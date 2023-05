Typeform, une société basée à Barcelone spécialisée dans le développement de logiciels de création de formulaires et de quiz personnalisables, a reçu 135 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série C. Avec la participation d'investisseurs nouveaux et existants, dont General Atlantic, Index Ventures et Sofina, ce nouveau cycle d'investissement a poussé la valorisation post-money de la société à 935 millions de dollars. En 2021, Typeform a réalisé plus de 70 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) et a triplé son ARR depuis 2018.

La popularité croissante des outils low-code et no-code a entraîné une croissance significative dans le secteur, entraînant une demande accrue de formulaires et d'enquêtes personnalisables. Typeform prévoit d'utiliser les fonds pour améliorer l'accessibilité des produits, rationaliser les intégrations et élargir son équipe de travail à distance, dans le but de générer davantage d'interactions avec les clients via sa plateforme. La société a déjà diversifié son offre au-delà des formulaires axés sur la conception, se diversifiant dans des produits comme Typeform Chat, un constructeur de chatbot no-code.

Malgré la concurrence d'acteurs bien établis comme Jotform et GoCanvas, Typeform reste optimiste quant à sa croissance, notant qu'il compte plus de 125 000 clients payants. La société propose un plan gratuit, qui sert de pool de clients potentiels pour la vente incitative de plans payants avec des fonctionnalités et des fonctionnalités améliorées. Typeform s'intègre aux principaux géants de la technologie, dont Google et Microsoft, pour aider les utilisateurs à importer, analyser et améliorer leurs données sur diverses plateformes et outils.

Selon le PDG Joaquim Lecha, Typeform vise à devenir la "plate-forme essentielle pour la pile technologique marketing", dans le but d'offrir des interactions numériques de haute qualité qui ressemblent à de vraies conversations. La société a l'intention de continuer à investir dans les fonctionnalités, les outils de personnalisation et la visualisation des données pour fournir à ses clients des informations précieuses et des options d'intégration plus robustes.

L'application de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle à la personnalisation des produits est un autre domaine exploré par Typeform. Son produit, VideoAsk, permet aux clients de créer des vidéos et de combiner l'automatisation du chatbot avec la touche personnelle de la vidéo, ce qui donne lieu à des conversations vidéo asynchrones qui offrent une sensation de face à face plus humaine. Cette technologie permet une transcription transparente de la parole en texte pour les conversations dans plusieurs langues.

Alors que la plupart des clients de Typeform utilisent le forfait gratuit, les deux tiers de ses clients payants ont commencé en tant qu'utilisateurs gratuits. L'entreprise connaît un taux élevé de croissance organique. Environ 80% des nouveaux clients s'inscrivent parce qu'ils ont expérimenté les avantages de Typeform ou connaissent quelqu'un qui a utilisé ses outils. La société se concentre sur la mise à l'échelle de ses activités et fournit la référence en matière d'interactions en ligne. Actuellement, les États-Unis restent son plus grand marché, suivis de l'Europe.

Lors de l'examen des voies possibles d'expansion et d'investissements supplémentaires, Lecha a souligné l'accent mis par l'entreprise sur ses clients, affirmant que Typeform est prêt à envisager toutes les options qui les aident à créer un monde de relations commerciales plus personnelles.

Des plates-formes comme Typeform mettent en évidence la demande croissante d'outils no-code et low-code dans l'industrie technologique. La demande de développement d'applications no-code et low-code a augmenté avec des plates-formes telles que AppMaster, qui aide les clients à créer des applications backend, Web et mobiles avec des outils visuels et un codage minimal. À mesure que ces outils deviennent de plus en plus populaires, le paysage de l'interaction et de la personnalisation numériques continue d'évoluer rapidement.