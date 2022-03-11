Özelleştirilebilir form ve bilgi yarışması oluşturma yazılımı geliştirmede uzmanlaşmış Barselona merkezli bir şirket olan Typeform, C Serisi bir finansman turunda 135 milyon dolar aldı. General Atlantic, Index Ventures ve Sofina dahil olmak üzere hem yeni hem de mevcut yatırımcıların katılımıyla yapılan bu yeni yatırım turu, şirketin para sonrası değerini 935 milyon $'a çıkardı. Typeform, 2021'de 70 milyon doların üzerinde yıllık yinelenen gelir (ARR) elde etti ve 2018'den bu yana ARR'sini üçe katladı.

low-code ve no-code araçların popülaritesindeki artış, sektörde önemli bir büyüme sağlayarak özelleştirilebilir formlara ve anketlere olan talebin artmasına neden oldu. Typeform fonları ürün erişilebilirliğini artırmak, entegrasyonları kolaylaştırmak ve uzaktan çalışma ekibini genişletmek için kullanmayı planlıyor ve platformu aracılığıyla daha fazla müşteri etkileşimi oluşturmayı amaçlıyor. Şirket, tasarım odaklı formların ötesinde, no-code bir chatbot oluşturucu olan Typeform Chat gibi ürünlere dalarak teklifini şimdiden çeşitlendirdi.

Jotform ve GoCanvas gibi köklü oyuncuların rekabetine rağmen Typeform, 125.000'den fazla ödeme yapan müşterisi olduğunu belirterek büyümesi konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Şirket, gelişmiş özellikler ve işlevsellik içeren ücretli planlara ek satış yapmak için bir potansiyel müşteri havuzu görevi gören ücretsiz bir plan sunuyor. Typeform kullanıcıların verilerini çeşitli platformlar ve araçlar arasında içe aktarmalarına, analiz etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak için Google ve Microsoft dahil olmak üzere büyük teknoloji devleriyle entegre olur.

CEO Joaquim Lecha'ya göre Typeform, gerçek konuşmalar gibi hissettiren yüksek kaliteli dijital etkileşimler sunma misyonuyla "pazarlama teknolojisi yığını için temel platform" olmaya odaklanıyor. Şirket, müşterilerine değerli içgörüler ve daha sağlam entegrasyon seçenekleri sunmak için özelliklere, özelleştirme araçlarına ve veri görselleştirmeye yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Makine öğrenimi ve yapay zekanın ürün kişiselleştirmeye uygulanması, Typeform keşfetmekte olduğu başka bir alandır. Ürünü VideoAsk, müşterilerin videolar oluşturmasına ve sohbet robotu otomasyonunu videonun kişisel dokunuşuyla birleştirmesine olanak tanıyarak daha insani, yüz yüze bir his sunan eşzamansız görüntülü konuşmalar sağlar. Bu teknoloji, birden fazla dilde yapılan konuşmalar için konuşmayı metne dönüştürmeyi sorunsuz hale getirir.

Typeform müşterilerinin çoğu ücretsiz planı kullanırken, ödeme yapan müşterilerinin üçte ikisi ücretsiz kullanıcı olarak başladı. Şirket, yüksek oranda organik büyüme görüyor. Yeni müşterilerin yaklaşık %80'i, Typeform avantajlarını deneyimledikleri veya araçlarını kullanmış birini tanıdıkları için kaydoluyor. Şirket, işini ölçeklendirmeye ve çevrimiçi etkileşimler için altın standardı sağlamaya odaklanmıştır. Şu anda ABD en büyük pazarı olmaya devam ediyor ve bunu Avrupa izliyor.

Genişleme ve daha fazla yatırım için olası yolları tartışırken Lecha, Typeform daha kişisel iş ilişkilerine sahip bir dünya elde etmelerine yardımcı olacak her türlü seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu ileri sürerek şirketin müşterilerine odaklandığını vurguladı.

Typeform gibi platformlar, teknoloji endüstrisinde no-code ve low-code araçlara yönelik artan talebin altını çiziyor. no-code ve low-code uygulama geliştirme talebi, müşterilerin görsel araçlar ve minimum kodlama ile arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan AppMaster gibi platformlarla birlikte arttı. Bu tür araçlar her zamankinden daha popüler hale geldikçe, dijital etkileşim ve özelleştirme ortamı hızla gelişmeye devam ediyor.