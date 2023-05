Typeform, una società con sede a Barcellona specializzata nello sviluppo di software per la creazione di moduli e quiz personalizzabili, ha ricevuto 135 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C. Con la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti, tra cui General Atlantic, Index Ventures e Sofina, questo nuovo ciclo di investimenti ha spinto la valutazione post-money della società a 935 milioni di dollari. Nel 2021, Typeform vantava oltre $ 70 milioni di entrate ricorrenti annuali (ARR) e ha triplicato il suo ARR dal 2018.

L'aumento della popolarità degli strumenti low-code e no-code ha portato a una crescita significativa nel settore, portando a un aumento della domanda di moduli e sondaggi personalizzabili. Typeform prevede di utilizzare i fondi per migliorare l'accessibilità del prodotto, semplificare le integrazioni ed espandere il proprio team di lavoro remoto, con l'obiettivo di generare più interazioni con i clienti tramite la sua piattaforma. L'azienda ha già diversificato la sua offerta oltre i moduli guidati dal design, ramificandosi in prodotti come Typeform Chat, un generatore di chatbot no-code.

Nonostante la concorrenza di giocatori affermati come Jotform e GoCanvas, Typeform rimane ottimista sulla sua crescita, notando che ha oltre 125.000 clienti paganti. L'azienda offre un piano gratuito, che funge da pool di potenziali clienti per l'upselling di piani a pagamento con caratteristiche e funzionalità avanzate. Typeform si integra con i principali giganti della tecnologia, tra cui Google e Microsoft, per aiutare gli utenti a importare, analizzare e migliorare i propri dati su varie piattaforme e strumenti.

Secondo il CEO Joaquim Lecha, Typeform si concentra sul diventare la "piattaforma essenziale per lo stack tecnologico di marketing", con la missione di offrire interazioni digitali di alta qualità che sembrino conversazioni reali. L'azienda intende continuare a investire in funzionalità, strumenti di personalizzazione e visualizzazione dei dati per fornire ai propri clienti informazioni preziose e opzioni di integrazione più solide.

L'applicazione dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale alla personalizzazione del prodotto è un'altra area che Typeform sta esplorando. Il suo prodotto, VideoAsk, consente ai clienti di creare video e combinare l'automazione del chatbot con il tocco personale del video, dando vita a conversazioni video asincrone che offrono una sensazione più umana e faccia a faccia. Questa tecnologia consente una trascrizione vocale senza soluzione di continuità per le conversazioni in più lingue.

Sebbene la maggior parte dei clienti di Typeform utilizzi il piano gratuito, due terzi dei suoi clienti paganti hanno iniziato come utenti gratuiti. L'azienda sta registrando un alto tasso di crescita organica. Circa l'80% dei nuovi clienti si iscrive perché ha sperimentato i vantaggi di Typeform o conosce qualcuno che ha utilizzato i suoi strumenti. L'azienda è focalizzata sul ridimensionamento della propria attività e sulla fornitura del gold standard per le interazioni online. Attualmente, gli Stati Uniti rimangono il mercato più grande, seguiti dall'Europa.

Discutendo possibili percorsi di espansione e ulteriori investimenti, Lecha ha sottolineato l'attenzione dell'azienda sui propri clienti, affermando che Typeform è pronta a prendere in considerazione qualsiasi opzione che li aiuti a raggiungere un mondo di rapporti commerciali più personali.

Piattaforme come Typeform evidenziano la crescente domanda di strumenti no-code e low-code nel settore tecnologico. La domanda di sviluppo di app no-code e low-code è cresciuta insieme a piattaforme come AppMaster, che aiuta i clienti a creare applicazioni back-end, web e mobili con strumenti visivi e codifica minima. Man mano che tali strumenti diventano sempre più popolari, il panorama dell'interazione digitale e della personalizzazione continua a evolversi rapidamente.