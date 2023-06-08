كشفت Meta ، الشركة الأم وراء WhatsApp ، عن ميزة جديدة للرسائل الإذاعية تسمى Channels لمنصة المراسلة الشهيرة الخاصة بها. يأتي هذا التطور بعد إجراء تحديث مماثل لـ Instagram ويهدف إلى توفير المزيد من خيارات المحادثة لقاعدة مستخدم Meta التي يبلغ قوامها 2 مليار مستخدم أثناء استكشاف فرص تحقيق الدخل.

في WhatsApp ، ستظهر رسائل القنوات في علامة تبويب "التحديثات" المخصصة. هذا يختلف عن Instagram ، حيث يتم الإعلان عن القنوات عبر الرسائل المباشرة. تم تصميم قنوات WhatsApp بشكل أساسي للمنظمات غير الربحية ومؤسسات البحث الطبي وهيئات التحقق من الحقائق ، وليس للمبدعين الأفراد.

سيكون لدى مديري القناة القدرة على إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي ، وفقًا لـ Meta. ومع ذلك ، تدعم هذه القنوات الاتصال أحادي الاتجاه فقط ، مما يمنع المستخدمين من الرد على الرسائل المرسلة من قبل المسؤولين.

يمكن تسهيل ارتباط المستخدمين بالقنوات من خلال روابط الدعوة ، ويقوم WhatsApp أيضًا بتطوير دليل للمستخدمين لاكتشاف القنوات بناءً على اهتماماتهم مثل الهوايات والفرق الرياضية والمسؤولين المحليين. تعد Meta بتقديم أدوات إضافية للمسؤولين لتعطيل قابلية الاكتشاف ، مما يضمن خصوصية معززة لقنواتهم.

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، عن الميزة القادمة في بيان ، مشيرًا إلى: اليوم نعلن عن قنوات WhatsApp - وهي طريقة خاصة لمتابعة الأشخاص والمؤسسات التي تهمك ، داخل WhatsApp مباشرة. بدأنا في سنغافورة وكولومبيا ، لكننا سنطرح للجميع في وقت لاحق من هذا العام.

أكد زوكربيرج أيضًا للمستخدمين أن أرقام هواتف مديري القنوات والمتابعين ستبقى مخفية عن بعضها البعض ، وسيتم حذف الرسائل المرسلة على القنوات بعد 30 يومًا دون الاحتفاظ بأي سجلات من قبل الشركة.

ستكون ميزة القنوات متاحة في البداية في أسواق محددة ، بما في ذلك كولومبيا وسنغافورة ، مع شركاء مبكرين مثل مؤسسة القلب السنغافورية وكولومبيا تشيك. بالإضافة إلى ذلك ، هناك شركاء دوليون مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، ونادي برشلونة ، ومانشستر سيتي. خلال الأشهر المقبلة ، سيتم توسيع القنوات لتشمل نطاقًا أوسع من البلدان ، مما يسمح في النهاية لجميع المستخدمين بإنشاء قنواتهم.

كشفت Meta أيضًا عن خطط لاستكشاف خيارات تسييل متنوعة للقنوات. أحد الاحتمالات هو إزالة التشفير من طرف إلى طرف للقنوات الأكبر لزيادة الوصول إلى الجمهور. تدرس الشركة أيضًا تقديم خدمات الدفع للشركات داخل القنوات ودمج الميزات الترويجية في الدليل. في الأشهر الأخيرة ، أتاح WhatsApp عمليات الدفع داخل التطبيق للمستخدمين في البرازيل وسنغافورة ، مما يسمح بإجراء معاملات سلسة بين المستخدمين والتجار.

يوضح إدخال القنوات جهود Meta المستمرة للابتكار وإنشاء قنوات اتصال جديدة داخل منصاتها. مع ظهور الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster.io ، يتم تمكين المطورين لإنشاء تطبيقات فريدة ومخصصة ، تلبي متطلبات المشهد التكنولوجي المتنامي باستمرار.