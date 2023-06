A Meta, a empresa-mãe do WhatsApp, está a lançar uma nova funcionalidade de transmissão de mensagens, denominada Canais, para a sua popular plataforma de mensagens. Este desenvolvimento surge depois de uma actualização semelhante ter sido feita no Instagram e tem como objectivo fornecer mais opções de conversação para a base de 2 mil milhões de utilizadores da Meta, ao mesmo tempo que explora oportunidades de monetização.

No WhatsApp, as mensagens dos Canais aparecerão num separador dedicado às "Actualizações". Isto é diferente do Instagram, onde os canais são anunciados através de mensagens directas. Os Canais do WhatsApp foram concebidos principalmente para organizações sem fins lucrativos, instituições de investigação médica e organismos de verificação de factos, em vez de criadores individuais.

Os administradores dos canais terão a capacidade de enviar mensagens de texto, imagens, vídeos, autocolantes e sondagens, de acordo com a Meta. No entanto, estes canais apenas suportam a comunicação unidireccional, impedindo os utilizadores de responderem às mensagens enviadas pelos administradores.

A associação dos utilizadores aos canais pode ser facilitada através de ligações de convite, e o WhatsApp está também a desenvolver um directório para os utilizadores descobrirem canais baseados nos seus interesses, tais como passatempos, equipas desportivas e funcionários locais. A Meta promete introduzir ferramentas adicionais para que os administradores possam desactivar a capacidade de descoberta, garantindo uma maior privacidade para os seus canais.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou a próxima funcionalidade num comunicado, referindo Hoje estamos a anunciar os Canais WhatsApp - uma forma privada de seguir pessoas e organizações que são importantes para si, directamente no WhatsApp. Estamos a começar em Singapura e na Colômbia, mas iremos estendê-los a toda a gente ainda este ano.

Zuckerberg também garantiu aos utilizadores que os números de telefone dos administradores dos canais e dos seguidores permanecerão ocultos uns dos outros e que as mensagens enviadas nos canais serão eliminadas ao fim de 30 dias, sem que a empresa mantenha quaisquer registos.

A funcionalidade Channels estará inicialmente disponível em mercados seleccionados, incluindo a Colômbia e Singapura, com parceiros iniciais como a Singapore Heart Foundation e o Colombia Check. Além disso, parceiros internacionais como o International Rescue Committee (IRC), a Organização Mundial da Saúde (OMS), o FC Barcelona e o Manchester City também estão a bordo. Nos próximos meses, os canais serão alargados a um maior número de países, permitindo eventualmente que todos os utilizadores criem os seus canais.

A Meta também revelou planos para explorar várias opções de monetização para os Canais. Uma possibilidade é a remoção da criptografia de ponta a ponta para canais maiores, a fim de aumentar o alcance do público. A empresa também está a considerar oferecer serviços de pagamento para empresas dentro dos Canais e integrar funcionalidades promocionais no directório. Nos últimos meses, o WhatsApp permitiu pagamentos na aplicação para utilizadores no Brasil e em Singapura, permitindo transacções sem problemas entre utilizadores e comerciantes.

A introdução dos Channels demonstra os esforços constantes da Meta para inovar e criar novos canais de comunicação nas suas plataformas. Com a ascensão das plataformas low-code e no-code, como a AppMaster.io, os programadores têm a possibilidade de criar aplicações únicas e personalizadas, satisfazendo as exigências de um panorama tecnológico em constante crescimento.