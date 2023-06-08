WhatsApp'ın arkasındaki ana şirket olan Meta, popüler mesajlaşma platformu için Kanallar adlı yeni bir yayın mesajlaşma özelliğini tanıtıyor. Bu gelişme, benzer bir güncellemenin Instagram'a yapılmasının ardından geliyor ve Meta'nın para kazanma fırsatlarını keşfederken, 2 milyarlık güçlü kullanıcı tabanına daha fazla konuşma seçeneği sunmayı amaçlıyor.

WhatsApp'ta, Kanal mesajları özel bir 'Güncellemeler' sekmesinde görünür. Bu, kanalların doğrudan mesajlarla duyurulduğu Instagram'dan farklıdır. WhatsApp'ın Kanalları, bireysel yaratıcılar yerine öncelikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar, tıbbi araştırma kurumları ve teyit kuruluşları için tasarlanmıştır.

Meta'ya göre kanal yöneticileri metin mesajları, resimler, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Ancak bu kanallar sadece tek yönlü iletişimi destekleyerek, kullanıcıların adminler tarafından gönderilen mesajlara cevap vermesini engellemektedir.

Kanallarla kullanıcı ilişkilendirmesi, davet bağlantıları aracılığıyla kolaylaştırılabilir ve WhatsApp ayrıca kullanıcıların hobileri, spor takımları ve yerel yetkililer gibi ilgi alanlarına göre kanalları keşfetmeleri için bir dizin geliştiriyor. Meta, yöneticilerin keşfedilebilirliği devre dışı bırakması için ek araçlar sunmayı ve kanalları için gelişmiş gizlilik sağlamayı vaat ediyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, yaklaşan özelliği bir açıklamada duyurdu: Bugün, sizin için önemli olan kişi ve kuruluşları doğrudan WhatsApp içinde takip etmenin özel bir yolu olan WhatsApp Kanallarını duyuruyoruz. Singapur ve Kolombiya'da başlıyoruz, ancak bu yıl içinde herkesin kullanımına sunulacak.

Zuckerberg ayrıca kullanıcılara, kanal yöneticileri ve takipçileri için telefon numaralarının birbirinden gizli kalacağı ve kanallarda gönderilen mesajların şirket tarafından herhangi bir kayıt tutulmadan 30 gün sonra silineceği konusunda güvence verdi.

Kanallar özelliği ilk olarak, Singapur Kalp Vakfı ve Colombia Check gibi eski ortaklarla birlikte Kolombiya ve Singapur da dahil olmak üzere belirli pazarlarda kullanıma sunulacaktır. Ek olarak, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), FC Barcelona ve Manchester City gibi uluslararası ortaklar da gemide. Önümüzdeki aylarda, Kanallar daha geniş bir ülke yelpazesini kapsayacak şekilde genişletilecek ve sonunda tüm kullanıcıların kendi kanallarını oluşturmasına olanak tanıyacak.

Meta ayrıca, Kanallar için çeşitli para kazanma seçeneklerini keşfetme planlarını da açıkladı. Bir olasılık, kitle erişimini artırmak için daha büyük kanallar için uçtan uca şifrelemenin kaldırılmasıdır. Şirket ayrıca, Kanallar dahilinde işletmeler için ödeme hizmetleri sunmayı ve tanıtım özelliklerini dizine entegre etmeyi düşünüyor. Son aylarda WhatsApp, Brezilya ve Singapur'daki kullanıcılar için uygulama içi ödemeleri etkinleştirerek kullanıcılar ve satıcılar arasında sorunsuz işlemlere olanak sağladı.

Kanalların tanıtılması, Meta'nın kendi platformlarında yenilik yapma ve yeni iletişim kanalları yaratma konusundaki sürekli çabalarını göstermektedir. AppMaster.io gibi low-code ve no-code platformların yükselişiyle geliştiriciler, sürekli büyüyen bir teknoloji manzarasının taleplerini karşılayan benzersiz ve özelleştirilmiş uygulamalar yaratma yetkisine sahiptir.