Typeform, ein in Barcelona ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung anpassbarer Formular- und Quiz-Builder-Software spezialisiert hat, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie C 135 Millionen US-Dollar erhalten. Mit der Beteiligung sowohl neuer als auch bestehender Investoren, darunter General Atlantic, Index Ventures und Sofina, hat diese neue Investitionsrunde die Post-Money-Bewertung des Unternehmens auf 935 Millionen US-Dollar angehoben. Im Jahr 2021 verzeichnete Typeform einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 70 Millionen US-Dollar und hat seinen ARR seit 2018 verdreifacht.

Der Anstieg der Popularität von low-code und no-code Tools hat zu einem erheblichen Wachstum in der Branche geführt und zu einer erhöhten Nachfrage nach anpassbaren Formularen und Umfragen geführt. Typeform plant, die Mittel zu verwenden, um die Produktzugänglichkeit zu verbessern, Integrationen zu rationalisieren und sein Team für Remote-Arbeit zu erweitern, um mehr Kundeninteraktionen über seine Plattform zu generieren. Das Unternehmen hat sein Angebot bereits über designorientierte Formulare hinaus diversifiziert und sich auf Produkte wie Typeform Chat, einen no-code Chatbot-Builder, spezialisiert.

Trotz der Konkurrenz durch etablierte Anbieter wie Jotform und GoCanvas bleibt Typeform optimistisch in Bezug auf sein Wachstum und weist darauf hin, dass es über 125.000 zahlende Kunden hat. Das Unternehmen bietet einen kostenlosen Plan an, der als Pool potenzieller Kunden für das Upselling von kostenpflichtigen Plänen mit erweiterten Features und Funktionen dient. Typeform lässt sich mit großen Technologiegiganten wie Google und Microsoft integrieren, um Benutzern dabei zu helfen, ihre Daten über verschiedene Plattformen und Tools hinweg zu importieren, zu analysieren und zu verbessern.

Laut CEO Joaquim Lecha konzentriert sich Typeform darauf, die „wesentliche Plattform für den Marketing-Tech-Stack“ zu werden, mit der Mission, qualitativ hochwertige digitale Interaktionen anzubieten, die sich wie echte Gespräche anfühlen. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in Funktionen, Anpassungstools und Datenvisualisierung zu investieren, um seinen Kunden wertvolle Einblicke und robustere Integrationsoptionen zu bieten.

Die Anwendung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zur Produktpersonalisierung ist ein weiterer Bereich, den Typeform erforscht. Sein Produkt VideoAsk ermöglicht es Kunden, Videos zu erstellen und die Chatbot-Automatisierung mit der persönlichen Note von Video zu kombinieren, was zu asynchronen Videogesprächen führt, die ein menschlicheres, persönlicheres Gefühl vermitteln. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose Sprache-zu-Text-Transkription für Gespräche in mehreren Sprachen.

Während die meisten Kunden von Typeform den kostenlosen Tarif nutzen, begannen zwei Drittel der zahlenden Kunden als kostenlose Nutzer. Das Unternehmen verzeichnet ein hohes organisches Wachstum. Rund 80 % der Neukunden melden sich an, weil sie die Vorteile von Typeform erlebt haben oder jemanden kennen, der seine Tools verwendet hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Skalierung seines Geschäfts und die Bereitstellung des Goldstandards für Online-Interaktionen. Derzeit bleiben die USA der größte Markt, gefolgt von Europa.

Bei der Erörterung möglicher Expansionswege und weiterer Investitionen betonte Lecha den Fokus des Unternehmens auf seine Kunden und versicherte, dass Typeform bereit sei, alle Optionen in Betracht zu ziehen, die ihnen helfen, eine Welt persönlicherer Geschäftsbeziehungen zu erreichen.

Plattformen wie Typeform unterstreichen die steigende Nachfrage nach no-code und low-code Tools in der Technologiebranche. Die Nachfrage nach no-code und low-code -App-Entwicklung ist zusammen mit Plattformen wie AppMaster gewachsen, die Kunden dabei helfen, Backend-, Web- und mobile Anwendungen mit visuellen Tools und minimalem Programmieraufwand zu erstellen. Da solche Tools immer beliebter werden, entwickelt sich die Landschaft für digitale Interaktion und Anpassung weiterhin rasant.