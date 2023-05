Typeform, een in Barcelona gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van aanpasbare software voor het maken van formulieren en quizzen, heeft 135 miljoen dollar ontvangen in een Series C-financieringsronde. Met deelname van zowel nieuwe als bestaande investeerders, waaronder General Atlantic, Index Ventures en Sofina, heeft deze nieuwe investeringsronde de post-money waardering van het bedrijf opgedreven naar $935 miljoen. In 2021 had Typeform meer dan $ 70 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) en verdrievoudigde het zijn ARR sinds 2018.

De enorme populariteit van low-code en no-code tools heeft geleid tot een aanzienlijke groei in de sector, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar aanpasbare formulieren en enquêtes. Typeform is van plan het geld te gebruiken om de producttoegankelijkheid te verbeteren, integraties te stroomlijnen en zijn team voor werken op afstand uit te breiden, met als doel meer klantinteracties via zijn platform te genereren. Het bedrijf heeft zijn aanbod al gediversifieerd buiten designgestuurde vormen en vertakt naar producten zoals Typeform Chat, een chatbot-bouwer no-code.

Ondanks de concurrentie van gevestigde spelers als Jotform en GoCanvas, blijft Typeform optimistisch over de groei en merkt op dat het meer dan 125.000 betalende klanten heeft. Het bedrijf biedt een gratis abonnement aan, dat dient als een pool van potentiële klanten voor het upselling van betaalde abonnementen met verbeterde functies en functionaliteit. Typeform kan worden geïntegreerd met grote technische giganten, waaronder Google en Microsoft, om gebruikers te helpen bij het importeren, analyseren en verbeteren van hun gegevens op verschillende platforms en tools.

Volgens CEO Joaquim Lecha is Typeform erop gericht het "essentiële platform voor de marketingtechnologiestack" te worden, met als missie hoogwaardige digitale interacties aan te bieden die aanvoelen als echte gesprekken. Het bedrijf is van plan te blijven investeren in functies, aanpassingstools en datavisualisatie om zijn klanten waardevolle inzichten en robuustere integratiemogelijkheden te bieden.

De toepassing van machine learning en kunstmatige intelligentie op productpersonalisatie is een ander gebied dat Typeform onderzoekt. Het product, VideoAsk, stelt klanten in staat om video's te maken en chatbot-automatisering te combineren met de persoonlijke touch van video, wat resulteert in asynchrone videogesprekken die een meer menselijk, face-to-face gevoel bieden. Deze technologie maakt naadloze spraak-naar-teksttranscriptie mogelijk voor gesprekken in meerdere talen.

Hoewel de meeste klanten van Typeform het gratis abonnement gebruiken, begon tweederde van de betalende klanten als gratis gebruikers. Het bedrijf kent een hoge mate van organische groei. Ongeveer 80% van de nieuwe klanten meldt zich aan omdat ze de voordelen van Typeform hebben ervaren of iemand kennen die de tools heeft gebruikt. Het bedrijf richt zich op het opschalen van zijn activiteiten en het bieden van de gouden standaard voor online interacties. Momenteel blijft de VS de grootste markt, gevolgd door Europa.

Bij het bespreken van mogelijke routes voor uitbreiding en verdere investeringen, benadrukte Lecha de focus van het bedrijf op zijn klanten, en beweerde dat Typeform bereid is om alle opties te overwegen die hen helpen een wereld van meer persoonlijke zakelijke relaties te bereiken.

Platforms zoals Typeform benadrukken de toenemende vraag naar no-code en low-code tools in de technische industrie. De vraag naar no-code en low-code app-ontwikkeling is samen met platforms zoals AppMaster gegroeid, waarmee klanten backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken met visuele tools en minimale codering. Naarmate dergelijke tools steeds populairder worden, blijft het landschap voor digitale interactie en maatwerk snel evolueren.