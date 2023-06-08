Meta, материнская компания WhatsApp, представляет новую функцию обмена широковещательными сообщениями под названием Channels для своей популярной платформы обмена сообщениями. Эта разработка появилась после аналогичного обновления в Instagram и направлена на предоставление большего количества вариантов общения для 2-миллиардной пользовательской базы Meta, а также на изучение возможностей монетизации.

В WhatsApp сообщения каналов будут появляться в специальной вкладке "Обновления". Это отличается от Instagram, где каналы анонсируются через прямые сообщения. Каналы WhatsApp в первую очередь предназначены для некоммерческих организаций, медицинских исследовательских учреждений и органов по проверке фактов, а не для индивидуальных авторов.

Администраторы каналов будут иметь возможность отправлять текстовые сообщения, изображения, видео, стикеры и опросы, сообщает Meta. Однако эти каналы поддерживают только одностороннюю связь, не позволяя пользователям отвечать на сообщения, отправленные администраторами.

Связь пользователей с каналами может быть облегчена с помощью пригласительных ссылок, а WhatsApp также разрабатывает каталог, чтобы пользователи могли находить каналы, основанные на их интересах, таких как хобби, спортивные команды и местные чиновники. Meta обещает представить дополнительные инструменты для администраторов, позволяющие отключить возможность обнаружения, обеспечивая повышенную конфиденциальность для их каналов.

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, объявил о предстоящей функции в своем заявлении, отметив: Сегодня мы анонсируем WhatsApp Channels - приватный способ следить за людьми и организациями, которые важны для вас, прямо в WhatsApp. Мы начинаем в Сингапуре и Колумбии, но позже в этом году мы распространим эту функцию на всех".

Цукерберг также заверил пользователей, что номера телефонов администраторов и подписчиков каналов останутся скрытыми друг от друга, а сообщения, отправленные на каналах, будут удаляться через 30 дней без каких-либо записей со стороны компании.

Функция каналов будет первоначально доступна на некоторых рынках, включая Колумбию и Сингапур, с такими первыми партнерами, как Сингапурский фонд сердца и Colombia Check. Кроме того, к работе подключились такие международные партнеры, как Международный комитет спасения (IRC), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ФК "Барселона" и "Манчестер Сити". В ближайшие месяцы каналы будут распространены на более широкий круг стран, что в конечном итоге позволит всем пользователям создавать свои каналы.

Meta также раскрыла планы по изучению различных вариантов монетизации каналов. Одним из возможных вариантов является отмена сквозного шифрования для крупных каналов с целью увеличения охвата аудитории. Компания также рассматривает возможность предложения платежных услуг для предприятий в каналах и интеграции рекламных функций в каталог. В последние месяцы WhatsApp включил оплату в приложении для пользователей в Бразилии и Сингапуре, обеспечив беспрепятственные транзакции между пользователями и продавцами.

Внедрение Channels демонстрирует постоянные усилия Meta по внедрению инноваций и созданию новых каналов коммуникации в рамках своих платформ. С развитием платформ low-code и no-code, таких как AppMaster.io, разработчики получают возможность создавать уникальные и индивидуальные приложения, отвечающие требованиям постоянно растущего технологического ландшафта.