenti o appena create.

Vantaggi del no-code:

Le tecnologie no-code possono ridurre le spese di sviluppo fino all'80%. Lo sviluppo di app no-code richiede meno competenze di codifica rispetto allo sviluppo di app tradizionali. Con questa strategia, è possibile affrontare la carenza di professionisti IT di molte aziende senza dover ricorrere all'aiuto di nuovo personale.

Gli strumenti di progettazione grafica consentono alle aziende di progettare software facili e veloci, in grado di rispondere rapidamente all'evoluzione delle condizioni di mercato e delle richieste dei clienti.

Il futuro è con il no-code. Le aziende che utilizzano le nuove tecnologie si trovano ora in una posizione migliore. Le piattaforme no-code sono uno strumento cruciale per lo sviluppo continuo, per aumentare la presenza sul mercato e per sviluppare nuovi metodi per coinvolgere il personale e i clienti.

Svantaggi del no-code:

Si ritiene che, poiché i clienti non hanno accesso totale agli strumenti e alla codifica no-code, le piattaforme no-code abbiano una flessibilità e una scalabilità limitate. Per questo motivo, potrebbe essere impossibile prevenire alcune minacce alla sicurezza. Inoltre, può causare una falla nella sicurezza del sistema che si ripercuote sia sul sistema che sulle applicazioni che lo utilizzano.

Le grandi aziende devono scegliere con cautela una piattaforma no-code per evitare questi problemi. L'utilizzo di una soluzione sicura garantisce la sicurezza della piattaforma no-code e consente di utilizzare appieno le tecnologie più avanzate.

Come posso imparare il no-coding?

Per creare nuovi prodotti digitali, la codifica è sempre stata la norma. Volete costruire un sito web? Imparate JavaScript, CSS e HTML. La tendenza si sta spostando verso il no-code, un metodo visivo per creare applicazioni che non richiedono conoscenze tecniche. Tuttavia, attualmente vengono utilizzati diversi strumenti no-code per costruire prodotti. Dovrete ottenere un nome di dominio e un hosting, progettare una pagina di destinazione, forse utilizzare le API, stabilire un gateway di pagamento, monitorare l'attività degli utenti e molto altro ancora.

Uno "stack no-code" è costituito da tutte queste tecnologie che, pur essendo meno costose e lunghe della codifica tradizionale, non sono necessariamente un gioco da ragazzi. I corsi no-code possono aiutare in questa situazione, istruendo gli aspiranti imprenditori su come creare beni e servizi no-code. Ecco 7 possibilità elencate in ordine sparso.

MBA No Code

Il No Code MBA contiene più di 100 lezioni, tra cui:

Creazione di un sito di upvote Webflow simile a Product Hunt

Creare una bacheca di annunci di lavoro su Webflow simile a Indeed

Glide sta creando un servizio di matching dating simile a Tinder.

Sono presenti anche numerose interviste a imprenditori no-code di successo. Il Bootcamp MVP di 6 settimane di No Code MBA inizierà a breve e includerà lezioni settimanali dal vivo, Product scoping, progettazione del modello di business, lancio dell'MVP e altro ancora.

No Code HQ

No Code HQ è uno strumento che permette di scoprire come creare un sito web o un'applicazione Bootcamp senza conoscere il codice.

È un forum per gli sviluppatori no-code dove possono mostrare i loro lavori più recenti, scambiare informazioni e approfondimenti, interagire e formarsi a vicenda. Riceverete guide, modelli e strumenti per avviare il vostro progetto no-code.

Nucode

Oltre 5.000 sviluppatori e specialisti no-code sono membri di questa comunità. Trasmettono conoscenze, scambiano storie e dimostrano lo sviluppo di prodotti no-code.

Creatori no-code

Gli specialisti no-code possono impegnarsi, scambiare idee e collaborare in questo forum con altri membri della comunità no-code e con i creatori. Forniscono frequentemente aggiornamenti sulla comunità con notizie riguardanti le risorse e gli incontri no-code.

