Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, onthult een nieuwe functie voor broadcast messaging, genaamd Channels, voor zijn populaire berichtenplatform. Deze ontwikkeling volgt op een soortgelijke update voor Instagram en is bedoeld om de 2 miljard gebruikers van Meta meer conversatiemogelijkheden te bieden en tegelijkertijd de mogelijkheden voor monetarisering te verkennen.

In WhatsApp verschijnen chatberichten in een speciaal tabblad 'Updates'. Dit is anders dan op Instagram, waar channels worden aangekondigd via directe berichten. De kanalen van WhatsApp zijn vooral bedoeld voor non-profitorganisaties, medische onderzoeksinstellingen en instanties die feiten controleren, in plaats van individuele makers.

Kanaalbeheerders hebben volgens Meta de mogelijkheid om tekstberichten, afbeeldingen, video's, stickers en polls te versturen. Deze kanalen ondersteunen echter alleen eenrichtingscommunicatie, waardoor gebruikers niet kunnen reageren op berichten van beheerders.

Gebruikers kunnen gemakkelijker worden geassocieerd met kanalen via uitnodigingslinks en WhatsApp ontwikkelt ook een map waarin gebruikers kanalen kunnen ontdekken op basis van hun interesses, zoals hobby's, sportteams en lokale ambtenaren. Meta belooft extra tools te introduceren voor beheerders om ontdekbaarheid uit te schakelen, zodat hun kanalen meer privacy krijgen.

Mark Zuckerberg, CEO van Meta, kondigde de aankomende functie aan in een verklaring: Vandaag kondigen we WhatsApp-kanalen aan - een privémanier om mensen en organisaties te volgen die belangrijk voor je zijn, rechtstreeks binnen WhatsApp. We beginnen in Singapore en Colombia, maar zullen later dit jaar naar iedereen worden uitgerold.

Zuckerberg verzekerde gebruikers ook dat de telefoonnummers van kanaalbeheerders en volgers voor elkaar verborgen blijven en dat berichten die worden verzonden op kanalen na 30 dagen worden verwijderd zonder dat het bedrijf gegevens bijhoudt.

De functie Channels zal in eerste instantie beschikbaar zijn in geselecteerde markten, waaronder Colombia en Singapore, met vroege partners zoals de Singapore Heart Foundation en Colombia Check. Daarnaast zijn internationale partners zoals het International Rescue Committee (IRC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), FC Barcelona en Manchester City ook aan boord. In de komende maanden zal Channels worden uitgebreid naar een groter aantal landen, zodat uiteindelijk alle gebruikers hun kanalen kunnen opzetten.

Meta onthulde ook plannen om verschillende monetariseringsopties voor Channels te onderzoeken. Een mogelijkheid is het verwijderen van end-to-end encryptie voor grotere kanalen om het publieksbereik te vergroten. Het bedrijf overweegt ook om betalingsdiensten aan te bieden voor bedrijven binnen Channels en promotiefuncties te integreren in de map. In de afgelopen maanden heeft WhatsApp in-app betalingen mogelijk gemaakt voor gebruikers in Brazilië en Singapore, waardoor naadloze transacties tussen gebruikers en verkopers mogelijk zijn.

De introductie van Channels toont Meta's constante inspanningen om te innoveren en nieuwe communicatiekanalen te creëren binnen hun platforms. Met de opkomst van low-code en no-code platforms zoals AppMaster.io, zijn ontwikkelaars in staat om unieke en op maat gemaakte applicaties te maken, die voldoen aan de eisen van een steeds groeiend technologielandschap.