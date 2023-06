Meta, la società madre di WhatsApp, sta presentando una nuova funzione di messaggistica broadcast chiamata Canali per la sua popolare piattaforma di messaggistica. Questo sviluppo arriva dopo un aggiornamento simile apportato a Instagram e mira a fornire più opzioni di conversazione ai 2 miliardi di utenti di Meta, esplorando al contempo le opportunità di monetizzazione.

In WhatsApp, i messaggi dei canali appariranno in una scheda dedicata agli "Aggiornamenti". Ciò è diverso da Instagram, dove i canali vengono annunciati tramite messaggi diretti. I canali di WhatsApp sono pensati principalmente per le organizzazioni no-profit, gli istituti di ricerca medica e gli enti di fact-checking, piuttosto che per i singoli creatori.

Secondo Meta, gli amministratori dei canali potranno inviare messaggi di testo, immagini, video, adesivi e sondaggi. Tuttavia, questi canali supportano solo la comunicazione unidirezionale, impedendo agli utenti di rispondere ai messaggi inviati dagli amministratori.

L'associazione degli utenti ai canali può essere facilitata attraverso i link di invito e WhatsApp sta anche sviluppando una directory per consentire agli utenti di scoprire i canali in base ai loro interessi, come hobby, squadre sportive e funzionari locali. Meta promette di introdurre ulteriori strumenti che consentano agli amministratori di disabilitare la scopribilità, garantendo una maggiore privacy per i propri canali.

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato l'imminente funzione in un comunicato: Oggi annunciamo WhatsApp Channels - un modo privato per seguire le persone e le organizzazioni che ti interessano, proprio all'interno di WhatsApp. Stiamo iniziando a Singapore e in Colombia, ma nel corso dell'anno la funzione verrà estesa a tutti".

Zuckerberg ha anche assicurato agli utenti che i numeri di telefono degli amministratori dei canali e dei follower rimarranno nascosti l'uno all'altro e che i messaggi inviati sui canali saranno cancellati dopo 30 giorni senza che l'azienda ne mantenga traccia.

La funzione Canali sarà inizialmente disponibile in mercati selezionati, tra cui Colombia e Singapore, con partner iniziali come Singapore Heart Foundation e Colombia Check. Inoltre, sono presenti partner internazionali come l'International Rescue Committee (IRC), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'FC Barcelona e il Manchester City. Nei prossimi mesi, i canali saranno estesi a un numero maggiore di Paesi, consentendo a tutti gli utenti di creare i propri canali.

Meta ha anche rivelato l'intenzione di esplorare varie opzioni di monetizzazione per i canali. Una possibilità è la rimozione della crittografia end-to-end per i canali più grandi, per aumentare la portata del pubblico. L'azienda sta anche valutando la possibilità di offrire servizi di pagamento per le aziende all'interno dei canali e di integrare funzioni promozionali nella directory. Negli ultimi mesi, WhatsApp ha abilitato i pagamenti in-app per gli utenti in Brasile e a Singapore, consentendo transazioni senza soluzione di continuità tra utenti e commercianti.

L'introduzione dei Canali dimostra il costante impegno di Meta nell'innovare e creare nuovi canali di comunicazione all'interno delle proprie piattaforme. Con l'avvento di low-code e delle piattaforme no-code come AppMaster.io, gli sviluppatori hanno la possibilità di creare applicazioni uniche e personalizzate, soddisfacendo le esigenze di un panorama tecnologico in continua crescita.