Formazione su LinkedIn

Essendo una grande fan di LinkedIn Learning, sono stata entusiasta di trovare un nuovo corso sulla creazione di un sito web no-code. In questo corso, della durata di 1,5 ore, imparerete a conoscere la strategia del sito, la grafica, i colori, i caratteri, la scelta di un sistema e molto altro. Questo corso sarà utile per capire quale piattaforma soddisfa meglio le vostre esigenze, vista l'ampia gamma di piattaforme per la creazione di siti disponibili, come Wix, WordPress, Squarespace, Weebly e molte altre.

Qual è il miglior programma di Bootcamp gratuito?

I programmi dei Bootcamp di codifica hanno una durata variabile da poche settimane a diversi mesi e insegnano i concetti e le abilità fondamentali della programmazione necessari per una carriera nel settore tecnologico. Con progetti reali, istruzioni pratiche e una varietà di linguaggi di programmazione, questi corsi di codifica gratuiti coprono una vasta quantità di materiale e richiedono un notevole impegno.

App Academy Open

App Academy offre una scuola di programmazione online gratuita attraverso il suo programma App Academy Open. Il programma di sviluppo full-stack di App Academy è accessibile agli studenti attraverso questo programma online. Tuttavia, l'istruzione irregimentata e guidata da un istruttore che viene fornita con l'opzione premium non è particolarmente apprezzata dagli studenti. In termini di bootcamp di programmazione per lo sviluppo web, App Academy è tra i migliori.

Introduzione ai corsi della Flatiron School

Flatiron School è un famoso bootcamp di programmazione. Gli studenti possono iscriversi ai corsi di programmazione online o di persona nelle sedi di Londra, New York e Washington DC. Il bootcamp offre corsi di programmazione web, sicurezza informatica, informatica, design grafico e altri argomenti.

FreeCodeCamp

Questa scuola di codifica online gratuita offre credenziali di codifica per lo sviluppo web front-end e full-stack. Questo corso di formazione online ha un curriculum JS di 1.600 ore ed è autogestito. I dati demografici di freeCodeCamp sono unici. È un luogo eccellente per ottenere una formazione gratuita sul coding per adulti, perché circa l'80% della sua comunità di programmatori ha più di 25 anni.

Cosa possiamo costruire con il no-code?

Utilizzando la tecnologia no-code, si possono sviluppare applicazioni no-code di livello enterprise, modernizzare sistemi legacy, sviluppare nuovi processi, modificare rapidamente le soluzioni per soddisfare le richieste di un mercato o di un settore in un determinato Paese, ecc.

Si consiglia di frequentare un Bootcamp no-code, corsi online o un'università rinomata per ricevere una formazione ufficiale sulla codifica, che vi aiuterà a comprendere molto meglio l'informatica. Lavorando su problemi impegnativi in una varietà di applicazioni informatiche, svilupperete le vostre capacità autonome di no-code. Se scegliete il Bootcamp, assicuratevi di imparare i libri sul coding per prepararvi. Inoltre, vi consigliamo di imparare il codice in altri corsi su siti web come Coursera che si concentrano su informatica, database, flussi, ecc. I Massive Open Online Courses, o MOOC, sono molto apprezzati su Udacity o Coursera. Alcune università hanno stretto partnership con questi Bootcamp no-code.

Conclusione

Il percorso per diventare uno sviluppatore è aperto. Ogni persona ha capacità e talenti unici, così come la propria visione del percorso per diventare programmatore. Ciò che conta è il tipo di sviluppatore di software che si vuole diventare. Volete accedere al front-end? Questo richiede uno spostamento dell'attenzione dai concetti di sviluppo di applicazioni di livello superiore agli strumenti e alle tecnologie web. La strada per diventare ingegnere informatico è lunga. La formazione non si ferma all'università o a un campo di addestramento.

Tuttavia, il team di AppMaster è convinto che il no-code sembra essere la strada del futuro per lo sviluppo online. Se volete imparare il codice dalle basi, AppMaster ha preparato per voi un corso interessante, con il quale costruirete la vostra prima applicazione.