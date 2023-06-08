WhatsApp背后的母公司Meta，正在为其流行的信息平台推出一个新的广播信息功能，称为频道。这一发展是在对Instagram进行类似更新之后出现的，目的是为Meta的20亿用户群提供更多对话选择，同时探索货币化机会。

在WhatsApp中，频道信息将出现在一个专门的 "更新 "标签中。这与Instagram不同，后者的频道是通过直接信息宣布的。WhatsApp的频道主要是为非营利组织、医学研究机构和事实核查机构设计的，而不是为个人创作者设计的。

据Meta称，频道管理员将有能力发送文本信息、图片、视频、贴纸和投票。然而，这些频道只支持单向沟通，防止用户回应管理员发送的信息。

用户与频道的联系可以通过邀请链接来促进，WhatsApp还在开发一个目录，让用户根据自己的兴趣，如爱好、运动队和地方官员，来发现频道。Meta公司承诺为管理员引入更多工具，以禁用可发现性，确保增强频道的隐私。

Meta公司首席执行官马克-扎克伯格在一份声明中宣布了即将推出的功能，并指出：今天我们宣布了WhatsApp频道--一种在WhatsApp内关注与你有关的人和组织的私人方式。我们从新加坡和哥伦比亚开始，但将在今年晚些时候向所有人推出。

扎克伯格还向用户保证，频道管理员和追随者的电话号码将相互隐藏，频道上发送的信息将在30天后被删除，公司不保留任何记录。

频道功能最初将在选定的市场提供，包括哥伦比亚和新加坡，早期合作伙伴包括新加坡心脏基金会和哥伦比亚检查。此外，国际救援委员会（IRC）、世界卫生组织（WHO）、巴塞罗那足球俱乐部和曼城等国际合作伙伴也已加入。在未来几个月，频道将扩展到更多国家，最终允许所有用户建立自己的频道。

Meta还透露了为频道探索各种货币化方案的计划。一种可能性是对较大的频道取消端到端加密，以增加受众覆盖面。该公司还在考虑为频道内的企业提供支付服务，并在目录中整合促销功能。最近几个月，WhatsApp已经为巴西和新加坡的用户启用了应用内支付，允许用户和商家之间的无缝交易。

渠道的引入表明Meta不断努力创新，在其平台内创造新的沟通渠道。随着low-code 和AppMaster.io等no-code 平台的兴起，开发者有能力创建独特和定制的应用程序，满足不断增长的技术领域的需求。