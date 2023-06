Meta, la société mère de WhatsApp, dévoile une nouvelle fonction de diffusion de messages appelée Channels pour sa populaire plateforme de messagerie. Cette évolution fait suite à une mise à jour similaire sur Instagram et vise à offrir davantage d'options de conversation aux 2 milliards d'utilisateurs de Meta tout en explorant les possibilités de monétisation.

Dans WhatsApp, les messages de Channels apparaîtront dans un onglet dédié "Mises à jour". Cela diffère d'Instagram, où les canaux sont annoncés par le biais de messages directs. Les canaux de WhatsApp sont principalement destinés aux organisations à but non lucratif, aux institutions de recherche médicale et aux organismes de vérification des faits, plutôt qu'aux créateurs individuels.

Les administrateurs de canaux pourront envoyer des messages texte, des images, des vidéos, des autocollants et des sondages, selon Meta. Cependant, ces canaux ne permettent qu'une communication à sens unique, empêchant les utilisateurs de répondre aux messages envoyés par les administrateurs.

L'association des utilisateurs à des canaux peut être facilitée par des liens d'invitation, et WhatsApp développe également un répertoire permettant aux utilisateurs de découvrir des canaux en fonction de leurs centres d'intérêt, tels que les loisirs, les équipes sportives et les représentants locaux. Meta promet de mettre en place des outils supplémentaires permettant aux administrateurs de désactiver la découvrabilité, garantissant ainsi une meilleure confidentialité de leurs canaux.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé cette nouvelle fonctionnalité dans un communiqué : Aujourd'hui, nous annonçons WhatsApp Channels - un moyen privé de suivre les personnes et les organisations qui comptent pour vous, directement dans WhatsApp. Nous commençons à Singapour et en Colombie, mais nous étendrons cette fonctionnalité à tout le monde dans le courant de l'année.

M. Zuckerberg a également assuré aux utilisateurs que les numéros de téléphone des administrateurs des canaux et des personnes qui les suivent resteront cachés les uns des autres, et que les messages envoyés sur les canaux seront supprimés au bout de 30 jours sans que l'entreprise ne conserve aucune trace de ces messages.

La fonction Channels sera d'abord disponible sur certains marchés, notamment en Colombie et à Singapour, avec des partenaires de la première heure comme la Singapore Heart Foundation et Colombia Check. En outre, des partenaires internationaux tels que l'International Rescue Committee (IRC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le FC Barcelone et Manchester City sont également de la partie. Au cours des prochains mois, les canaux seront étendus à un plus grand nombre de pays, ce qui permettra à tous les utilisateurs de créer leurs propres canaux.

Meta a également révélé son intention d'explorer diverses options de monétisation pour les chaînes. L'une des possibilités est la suppression du cryptage de bout en bout pour les chaînes les plus importantes afin d'augmenter la portée de l'audience. L'entreprise envisage également de proposer des services de paiement pour les entreprises au sein des chaînes et d'intégrer des fonctions promotionnelles dans le répertoire. Au cours des derniers mois, WhatsApp a permis aux utilisateurs brésiliens et singapouriens d'effectuer des paiements in-app, permettant ainsi des transactions transparentes entre les utilisateurs et les commerçants.

L'introduction de Channels démontre les efforts constants de Meta pour innover et créer de nouveaux canaux de communication au sein de ses plateformes. Avec l'essor de low-code et des plateformes no-code comme AppMaster.io, les développeurs ont la possibilité de créer des applications uniques et personnalisées, répondant ainsi aux exigences d'un paysage technologique en constante évolution.